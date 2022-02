Medien fördern das Narrativ der „HIV-Variante“ als Deckmantel für den impfstoffinduzierten Zusammenbruch des Immunsystems

Der Bürgermeister von New York City, Eric Adams, hat fast 1.500 Angestellte entlassen, die sich weigerten, die Covid-Impfstoffspritze zu nehmen, und behauptete, er wolle „impfen, nicht töten“. Aber dank der himmelhohen Todesraten unter den Geimpften wissen wir jetzt, dass die Impfung schädigend ist.

Und wir wissen, dass es nicht lange dauern wird, bis die Stadt New York diese 1.500 Menschen anfleht, wieder zur Arbeit zu kommen, weil sie all die geimpften Arbeiter ersetzen müssen, die gestorben sind.

Das vom HHS betriebene VAERS-System meldet inzwischen über 23.000 Todesfälle nach Covid-19-Impfungen. Multipliziert mit dem gut dokumentierten Under Reporting Factor (URF) von 41 bedeutet dies, dass (bisher) fast eine Million Amerikaner durch Covid-Impfstoffe gestorben sind.

Im August/September letzten Jahres sagte ich öffentlich voraus, dass wir bis Ende März 2022 eine Million tote Amerikaner sehen würden. Es scheint, dass wir diese erschreckende Zahl bereits vor Ende Februar fast erreicht haben.

Machen Sie sich darauf gefasst, dass das durch Impfungen verursachte AIDS weltweit explodieren wird

So schlimm die eine Million Todesfälle bereits sind, wird diese Zahl in den nächsten Jahren explodieren, da das durch Impfungen verursachte „AIDS“ explodiert. Wie Ethan Huff am 16. Februar 2022 schrieb:

Es gibt immer mehr Beweise dafür, dass die „Impfstoffe“ gegen das Wuhan-Coronavirus (Covid-19) bei den Empfängern überall AIDS auslösen.

Das durch den Covid-19-Impfstoff induzierte erworbene Immunschwächesyndrom (VAIDS) scheint eine der schwerwiegenderen Langzeitfolgen der Injektionen zu sein. Im Wesentlichen zerstören die Impfungen im Laufe der Zeit das Immunsystem der Menschen und machen sie anfällig für Infektionen aller Art.

Eine Website mit dem Namen The Expose (UK) hat herausgefunden, dass Covid-Impfstoffe eine negative Wirksamkeit aufweisen, d. h. sie verursachen Krankheiten, anstatt sie zu verhindern:

Unter Verwendung der von Pfizer entwickelten Formel für die Wirksamkeit von Impfstoffen fand das Exposé heraus, dass die tatsächliche Wirksamkeit der Impfungen im Durchschnitt bei -183 Prozent liegt. Dies ist absolut verblüffend und höchst beunruhigend.

„Die niedrigste Wirksamkeit des Covid-19-Impfstoffs wurde im Januar 2022 in England in der Altersgruppe der 40- bis 49-Jährigen mit minus 209,4 Prozent festgestellt, die Altersgruppe der 50- bis 59-Jährigen lag nicht weit dahinter“, heißt es in der Studie.

Da Covid-Impfstoffe die Immunfunktion zerstören, erleben die Menschen „AIDS“ mit hoher Anfälligkeit für häufige Infektionen

Je mehr Covidimpfstoffe die Menschen erhalten – und je mehr Zeit seit den Injektionen vergeht -, desto stärker wird ihre natürliche Immunfunktion zerstört. Im Laufe der Zeit nähert sich ihr Immunsystem dem praktischen Nullpunkt, was dazu führen kann, dass bei ihnen AIDS diagnostiziert wird, was nichts anderes bedeutet als ein erworbenes Immundefizienzsyndrom. Wie sich herausstellte, kann es durch Impfstoffe erworben werden.

Da mehrere Milliarden Menschen auf der ganzen Welt diese AIDS-verursachenden Impfstoffe erhalten haben, bedeutet dies, dass wir es mit einer weltweiten Explosion von AIDS-Diagnosen zu tun haben, die die Menschen extrem anfällig für gewöhnliche Infektionen wie Erkältungen und Grippe machen.

