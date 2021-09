COVID-Impfpässe „können das Risiko der Krankheitsausbreitung erhöhen“: Gates und Rockefeller finanzieren WHO-Ratgeber

Impfpass-Mandate dienen eher der sozialen Kontrolle als der öffentlichen Gesundheit: Perspektive

COVID-Impfpässe „können das Risiko der Krankheitsausbreitung erhöhen“, heißt es in einem WHO-Bericht, der unter anderem von der Gates- und der Rockefeller-Stiftung finanziert wurde.

„Ein Gesundheitspass, der ausschließlich auf dem individuellen Impfstatus basiert, kann das Risiko der Krankheitsausbreitung erhöhen“ – Weltgesundheitsorganisation

Letzte Woche veröffentlichte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den 99-seitigen Bericht „Digital Documentation of COVID-19 Certificates: Vaccination Status [DDCC:VS]: Technical Specifications and Implementation Guidance“ veröffentlicht, um die Mitgliedsstaaten bei der Einführung von Impfpässen zu unterstützen.

Der Leitfaden warnt, dass aufgrund der wissenschaftlichen Unsicherheiten im Zusammenhang mit den COVID-19-Impfungen „die Verwendung eines DDCC:VS als Gesundheitspass, der ausschließlich auf dem individuellen Impfstatus basiert, das Risiko einer Krankheitsausbreitung erhöhen kann“.

Und warum?

In dem Bericht heißt es: Die Verwendung eines DDCC:VS als Gesundheitspass birgt aufgrund der derzeitigen wissenschaftlichen Unsicherheiten in Bezug auf COVID-19-Impfstoffe eine Reihe von Risiken.

„Zwar haben die COVID-19-Impfstoffe ihre Wirksamkeit und Effektivität bei der Verhinderung schwerer Erkrankungen und Todesfälle unter Beweis gestellt, aber inwieweit die einzelnen Impfstoffe die Übertragung von SARS-CoV-2 auf empfängliche Personen verhindern, muss noch untersucht werden.

„Wie lange jeder Impfstoff vor schweren Erkrankungen und Infektionen schützt und wie gut er vor aktuellen und künftigen Varianten von SARS-CoV-2 schützt, muss regelmäßig überprüft werden“.

„Das Ausmaß, in dem jeder Impfstoff die Übertragung von SARS-CoV-2 auf empfängliche Personen verhindert, muss noch bewertet werden“ – Weltgesundheitsorganisation

Welchen Sinn hat ein Impfpass, wenn geimpfte Personen immer noch erkranken und das Virus verbreiten, während diejenigen, die sich von COVID-19 erholt haben, höchstwahrscheinlich für den Rest ihres Lebens Antikörper produzieren werden?

Wer profitiert am meisten von einem Impfpass, der über Jahre hinweg regelmäßig mit Auffrischungsimpfungen aufgefrischt werden muss – die Menschen oder die Regierungen und Konzerne?

„Ein Gesundheitspass birgt aufgrund der derzeitigen wissenschaftlichen Unsicherheiten in Bezug auf COVID-19-Impfstoffe eine Reihe von Risiken“ – Weltgesundheitsorganisation

Impfpässe sind ein Mittel zur Manipulation des menschlichen Verhaltens. Die WHO nennt dies Anreize schaffen.

Aber wann wird ein Anreiz zur Nötigung?

Der WHO zufolge „kann die Erstellung eines DDCC:VS nach der Impfung für jede Person einen Anreiz für mehr Menschen darstellen, sich impfen zu lassen, um die Vorteile eines DDCC:VS zu nutzen“.

Hier besteht der Anreiz im Zugang zu den Vorteilen des Impfpasses.

Worin bestehen diese Vorteile?

In einem Wort: Freiheit – die Freiheit, am täglichen Leben der Gesellschaft teilzunehmen.

Das ist der Grund, warum sich Bürger auf der ganzen Welt gegen den Impfpass auflehnen; sie wollen nicht, dass ihre Freiheit von ihrer Zustimmung zu einem staatlich verordneten medizinischen Verfahren abhängt.

„Wir stellen fest, dass die Einführung von Impfpässen wahrscheinlich die Bereitschaft, einen COVID-19-Impfstoff zu akzeptieren, verringern wird“ – Studie zur Veröffentlichung in der Zeitschrift EClinicalMedicine des Lancet

Der Plan zur Einführung von Impfpässen als Anreiz zur Impfung scheint nach hinten loszugehen und das genaue Gegenteil zu bewirken, wie eine neue Studie zeigt, die in der Zeitschrift EClinicalMedicine des Lancet veröffentlicht wird.

