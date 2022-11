COVID als Waffe zur Förderung des Kollektivismus

Die Elite des öffentlichen Gesundheitswesens ist dabei, Amerika zu einer kollektivistischen Gesellschaft umzugestalten, damit wir leichter zu kontrollieren sind. Hier ist, wie sie es tun.

Die Auswirkungen der destruktiven COVID-Maßnahmen der Bundesregierung auf die psychische Gesundheit, die Entwicklung von Kindern und die wirtschaftliche Stabilität unseres Landes werden derzeit noch untersucht

Im Oktober 2022 verlängerten die US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention erneut die Erklärung des pandemischen Gesundheitsnotstands COVID, dieses Mal bis zum 11. Januar 2023

Die mRNA-COVID-Spritzen sind mit vielen hässlichen Nebenwirkungen verbunden, insbesondere solchen, die das Blut und das Herz beeinträchtigen und zum Tod führen können

Da die durch den Impfstoff hervorgerufene Immunität vom Tisch ist und die unerwünschten Wirkungen des Impfstoffs als eine gute Sache angesehen werden, hat die globale Massenimpfkampagne bis Ende Oktober 2022 etwa 70 % der Weltbevölkerung davon überzeugt, sich mindestens einmal gegen COVID impfen zu lassen

The Lancet veröffentlichte im September 2022 einen Bericht mit dem Titel „The Lancet Commission on lessons for the future from the COVID-19 pandemic“ (Die Lancet-Kommission über die Lehren für die Zukunft aus der COVID-19-Pandemie); darin wird eine Neuausrichtung der „Prosozialität“ gefordert, damit die Weltbevölkerung von einer zentralen Behörde kontrolliert werden kann, insbesondere bei globalen Pandemieeinsätzen

Wenn der Staat heute Menschen markieren, aufspüren und gegen ihren Willen dazu zwingen kann, sich biologische Substanzen bekannter und unbekannter Toxizität injizieren zu lassen, dann gibt es morgen keine Grenzen mehr für die individuellen Freiheiten, die der Staat im Namen des Allgemeinwohls wegnehmen kann

An dem Morgen, an dem der Hurrikan Ian auf die Küste Südwestfloridas traf, waren die dramatischen Bilder der rohen Kraft von Mutter Natur, die von Menschenhand errichtete Bauwerke zerstörte und ins Meer spülte, einfach unglaublich. Nach stundenlangem Wind, Regen und einer katastrophalen Wasserflut, die eine Spur der Verwüstung hinterließ, dachte ich darüber nach, wie sehr sich diese Naturkatastrophe von der im Jahr 2020 unterscheidet, die ebenfalls eine Spur der Verwüstung hinterlässt.

Zwei Katastrophen, die eine Naturkatastrophe, die rechtlich als „höhere Gewalt“ bezeichnet wird, und die andere eine Katastrophe, bei der sich die Menschen drei Jahre später immer noch fragen: War sie natürlich oder vom Menschen verursacht?

Unabhängig davon, ob das SARS-CoV-2-Virus spontan aus einer Fledermaus auf einen Menschen übergesprungen ist oder ob es von Wissenschaftlern in einem Labor für biologische Gefahren erzeugt wurde, ist eines klar: Die chaotische Reaktion der zuständigen Experten war eine Katastrophe für sich.

Und die Menschen, deren Leben von diesem Chaos betroffen war, erlebten die gleiche Art von plötzlichem Schock, Angst, Orientierungslosigkeit, Isolation und Ohnmacht, die viele Menschen empfinden, die einen Hurrikan, Tsunami, Tornado, ein Erdbeben oder einen Brand erleben, wenn das Unerwartete passiert.

Pandemie-Politik im Gesundheitswesen erzeugt Angst und Instabilität

Mitten in diesem Wirbelsturm habe ich darüber nachgedacht, warum die Angst vor dem Unbekannten, die dieser Notfall mit sich brachte, so vertraut war.

