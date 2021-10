Es ist an der Zeit, dass die NATO Kosovo verlässt, bevor sie noch mehr Schaden anrichtet

So wie die militärischen Interventionen des Westens in Vietnam und Afghanistan ein schlechtes Ende genommen haben, so wird es auch im Kosovo sein. Die NATO hat ihr Mandat überschritten, sich übernommen und ist nicht mehr willkommen.

Als die letzten US-Militärhubschrauber Kabul verließen, betonten viele, auch ich, die Ähnlichkeiten mit Amerikas Blamage in Saigon, Südvietnam – aber eine Parallele, die nur wenige zu ziehen wagten, war die zum Kosovo.

Als ich auf Twitter lediglich die Frage „Ist der Kosovo der nächste?“ stellte, versetzte dies die albanischen Medien in Aufruhr. Die albanische Mehrheit im Kosovo feiert die NATO-Truppen als Retter – 1999 bombardierte die NATO Serbien, um ihm die Kontrolle über die südliche Provinz Kosovo zu entziehen. Seitdem hat die NATO