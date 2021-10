COVID-Experte Dr. Peter McCullough: „Wir befinden uns mitten in einer großen biologischen Katastrophe“

In einem kürzlich gehaltenen Vortrag präsentierte Dr. Peter McCullough alarmierende Daten über COVID-Impfstoffe, den Betrug der nationalen Gesundheitsbehörden, den „therapeutischen Nihilismus“ in den Krankenhäusern und die dringende Notwendigkeit eines aktiven Widerstands.

Der prominente Arzt Dr. Peter McCullough hielt kürzlich einen gut dokumentierten Vortrag über die „Katastrophe“ der COVID-19-„Gentransfer“-Impfstoffe, die „geladene Waffe“ des von ihnen produzierten Spike-Proteins und die hohe Wirksamkeit früher Behandlungen.

Er beschrieb auch detailliert das Fehlverhalten, den Betrug und die Interessenkonflikte, die von US-Medizinern begangen wurden.

McCullough, der sich selbst als weltweit führende Autorität auf diesem Gebiet bezeichnet, gab den Ton für seine Ausführungen vor, als er am 24. September in einem vollbesetzten Ballsaal eines Hotels in Michigan zu sprechen begann.

„Ich denke, der Grund, warum wir alle hier sind, ist, dass wir das Gefühl haben, dass etwas sehr Schlimmes in der Welt vor sich geht. Und ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass ich das glaube“, sagte er.

„Wenn Sie sich jetzt angespannt fühlen, wenn Sie sich emotional bedrängt fühlen und wenn Sie das Gefühl haben, dass die Dinge nicht richtig laufen … dann glaube ich, dass Ihre Wahrnehmungen richtig sind“, fuhr der Arzt fort.

„Und wenn Ihre Wahrnehmungen richtig sind, ist es jetzt an der Zeit zu handeln.“

McCullough erklärte ruhig, wie ihm seine Berufstitel entzogen wurden.

„Heute wurde mir die Herausgeberschaft der Zeitschrift Cardiorenal Medicine mit Sitz in der Schweiz entzogen, und im letzten Jahr habe ich meinen Job bei einem großen Gesundheitssystem verloren, ohne Erklärung und ohne ein ordentliches Verfahren“, sagte er.

„Mir wurde jeder Titel entzogen, den ich jemals in dieser Einrichtung hatte. Ich habe einen Drohbrief vom American College of Physicians erhalten, [und] einen Drohbrief vom American Board.

Dies geschah wegen seiner „rechtmäßigen“ Beteiligung an einem Thema von öffentlicher Bedeutung, sagte er.

„Was wir tun, ist rechtmäßig“, sagte er im vollbesetzten Ballsaal.

„Was nicht rechtmäßig und nicht richtig ist, ist das, was in Bezug auf Zensur und die Androhung von Repressalien geschieht.

McCullough prophezeite, dass die acht beruflichen Abkürzungen hinter seinem Namen „nach und nach gelöscht werden“. Dies wird geschehen, weil mächtige Kräfte am Werk sind, die weitaus mächtiger sind, als wir es uns vorstellen können, und die jeden beeinflussen, der eine Autoritätsposition innehat“.

Bei der Erläuterung seines Hintergrunds beschrieb er, wie er in seiner fernen Vergangenheit „in Präsident Clintons Beratungsgremium für das Gesundheitswesen“ war und „sieben Stunden lang auf C-SPAN von den Senatoren gebraten wurde“. Und so erklärte er: „Ich bin nicht neu auf der nationalen Bühne“.

Da er „ein Fenster zu Amerika“ brauchte, hat McCullough vor kurzem sein eigenes Radioprogramm und einen Podcast auf America Out Loud gestartet. Jetzt kann er wichtige medizinische Informationen schnell verbreiten; medizinische Fachzeitschriften, von denen er bei zwei als Redakteur tätig ist, richten sich an Ärzte und benötigen viel Zeit zur Veröffentlichung.