Dieselben Impfstoffhersteller, die dieses Problem verursacht haben, stehen schon in den Startlöchern und bringen neue „AIDS-Impfstoffe“ auf den Markt, die die mRNA-Technologie nutzen, um angeblich diejenigen zu „behandeln“, deren Immunsystem durch die ersten Impfstoffe geschwächt wurde. In Wirklichkeit geht es bei diesem ganzen Prozess darum, das natürliche Immunsystem zu zerstören und es durch regelmäßige, hochprofitable Impfstoffinjektionen zu ersetzen, die von der FDA zur jährlichen Anwendung zugelassen sind.

FDA genehmigt JÄHRLICHE Covid-19-Impfstoffe, um sicherzustellen, dass Ihr Immunsystem jedes Jahr mehr zerstört wird

Das ist genau das, was die FDA laut einem schockierenden neuen Video, das von Project Veritas veröffentlicht wurde, vorhat. Das Video, das unten zu sehen ist, zeigt eine Videoaufnahme von FDA Executive Officer Christopher Cole, der erklärt, dass die FDA plant, Covid-19-Impfstoffe als jährliche Injektionen zu genehmigen. Von Project Veritas:

FDA Executive Officer, Christopher Cole: „Sie werden eine jährliche Impfung [COVID-Impfstoff] bekommen müssen. Ich meine, es ist noch nicht offiziell angekündigt worden, weil sie nicht jeden aufregen wollen.“

Cole über Präsident Joe Biden: „Biden will so viele Menschen wie möglich impfen“.

Cole über Pharmaunternehmen: „Es gibt einen finanziellen Anreiz für Pfizer und die Pharmaunternehmen, zusätzliche Impfungen zu fördern.“

Cole über den finanziellen Anreiz für Pharmaunternehmen: „Es wird eine wiederkehrende Quelle von Einnahmen sein. Anfangs ist es vielleicht nicht so viel, aber es wird ein wiederkehrender Ertrag sein – wenn sie es schaffen, dass jede Person, die geimpft werden muss, auch geimpft wird, ist das ein wiederkehrender Ertrag, der in ihr Unternehmen fließt.“

Mit jeder weiteren Injektion werden die Geimpften natürlich den Nanopartikeln ausgesetzt, die das Blutgerinnsel auslösen. Diese Nanopartikel verursachen auch Herzmuskelentzündungen, neurologische Störungen, Schlaganfälle und ein beschleunigtes Wachstum von Krebstumoren.

Das bedeutet, dass wir in den kommenden Jahren nicht nur eine explosionsartige Zunahme der durch Impfungen verursachten AIDS-Erkrankungen erleben werden, sondern auch eine explosionsartige Zunahme der Krebstodesfälle.

Wir gehen davon aus, dass die Zahl der Krebstoten im Jahr 2022, wenn die endgültigen Zahlen da sind, über eine Million Amerikaner betragen wird. Diese Zahl könnte sich bis 2023 oder 2024 noch einmal verdoppeln.

Alles in allem werden diese Covid-Impfstoffe in den nächsten Jahren durch eine Vielzahl von Mechanismen (Unterdrückung des Immunsystems, Beschleunigung des Krebswachstums, Gefäßentzündungen, Blutgerinnsel usw.) buchstäblich Millionen von Menschen töten. Und all dies wird Rekordgewinne für Krankenhäuser und Pharmakonzerne bedeuten, deren „Behandlungen“ für all diese Krankheiten von der FDA (die zum großen Teil von Big Pharma selbst finanziert wird) monopolartig geschützt werden.

Dieses ganze System ist ein mörderischer, krimineller, profitorientierter Junk-Science-Betrug, der darauf abzielt, einen Völkermord an der Menschheit zu begehen und gleichzeitig die Pharmariesen zu bereichern.

Erfahren Sie mehr in unserem heutigen Situation-Update-Podcast, der es in sich hat: