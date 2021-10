Betreiber von Ultraschallgeräten sieht starke Zunahme von Herzproblemen, Fehlgeburten und Schlaganfällen!

Heather macht Echokardiografie und sieht viele Menschen, die mit schweren Herzproblemen kommen, nachdem sie gegen Corona geimpft wurden. Sie stellt auch einen enormen Anstieg der Fehlgeburten fest und glaubt, dass der Impfstoff der Grund dafür ist. Heather arbeitet in der Nähe eines Armeestützpunktes und sagt, dass viele Soldaten an Blutgerinnseln leiden.

Es gibt viele Fälle von Myokarditis und Perikarditis, aber die meisten Menschen wissen nicht, dass diese Krankheiten durch den Impfstoff verursacht werden können, sagte sie in der Stew Peters Show. Infolgedessen werden viele Fälle nicht an das VAERS gemeldet, das die Nebenwirkungen von Impfstoffen in den Vereinigten Staaten erfasst.

Ungewöhnliche, abnorme Blutgerinnsel

Es gab eine Frau, die neun bis 11 Tage nach der Impfung von ihrer Tochter bewusstlos aufgefunden wurde. Ein geimpfter Soldat wurde auch mit einer verstopften Nierenarterie eingeliefert.

Heather sieht auch ungewöhnliche, anormale Blutgerinnsel und einen enormen Anstieg der Schlaganfälle. „Das muss weiter untersucht werden“, sagte sie.

Sie sagt, es gebe eine kognitive Dissonanz: Die Ärzte wollen nicht zugeben, dass die Störungen durch den Corona-Impfstoff verursacht werden. Sie glaubt, dass dieser Impfstoff mit dem Ziel entwickelt wurde, Menschen zu schaden.