Sie war vertraut, weil wir die Angst vor dem Unbekannten gerade erst im Winter 2020 erlebt hatten, als uns die Gesundheitsbehörden mitteilten, dass ein seltsam mutiertes Coronavirus frei herumläuft und uns töten würde, wenn wir uns nicht in unseren Häusern verstecken, unsere Gesichter mit Tüchern bedecken, den Kontakt zu unserer Familie und unseren Freunden abbrechen, unsere Kinder nicht mehr in die Schule schicken, uns nicht mehr die Haare schneiden lassen, nicht mehr in die Kirche gehen, nicht mehr im Fitnessstudio trainieren, nicht mehr in Restaurants oder bestimmte Geschäfte gehen und uns nicht damit abfinden, dass die Regierung viele Arbeitnehmer und Privatunternehmen als „nicht lebensnotwendig“ einstuft, was unsere Wirtschaft zum Erliegen bringt und Familien in den Bankrott zu stürzen droht.

Die Menschen in Florida, die mit diesem lebensbedrohlichen Notfall konfrontiert waren, mussten plötzlich auf ihre emotionalen und physischen Reserven zurückgreifen, die bereits durch einen anderen Notfall erschöpft waren, bei dem einige ihre Gesundheit oder ihre Angehörigen durch das mutierte Virus verloren hatten oder durch beeinträchtigende COVID-Impfstoffreaktionen geschädigt wurden, während andere ihren Arbeitsplatz, ihr Zuhause oder ihr Geschäft während der Sperrung im Jahr 2020 verloren, die in Florida im Vergleich zu vielen anderen Bundesstaaten glücklicherweise kurz ausfiel.

Die Auswirkungen der zerstörerischen COVID-Bundespolitik auf die psychische Gesundheit, die Entwicklung von Kindern und die wirtschaftliche Stabilität unserer Nation werden derzeit noch untersucht.

Zwei Katastrophen: eine Naturkatastrophe und eine, die die Welt immer noch nicht definieren kann. Nach dem Hurrikan Ian wird in Florida von denjenigen, deren Aufgabe es ist, sich auf Hurrikane vorzubereiten und auf sie zu reagieren, eine Menge analysiert. Den meisten Berichten zufolge handelt es sich dabei um eine ehrliche Analyse von Staatsbeamten, die sich bemühen, den Menschen bei der Bewältigung des Geschehens zu helfen, anstatt das Geschehene zu politisieren.

Uns in Angst leben lassen, um den COVID-Impfstoff zu verkaufen

Letzten Monat verlängerten die US-Zentren für Seuchenkontrolle erneut die Erklärung des pandemischen Notstands für die öffentliche Gesundheit COVID, diesmal bis zum 11. Januar 2023.

Um zu rechtfertigen, dass wir weiterhin in Angst leben, warnen Bundesgesundheitsbeamte bedrohlich davor, dass eine „Zweifach-Epidemie“ eines leichter übertragbaren SARS-CoV-2-Virenstamms in Kombination mit einer besonders schlechten Grippesaison in diesem Herbst und Winter noch mehr von uns sehr krank machen wird, wenn wir uns nicht alle gleichzeitig gegen COVID und die Grippe impfen lassen.

Ein hochrangiger Regierungsarzt sagte ganz offen: „Ich glaube wirklich, dass Gott uns deshalb zwei Arme gegeben hat – einen für die Grippeimpfung und den anderen für die COVID-Impfung.“

Aber die Amerikaner sind des Virenpornos überdrüssig geworden, und während die Mehrheit der Amerikaner mindestens eine COVID-Impfung erhalten hat, zeigen Umfragen, dass nur 14 Prozent der Kinder unter fünf Jahren eine solche erhalten haben. Es gibt Anzeichen dafür, dass die Amerikaner die ständig wechselnde Anzahl von COVID-Auffrischungsimpfungen in Frage stellen, die von Big Pharma und Regierungsbeamten aggressiv beworben werden, die alles daran setzen, uns davon zu überzeugen, dass wir jedes Jahr eine COVID-Impfung benötigen.

