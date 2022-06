Covid entlarvt den medizinisch-pharmazeutisch-staatlichen Komplex

Im College belegte ich einen Kurs über lateinamerikanische Politik und Entwicklung. Bei der Diskussion über die medizinische Versorgung in Lateinamerika präsentierte Professor Eldon Kenworthy eine zutiefst kontrakulturelle Idee. In Anlehnung an einen Zeitschriftenartikel des Gelehrten Robert Ayres behauptete Kenworthy, dass der Bau von Krankenhäusern dort Leben kostet. Würde man das gleiche Geld und die gleiche menschliche Anstrengung in die Bereitstellung von sauberem Wasser, guten Nahrungsmitteln und sanitären Einrichtungen stecken, anstatt glänzende medizinische Zentren zu errichten, auszustatten und mit Personal zu besetzen, wäre der Ertrag für die öffentliche Gesundheit viel größer.

Die medizinische Geschichte der Vereinigten Staaten bestätigt Ayres‘ Paradoxon. Der größte Anstieg der Lebenserwartung in den USA fand Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts statt, als die Menschen zunehmend Zugang zu Kalorien und Proteinen, besserem Wasser und sanitären Einrichtungen hatten. Die Lebenserwartung stieg stark an, Jahrzehnte bevor Impfstoffe, Antibiotika oder fast alle Medikamente zur Verfügung standen, und ein Jahrhundert bevor Krankenhäuser in Unternehmenssystemen aufgingen.

Der Anstieg der Lebenserwartung der Amerikaner in den letzten fünfzig Jahren ist mehr auf weniger Rauchen, sicherere Autos und Arbeitsplätze, sauberere Luft und weniger tödliche Kriege zurückzuführen als auf den medizinischen Fortschritt. Bücher wie Ivan Illichs Medical Nemesis und Daniel Callahans Taming the Beloved Beast spiegeln Ayres‘ Kritik wider. Aber PBS, CNN, B & N, die NYT und andere zensieren solche Ansichten.

Die amerikanische medizinische Landschaft hat sich in den vierzig Jahren, seit ich von Ayres‘ Beobachtung erfuhr, radikal verändert. Amerika gibt im Verhältnis zum BIP dreimal so viel für medizinische Behandlungen aus wie in den 1960er Jahren.

Bis 2020 wird Amerika 18 % seines BIP für die Medizin aufwenden. (Zum Vergleich: Für das Militär werden etwa 5 % aufgewendet). Rechnet man die Megakosten für Massentests, Impfstoffe usw. hinzu, könnten sich die medizinischen Ausgaben inzwischen auf 20 % belaufen. Obwohl die USA pro Kopf mehr als das Doppelte dessen ausgeben, was andere Länder für die medizinische Versorgung ausgeben, rangiert Amerika bei der Lebenserwartung auf Platz 46. Die Lebenserwartung in den USA ist trotz steigender medizinischer Ausgaben und eines verbesserten Zugangs zu medizinischer Versorgung durch das gepriesene Affordable Care Act gesunken.

Obwohl die hohen Kosten und der relativ niedrige Ertrag der Medizin jedem vor Augen stehen, der über seine eigenen medizinischen Erfahrungen und die seiner Bekannten nachdenkt, stellen die meisten nie eine Verbindung her; mehr medizinische Behandlungen und Ausgaben werden ständig befürwortet und bejubelt. Es herrscht ein regressiver medizinischer Zeitgeist/eine regressive Ethik, die besagt: „Wenn es ein Leben rettet – oder auch nur ein bisschen verlängert“.

Da die meisten Krankenversicherungen arbeitgeberbasiert sind, bemerken die meisten Menschen die jährlichen Prämienerhöhungen nicht. Sie sehen auch nicht, dass ein immer größerer Teil der Steuereinnahmen für die Subventionierung von Medizin und Pharma verwendet wird. Daher fordern sie immer mehr Dinge, wie IVF, extrem teure Medikamente, Geschlechtsumwandlungen oder Psychotherapie, als ob sie ein Recht darauf hätten und dies kostenlos wäre. Ganz zu schweigen von der begrenzten Wirksamkeit dieser Behandlungen.

Da alle verpflichtet sind, sich krankenversichern zu lassen und Steuern zu zahlen, kann man sich nicht einfach abmelden oder nur die medizinischen Leistungen in Anspruch nehmen, von denen man glaubt, dass sie ihre Kosten rechtfertigen. Mit massiven, garantierten Finanzierungsquellen werden die Gesamteinnahmen im medizinischen Bereich weiter steigen.

So ist der medizinisch-industrielle Regierungskomplex zu einem Schwarzen Loch für den heutigen Wohlstand geworden. Mit großem Geld kommt große Macht. Der Med/Pharma-Moloch beherrscht den Äther. Bis in die 1990er Jahre gab es sie noch nicht, doch jetzt dominieren Krankenhaus- und Arzneimittelwerbung die Werbung. Als große Werbekunden diktieren Med/Pharma den Inhalt der Nachrichten. Analysten, die darauf hinweisen, dass üppige medizinische Ausgaben keinen angemessenen Nutzen für die öffentliche Gesundheit bringen, haben nur ein kleines Publikum. Med/Pharma-Kritiker können sich keine Anzeigen leisten.

