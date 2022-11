Das FBI und Zero-Click

Während der Trump-Regierung zahlte das FBI 5 Millionen Dollar an ein israelisches Softwareunternehmen für eine Lizenz zur Nutzung seiner „Zero-Click“-Überwachungssoftware namens Pegasus. Zero-Click bezieht sich auf Software, die den Inhalt des Computers oder des Mobilgeräts einer Zielperson herunterladen kann, ohne dass die Zielperson durch einen Trick dazu gebracht werden muss, darauf zu klicken. Das FBI betrieb die Software von einem Lagerhaus in New Jersey aus.

Bevor es den beiden Geheimdienstausschüssen des Kongresses, denen das FBI unterstellt ist, etwas davon mitteilte, experimentierte es mit der Software. Die Experimente bestanden offenbar darin, Pegasus zu testen, indem es – illegal und verfassungswidrig, da kein richterlich ausgestellter Durchsuchungsbefehl den Einsatz von Pegasus genehmigt hatte – ahnungslose Amerikaner ausspionierte, indem es Daten von ihren Geräten herunterlud.

Als die Ermittler des Kongresses von diesen Experimenten Wind bekamen, forderte der Geheimdienstausschuss des Senats den FBI-Direktor Christopher Wray auf, unter Ausschluss der Öffentlichkeit über den Erwerb und die Verwendung von Pegasus auszusagen, was er im Dezember 2021 auch tat. Er erklärte den meist willfährigen Senatoren, dass das FBI Pegasus nur gekauft habe, „um herauszufinden, wie die Bösewichte es nutzen könnten.“ Ist das überhaupt glaubhaft?

In einer weiteren Aussage im März 2022 führte Wray aus, dass Pegasus „als Teil unserer routinemäßigen Verantwortung verwendet wurde, um Technologien zu bewerten, die auf dem Markt sind, nicht nur unter dem Gesichtspunkt, ob sie eines Tages legal verwendet werden könnten, sondern auch, was noch wichtiger ist, welche Sicherheitsbedenken diese Produkte aufwerfen.“ Noch mehr FBI-Kauderwelsch.

Letzte Woche haben Dutzende von internen FBI-Memos und Gerichtsakten eine andere Geschichte erzählt – eine Geschichte, die Senator Ron Wyden, Demokrat aus Oregon und Mitglied des Geheimdienstausschusses des Senats, veranlasst hat, den Wahrheitsgehalt von Wrays Aussage infrage zu stellen. Wydens gesunde Skepsis veranlasste das FBI, widerwillig zu enthüllen, dass es seine eigene Version von Pegasus, genannt Phantom, bestellt hatte, die die Israelis für das Hacken amerikanischer Mobilgeräte maßgeschneidert hatten.

Hier ist die Vorgeschichte.

Der vierte Verfassungszusatz wurde geschrieben, um das natürliche Recht auf Privatsphäre zu bewahren und die Strafverfolgungsbehörden zu veranlassen, sich auf Verbrechen zu konzentrieren, nicht auf Überwachung. Das Instrument dieser Ziele ist das Erfordernis eines richterlich ausgestellten Durchsuchungsbefehls, bevor die Regierung eine Überwachung durchführen kann.

Ein Durchsuchungsbefehl kann nur ausgestellt werden, wenn ein wahrscheinlicher Grund für ein Verbrechen vorliegt, der dem ausstellenden Richter unter Eid dargelegt wird, und wenn nachgewiesen wird, dass der zu durchsuchende Ort oder die zu beschlagnahmende Person oder Sache mit hoher Wahrscheinlichkeit Beweise für ein Verbrechen enthält. Außerdem muss der Durchsuchungsbefehl den zu durchsuchenden Ort und die zu beschlagnahmenden Gegenstände genau beschreiben. Durchsuchungsbefehle können nur für Ermittlungen zu bereits begangenen Straftaten ausgestellt werden, nicht für Experimente.

Der vierte Verfassungszusatz enthält einige der präzisesten Formulierungen in der Verfassung, da er absichtlich geschrieben wurde, um die gierige Schnüffelei der Regierungen zu unterbinden, die die Briten den Kolonisten mit allgemeinen Durchsuchungsbefehlen angetan hatten.