Die von Dr. Alexandre de Figueiredo von der London School of Hygiene and Tropical Medicine geleitete Studie kommt zu dem Schluss:

„Wir stellen fest, dass die Einführung von Impfpässen die Bereitschaft, sich mit dem COVID-19-Impfstoff impfen zu lassen, wahrscheinlich verringern wird, sobald die Impfabsicht bereinigt wurde.

„Vor allem ist dieser Rückgang größer, wenn die Pässe für den Inlandsgebrauch und nicht für die Erleichterung internationaler Reisen erforderlich sind.

Die Weltgesundheitsorganisation kam zu einer ähnlichen Schlussfolgerung.

Dem WHO-Leitfaden zufolge kann die Einführung von Impfpässen „die Impfzurückhaltung auch aufgrund von Bedenken hinsichtlich des Schutzes der Privatsphäre und anderer Aspekte erhöhen, dass die Impfdaten mit persönlichen Daten verknüpft und für andere Zwecke als die ursprünglich beabsichtigten verwendet werden könnten (z. B. Überwachung des individuellen Gesundheitszustands) oder von unbeabsichtigten Dritten (z. B. Einwanderungsbehörden, kommerziellen Einrichtungen, Forschern) genutzt werden könnten“.

Hier räumt die WHO ein, dass die Menschen auf die Idee kommen, dass Impfpässe Teil eines größeren Systems zu sein scheinen, das an ein Sozialkreditsystem grenzt.

„Impfpässe können auch als Nachweis für den Impfstatus für Zwecke dienen, die nicht mit der Gesundheitsversorgung zusammenhängen“ – Weltgesundheitsorganisation

Obligatorische Impfungen und digitale Gesundheitspässe haben fast nichts mit der öffentlichen Gesundheit zu tun, sondern mit sozialer Kontrolle durch digitale Identitätssysteme, die festlegen, welche Waren und Dienstleistungen ein Bürger in Anspruch nehmen kann.

Wohl wissend, dass die COVID-Injektionen die Übertragung von Mensch zu Mensch niemals nachweislich verhindert haben, machen es Regierungen auf der ganzen Welt den Bürgern nahezu unmöglich, ohne eine Art Gesundheitspass ein normales Leben zu führen.

Wenn Impfpässe erst einmal in digitale Identitätssysteme integriert sind, können sie für jede beliebige „Krise“ verwendet werden, z. B. für ein anderes tödliches Virus, Varianten, den Klimawandel, Wohnraum oder Fettleibigkeit.

Von da an können digitale Identitäten auf alle Lebensbereiche ausgedehnt werden, mit Einschränkungen, was man kaufen kann, wohin man reisen kann, welche Informationen man erhalten darf und welche anderen Waren und Dienstleistungen man in Anspruch nehmen möchte.

Der WHO-Leitfaden bestätigt dies:

Die Daten des Impfpasses können zu Überwachungszwecken verwendet werden.

Impfpässe können die Ausbreitung von COVID sogar verstärken

Impfpassvorgaben können die Impfzurückhaltung erhöhen

Trotz ihrer eigenen Warnungen hat die WHO 99 Seiten veröffentlicht, um Regierungen bei der Einführung von Impfpässen zu unterstützen.

Der Leitfaden wurde von der Bill and Melinda Gates Foundation, der Regierung von Estland, der Fondation Botnar, dem Staat Kuwait und der Rockefeller Foundation finanziert.

Die Rockefeller Foundation ist Gründungspartner der ID2020-Allianz, die „ein neues globales Modell für die Entwicklung, Finanzierung und Umsetzung von digitalen ID-Lösungen und -Technologien“ entwickelt.

Die Bill and Melinda Gates Foundation stellt allein mehr Mittel für die Weltgesundheitsorganisation zur Verfügung als alle Länder, denen die WHO dient, mit einer Ausnahme – den Vereinigten Staaten.

Die Gates-Stiftung ist auch einer der Hauptpartner eines anderen großen WHO-Gebers – GAVI: die Impfstoffallianz – ein weiterer Gründungspartner der ID2020-Allianz.

Auch GAVI gibt der WHO mehr Geld als die meisten ihrer eigenen Mitgliedstaaten.

Aber keine Sorge, der WHO-Leitfaden versichert: „Die Ansichten der Geldgeber haben den Inhalt dieses Dokuments nicht beeinflusst.“