Die Medizin hat die Coronamanie genährt. Die Fernsehnachrichten, die ich in den letzten 27 Monaten gesehen habe, zeichneten ein sehr verzerrtes Bild der Realität. Das Virus wurde von den Medien und der Regierung sowie von Ärzten wie Fauci, die oft in weißen Kitteln auftraten, falsch dargestellt – als ein führerloser Zug, der die amerikanische Bevölkerung wahllos dezimiert. Anstatt das eindeutige demografische Risikoprofil des Virus und die sehr günstigen Überlebenschancen – auch ohne Behandlung und in jedem Alter – ins rechte Licht zu rücken oder verschiedene Formen der Anti-Covid-Selbstbehandlung, einschließlich Gewichtsverlust, zu fördern, schürten die Medien und das medizinische Establishment eine allgemeine Panik und förderten die kontraproduktive Massenisolierung, Massenmaskierung, Massentests und Behandlung mit Beatmungsgeräten und teuren, oft schädlichen Virostatika.

Später wurden dem „Covid-crushing“-Armamentarium Masseninjektionen hinzugefügt. Während die Spritzen viele Milliardäre hervorbrachten und andere Pfizer- und Moderna-Aktionäre sehr bereicherten, gelang es ihnen nicht, wie Biden und viele andere versprochen hatten, die Infektion oder die Ausbreitung zu stoppen. Die vielen Menschen, die ich kenne und die sich in den letzten sechs Monaten infiziert haben, wurden alle geimpft.

Viele – deren Stimmen von den Mainstream-Medien unterdrückt werden – stellen fest, dass die Impfungen die Ergebnisse verschlechtert haben, indem sie die Entwicklung von Varianten vorantrieben, das Immunsystem schwächten oder verwirrten und zu schweren kurzfristigen Verletzungen führten.

Darüber hinaus haben die Menschen blind und inbrünstig an die Impfungen geglaubt, einfach weil sie von Bürokraten im medizinischen Gewand als „Impfstoffe“ vermarktet wurden. Trotz des Scheiterns der Impfungen und des Scheiterns anderer „Entschärfungsmaßnahmen“ wie Abriegelungen, Maskierungen und Tests weigern sich viele, zuzugeben, dass die Pharmaindustrie während der Koronamanie einen großen – überwiegend negativen – Einfluss auf die Gesellschaft, die Wirtschaft und die öffentliche Gesundheit hatte. Nichtsdestotrotz wurden und werden immer noch viele Milliarden Dollar ausgegeben, um für Impfungen zu werben, die die meisten Menschen nicht wollen.

Die Überreaktion von Covid hat sich in gewisser Weise auch auf Fernsehsendungen gestützt, die jahrzehntelang die Medizin in TV-Sendungen wie Dr. Kildare, Marcus Welby, M.D., Medical Center, MASH, Gray’s Anatomy und House verherrlicht haben. Das Tragen von weißen Kitteln steht für Tugendhaftigkeit, genauso wie das Tragen von weißen Hüten in Westernfilmen.

Durch den kumulativen PR-Ansturm der Werbung und der Serien wird die Medizin weithin als effektiver angesehen, als sie es im wirklichen Leben ist. Vor ein paar Jahren hörte ich eine Frau auf der Straße während eines TV-Nachrichtenclips sagen: „Wenn sie mich zwingen, meinen Arzt zu wechseln, ist das so, als würde ich meinen rechten Arm verlieren.“

Viele haben solch polare Ansichten. Die Medizin ist die neue amerikanische Religion. Angesichts dieses inbrünstigen Glaubens an die Bedeutung der Medizin und des Anspruchsgefühls in Bezug auf die Ausweitung medizinischer Behandlungen werden unablässig staatliche und versicherungstechnische Gelder in die Medizin fließen gelassen.

Verbessern diese Ausgaben die menschlichen Ergebnisse? In der ersten Folge von Scrubs beklagt sich der Assistenzarzt J.D. bei seinem Mentor, dass er sich die Arbeit als Arzt anders vorgestellt hat; die meisten seiner Patienten seien „alt und irgendwie abgehakt“. Sein Mentor entgegnet: „Das ist die moderne Medizin: Fortschritte, die Menschen am Leben erhalten, die schon lange hätten sterben sollen, als sie verloren, was sie zu Menschen machte.“

Dies trifft weitgehend auf die Menschen zu, die mit Covid gestorben sein sollen. Die meisten Menschen haben außer Acht gelassen, dass fast alle, die während der Pandemie starben, alt und/oder bei schlechter Gesundheit waren. Die meisten Todesfälle gab es immer unter alten und kranken Menschen. Gelegentlich sind Sitcoms realistischer als echte Menschen.