Das Fehlen von Sicherheitsberichten ist ein Glücksspiel von außerordentlicher Tragweite“.

McCullough betonte, dass Sicherheit in jeder Branche, auch in der Automobil- und Baubranche, von größter Bedeutung sei. Er sagte, es sei „mehr als erstaunlich“, dass „eine Substanz in den Körper der Hälfte der Amerikaner injiziert wurde und es noch keinen Bericht über die Sicherheit in Amerika gibt.“

Dies sei 1976 bei der Schweinegrippe-Impfkampagne „nicht der Fall gewesen“. Nachdem 25 Todesfälle und 550 Fälle von Guillain-Barre-Syndrom aufgetreten waren, stellte die Regierung die Kampagne ein. Es wurde zwar diskutiert, ob der Impfstoff die Schäden verursachte oder nicht, aber „es spielte keine Rolle“, erinnerte sich der Arzt.

„Ungeklärte Todesfälle [traten auf, also war es] egal. Das Programm wurde eingestellt, [es ist] nicht sicher. Es wurde als ein Debakel betrachtet.“

Heute gehen die Regierung und die großen Pharmabehörden bei der Erprobung neuer Technologien nicht nur im eigenen Land, sondern weltweit „ein Risiko von außerordentlicher Tragweite“ ein, so McCullough.

„Das Risiko ist die Gentransfertechnologie. Die FDA [Food and Drug Administration] betrachtet die aktuellen amerikanischen Impfstoffe, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, als Gentransfertechnologie.“

McCullough erklärte, wie diese Gentransfertechnologien funktionieren. Er äußerte auch seine Besorgnis darüber, dass, obwohl „normalerweise eine Boten-RNA einmal verwendet und dann entsorgt wird“, bei diesen mRNA-Injektionen von Pfizer und Moderna die Boten-RNA „immer und immer wieder verwendet wird … und für eine [sehr] lange Zeit in den Zellen bleibt.“

„Wir arbeiten mit Wissenschaftlern auf der ganzen Welt zusammen, und es gibt jetzt die Überzeugung, dass die Boten-RNA die Zellteilung überleben kann, [und] so kann eine Mutterzelle sie an Tochterzellen weitergeben“, erklärte er.

„Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit haben wir ein biologisches Produkt, das unseren Körper anweist, ein abnormales Protein zu produzieren“, sagte er.

Die mRNA dringt in die Zellen ein und veranlasst sie, Spike-Proteine zu bilden, eine „Art ‚geladene Waffe‘, wenn man so will. … Man weiß jetzt, dass das Spike-Protein selbst unabhängig pathogen ist: Es verursacht selbst Schäden“ an den Zellen, in denen es produziert wird, und zirkuliert dann etwa zwei Wochen lang im Körper.

„Während dieses Protein zirkuliert, schädigt es Organe, Endothelzellen, Blutzellen und verursacht Blutgerinnung“, so McCullough.

„Es gibt nichts an dem Spike-Protein, was gut ist. Sie sind tödlich.“

Kolossaler Fehltritt“ durch Verzicht auf unabhängige Sicherheitsüberwachungsgremien

McCullough beklagte das Fehlen unabhängiger Sicherheitsbehörden bei der Überwachung der Situation.

„Wenn wir keine Sicherheitsausschüsse, Datenüberwachungsausschüsse, Ausschüsse für kritische Ereignisse und Ethikausschüsse für diese Programme haben, haben wir keine Chance, sie abzuschalten oder auch nur auf ihre Sicherheit zu prüfen“, sagte er.

„Ich mache keine Scherze, wenn ich sage, dass unsere Regierungen es uns von Anfang an schuldig waren, ein Data Safety Monitor Board (DSM) einzurichten. Where’s the DSM?“

Die einzigen Überwacher sind derzeit die FDA, die CDC [Centers for Disease Control and Prevention] und Pharmaunternehmen, die ein Interesse an den Ergebnissen haben, erklärte er.