Mit dieser äußerst lukrativen Marketingkampagne haben die beiden Hersteller des mRNA-COVID-Impfstoffs, Pfizer und Moderna, allein in den Jahren 2021 und 2022 50 Milliarden Dollar eingenommen, und für die kommenden Jahre werden weitere Milliardengewinne in Aussicht gestellt.

Ein mutiertes Virus, ein reaktives biologisches Mittel, das kein Impfstoff ist

Diese beiden Pharmafirmen verkaufen ein biologisches Zellauflösungsprodukt, das als Impfstoff bezeichnet wird, aber in keiner Weise einem anderen Impfstoff ähnelt, der jemals Menschen injiziert wurde, um theoretisch ein seltsam mutiertes Coronavirus zu bekämpfen, das sich wie kein anderes Virus verhält, das jemals Menschen infiziert hat.

Die biologische mRNA wurde als „Verwandlung des Körpers in eine Impfstoffmaschine“ beschrieben, während ein Wissenschaftler erklärt, dass das schnell mutierende SARS-CoV-2-Virus „im Wesentlichen virale Evolution auf Steroiden“ sei.

Dennoch scheint niemand, der für die COVID-Pandemiebekämpfung verantwortlich ist, genau zu wissen, woher dieses Virus auf Steroiden stammt oder welchen Schaden es – oder die gentechnisch veränderten Komponenten des mRNA-Produkts – der biologischen Integrität menschlicher Populationen zufügen.

Die mRNA-COVID-Impfstoffe werden mit vielen hässlichen Nebenwirkungen in Verbindung gebracht, insbesondere solchen, die das Blut und das Herz beeinträchtigen und zum Tod führen können. Im Internet wird der Impfstoff als „Gerinnungsspritze“ bezeichnet, und die Betreiber von Social-Media-Plattformen versuchen, alle Gespräche über schwerwiegende COVID-Impfstoffreaktionen zu unterbinden, die online, in der medizinischen Fachliteratur und beim U.S. Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) gemeldet werden.

Nach mRNA-COVID-Impfungen wurden VAERS mehr als 1,3 Millionen unerwünschte Ereignisse gemeldet, darunter Herz-, Gehirn- und Immunsystemschäden sowie Todesfälle. Diese 1,3 Millionen Meldungen machen mehr als die Hälfte aller Impfstoffreaktionen aus, die für alle Impfstoffe gemeldet wurden, seit VAERS 1990 im Rahmen des National Childhood Vaccine Injury Act von 1986 in Betrieb genommen wurde, während weniger als ein Prozent aller Impfstoffreaktionen an VAERS gemeldet werden.

Der mRNA-COVID-Impfstoff ist der reaktionsfreudigste Impfstoff, der jemals in den USA an die gesamte Bevölkerung verteilt wurde.

Reaktionen „gut“, auch wenn die Impfung eine Infektion nicht verhindert

Doch sobald die mRNA-COVID-Produkte im Dezember 2020 im Rahmen einer Notfallzulassung (Emergency Use Authorization, EUA) auf den Markt kamen, riefen die Gesundheitsbehörden die Menschen dazu auf, die Symptome der unerwünschten Reaktionen zu feiern, und versuchten, sie davon zu überzeugen, dass diese Symptome bedeuten, dass der Impfstoff seine Aufgabe erfüllt und sie davor bewahrt, an COVID zu erkranken.

Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Diese Lüge hat nicht nur die Menschen dazu gebracht, COVID-Impfstoffreaktionen als normal und gut zu akzeptieren, sondern auch die Ärzte dazu, COVID-impfstoffbedingte Verletzungen und Todesfälle als bloßen „Zufall“ abzutun.

Das bringt uns zu dem vielleicht größten Problem, nämlich der Tatsache, dass die Menschen von Anfang an über die Wirksamkeit der mRNA-COVID-Impfstoffe belogen wurden, da die Regierungsbeamten die Menschen in dem Glauben ließen, dass eine Impfung sie davor schützen würde, sich mit dem neuen Coronavirus zu infizieren und es auf andere zu übertragen, obwohl dies niemals der Fall war.

