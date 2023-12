Einblicke in den Pro-Israel-Informationskrieg

Von Lee Fang und Jack Poulson

Oben: Oberstleutnant Jonathan Conricus, Sprecher der israelischen Verteidigungskräfte, spricht am 10. Oktober 2023 vor dem Investmentfonds J-Ventures über die Sicherheitslage in Israel und darüber, wie amerikanische Unterstützer Israels mit Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit helfen können.

Von der israelischen Regierung geführte Zoom-Anrufe, WhatsApp-Chatprotokolle und andere Dokumente geben einen Einblick in die massiven Bemühungen, den Online-Diskurs zu beeinflussen und pro-palästinensische Stimmen zum Schweigen zu bringen.

Als sich der Krieg zwischen Israel und Hamas Ende Oktober zuzuspitzen begann, postete Courtney Carey, eine in Dublin ansässige Mitarbeiterin der israelischen Website-Firma Wix, auf ihrer LinkedIn-Seite die irischen Worte „SAOIRSE DON PHALAISTIN“ – „Freiheit für Palästina“ -.

Innerhalb von 24 Stunden nach Erscheinen von Careys LinkedIn-Posting machte Alon Ozer, ein in Miami ansässiger Investor, einen Screenshot des Posts und teilte ihn mit einer WhatsApp-Gruppe von mehr als 300 gleichgesinnten Investoren, Tech-Führungskräften, Aktivisten und mindestens einem hochrangigen israelischen Regierungsbeamten. Ozer wies darauf hin, dass Carey für Wix arbeitet.

Oded Hermoni, ein Tech-Journalist, der zum Risikokapitalgeber wurde, meldete sich zu Wort, um zu versichern, dass Batsheva Moshe, die Geschäftsführerin von Wix in Israel und Mitglied des Gruppenchats, „seit Samstagabend an der Sache dran war“.

Dann meldete sich Moshe zu Wort, um ihren Kollegen zu versichern, dass das Problem mit Carey „seit der Veröffentlichung behoben wurde“.

„Ich glaube, es wird bald eine Mitteilung über unsere Reaktion geben“, fügte sie hinzu.

Wix kündigte Carey am folgenden Tag.

Moshe wusste offenbar von Careys LinkedIn-Kommentaren, die auch eine Anprangerung der „zionistischen Ideologie, die einen exklusivistischen Staat fördert“, enthielten, bevor Ozer sie in der WhatsApp-Gruppe anzeigte.

Die Interaktion spiegelt jedoch die verstärkte Koordination zwischen den israelfreundlichen Kräften im Silicon Valley und dem globalen Tech-Sektor wider.

Nach dem Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober hat ein loses Netzwerk aus israelfreundlichen Investoren, Tech-Führungskräften, Aktivisten und israelischen Regierungsvertretern ihre Bemühungen verstärkt, um auch die kleinste Abweichung vom israelfreundlichen Drehbuch zu bekämpfen.

Die WhatsApp-Gruppe, in der Careys Fall zur Sprache kam, dient als eine Art Schaltzentrale, in der die verschiedenen unabhängigen Akteure der Pro-Israel-Gemeinschaft im Silicon Valley Ideen austauschen, Feinde identifizieren und gemeinsam Wege finden, um Israel in den Medien, in der Wissenschaft und in der Geschäftswelt zu verteidigen.

Wir haben Zugang zu Tausenden von WhatsApp-Nachrichten der Gruppe erhalten, die bis Mitte Oktober zurückreichen, sowie zu einer komplizierten Tabelle, in der die Gruppenteilnehmer Aufgaben anfordern und einfordern, die von Reaktionen in den sozialen Medien bis hin zu IDF-Unterstützungslieferungen reichen. Unabhängig davon haben wir eine Reihe von Videotreffen gesehen, in denen die besten Praktiken für „Hasbara“ – ein israelischer Kunstbegriff für „öffentliche Diplomatie“, der von seinen Gegnern als Euphemismus für Propaganda angesehen wird – aufgezeichnet wurden, die einen Einblick in Israels Krieg gegen die Öffentlichkeit geben, der nicht auf den Technologiesektor beschränkt ist.

Neben Moshe gehören zu der WhatsApp-Gruppe auch der prominente Risikokapitalgeber Jeff Epstein aus dem Silicon Valley – ein ehemaliger Finanzchef von Oracle – und Andy David, ein Diplomat und Risikokapitalgeber, der im israelischen Außenministerium auch für Innovation, Unternehmertum und Technologie zuständig ist.

Die WhatsApp-Gruppe mit dem offiziellen Namen „J-Ventures Global Kibbutz Group“ ist ein Projekt von J-Ventures, einem amerikanisch-israelischen Investmentfonds, der sich selbst als „kapitalistischer Kibbuz“ bezeichnet – eine Anspielung auf Israels historisch kollektivistische Bauerngemeinschaften. Hermoni, der Gründer der WhatsApp-Gruppe, ist Geschäftsführer von J-Ventures, und David, der Beamte des Außenministeriums, wird intern von J-Ventures als Mitglied des „PR/Political Team“ geführt, das Entscheidungen über Nachrichtenübermittlung und Lobbyarbeit trifft.

Die WhatsApp-Gruppe, die Tabellenkalkulation und verschiedene Videodiskussionen bieten einen seltenen öffentlichen Einblick in die Art und Weise, wie Israel und seine amerikanischen Verbündeten Israels einflussreichen Tech-Sektor und die Tech-Diaspora nutzen, um den jüdischen Staat zu decken, während er die Kritik an den humanitären Auswirkungen seiner Invasion in Gaza erträgt.

Gespräche dieser Art sind für jede wichtige Interessengruppe nicht ungewöhnlich, aber sie zeigen, wie sehr in der technisch orientierten Hasbara-Welt die Grenzen zwischen der Regierung, dem privaten Sektor und der gemeinnützigen Welt bestenfalls verschwommen sind. Und die Taktiken, die diese wohlhabenden Einzelpersonen, Befürworter und Gruppen anwenden – die Verfolgung von Israel-Kritikern in den sozialen Medien, die Entlassung von pro-palästinensischen Mitarbeitern und die Absage von Rednerauftritten, die Verleumdung palästinensischer Journalisten und der Versuch, militärische Ausrüstung an die IDF zu liefern – sind oft hart und umstritten.

„Dies ist ein Blick unter die Haube, wie die US-Außenpolitik gesteuert wird, um politische Ergebnisse zu erzielen“, sagte Eli Clifton, ein leitender Berater des Quincy Institute for Responsible Statecraft.

Clifton wies darauf hin, dass das Weiße Haus sein Interesse an einer Begrenzung der zivilen Opfer während des Krieges nachdrücklich bekundet hat, aber offenbar nicht in der Lage ist, die politischen Ressourcen aufzubringen, um die derzeitige Richtung der IDF zu ändern.

„Präsident Biden scheint nicht in der Lage zu sein, das einzige politische Instrument einzusetzen, das tatsächlich eine Änderung der israelischen Handlungen bewirken könnte, um die Zahl der zivilen Todesopfer zu begrenzen, nämlich die Militärhilfe der Vereinigten Staaten für Israel zu konditionieren“, fügte Clifton hinzu. Er führte die Unfähigkeit der US-Regierung, Israels Kriegshandlungen einzudämmen, teilweise auf die „laufenden Lobby- und Advocacy-Bemühungen“ zurück.

Oben: Zwei zusammenhängende Screenshots aus einer Konversation in der J-Ventures-WhatsApp-Gruppe am Sonntag, den 22. Oktober, über die Entlassung der Wix-Mitarbeiterin Courtney Carey aus Dublin wegen ihrer pro-palästinensischen LinkedIn-Aussagen. Die letzte Teilnehmerin ist die General Managerin von Wix für Israel, Batsheva Moshe, die eine Art hebräisches Rebus-Handle verwendet.