„Wir lassen niemals ein Unternehmen über die Kausalität eines Problems entscheiden. Wir lassen niemals zu, dass ein Unternehmen uns sagt, ob ein Produkt sicher ist“, sagte McCullough.

„Der Verzicht auf ein Data Safety Monitoring Board wird als kolossaler Fehltritt im Bereich der öffentlichen Gesundheit in die Geschichte eingehen“, fuhr er fort.

„Wie um alles in der Welt können wir die Sponsoren des Programms, die FDA, die CDC, Pfizer und Moderna, mit der Verantwortung für die Sicherheit betrauen? Und schlimmer noch, wie können wir zulassen, dass sie nie einen Sicherheitsbericht erstellen? Wir machen nie eine Sicherheits-Pressekonferenz, nichts“.

Der renommierte Mediziner beschrieb auch, dass die Ärzte, die er trifft, sich schämen und verwirrt sind, vor allem, wenn es darum geht, schwangeren Frauen die experimentellen Impfstoffe zu injizieren.

„Ich habe viel mit Ärzten zu tun“, sagte McCullough.

„Ich kenne keinen einzigen Arzt, der mir in die Augen schaut und befürwortet, was mit schwangeren Frauen gemacht wird. Was ich in ihren Augen sehe, ist Angst, Scham und Schuld. Sie wissen, dass sie falsch liegen, aber sie sind verwirrt.

McCullough zufolge befinden sich viele Ärzte und medizinisches Personal derzeit „in Trance“.

„Sie befinden sich in einer Massenpsychose, und zwar weltweit“, erklärte er.

„Sie sind im Gleichschritt. Sie denken in die gleiche Richtung. Sie sind verängstigt. Sie sind verwirrt. Sie sind irgendwie verwirrt. Sie können nicht wirklich erklären oder rechtfertigen, was sie da tun.“

Wenn Sie unter Druck gesetzt werden, sich impfen zu lassen, konzentrieren Sie sich auf den Mangel an Sicherheitsberichten

McCullough war Vorsitzender von 24 Gremien zur Überwachung der Datensicherheit und rät denjenigen, die nach ihrer Meinung zu den neuen Impfstoffen gefragt werden, sich auf die fehlenden Sicherheitsberichte zu konzentrieren.

„Hören Sie, ich bin besorgt, dass es keinen Bericht gibt“, rät er.

„Die CDC und die FDA verfügen über alle Daten. Sie nicht. Sie haben alle Daten. Wo ist die Liste? Sie arbeiten für uns. Verlangen Sie sie“, fuhr er fort.

„Jedes Mal, wenn Sie damit konfrontiert werden, ‚Oh, mein Arbeitgeber will, dass ich mich impfen lasse‘. [Fragen Sie] ‚Wo ist das Zeugnis der CDC und der FDA? Verlangen Sie ein Zeugnis. Solange wir keine Transparenz bei den Daten haben, wird diese Sache nicht korrigiert werden.“

Um die Bedeutung der Sicherheit zu unterstreichen, zitierte er eine Studie, die zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind aufgrund der genbasierten Injektionen mit Myokarditis ins Krankenhaus kommt, größer ist als die, dass es mit COVID-19 ins Krankenhaus kommt.

„So etwas kann man nicht erfinden“, staunte McCullough. „Das ist kein Vorschlag, den jemand annehmen würde.“

Der Arzt hält auch nichts davon, dass die Behörden die Schwere von Impfschäden herunterspielen.

„Eine andere Sache, die ich für einen Missbrauch halte, ist, etwas als ’selten‘ zu bezeichnen“, sagte er.

„Das tun wir in der klinischen Forschung nie. Never. Der korrekte Begriff in der Sicherheitspharmakovigilanz ist ‚Spitze des Eisbergs‘, erklärte er.

„Was wir jetzt an sporadischen Meldungen sehen, ist die ‚Spitze des Eisbergs‘. VAERS [Vaccine Adverse Event Reporting System] könnte eine Unterrepräsentation um das Hundertfache oder sogar mehr sein.

