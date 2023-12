COVID-Impfstoff kann langfristige Herzschäden verursachen, selbst bei Menschen ohne Symptome

Von Angelo DePalma, Ph.D., The Defender

Japanische Forscher erklärten, sie hätten Hinweise auf langfristige Herzschäden bei Menschen gefunden, die mit COVID-19 geimpft wurden – auch bei asymptomatischen Patienten. Die Ergebnisse widersprechen den Behauptungen der Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention, dass die meisten Menschen, die nach einer COVID-19-Impfung eine Myokarditis entwickeln, zwar Symptome haben, sich aber „schnell wieder besser fühlen“.

Dieser Artikel wurde ursprünglich von The Defender – Children’s Health Defense’s News & Views Website – veröffentlicht.

(Children’s Health Defense) – Japanische Forscher erklärten, sie hätten Beweise für langfristige Herzschäden bei Personen gefunden, die mit COVID-19 geimpft wurden – auch bei asymptomatischen Patienten -, obwohl man davon ausging, dass eine durch den Impfstoff ausgelöste Myokarditis selten und vorübergehend ist und sich auf Personen mit Herzsymptomen beschränkt.

Unabhängig von Alter und Geschlecht zeigten Patienten, die ihre zweite Impfung bis zu 180 Tage vor der Bildgebung erhalten hatten, eine 47 Prozent höhere Aufnahme des Bildgebungsmittels Fluor-18-Fluordesoxyglukose (FDG) im Herzgewebe als ungeimpfte Probanden.

FDG ist identisch mit Glukose, einem Zucker, der die Hauptenergiequelle des Körpers darstellt, enthält jedoch Fluor-18, eine radioaktive Form von Fluor, die die Bildgebung von Organen und Geweben ermöglicht, in denen sich FDG anreichert.

Gestresste oder geschädigte Zellen, ein Kennzeichen der Myokarditis, nehmen mehr Glukose auf als gesunde Zellen.

Forscher unter der Leitung von Takehiro Nakahara von der Keio University School of Medicine verglichen in einer retrospektiven Studie Positronen-Emissions-Tomographie/Computertomographie (PET/CT) Scans von Patienten, die vor der Verfügbarkeit des COVID-19-Impfstoffs (vom 1. November 2020 bis zum 16. Februar 2021) untersucht wurden, mit Scans anderer Probanden nach der Einführung des Impfstoffs (17. Februar 2021 bis 31. März 2022).

Die 1.003 Probanden – 700 gegen SARS-CoV-2 geimpfte und 303 ungeimpfte – wurden nach Alter (jünger als 40, 41-60 Jahre und älter als 60), Geschlecht und Zeit zwischen Impfung und PET/CT eingeteilt.

Von den geimpften Probanden erhielten 78 Prozent das BNT162b2-Produkt von Pfizer-BioNTech, während 21 Prozent die Moderna mRNA-Impfung erhielten. Bei den Patienten, die eines der beiden Produkte erhielten, wurde kein Unterschied in der FDG-Aufnahme festgestellt.

Probanden, die die Impfung von AstraZeneca oder einen der anderen, weniger verbreiteten Impfstoffe erhielten, wurden ausgeschlossen, da ihre geringe Anzahl zu Unsicherheiten in der Analyse geführt hätte.

Um Sicherheitssignale nur von asymptomatischen Probanden zu erfassen, wählten die Forscher Probanden aus, die wegen Problemen gescannt wurden, die nichts mit dem Herzen zu tun hatten. Bei den meisten Scans ging es um Krebsdiagnosen.

Eine höhere FDG-Aufnahme wurde auch in Geweben außerhalb des Herzens, einschließlich der Leber, der Milz und des gesamten Körpers, und insbesondere in axialen (Achsel-)Lymphknoten beobachtet. In früheren Studien wurde behauptet, dass diese Effekte nach 2 bis 3 Wochen verschwinden, aber Nakahara zeigte, dass sie bis zu sechs Monate anhalten.

Bei fünfundzwanzig Probanden wurden während eines oder beider Studienzeiträume mehr als ein Scan durchgeführt, und 16 unterzogen sich sowohl vor als auch nach der Impfung einem PET/CT-Test. Innerhalb dieser kleinen Untergruppe zeigten die geimpften Probanden eine signifikant höhere FDG-Aufnahme sowohl im Herzen als auch in den axialen Lymphknoten.

Obwohl die Myokarditis länger als 120 Tage anhielt, war ihr Auftreten nach diesem Zeitpunkt statistisch nicht signifikant.

Myokarditis tritt in der Allgemeinbevölkerung mit einer Häufigkeit von 6,1 bzw. 4,4 pro 100.000 bei Männern und Frauen auf. Zu den Symptomen gehören Brustschmerzen, Kurzatmigkeit und Herzklopfen.

Nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) „sprachen die meisten Patienten mit Myokarditis oder Perikarditis nach der COVID-19-Impfung gut auf Medikamente und Ruhe an und fühlten sich schnell besser.“

Die Behandlung der Myokarditis umfasst Ruhe, Schmerzmittel, entzündungshemmende Medikamente und in einigen Fällen auch einen Krankenhausaufenthalt.

Die Autoren wiesen auf drei Einschränkungen der Studie hin

Nakahara und seine Mitautoren wiesen auf drei Einschränkungen bei ihrer Analyse hin.

Erstens: Da es sich um eine retrospektive Studie aus einem einzigen Krankenhaus handelte, bei der der Gesundheitszustand und der Stoffwechsel der Probanden nur begrenzt kontrolliert werden konnten, war die Aussagekraft zur Vorhersage einer Myokarditis begrenzt. Dies veranlasste die Autoren der Studie zu der Schlussfolgerung: „Eine prospektive Studie wäre erforderlich, um die Ergebnisse dieser Studie zu validieren, einschließlich eines Vergleichs mit den Herzenzymwerten, der Herzfunktion und der Nicht-MRNA-Impfung.“

Zweitens: Da die Scan-Ergebnisse aus historischen Aufzeichnungen stammten, waren die Forscher nicht in der Lage, die Probanden angemessen auf eine FDG-Herzstudie vorzubereiten. FDG reichert sich an und wird ähnlich wie Haushaltszucker verstoffwechselt, so dass Probanden, die sich einer FDG-Bildgebung unterziehen, in der Regel vor dem Test eine Fastenkur oder eine spezielle Diät einhalten müssen. Nakahara konnte die Vorbereitung vor dem Scan nicht kontrollieren.

Drittens wurden die FDG-Tests nicht speziell zur Beurteilung der Myokarditis durchgeführt.

In einer redaktionellen Kritik, die in der gleichen Ausgabe der Zeitschrift erschien, spielte Dr. David Bluemke, Spezialist für kardiovaskuläre Bildgebung an der University of Wisconsin School of Medicine and Public Health, die Ergebnisse der japanischen Forscher herunter und wies auf zwei weitere Mängel hin, die die Ergebnisse nach oben verzerrt haben könnten.

Bluemke bezeichnete die Einschlusskriterien von Nakahara als eine „Zufallsstichprobe“, die für ein gewünschtes Ergebnis maßgeschneidert wurde. Er argumentierte, dass die höhere FDG-Aufnahme im Herzen bei Krebspatienten normal und nicht auf die Impfung zurückzuführen sein könnte.

Seine Hauptkritik bezog sich jedoch auf die Einschränkungen von FDG-Herz-Scans. „In der klinischen Routinepraxis ist 18F-FDG-PET/CT leider ein schrecklicher Tracer, mit dem sich Herzmuskelentzündungen beurteilen lassen … weil Glukose die normale Energiequelle des Herzmuskels ist“, schrieb Bluemke. „Eine routinemäßige PET/CT kann nicht dazu beitragen, eine höhere Aktivität aufgrund einer Entzündung auf einem bereits hohen Hintergrund von normalem Myokard zuverlässig zu identifizieren.“

„Fast niemand, der jetzt eine Spritze bekommen hat, hat ein normales Herz“

Nicht alle Kommentatoren waren jedoch skeptisch.

Dr. Peter McCullough, ein Kardiologe und Kritiker der COVID-19-Impfung, kommentierte die Nakahara-Studie in einem Online-Interview mit Zeee Media.

McCullough verwies auf die Rekordzahlen von Herzstillständen bei jungen Menschen, einschließlich Sportlern. Trotz normaler Autopsieergebnisse in den meisten dieser Fälle „stimmt etwas mit dem Herzen nicht“, sagte er.

McCullough sagte zu Zeee Media:

Diese bahnbrechende Arbeit von Nakahara und Kollegen hat einen Großteil der Antworten geliefert. Die Positronen-Emissions-Tomographie ist ein Test, den ich anordne, wenn ich nach einem erkrankten Bereich des Herzens suche. In der Regel ist der PET-Scan in einem Bereich, der nicht ausreichend durchblutet wird oder erkrankt ist, positiv.

McCullough erklärte, dass das menschliche Herz freie Fettsäuren als Brennstoffquelle benötigt. Herzmuskelzellen, die Glukose bevorzugen, signalisieren eine Stoffwechselstörung oder Krankheit.