Allgemeine Haftbefehle basierten nicht auf einem wahrscheinlichen Grund für ein Verbrechen und waren nicht sehr spezifisch. Vielmehr basierten sie auf dem Bedarf der Regierung – ein totalitärer Standard, denn was immer die Regierung will, behauptet sie auch zu brauchen – und sie ermächtigten den Inhaber, alles zu durchsuchen, was er wollte, und alles zu beschlagnahmen, was er fand.

Der Vierte Verfassungszusatz sollte allgemeinen Durchsuchungsbefehlen einen Riegel vorschieben. Wie wir aus dem völlig verfassungswidrigen FISA-Gericht und der geheimen, kriminellen Bespitzelung aller Amerikaner durch die NSA wissen, hat dieser Zusatz, wie ein Großteil der Verfassung, abgrundtief versagt, wenn es darum geht, die Regierung einzuschränken.

Nun zurück zum FBI und Phantom.

Im Juli 2021 stoppte Präsident Joseph Biden persönlich den Einsatz von Phantom durch das FBI, und die Geheimdienstausschüsse des Kongresses gingen davon aus, dass dies das Ende der Angelegenheit sei.

Als jedoch letzte Woche Reporter die Ergebnisse von Anfragen nach Memos und Gerichtsdokumenten im Zusammenhang mit Phantom im Rahmen des Informationsfreiheitsgesetzes (Freedom of Information Act) veröffentlichten, kam eine andere Geschichte ans Licht. Die vom FBI zur Verfügung gestellten Dokumente zeigen, dass die FBI-Leitung fest entschlossen war, Phantom bei FBI-Agenten und anderen Mitarbeitern von Bundesbehörden vorzustellen und einzusetzen.

Die Verfahren, nach denen die Geheimdienstausschüsse des Repräsentantenhauses und des Senats arbeiten, schreiben vor, dass Geheimnisse geheim gehalten werden müssen. Wenn also der FBI-Direktor vor diesen Ausschüssen aussagt, dürfen die Abgeordneten und Senatoren, die die Aussage hören, das Gehörte weder der Presse noch ihren Kollegen im Kongress mitteilen. Wyden hat offenbar genug von den Täuschungen und der Geheimhaltung der Strafverfolgungsbehörden. Deshalb hat er sich in Briefen an Wray beschwert – Briefe, die uns mehr oder weniger sagen, was vor sich geht.

All dies führt dazu, dass das FBI außer Kontrolle geraten ist und von einem Direktor geleitet wird, der glaubhaft beschuldigt wurde, den Kongress unter Eid in die Irre geführt zu haben – eine Straftat – und dessen Agenten glaubhaft der Verschwörung zum Computer-Hacking beschuldigt wurden – ebenfalls eine Straftat. Wer weiß, welche anderen freiheitsfeindlichen Instrumente das FBI in seinem verfassungswidrigen Werkzeugkasten hat, von denen Wyden und seine Ermittler noch nichts erfahren haben?

Als Daniel Ellsberg mutig die Pentagon-Papiere aus seinem Büro holte und sie Reportern der New York Times und der Washington Post übergab, wurde er wegen Spionage angeklagt. Die Papiere enthüllten, dass die Generäle des Pentagons Präsident Lyndon B. Johnson belogen und Johnson die Öffentlichkeit über den Vietnamkrieg belogen hatte.

Während des Prozesses gegen Ellsberg drangen FBI-Agenten in das Büro seines Psychiaters ein und stahlen seine medizinischen Unterlagen, um sie im Prozess zu verwenden. Der Bundesrichter, der den Prozess leitete, war über das Fehlverhalten des FBI so empört, dass er die Anklage gegen Ellsberg fallen ließ, und die Regierung legte keine Berufung ein.

Für den Einbruch bei Ellsberg benötigte das FBI nur wenige Stunden und er war zerstörerisch und gefährlich.

Das heutige FBI hätte den Ellsberg-Diebstahl aus der Ferne in wenigen Minuten durchführen können. Das FBI von heute hat Agenten, die die Bösewichte sind, vor denen sie uns gewarnt haben. Das FBI von heute hat sich von der Verbrechensbekämpfung zur Verbrechensvorbeugung gewandelt. Das heutige FBI ist effektiv eine inländische Spionageoperation, die nirgendwo in der Verfassung erlaubt ist. Es sollte aus der Finanzierung genommen und aufgelöst werden.