„Wenn wir denken, dass wir mit Hilfe von CMS [Centers for Medicare & Medicaid Service] eine Analyse durchgeführt haben, denken wir an die Sterblichkeit – vielleicht ist es ein Multiplikator von fünf – aber der Punkt ist, dass wir niemals sagen würden, dass es selten ist. Und was die CDC getan hat … sehr unaufrichtig, ist, dass sie, als sie 200 Fälle [von Myokarditis] im Juni hatten, diese durch alle geimpften Personen geteilt haben und sagten: „Es ist selten. Nun, das kann man nicht tun, wenn man nicht jeden auf Myokarditis untersucht, wenn man nicht ein EKG und Troponin macht. Man kann nicht sagen, dass sie keine Myokarditis haben, wenn man sie nicht darauf untersucht.“

Frühzeitige Behandlung wirksamer als Impfung

McCullough sprach auch über die Bedeutung einer frühen Behandlung im Vergleich zur Wirksamkeit der experimentellen Impfstoffe.

„Wissen Sie, was darüber entscheidet, wer in den Vereinigten Staaten ins Krankenhaus eingeliefert wird oder nicht? Ob sie früh behandelt werden“, sagte er.

„Das ist es, was den Unterschied ausmacht, nicht ein Impfstoff. Schauen Sie sich diese Arbeiten an. Bei jeder einzelnen Arbeit, in der behauptet wird, dass ein Impfstoff Krankenhausaufenthalte und Todesfälle verhindert, sollte die nächste Frage lauten: ‚Wer wurde frühzeitig behandelt und wer nicht?'“

Der Arzt präsentierte dann Beweise dafür, dass der Impfstoff von Pfizer „vollständig und total versagt“ hat, und verwendete Daten aus Israel, um vorherzusagen, was in den USA passieren kann.

„In Israel ist die Kurve nach der Impfung größer als die vor der Impfung“, sagte McCullough.

„Wenn man die Frage stellt: ‚Wäre Israel besser dran gewesen, wenn es keine einzige Person geimpft hätte?‘, lautet die Antwort aus epidemiologischer Sicht: ‚Ja‘. Ja, [der Pfizer-Impfstoff] ist ein kompletter und totaler Fehlschlag“, fuhr er fort.

„Doch was tun sie in Israel? Sie verdoppeln sie. Auffrischungen. Sie haben 11 Millionen Menschen im Land, [und] sie haben bereits zwei Millionen Menschen geimpft.“

Doch auch diese Booster haben versagt.

Frühzeitige Behandlung vs. therapeutischer Nihilismus

Als in den USA immer mehr schwerwiegende Fälle von Impfschäden auftraten, schufen die Behörden ein Narrativ, das die Schuld an überlasteten Krankenhäusern auf Patienten schob, die die Impfung verweigerten.

„… Die CDC traf [am] 25. Mai einige Entscheidungen, die man als voreingenommene asymmetrische Berichterstattung bezeichnet“, sagte McCullough.

„Sie hat die Bücher gefälscht. Sie fälschte die Bücher, um die Impfausfälle klein aussehen zu lassen und das Problem ab dem 25. Mai so aussehen zu lassen, als würde es eine ‚Krise der Ungeimpften‘ werden“, fuhr er fort.

„Und wir fingen an, Sprüche zu hören wie ‚Oh mein Gott, die Krankenhäuser füllen sich und sie sind alle ungeimpft‘, und die Leute sagten ‚ungeimpft‘ mit einer Art Knurren.“

Außerdem habe Dr. Anthony Fauci über Ivermectin gelogen, behauptete McCullough.

„Ivermectin wird durch über 60 Studien, über 30 klinische Studien unterstützt“, sagte der texanische Arzt.

„Als unser Direktor der nationalen Abteilung für Allergie und Immunologie [Fauci] … ins Fernsehen ging und kategorisch sagte, dass es keine Beweise gibt, die Ivermectin unterstützen, hat er Betrug begangen“, klagte er an.

