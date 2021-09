Covid: die neue Weltordnung – In Australien ist etwas Gefährliches passiert.

Wir haben zugelassen, dass die Interessen der „kollektiven Gesundheit“ die individuellen Menschenrechte auslöschen.

Es ist akzeptabel geworden, Menschen zu inhaftieren, zu verletzen, mit Geldstrafen zu belegen, einzuschüchtern, zu verhaften, auszugrenzen, zu diskriminieren, zu unterdrücken und finanziell zu ruinieren – solange es im Interesse der öffentlichen Gesundheit geschieht.

Während die persönliche Ethik unserer Politiker eine Situation wie diese hätte verhindern sollen, hat Australien gelernt, dass es im Parlament, in den Gerichten oder bei den Legionen von Menschenrechtsanwälten, die sich mehr für das Wohlergehen von Terroristen als von Bürgern interessieren, keinen Funken Moral gibt.

Die Begründer unseres politischen Systems waren klüger als das. Sie bauten strukturelle Schutzmaßnahmen ein, um sicherzustellen, dass jeder Australier frei von den tyrannischen Launen verblendeter Ideologen bleibt. Unsere Verfassung garantiert ungehindertes Reisen, das Recht auf Arbeit, den uneingeschränkten Zugang zu öffentlichen Diensten und Räumen, eine Gesundheitsversorgung ohne Vorurteile sowie Versammlungs-, Vereinigungs- und Redefreiheit.

Der „Notstand“ ist ein Rechtsstatus, der von Politikern – nicht von unseren Gründern – geschaffen wurde, um diese Schutzbestimmungen auszuhebeln. Er wurde für die seltenen Fälle von Chaos geschaffen, wenn katastrophale Ereignisse eintreten, die von der Regierung nicht bewältigt werden können: Asteroiden, Erdbeben, eine herannahende Feuerfront, Überschwemmungen, eine Froschplage usw.

Notfälle dauerten vierzehn Tage, weil man davon ausging, dass es so lange dauern würde, bis der normale parlamentarische Prozess wieder in Gang kommt. Die Möglichkeit, einen Notstand zu verlängern, war nicht dazu gedacht, ein dauerhaftes paralleles Rechtssystem in Australien zu schaffen.

Und warum? Diktatoren verfügen über permanente Notstandsbefugnisse. Auf diese Weise sind kommunistische Staaten in der Lage, ihre Politik ohne öffentliche Konsultation zu ändern. Demokratien müssen fragen und debattieren. Dadurch passen sie sich zwar langsamer an, sind aber letztlich über Jahrhunderte hinweg stabiler. Mit anderen Worten: Xi Jinping sitzt in einem Porsche und fährt mit 300 km/h über die Amalfiküste. Irgendwann wird er in einer der Kurven mit einem Bus zusammenstoßen.

Fast zwei Jahre Covid sind in keiner Weise eine Notsituation. Die Politiker hatten lange genug Zeit, ihre Position zum Covid in aller Ruhe zu überdenken und die Gesellschaft wieder auf ihre Rechtsnormen zurückzuführen, vor allem, wenn wir ein globales Beispiel haben, an dem wir uns orientieren können. Die Ausweitung der Notstandsbefugnisse über die Staaten auf unbestimmte Zeit ist nichts weniger als ein kriminelles Verhalten unserer Premierminister, die genau wissen, dass das Leben zur Normalität zurückkehren würde, wenn sie die Einschränkungen aufheben würden.

Das ist der weiße Elefant, der bei jeder Pressekonferenz zwischen den Premierministern und ihren obersten Gesundheitsbeamten sitzt.

Würden sie dem australischen Volk die Freiheit zurückgeben, würden die Angstmacherei und die endlose Propaganda als Lüge entlarvt werden. Wenn das geschieht, werden Sammelklagen und möglicherweise Strafverfahren gegen diejenigen eingeleitet, die an der Verletzung der Rechte der Bürger beteiligt sind.

Premierminister, die Unternehmen anweisen, internationale Verbrechen zu begehen, indem sie ungeimpften Menschen den Dienst verweigern, sind nur der Anfang. Sobald man damit beginnt, unschuldige Bürger zum Sündenbock zu machen, um politische Fehler zu vertuschen, zerfallen Demokratien in Anarchie.

Was ist aus Inklusion und Gleichheit geworden? Warum finanziert die Regierung Kliniken für Heroininjektionen in der Nähe von Kindergärten, wenn ihr Hauptziel die öffentliche Gesundheit ist? Wenn die Impfstoffe so erfolgreich sind, warum ist Israel ein Chaos, während Schweden sich öffnet?

Es gibt eine Million Fragen, die Journalisten den Premierministern stellen könnten, wenn sie nicht so sehr damit beschäftigt wären, vor ihrem Heiligtum zu knien, die Mikrofone in einem Zustand der Click-Bait-Anbetung zu halten.