Tatsächlich war es so unwahr, dass die CDC-Beamten 2021 die jahrhundertealte Definition eines Impfstoffs von einem „Produkt, das das Immunsystem einer Person stimuliert, um Immunität gegen eine bestimmte Krankheit zu erzeugen“ in „ein Präparat, das verwendet wird, um die Immunreaktion des Körpers gegen Krankheiten zu stimulieren“ änderten und das Merriam Webster Dictionary überzeugten, dasselbe zu tun.

Das liegt daran, dass die FDA von den Arzneimittelherstellern nur den Nachweis verlangte, dass der COVID-Impfstoff eine mindestens 50-prozentige Wirksamkeit bei der Vorbeugung schwerer Symptome der COVID-Krankheit aufweist, und nicht bei der Verhinderung einer Infektion.

Es besteht ein Unterschied zwischen einem Produkt, das eine Immunität erzeugt, die eine Infektion verhindert, und einem Produkt, das eine Immunreaktion stimuliert, aber eine Infektion nicht verhindert, insbesondere wenn man mit dem Coronavirus infiziert sein kann, ohne Symptome zu zeigen.

Da die durch den Impfstoff hervorgerufene Immunität vom Tisch ist und unerwünschte Wirkungen des Impfstoffs als positiv angesehen werden, hat die weltweite Massenimpfkampagne bis Ende Oktober 2022 etwa 70 Prozent der Weltbevölkerung davon überzeugt, sich mindestens einmal gegen COVID impfen zu lassen.

WHO leitet globale Marketingkampagne für COVID-Impfstoff

Das Verkaufspersonal für die COVID-Impfstoffkampagne von Big Pharma hat seinen Hauptsitz bei der Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen, mit faktischen Satellitenbüros in Regierungsbehörden wie den National Institutes of Health (NIH), der Gavi-Allianz, der Bill and Melinda Gates Foundation, dem Weltwirtschaftsforum, großen Universitäten sowie Finanz- und anderen Institutionen, die sich ideologisch und politisch dafür einsetzen, allen Ländern „The Great Reset“ aufzuerlegen.

Laut Klaus Schwab, der 1971 eine „internationale Organisation für öffentlich-private Zusammenarbeit“ mit dem Namen Weltwirtschaftsforum gründete, befindet sich die Welt mitten in der „Vierten Industriellen Revolution“, die „durch eine Reihe neuer Technologien gekennzeichnet ist, die die physische, digitale und biologische Welt miteinander verschmelzen, sich auf alle Disziplinen, Volkswirtschaften und Industrien auswirken und sogar die Vorstellungen darüber in Frage stellen, was es bedeutet, ein Mensch zu sein“.

Im Juni 2020 verkündete Schwab: „Jetzt ist die Zeit für einen großen Neustart“, denn, so sagte er, damit die Welt wirksam auf die COVID-19-Pandemie reagieren kann, „müssen die Regierungen schnell handeln, um alle Aspekte unserer Gesellschaften und Volkswirtschaften neu zu gestalten, von der Bildung bis hin zu Sozialverträgen und Arbeitsbedingungen.“

Veranstaltung 201 bereitet sich auf den „Großen Reset“ vor

Um den Weg für „The Great Reset“ zu ebnen, veranstaltete das Weltwirtschaftsforum zusammen mit der Bill and Melinda Gates Foundation und der Johns Hopkins University am 18. Oktober 2019 in New York City eine simulierte globale Pandemieplanungsübung namens Event 201.

Für Event 201 wurde ein „Pandemic Emergency Board“ zusammengestellt, dem Vertreter der Vereinten Nationen, der Weltbank, der U.S. Central Intelligence Agency, der U.S. Centers for Disease Control, der China Centers for Disease Control sowie führende Vertreter der Reise-, Banken-, Pharma- und Gesundheitsbranche angehörten.

Das Virus, das für die simulierte globale Pandemieplanungsübung für den schlimmsten Fall“ ausgewählt wurde, die drei Monate vor der Ausrufung des internationalen Gesundheitsnotstands“ durch die Weltgesundheitsorganisation stattfand, war das Coronavirus.