„Man sagt nicht: ‚Keine Beweise‘, wenn es insgesamt über 30 randomisierte Studien gibt, die es unterstützen.“

Darüber hinaus weigern sich die Krankenhäuser, Hydroxychloroquin zu verwenden.

„Wissen Sie, dass Hydroxychloroquin [HCQ] heute in keinem einzigen Krankenhaus verwendet wird, obwohl eine hochwertige Studie [seine Wirksamkeit] bestätigt hat? Das ist ein Verbrechen“, sagte McCullough.

„Was hier vor sich geht, ist ein absolutes Verbrechen gegen die Menschlichkeit.“

In der Zwischenzeit sollte es nichts geben, was Ärzte davon abhält, diese frühen Behandlungen zu verschreiben, denn Ärzte sind „völlig berechtigt, Hydroxychloroquin [und] Ivermectin … gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu verschreiben“, fügte McCullough hinzu.

In Italien „haben sie null Fälle gemeldet, aber sie verwenden ein auf Hydroxychloroquin basierendes Programm“, erklärte er.

„In einer der wichtigsten indischen Provinzen wurden erst vor zwei Tagen null Todesfälle mit einem auf Ivermectin basierenden Protokoll gemeldet. [Bei den erfolgreichen Ergebnissen in Mexiko-Stadt wurde ebenfalls ein auf Ivermectin basierendes Protokoll verwendet“, erklärte er.

McCullough bezeichnet die generelle Ablehnung früher Behandlungen, die heute von einem Großteil der medizinischen Industrie praktiziert wird, als therapeutischen Nihilismus.

„Therapeutischer Nihilismus ist die Absicht, nichts zu tun“, wenn eine potenziell tödliche Krankheit droht“, erklärte er.

„Mit einer solchen Unterlassung fördern wir Angst, Leiden, Isolation, Krankenhausaufenthalt und Tod.“

Der Arzt bezeichnete dieses Vorgehen als unethisch, unmoralisch und illegal.

„Das nennt man Kunstfehler, und dafür wird es ein Urteil geben“, versprach er.

McCullough ist daher der Meinung, dass COVID-19 am besten bei einem Arzt zu bekommen ist, der bereit ist, Patienten „frühzeitig mit einer Reihe von Medikamenten zu behandeln“.

„Fordern Sie es, und sagen Sie Ihren Familienmitgliedern, dass sie es fordern sollen“, riet er. „Ob geimpft oder nicht, fordern Sie es.“

Als ein Beispiel für therapeutischen Nihilismus nannte McCullough einen Zeitungsbericht über eine kalifornische Frau, die ein Krankenhaus verklagte, um die Ärzte zu zwingen, ihren kranken Mann mit Ivermectin zu behandeln.

„Seit wann müssen wir eigentlich Krankenhäuser verklagen, um einfache, erschwingliche Generika zu verwenden, die Patienten helfen können und für die es einige randomisierte Studien gibt, die sie unterstützen?“ fragte McCullough.

Als er das letzte Mal einen Patienten mit einem schweren Herzinfarkt auf der Intensivstation behandelt habe, hätten er und die Familie des Patienten „den ganzen Tag über Medikamente verhandelt“.

„Mit COVID gibt es plötzlich keine Verhandlungen mehr“, sagte er.

„Keine. ‚Nein, tut uns leid, wir werden es nicht tun‘. Therapeutischer Nihilismus. In den Köpfen von Ärzten, Krankenhausverwaltern, Krankenschwestern und anderen steckt der Gedanke, tatsächlich Schaden anzurichten“, fuhr er fort,

„Und dieses Denkmuster muss man riechen, erkennen, ausrufen, und wir müssen es auslöschen“.

McCullough sprach über die Bedeutung der „natürlichen Immunität“. Er glaubt, dass eine frühzeitige Behandlung und die große Zahl von Menschen, die die Krankheit durchstehen, die Welt in diesen Zustand versetzen werden.

