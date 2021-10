Anzeichen von Nierenkrebs

Obwohl er nicht immer so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht wie andere Krebsarten, gehört Nierenkrebs zu den 10 häufigsten Krebsarten, insbesondere bei Menschen über 55.

In Deutschland erkranken pro Jahr etwa 8.864 Männer und 5.165 Frauen neu an Nierenkrebs, also insgesamt pro Jahr knapp 14.000 Menschen an diesem Tumor.

Dank fortschrittlicher Behandlungsmethoden können viele davon ihr Leben und ihre Vitalität verlängern.

Wie bei den meisten Krebsarten kommt es darauf an, die Krankheit frühzeitig zu erkennen.

Obwohl sich viele Symptome erst in fortgeschrittenen Stadien zeigen, gibt es einige verdächtige körperliche Anzeichen, auf die man achten sollte und die auf Nierenkrebs hindeuten könnten.

Hier sind 10 Anzeichen von Nierenkrebs, die du niemals ignorieren solltest

1. Blut im Urin

Macht dir der Gang zur Toilette langsam Sorgen? Blut im Urin oder Hämaturie, ist das