Die bange Frage ist: War das nur ein Zufall? Es liegt auf der Hand, dass es einer umfassenden Koordinierung und Einigung zwischen allen Regierungen bedarf, um einen globalen „Great Reset“ zu erreichen. Drei Jahre nach dem globalen COVID-Gesundheitsnotstand scheint es, dass die globale Elite des Gesundheitswesens den Weg vorgibt.

Lancet-Kommission veröffentlicht COVID-Manifest „Lessons Learned

Im September 2022 veröffentlichte die einst angesehene medizinische Fachzeitschrift The Lancet einen 56-seitigen Bericht mit dem Titel „The Lancet Commission on lessons for the future from the COVID-19 pandemic“.

Die erste große rote Fahne in dem Bericht ist die lange Liste finanzieller Interessenkonflikte der Autoren mit Arzneimittelherstellern, staatlichen Gesundheitsbehörden, den Vereinten Nationen und ihrem Arm des öffentlichen Gesundheitswesens, der Weltgesundheitsorganisation, der Bill and Melinda Gates Foundation, der Rockefeller Foundation und anderen Institutionen, die Impfstoffforschung und -entwicklung finanzieren oder durchführen und den obligatorischen Einsatz von Impfstoffen fördern.

Einst in Familienbesitz, gehört The Lancet heute dem Verlagskonglomerat Elsevier, und es wurden Bedenken hinsichtlich der redaktionellen Unabhängigkeit geäußert, da die Investoren Verbindungen zu großen Bank-, Pharma- und Biotechnologieunternehmen unterhalten. Eine Kritik an dem Bericht der Lancet-Kommission wurde von einem Arzt des öffentlichen Gesundheitswesens verfasst, der die Zeitschrift bereits im Juli 2022 wegen der Veröffentlichung eines seiner Meinung nach „schwach belegten Gutachtens, das medizinischen Faschismus befürwortet“, kritisiert hatte.

Diese Stellungnahme, die von bekannten Befürwortern von Zwangsimpfungen verfasst wurde, forderte eine strikte Durchsetzung der COVID-Impfvorschriften in den USA und den Verlust des Arbeitsplatzes und der Schulausbildung für diejenigen, die sich weigern, diese einzuhalten.

Die Lancet-Kommission wurde ursprünglich im Sommer 2020 als internationale Gruppe globaler „Experten“, hauptsächlich Ärzte und Professoren renommierter Universitäten, zusammengestellt, die sich mit der COVID-Pandemie befassen sollten. Eine ihrer ersten Aufgaben war es, die Ursprünge des SARS-CoV-2-Virus zu untersuchen, ein Unterfangen, das sie jedoch schnell wieder aufgaben, weil die Autoren von einer „spaltenden öffentlichen Diskussion“ und „noch nie dagewesenen Angriffen und Druck“ auf die Kommissionsmitglieder sprachen.

Die Lancet-Kommission ließ die unbequeme Frage, woher das Virus kam, unbeantwortet und veröffentlichte stattdessen ein selbstherrliches politisches Manifest, in dem nicht ehrlich analysiert wird, was bei der weltweiten Reaktion auf die COVID-Pandemie schief gelaufen ist, und stattdessen im Wesentlichen dazu aufgerufen wird, das Gleiche in Zukunft noch schneller zu tun.

In einer atemberaubenden Demonstration von Hybris und ideologischer Voreingenommenheit weichen die Kommissionsmitglieder von ihren Fachgebieten ab und fordern die Regierungen auf, die Rechte des Einzelnen zu entwerten und eine kollektivistische Ausrichtung anzunehmen, die den Einzelnen zwingt, sich an die von den Vereinten Nationen verabschiedeten multilateralen Gesundheitspolitiken und -gesetze zu halten.