Und damit wären wir bei der Gesundheitsministerin von New South Wales, Kerry Chant, und ihrem urkomischen Freudschen Versprecher, der immer noch in den sozialen Medien kursiert.

Wenn man jemanden lange genug vor einer Pressetribüne sitzen lässt, ist es vorprogrammiert, dass er einen Fehler macht. Chant hat genau das getan, als sie beschloss, die Neue Weltordnung zu erwähnen.

„Wir werden uns ansehen, wie das Aufspüren von Kontakten in der Neuen Weltordnung aussieht“, sagte Chant.

Sie ist nicht die erste, die das sagt. Brad Hazzard, der Minister für Gesundheit und medizinische Forschung in New South Wales, hielt eine ähnlich verhängnisvolle Konferenz ab. „Es gibt eine weltweite Pandemie. Das ist ein Ereignis, das nur alle hundert Jahre eintritt. Man kann also davon ausgehen, dass es von Zeit zu Zeit zu Übertragungen kommen wird, und so ist es nun einmal. Wir müssen uns damit abfinden, dass dies die neue Weltordnung ist“.

Die Behauptung, es handele sich um eine zufällige Wortwahl, ist in etwa so sinnvoll, wie wenn Gesundheitsbeamte ihre Mandate versehentlich als „Drittes Reich“ bezeichnen würden.

In einer Rede am 9. Juni dieses Jahres mit dem Titel „Eine Weltordnung, die die Freiheit begünstigt“ sagte Premierminister Scott Morrison: „Wir leben in einer Zeit großer Ungewissheit, wie wir sie – glaube ich – seit den 1930er Jahren außerhalb von Kriegszeiten nicht mehr erlebt haben. Unsere Herausforderung besteht in nichts Geringerem als darin, eine Weltordnung, die die Freiheit begünstigt, wieder zu stärken, zu erneuern und zu stützen.“

Morrison sagte alles außer „Build Back Better“ in seinem anschaulichen verbalen Gemälde einer Netto-Null-Wirtschaft, die von einer zentralisierten, nicht gewählten Bürokratie mit Sitz in Brüssel unter dem Vorsitz des gefährlichsten geopolitischen Hais der Welt kontrolliert wird.

Wenn Ihre Neue Weltordnung vollständig im Besitz und unter der Kontrolle einer expansionistischen kommunistischen Diktatur ist, steht „Freiheit“ nicht auf der Tagesordnung, außer als Köder für die gefährlich Naiven.

Neue Weltordnung“ klingt nicht ohne Grund vertraut – es ist ein weiterer Lieblingsslogan des Weltwirtschaftsforums. Ich verstehe, dass es schwierig ist, eine globale Bürokratie ernst zu nehmen, wenn sie von einem Mann angeführt wird, der sich wie ein galaktischer Diktator in einem Remake von 1984 kleidet, aber dies ist der Architekt von „Build Back Better“, der von unseren mächtigsten Führern übernommen wurde. Ein kurzer Blick auf die Partnerliste des Weltwirtschaftsforums sollte alle Fragen über ihren Einfluss klären.

Die Neue Weltordnung hat zwei Wikipedia-Seiten, von denen eine unter „Politik“ und die andere unter „Verschwörung“ aufgeführt ist – beide Seiten beschreiben genau dasselbe: eine zentralisierte Weltregierung, die sich nach einer bedeutenden geopolitischen Machtverschiebung bildet.

Genauso wie die Antifa behauptet, sie könne unmöglich faschistisch sein, weil ihr Name „antifaschistisch“ bedeutet, betiteln Organisationen wie das Weltwirtschaftsforum ihre Politik auf eine Weise, die es schwierig macht, sie anzugreifen oder zu untersuchen.

Wenn man eine Phrase wählt, die seit über einer Generation gebräuchlich ist, und sie auf eine bestimmte Politik anwendet, ist es für diejenigen, die nicht aufpassen, leicht, Ausrutscher wie den von Chant zu übersehen.

Die Frage ist: Was bedeutet die Neue Weltordnung jetzt? In welchem Zusammenhang hören australische Politiker und Gesundheitsbeamte den Begriff so oft, dass sie ihn versehentlich in Pressekonferenzen einstreuen, wenn sie über Covid sprechen?

Der Leiter des Weltwirtschaftsforums Klaus Schwab schrieb in der Harvard Business Review einen Artikel mit dem Titel „Macht und Politik: The New Economic World Order“ (Die neue wirtschaftliche Weltordnung), in dem er seine Überzeugung darlegt, dass die industrialisierte Welt eine wirtschaftliche Revolution durchläuft. Wohlgemerkt, der Artikel stammt aus dem Jahr 1994. Zu Recht weist er auf den Aufstieg Asiens hin und kommentiert: „Eine Folge der neuen Parität ist, dass der Westen nicht mehr hoffen kann, die Spielregeln zu diktieren.“

Damit hat er nur teilweise Recht. Der von ihm prophezeite Umstand ist nur eingetreten, weil Organisationen wie das Weltwirtschaftsforum und die Vereinten Nationen die westlichen Führer darauf trainiert haben, schwach zu sein. Es war keine Unvermeidlichkeit der Handelsstrukturen, sondern eher eine Frage der ideologischen Verseuchung. Das ständige Eindringen sozialistischer Rhetorik in die einst freie Welt über endlose Champagnerkonferenzen hat dazu geführt, dass sie nicht mehr in der Lage ist, ihr Geschlecht zu bestimmen, geschweige denn eine starke Front gegen den Aufstieg Asiens zu bilden.

