COVID-Experte kritisiert, das Impfmandat des Vatikans! Es verstößt gegen den Kodex der Bioethik und muss sofort beendet werden

Der Vatikan wird „für möglicherweise Hunderttausende von Menschenleben, die durch den Impfstoff weltweit verloren gegangen sind, Rechenschaft ablegen müssen“, weil er gegen den Nürnberger Kodex verstoßen hat, warnte Dr. Peter McCullough.

In einem neuen Interview mit dem Journalisten Edward Pentin hat eine führende Autorität auf dem Gebiet der COVID-Impfung den Vatikan aufgefordert, seine Befürwortung von Impfungen und seine Impfmandate sofort aufzugeben, und davor gewarnt, dass er durch seine Haltung zu den Impfungen an Impftoten mitschuldig ist und gegen einen wichtigen Kodex der Bioethik verstößt.

Dr. Peter McCullough, ein in Dallas ansässiger Internist, Kardiologe und Epidemiologe, der 54 von Fachleuten begutachtete Veröffentlichungen über COVID-19 vorweisen kann und vor dem US-Senat zur Pandemiebekämpfung ausgesagt hat, forderte den Vatikan ebenfalls auf, „unverzüglich eine öffentliche Interessenkampagne über Impfschäden und Impftodesfälle zu starten“.

McCullough sprach am 11. Februar telefonisch mit Pentin und sagte, dass der Vatikan bereits jetzt „für möglicherweise Hunderttausende von Menschenleben, die durch den Impfstoff weltweit verloren gegangen sind, Rechenschaft ablegen muss“, weil er gegen den Nürnberger Kodex verstoßen hat – eine Reihe von ethischen Grundsätzen, die jeglichen Druck, Zwang oder die Androhung von Repressalien für jegliche medizinische Behandlung ausschließen, insbesondere wenn es sich um eine neue und experimentelle Behandlung handelt.

Obwohl der Vatikan lehrt, dass Impfungen „in der Regel keine moralische Verpflichtung darstellen und daher freiwillig sein müssen“, schreibt er nun vor, dass alle Angestellten und Besucher – mit Ausnahme derjenigen, die an Liturgien und päpstlichen Audienzen teilnehmen – vollständig geimpft sein oder sich vor kurzem von dem Virus erholt haben müssen, um vatikanisches Gebiet betreten zu dürfen.

Nachfolgend finden Sie einen Auszug aus dem Interview.

Dr. McCullough, als Internist, Kardiologe und Epidemiologe haben Sie sich eingehend mit den kardiovaskulären Komplikationen sowohl der Virusinfektion als auch der nach der COVID-19-Impfung auftretenden Verletzungen befasst. Außerdem haben Sie 54 von Fachleuten überprüfte Veröffentlichungen zu COVID-19 verfasst. Könnten Sie als jemand, der auf diesem Gebiet hervorragend qualifiziert ist, bitte kurz zusammenfassen, welche Bedenken Sie hinsichtlich der Impfstoffe und insbesondere der mRNA-Impfstoffe haben?

Es ist inzwischen bekannt, dass diese Impfstoffe einen gefährlichen Wirkmechanismus haben. Das bedeutet, dass diese Impfstoffe im Gegensatz zu anderen Impfstoffen, die sicher und wirksam sind, aufgrund ihrer biochemischen und physiochemischen Eigenschaften gefährlich sein dürften. Was ich damit meine, ist, dass es sich um Formen von genetischem Material handelt, entweder Boten-RNA oder adenovirale DNA, die auf Lipid-Nanopartikel geladen sind.

In China wurden Lipid-Nanopartikel untersucht, und es war bekannt, dass sie in die Nebennieren, die Eierstöcke, das Gehirn, das Herz, das Knochenmark und andere lebenswichtige Organe gelangen würden….. Dass genetisches Material in diese Organe gelangt, ist äußerst bedenklich, auch weil dieses genetische Material dann von diesen Zellen aufgenommen wird. Diese Zellen sollten dieses genetische Material nicht haben….

Es ist erwiesen, dass das genetische Material mehrere Monate später in den Lymphknoten gefunden wird, also immer noch vorhanden ist….