Sie sagten: „Alle Regierungen, Regulierungsbehörden und Institutionen müssen auf die Gesellschaft als Ganzes und nicht auf die Interessen Einzelner ausgerichtet werden – ein Konzept, das die Kommissare Prosozialität nennen.“

Angriffe auf US-Gesetzgeber und Kritiker des Versagens bei der Pandemiebekämpfung

Diese „prosoziale“ Neuausrichtung würde natürlich voraussetzen, dass den Vereinten Nationen und der Weltgesundheitsorganisation viel mehr Geld und Macht zur Verfügung gestellt wird, damit die Weltbevölkerung von einer zentralen Behörde kontrolliert werden kann, insbesondere bei der Bekämpfung globaler Pandemien.

Sie verteidigen ihren Slogan „niemand ist sicher, solange nicht alle sicher sind“, von dem sie behaupten, er sei „keine bloße Rhetorik oder eine moralische Wahrheit, sondern eine epidemiologische Realität“, und greifen die US-Gesetzgeber bösartig an, weil sie sich der „Vernachlässigung wissenschaftlicher Erkenntnisse und der unnötigen Gefährdung von Menschenleben mit dem Ziel, die Wirtschaft offen zu halten“ schuldig gemacht und „wissenschaftsfeindliche Rhetorik und Desinformation über COVID 19“ gefördert hätten.

Die Kommission weigert sich, die berechtigten Bedenken der Öffentlichkeit über die autoritäre COVID-Bekämpfungspolitik anzuerkennen, die zu einem katastrophalen sozialen und wirtschaftlichen Chaos und zur Schädigung der geistigen und körperlichen Gesundheit von Kindern und Erwachsenen geführt hat, und beklagt, dass die Weltgesundheitsorganisation und die meisten Regierungen nicht schnell genug gehandelt haben, um die Infizierten zu testen, zu identifizieren und zu isolieren, während sie gleichzeitig alle Menschen mit Masken versorgten und in ihren Häusern einsperrten – und das für eine lange, lange Zeit.

Es gibt keine kritische Analyse der fehlerhaften COVID-Tests, die nicht funktionierten, oder der gefälschten COVID-Todesschätzungen, die nicht zwischen dem Sterben an COVID und dem Sterben mit COVID unterschieden, oder der unwirksamen COVID-Behandlungsprotokolle in Krankenhäusern, die die Menschen kränker machten oder sie töteten, wenn sie unangemessen an Beatmungsgeräte angeschlossen wurden.

Während die Lancet-Kommission die „öffentlich-privaten Partnerschaften“, die die Entwicklung von COVID-Impfstoffen beschleunigten, als „Triumph“ lobt, macht sie die fehlgeschlagene COVID-Pandemiebekämpfung zur Waffe, indem sie die Schuld für COVID-bedingte Todesfälle vor allem – Sie ahnen es – jenen unabhängigen Denkern zuschiebt, die von der Pharma-Vertriebsabteilung als „Anti-Vaxxer“ bezeichnet werden.

Verärgert darüber, dass viele Menschen in den Vereinigten Staaten und Europa die Kompetenz der Gesundheitsbehörden in Frage stellten und sich ihren Anordnungen widersetzten, sich zu maskieren, monatelang zu isolieren und sich die COVID-Spritze geben zu lassen, behaupteten die Autoren der Lancet-Kommission, dass die „Anti-Vaxxer“ – zu denen laut Webster’s Dictionary nun jeder gehört, der sich der Impfpflicht widersetzt – eine „Epidemie von Fehlinformationen und Desinformationen“ verursachten, die das „geringe Vertrauen der Öffentlichkeit“ in die Behörden förderten und Millionen von Menschen dazu brachten, im Vereinigten Königreich wiederholt auf die Straße zu gehen, Irland, den Niederlanden, Italien, Frankreich, Deutschland, Österreich, Dänemark, Schweden, Finnland, Griechenland, der Schweiz, Kanada, Australien, Bulgarien, Serbien, Polen, Rumänien und anderen Ländern in den Jahren 2020 und 2021 auf die Straße zu gehen, um gegen Verbote und Impfpässe zu protestieren.