Im Jahr 2018 veröffentlichte das Weltwirtschaftsforum Artikel, in denen es hieß, dass wir alle zusammenarbeiten müssen, um den Aufstieg Asiens zu beschleunigen und uns zu lehren, die neue Weltordnung zu akzeptieren. Die Vereinten Nationen haben ein ähnliches Liedblatt. Vor Covid sprachen sie von der neuen Weltordnung im Zusammenhang mit einer grünen Revolution und der Zerschlagung der alten Industrienationen zugunsten der Stärkung der Dritten Welt.

Die meiste Propaganda, die heutzutage von den Vereinten Nationen ausgeht, spricht über Nachhaltigkeit, Massenmigration, Klimaziele und Covid als ein einziges Thema – eine ominöse Apokalypse mit nur einer Lösung: Weltsozialismus, getarnt als Umweltbewegung.

Build Back Better“, „The Great Reset“, „The New Normal“, „The New World Order“, „Net Zero“ und die vierte industrielle Revolution sind alles Teile desselben Puzzles. Für sich genommen erscheinen sie entweder harmlos oder lächerlich, aber wenn man sie in den Kontext von Billionen-Dollar-Unternehmensinteressen stellt, bedeuten diese Ideen eine Katastrophe für Australien und seine Bürger.

Wir können uns selbst belügen und so tun, als würde Australien niemals zu einem Vasallenstaat einer nicht gewählten Bürokratie werden, während es in Wirklichkeit weniger als zwei Jahre gedauert hat, uns in drogensüchtige Abhängige der Weltgesundheitsorganisation und ihres Konsortiums von Unternehmenspartnern zu verwandeln. Unsere Politiker nehmen gesundheitspolitische Anweisungen von Tedros Adhanom entgegen, einem Mann, der der Beihilfe zum Völkermord und der vorsätzlichen Verschleierung von Choleraausbrüchen zum Schutz von Politikern beschuldigt wird.

Was ist mit Dr. Kerry Chant und ihrer Neuen Weltordnung?

Vielleicht hat sie das White Paper von FinTech „Covid and the New World Order – Actionable insights from global technology thought leaders“ gelesen, in dem das Leben in einer neuen, digital aufdringlichen, sozial distanzierten, gesundheitsorientierten und häufig abgeschotteten Welt beschrieben wird. Es geht um den Einsatz von Technologie, Überwachung, Big Data und künstlicher Intelligenz, um die Gesellschaft in der Pandemie zu managen – was erklären könnte, warum sie es in ihrer Antwort auf Fragen zur Ermittlung von Kontaktpersonen erwähnte.

„Die Pandemie hat dazu beigetragen, dass sich unsere kollektive Erkenntnis herauskristallisiert hat, dass die derzeitige Weltwirtschaftsordnung und unsere Finanzmärkte nicht in der Lage sind, die umfassenderen ökologischen und sozialen Probleme der Menschheit zu bewältigen“, sagte Lord Chris Holmes in Bezug auf das Weißbuch.

Immer häufiger hören wir auf allen Ebenen unseres politischen Systems den Begriff „Covid Normal“, der austauschbar mit „The New Normal“ verwendet wird. Es ist die Vorstellung, dass wir niemals zu unserer freien und unschuldigen Gesellschaft zurückkehren können. Die Politiker wollen, dass wir ohne zu fragen eine Zukunft akzeptieren, in der die Regierung massenhaft Stalking betreibt – eine „Paper’s please“-Gesellschaft, die absichtlich diejenigen ausschließt, die sie für unrein hält.

Zu unserer eigenen Sicherheit wird uns gesagt, dass unser Leben in ein Netz von Käfigen gehört, deren Türen von Impfpässen kontrolliert werden. Leckereien werden je nach unserem kollektiven Verhalten fallen gelassen oder zurückgehalten. Wir werden vor „freie Entscheidungen“ gestellt, die zwingende Folgen haben und uns in einen immer engeren Raum führen, der alles andere als „sicher“ ist.

Hat die Welt vergessen, dass sie im Laufe der Jahrtausende Hunderte von Pandemien überlebt hat und nicht ein einziges Mal einen dauerhaften Zustand der Tyrannei angenommen hat? Schließlich hat der Kommunismus uns den Covid beschert – warum sollte der Kommunismus ihn heilen?

Wofür Sie heute stehen, dafür wird man sich morgen an Sie erinnern.