„Natürliche Immunität ist der Ausweg aus dieser Situation. Hören Sie, wenn wir die natürliche Immunität nicht anerkennen, wann wird das enden?“, fragte er.

Die Anerkennung der natürlichen Immunität müsse von der CDC und der Regierung gefordert werden, fügte er hinzu.

„Wir müssen … in dieser Sache unnachgiebig sein“.

„Medizinische Freiheit hängt mit sozialer Freiheit zusammen, und wirtschaftliche Freiheit hängt mit ihr zusammen.“

McCullough forderte seine Zuhörer auf, andere davon zu überzeugen, dass „die Freiheit in Gefahr ist“.

„Wir stehen, glaube ich, am Anfang einer dunklen Zeit“, sagte er.

„Jetzt ist es an der Zeit, darüber zu sprechen … aktiviert zu werden … und mit so vielen Menschen wie möglich zu sprechen. Und man muss versuchen, ihnen die Augen zu öffnen… Gespräch für Gespräch.“

McCullough erinnerte sich daran, was der Rockmusiker Eric Clapton, der nach einer COVID-19-Impfung zu ihm nach Hause kam, ihm über die Beziehung zwischen medizinischer Freiheit und anderen Freiheiten sagte.

„Er sagte: ‚Hören Sie, es gibt einen Kreislauf der medizinischen Freiheit, und wenn dieser unterbrochen wird, dann wird auch die soziale Freiheit unterbrochen, und dann die wirtschaftliche Freiheit. Deshalb müssen wir diesen medizinischen Kreis um jeden Preis aufrechterhalten“.

Dieser medizinische Kreislauf umfasst „die medizinische Freiheit, die Behandlung zu bekommen, die die Menschen brauchen, die medizinische Freiheit, eine gute Versorgung im Krankenhaus zu verlangen und sie zu bekommen, und die medizinische Freiheit, zu entscheiden, was in den eigenen Körper kommt“, sagte McCullough.

„Es ist sehr, sehr wichtig: Niemand darf unter irgendwelchen Umständen – genehmigt, nicht genehmigt, es ist mir egal – unter Druck gesetzt, gezwungen oder mit Repressalien bedroht werden, damit er etwas in seinen Körper injiziert bekommt, das er nicht wieder herausnehmen kann, Punkt.“

„Das ist die Grenze.“

McCullough hat Patienten, die ihn fragen, welcher Impfstoff der beste ist, entmutigt, weil sie die Tortur nur überstehen wollen, um ihren Arbeitsplatz zu retten.

„Ich habe gesagt: ‚Wie viel werden Sie dafür bekommen? … Wird man Ihnen 10 Jahre Beschäftigung garantieren? … Man bekommt keine Garantie, wenn man sich impfen lässt.“

McCullough warnte, dass die Zensur der medizinischen Wissenschaft schadet, und verwies auf die so genannte „Trusted News Initiative“, zu der BBC, CNN, MSNBC und alle großen sozialen Medien gehören.

Der Mediziner glaubt, dass diese Organisationen praktisch gesagt haben: „Wir werden alles tun, um den Impfstoff zu fördern, und wir werden alles tun, um jedes Zögern in Bezug auf den Impfstoff zu unterdrücken, einschließlich der Unterdrückung einer frühzeitigen Behandlung und der Unterdrückung von Fragen zur Impfstoffsicherheit.“

„Das ist der Grund, warum wir nichts [über] die Sicherheit von Impfstoffen gehört haben“, erklärte er.

„Alles ist offen, hier wird nicht getrickst.“

McCullough informierte seine Zuhörer auch über Fälle von Interessenkonflikten und behauptete, dass wichtige Akteure persönlich von Entscheidungen profitiert haben, die den Amerikanern geschadet haben.