Anti-Impf-Bewegung“ und individuelle Rechte für Todesfälle verantwortlich machen

Sie sagen, dass die „Anti-Impf-Propaganda in Amerika“ dazu geführt hat, dass „Dutzende Millionen Menschen Impfungen ablehnen und Hunderttausende unnötig ihr Leben verlieren“.

Sie sind besessen von der fehlenden „Solidarität“ zwischen den Regierungen, um alle zu zwingen, überall im Takt der gleichen Trommel zu marschieren, und äußern besonderen Hass auf das, was sie als „feindselige und koordinierte Anti-Impf-Bewegung“ bezeichnen, die gefährliche und falsche Informationen über die Gesundheitsrisiken von Impfstoffen verbreitet und Kampagnen gegen Impfvorschriften geführt hat.

Auf einem sehr hohen Ross sitzend, werfen die Mitglieder der Lancet-Kommission „Klimawandelleugner“ und „Eltern, die Routineimpfungen im Kindesalter verweigern oder verzögern“ in einen Topf. Sie verurteilen wiederholt politische Führer und die digitalen Medien für die „absichtliche Verbreitung von Fehlinformationen und Desinformationen …, die das Misstrauen gegenüber Gesundheitsbehörden schüren und die Vorstellung fördern, dass individuelle Meinungen das gleiche Gewicht haben wie die besten verfügbaren wissenschaftlichen Beweise“.

Sie forderten die Anwendung der „Verhaltenswissenschaft“, um die Menschen davon zu überzeugen, sich „prosozial“ zu verhalten, was zu „optimalen Verhaltensweisen für die Pandemiebekämpfung“ führe, und wiesen darauf hin, dass Menschen, die in Gesellschaften mit „engen“ oder kollektivistischen sozialen Normen leben, den Anordnungen des Gesundheitswesens viel besser folgen als Menschen, die in Gesellschaften mit „lockeren“ oder individualistischen sozialen Normen leben, die die Freiheit der individuellen Entscheidung fördern.

Sie behaupten, dass künftige Pandemien viel leichter zu bewältigen wären, wenn alle Menschen auf der Welt mundtot gemacht und eingesperrt werden könnten, wenn staatliche Gesundheitsbeamte die utilitaristische Flagge für das „größere Wohl“ hissen und verlangen, dass wir brav salutieren und die Ärmel hochkrempeln.

Ihre Tiraden gegen Gesellschaften, die dem Einzelnen die Ausübung von Gedanken-, Rede-, Gewissens- und Autonomiefreiheit gestatten, wären amüsant, wenn es ihnen nicht so todernst wäre, was sie dagegen unternehmen wollen.

Obwohl es hier in den USA einige öffentliche Demonstrationen gab, waren sie nicht so groß wie in Ländern ohne eine Verfassung, die ein Gleichgewicht der Kräfte zwischen lokaler, staatlicher und föderaler Regierung gewährleistet. Die Amerikaner haben die COVID-Impfung in den Jahren 2021 und 2022 gestoppt, weil die Gesetzgeber der Bundesstaaten, die die Gesetze für die öffentliche Gesundheit erlassen, die wissenschaftlichen Erkenntnisse berücksichtigten, auf die Bedenken ihrer Wähler hörten und sich weigerten, den Impfstoff vorzuschreiben.

Obwohl mehrere US-Gouverneure und Bürgermeister von Städten Durchführungsverordnungen erlassen haben, die den COVID-Impfstoff vorschreiben, und die Bundesregierung versucht hat, den Impfstoff für alle Bundesbediensteten und Auftragnehmer vorzuschreiben, hat kein einziger Bundesstaat in diesem Jahr für die Einführung des Impfstoffs gestimmt.

Das NVIC Online Advocacy Portal, das 2010 ins Leben gerufen wurde, um Bürgerinnen und Bürgern in allen Bundesstaaten dabei zu helfen, ihr Recht auf eine informierte Zustimmung zur Impfung und auf Ausnahmen in den Gesetzen zur öffentlichen Gesundheit zu verteidigen, hatte viel damit zu tun, COVID-Impfvorschriften und Pässe in den USA zu verhindern, während die Bevölkerung in anderen Ländern mit zentraler politischer Kontrolle dies nicht tun konnte.