„Nakahara berichtete, dass bei fast allen Personen, die einen COVID-19-Impfstoff erhielten, das Herz begann, Glukose gegenüber freien Fettsäuren zu bevorzugen“, so McCullough. Und FDG ließ ihre Herzen „wie einen Weihnachtsbaum“ aufleuchten. Bei Personen, die den Impfstoff nicht einnahmen, waren die PET-Scans dagegen normal. Nakahara hatte Patienten bis zu sechs Monate nach der Impfung, und die Veränderungen waren [immer noch] vorhanden.“

Auf die Frage, ob der Schaden dauerhaft sei, sagte McCullough: „Wir wissen es nicht. Wir kennen die Auswirkungen nicht – sie sind so weitreichend – aber was ich Ihnen heute sagen kann, ist, dass es so aussieht, als ob fast niemand, der eine Spritze bekommen hat, jetzt ein normales Herz hat, wenn man eine positive Emissions-Tomographie macht.“

McCullough zitierte eine Studie, in der neun Monate nach der Impfung Herzschäden festgestellt wurden, sowie andere Arbeiten, die darauf hindeuten, dass das Risiko einer dauerhaften Herzschädigung bei etwa 2,5 Prozent pro Impfung liegt, was bedeutet, dass jemand, der zwei Impfungen plus eine Auffrischungsimpfung erhalten hat, ein um fast 8 Prozent erhöhtes Risiko für eine anhaltende Myokarditis hat, verglichen mit ungeimpften Personen.

McCulloughs klinische Erfahrung deckt sich mit diesen Ergebnissen. Er berichtet, dass sich einige kleine Schäden in der linken Herzkammer, der Hauptpumpkammer des Herzens, im Laufe der Zeit zurückbilden, in der Regel nach mehr als einem Jahr der Behandlung, aber bei einer Beteiligung von mehr als 15 Prozent ist dies nicht der Fall.

„Wenn mehr als 15 Prozent des linken Ventrikels von einer Myokarditis betroffen sind, steigt das Risiko eines Herzstillstands in die Höhe.

Untererfassung durch VAERS führt zu falschen Annahmen

Bluemeke ging in seinem Kommentar von der Annahme aus, dass das US-amerikanische Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) alle impfbedingten Verletzungen genau erfasst.

Er schrieb, dass VAERS bis Dezember 2021 „1626 gemeldete Fälle von Myokarditis enthielt, die innerhalb von 7 Tagen nach der Impfung auftraten“, was einer Myokarditis-Rate von 7 bis 11 Fällen pro 100.000 verabreichten mRNA-Impfdosen entspreche.

Bluemke merkte an, dass diese Rate später auf 8 bis 27 Fälle pro 100.000 Männer korrigiert wurde, und eine Studie vom März 2021 bestätigt diese Neueinschätzung.

Die Fähigkeit von VAERS, alle oder sogar die meisten Impfstoffnebenwirkungen zu erfassen, ist jedoch in Frage gestellt worden. In einem Leitartikel des British Medical Journal vom November 2023 wurde dies festgestellt:

VAERS soll benutzerfreundlich, reaktionsschnell und transparent sein. Untersuchungen des BMJ haben jedoch ergeben, dass das System seinen eigenen Standards nicht gerecht wird. Nicht nur, dass die Personalausstattung nicht mit der beispiellosen Anzahl von Meldungen seit der Einführung der Covid-Impfstoffe Schritt halten konnte, es gibt auch Anzeichen dafür, dass das System überlastet ist, Meldungen nicht weiterverfolgt werden und Signale übersehen werden.

Eine Ende 2020 vorgelegte Studie, die vermutlich vor oder zu Beginn der Pandemie verfasst wurde, berichtet, dass die VAERS-Erfassung von Anaphylaxie – einer schweren, lebensbedrohlichen Immunreaktion – nach der Verabreichung von Impfstoffen routinemäßig zwischen 12 und 24 Prozent liegt. Mit anderen Worten, bis zu 7 von 8 Fällen bleiben unentdeckt.

Eine Preprint-Analyse von Spiro Pantazatos, Ph.D., einem Neurowissenschaftler an der Columbia University, vom Oktober 2021 legt nahe, dass VAERS-Todesfälle um den Faktor 20 zu niedrig gemeldet werden, was mit der bekannten VAERS-Untererfassung übereinstimmt“. Pantazatos kam zu dem Schluss, dass „die Risiken von COVID-Impfstoffen und Auffrischungsimpfungen bei Kindern, jungen Erwachsenen und älteren Erwachsenen mit geringem beruflichem Risiko oder früherer Coronavirus-Exposition den Nutzen überwiegen.“

Pantazatos‘ Status als Fakultäts- oder Personalmitglied der Columbia ist unklar, ebenso wie der Veröffentlichungsstatus seiner Arbeit. Die Columbia listet ihn immer noch auf den neurowissenschaftlichen Webseiten auf, aber eine E-Mail an seine columbia.edu-Adresse wurde abgelehnt. Pantazatos war zuletzt mit dem Brownstone Institute verbunden, das ihn immer noch als Assistenzprofessor an der Columbia aufführt.

Noch am 12. September 2023 meldete die CDC, dass Anaphylaxie-Raten nach der COVID-19-Impfung bei nur 5 von 1 Million verabreichten Dosen auftraten – eine Rate, die 50 Mal niedriger ist als die von Bluemeke in seinem Leitartikel genannte Zahl.

Nach den neuesten VAERS-Daten wurden zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 27. Oktober 2023 26.366 Fälle von Myokarditis/Perikarditis nach COVID-19-Impfungen gemeldet. Außerdem gab es 5.385 Berichte über Herzinfarkte.