„Rick Bright, der Mann, der Hydroxychloroquin im Weißen Haus blockierte und Amerika mit Hydroxychloroquin aushungerte, ist der Rockefeller Foundation beigetreten“, erklärte der Arzt.

„Stephen Hahn, der FDA-Kommissar, der Hydroxychloroquin und anderen Medikamenten all diese negativen Auflagen gemacht hat, ist der Venture Capital Firma beigetreten, die im Grunde der Geldgeber von Moderna ist.“

Bezüglich der National Institutes of Health, für die Fauci und Francis Collins arbeiten, sagte McCullough, dass „sie das Patent für den Moderna-Impfstoff gemeinsam besitzen.“

„Es liegt offen auf dem Tisch. Scott Gottlieb, ehemaliger Vorsitzender der FDA, sitzt im Vorstand von Pfizer. Das ist offenkundig“, fügte er hinzu.

„Der Interessenkonflikt ist absolut unvermeidlich und zerstört den Lebensnerv der Medizin.“

„Wir befinden uns mitten in einer großen biologischen Katastrophe“.

McCullough sagte, er und seine Zuhörer seien nicht allein mit der Erkenntnis, dass wir uns in dunklen Zeiten befinden.

„Ich sage Ihnen, wir sind nicht die Einzigen, die erkennen, dass wir uns mitten in einer großen biologischen Katastrophe befinden“, sagte er.

Er erklärte, dass er in letzter Zeit von mindestens einem Staatsoberhaupt angerufen wurde, von zwei Personen „ziemlich weit oben im Vatikan“ und von Personen bei der Federal Reserve Bank.

Wissen kann gefährlich sein. Nachdem er seinen Zuhörern ein Schreiben des American Board of Internal Medicine gezeigt hatte, in dem ihm der Entzug seiner ärztlichen Zulassung angedroht wurde, sagte der renommierte Internist, dass die Ärztekammern Ärzte wie ihn „jagen“ werden.

„Und die Frage ist, wie weit sie gehen werden und wie viel wir verlieren werden“, sagte er.

„Ich kann Ihnen sagen, dass ich persönlich bereit bin, alles zu verlieren“.

McCullough warnte, dass, wenn die Amerikaner jetzt nicht aktiv werden, die Zukunft die gleichen Abriegelungen, Unterdrückung und Gewalt bringen wird, wie sie in Australien geschehen sind.

„Es gibt mächtige Kräfte, die wollen, dass dies geschieht, sehr mächtige Kräfte“, sagte er.

„Die Herausforderung besteht darin, sie zu brechen, und der einzige Weg, diese mächtigen Kräfte zu brechen, ist, einfach ‚Nein‘ zu sagen.

Prominente Leute wie Tucker Carlson von FOX News haben McCullough gefragt, was hinter dieser Krise steckt. Er konnte zwar keine Antwort geben, aber der angesehene Arzt warb für ein neues Buch von Peter und Ginger Breggin mit dem Titel COVID-19 and the Global Predators: Wir sind die Beute.

„Es hat tausend Referenzen; es ist akribisch“, sagte McCullough.

„Es wird Ihnen größtenteils sagen, wer davon profitiert, wie das Netz der Beteiligten aussieht und was es antreibt. Ich glaube nicht, dass es die eigentliche Ursache ist, aber ich denke, dass es die Personen sind, die hinter vielem stehen, was hier vor sich geht. Ich kann Ihnen sagen, dass alles, was wir im Moment erleben, geplant war“.

McCullough gesteht, dass er sich so offen äußert, weil er nicht weiß, was er sonst tun soll.

„Ich kann nicht jeden Menschen retten, der mich anruft, aber wenn ich Ihnen und anderen helfen kann und jedem, der in meinen Kreis kommt, helfen kann, können wir ein Bewusstsein und ein Erwachen erreichen“, sagte er.

„Wir befinden uns gerade in einer wirklich schlimmen Zeit. Wir haben nur noch sehr wenig Zeit, um aktiv zu werden, [und] ich meine wirklich aktiv.“