Die Elite des öffentlichen Gesundheitswesens will die USA zu einer kollektivistischen Gesellschaft machen

Man muss kein promovierter Politologe sein, um herauszufinden, dass das, was die Elite des öffentlichen Gesundheitswesens fordert, von den Amerikanern verlangen würde, die kulturellen Werte und Überzeugungen sowie die Regierungsstruktur abzulehnen, wie sie in der US-Verfassung festgelegt sind, die eine dezentrale Kontrolle und ein Gleichgewicht der politischen Macht vorsieht und dem Einzelnen gottgegebene natürliche Rechte garantiert, die die Macht der Regierung begrenzen.

Im Imperium der öffentlichen Gesundheit geht es um die Aneignung zentraler Macht, die ohne Rechenschaftspflicht ausgeübt werden kann.

Deshalb fordert die Lancet-Kommission, dass sich die Vereinigten Staaten von Amerika zu einer kollektivistischen Gesellschaft „umorientieren“, was eine Entmachtung der lokalen und bundesstaatlichen Regierungen erfordern würde, so dass nur noch die Bundesregierung – natürlich in „Solidarität“ mit den Vereinten Nationen – die Befugnis hat, Gesetze zur öffentlichen Gesundheit zu erlassen und den Bürgern vorzuschreiben, was sie über ihren Körper und den ihrer Kinder denken, glauben und tun sollen.

Der Bericht der Lancet-Kommission wurde von einem Lancet-Leitartikel mit dem Titel „COVID-19: the case for prosociality“ begleitet. Und wenn Sie eine Google-Suche mit den Worten „Prosociality and Communism“ (Prosozialität und Kommunismus) durchführen, finden Sie ganz oben einen Artikel, der im September 2022 in Frontiers in Psychology mit dem Titel „How prosocial behaviors are maintained in China: The relationship between communist authority and prosociality“.

Die Autoren stellen fest, dass prosoziales Verhalten mit religiösem Glauben verbunden ist, und argumentieren, dass die kommunistische Autorität, die von der regierenden Kommunistischen Partei Chinas ausgeübt wird, eine positive Wirkung auf die Förderung prosozialen Verhaltens in einer säkularen, atheistischen Gesellschaft hat. Sie sagen, dass Studien zeigen, dass „die psychologischen Funktionen von Göttern und Regierungen austauschbar sind“.

Danke, Lancet-Kommission, dass Sie die politischen Ziele des Imperiums der öffentlichen Gesundheit so kristallklar gemacht haben.

Obligatorische Impfung: Die Spitze des Speers im Kulturkampf

Ich sage seit vielen Jahren, dass die Impfpflicht die Speerspitze des Kulturkampfes ist, der in diesem und anderen Ländern im 21. Denn wenn der Staat heute Menschen gegen ihren Willen kennzeichnen, aufspüren und dazu zwingen kann, sich biologische Substanzen bekannter und unbekannter Toxizität injizieren zu lassen, dann wird es morgen keine Grenzen mehr für die individuellen Freiheiten geben, die der Staat im Namen des Allgemeinwohls wegnehmen kann.

Registrieren Sie sich noch heute für das NVIC Advocacy Portal unter NVICdvocacy.org und werden Sie in Ihrem Staat aktiv, um die bürgerlichen Freiheiten in diesem historischen Impfkulturkrieg zu schützen, der darüber entscheiden wird, ob wir frei leben oder als Sklaven in einem kollektivistischen autoritären Staat sterben werden.

Seien Sie derjenige, der nie sagen muss, dass er heute nicht getan hat, was er hätte machen können, um das Morgen zu ändern. Es geht um Ihre Gesundheit, Ihre Familie, Ihre Entscheidung. Und unsere Mission geht weiter: Keine Zwangsimpfung, nicht in Amerika.