Abgesehen davon, dass die Medizin nicht viel hilft, Ressourcen verschwendet und das Elend vergrößert, kann sie iatrogen sein, d. h. sie kann Krankheit oder Tod verursachen. Man sagt, dass Fehler in Krankenhäusern jährlich zwischen 250.000 und 400.000 Todesfälle in Amerika verursachen. Vielleicht versucht das medizinische Personal, gute Arbeit zu leisten, aber wenn die Körper alter, kranker Menschen aufgeschnitten oder mit starken Medikamenten behandelt werden, passiert etwas. Selbst gut durchgeführte Operationen und viele Medikamente können den Gesundheitszustand verschlechtern.

Auch wenn es nur wenige wissen, fließt täglich ein Gebräu aus ausgeschiedenen Medikamenten und diagnostischen Radionukliden in den USA und weltweit in die Kanalisation und landet in Bächen und Flüssen. Die Hormone in den weit verbreiteten Antibabypillen zum Beispiel verweiblichen und stören die Fortpflanzung von Wasserlebewesen. Über all das gibt es auch Bücher, obwohl solche Autoren nie bei Good Morning America auftreten.

Der Glaube an medizinische Eingriffe verringert auch die individuellen und institutionellen Bemühungen, die Gesundheit zu erhalten oder zu verbessern. Würden die Menschen keine Substanzen missbrauchen, sich besser ernähren und ihren Körper mehr bewegen, gäbe es viel weniger Bedarf an medizinischen Eingriffen. Und wenn die Menschen weniger Zeit damit verbrächten, zu arbeiten, um die Krankenversicherung zu bezahlen, könnten sie mehr Zeit damit verbringen, sich um sich selbst und andere zu kümmern. Insgesamt könnte Amerika einen Bruchteil dessen ausgeben, was es für die allopathische Medizin ausgibt, und wäre dennoch viel gesünder. Auch darüber gibt es zahlreiche Bücher.

Da Covid seit 27 Monaten im Mittelpunkt des amerikanischen Lebens steht, wurde – und wird – es dazu benutzt, die Medikalisierung des individuellen Lebens, der Wirtschaft und der Gesellschaft weiter zu intensivieren. Indem der medizinisch-industrielle Komplex eine irrationale Angst vor dem Tod ausnutzt und aufbaut, wird er die Vorstellung fördern, dass wir medizinische und soziale Interventionen und Investitionen, die das Leben eines kleinen Teils der Bevölkerung geringfügig verlängern könnten, verdoppeln oder verdreifachen sollten. Oder, in vielen Fällen, Leben verkürzen.

Doch die meisten Menschen, die vernünftig leben, sind von Natur aus viele Jahre lang gesund. Wenn man genügend nahrhafte Lebensmittel, sauberes Wasser und einen angemessenen Schlafplatz hat, leben die meisten Menschen sehr lange, mit wenig oder gar keiner medizinischen Behandlung. Zwar können intensive medizinische Eingriffe das Leben einiger alter, kranker Menschen geringfügig verlängern, aber die Medizin kann das Altern nicht rückgängig machen und stellt nur selten die Vitalität wieder her.

Wären die Medien ehrliche Makler, hätte sich der Covid-Wahn nie durchgesetzt. Die Medien hätten immer wieder darauf hinweisen müssen, dass das Virus nur ein kleines, überschaubares Segment einer sehr großen Bevölkerung bedroht. Stattdessen haben die Medien, die ihren Sponsoren aus der Medizin- und Pharmabranche hörig sind, in aller Öffentlichkeit Angst geschürt und für eine intensive, gesellschaftsweite Intervention geworben. Die soziale, psychologische und wirtschaftliche Katastrophe war die Folge.

Darüber hinaus haben viele Ärzte, die sich gegen den Covid-Wahnsinn hätten aussprechen können, geschwiegen, um ihre Zulassung, ihre Krankenhausprivilegien oder ihren bevorzugten Status bei der Pharmaindustrie nicht zu gefährden, oder einfach nur, weil sie in der allopathischen Orthodoxie geschult wurden und an diesem Glauben festhalten. Ein Lob an die wenigen Mutigen, die aus der Reihe tanzen.

Das Med/Pharma/Government-Establishment, einschließlich der NIH und CDC, hat Amerika in den Jahren 2020-22 nicht gerettet. Im Gegenteil, die Covid-Interventionen haben die gesamtgesellschaftlichen Ergebnisse verschlechtert. Diese Netto-Schäden hätten dem medizinisch-industriellen Komplex ein großes blaues Auge bescheren sollen – und können es, abhängig von den längerfristigen Auswirkungen von Impfungen, auch tun.

Wenn dies der Fall ist, wird Med/Pharma zig Milliarden an PR-Geldern ausgeben, um die Geschehnisse der letzten 27 Monate zu verdrehen und gut bezahltes medizinisches Personal, Verwaltungsbeamte und Bürokraten als selbstlose Helden darzustellen. Viele leichtgläubige Amerikaner werden diesen glatten Revisionismus abkaufen, einschließlich der Bilder von gesund aussehenden Menschen, die in Zeitlupe an Stränden oder über Wiesen in goldenem Licht spazieren gehen, begleitet von einem kontemplativen Solo-Klavier-Soundtrack.