„Druck aufrechterhalten“, auf Geheiß der IDF

Nur wenige Tage nach dem Überraschungsangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober beamte sich Oberstleutnant Jonathan Conricus, ein Sprecher der israelischen Verteidigungsstreitkräfte, in eine Zoom-Sitzung, um Pro-Israel-Aktivisten aus dem Silicon Valley zu informieren. Zu den Teilnehmern gehörten bedeutende Risikokapitalgeber und Führungskräfte aus dem Technologiebereich, wie Jordan Blashek, der Präsident von America’s Frontier Fund, einer Investmentfirma für nationale Sicherheit, die vom ehemaligen Google-Chef Eric Schmidt unterstützt wird.

„Es gibt immer noch sporadische Zusammenstöße und Angriffe von Hamas-Terroristen im Süden Israels“, sagte Conricus. Da er mit der Gruppe über eine unverschlüsselte, offene Leitung sprach, warnte Conricus, dass er nicht zu viele Geheimnisse preisgeben könne. Er fügte jedoch hinzu, dass der Krieg bald mit einer israelischen Militäraktion eskalieren werde und die Teilnehmer der Telefonkonferenz dabei helfen könnten.

Der IDF-Sprecher ermutigte die Teilnehmer der Telefonkonferenz, dabei zu helfen, „den Druck auf die Gesetzgeber“ im Kongress aufrechtzuerhalten und auf diejenigen einzuwirken, „die an Universitäten, in den Medien, in Denkfabriken oder in elitären Kreisen tätig sind“.

Die Mitglieder der hasbara-orientierten WhatsApp-Gruppe sind dem Aufruf, die öffentliche Meinung zu beeinflussen, eifrig gefolgt, um das zu gewinnen, was als „zweites Schlachtfeld“ und „Informationskrieg“ bezeichnet wird.

Es ist nicht schwer, zu verstehen, warum. Am 7. Oktober ermordete die Hamas schätzungsweise 1.200 Israelis und ausländische Arbeiter und entführte etwa 240 Menschen als Geiseln. Der Amoklauf war das schlimmste Massengemetzel an Juden seit dem Holocaust und eine Tragödie, die die israelische Gesellschaft sofort erschütterte.

Das Massaker veranlasste Israel auch zu einer Invasion des Gazastreifens, bei der mehr als 16 000 Palästinenser, zumeist Frauen und Kinder, getötet und mehr als 1 Million Bewohner des Gazastreifens aus ihren Häusern vertrieben wurden. Kritiker der Invasion argumentieren, dass Israel es versäumt hat, die Auswirkungen der Invasion auf die palästinensische Zivilbevölkerung zu minimieren und anzuerkennen, dass es nur dann Sicherheit erreichen kann, wenn die Palästinenser die Hoffnung auf einen eigenen Staat haben. Israel behauptet jedoch, dass es vor nichts zurückschrecken darf, um die Hamas, die sich in der zivilen Infrastruktur verschanzt hat, auszulöschen.

Hier kommen die Bemühungen der Hasbara-WhatsApp-Gruppe von J-Ventures ins Spiel. Die Gruppe, der auch Personen angehören, die mit dem einflussreichen American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) verbunden sind, hat unermüdlich daran gearbeitet, Mitarbeiter zu entlassen und Aktivisten zu bestrafen, die pro-palästinensische Ansichten geäußert haben. Sie hat auch erfolgreich versucht, Veranstaltungen prominenter palästinensischer Persönlichkeiten abzusagen, darunter einen Vortrag an der Arizona State University mit der Abgeordneten Rashida Tlaib, einer Demokratin aus Michigan, die die einzige palästinensische Amerikanerin im Kongress ist. Die Gruppe hat auch eine Umfrage in Umlauf gebracht, in der sie vorschlug, dass Abgeordnete Tlaib aus dem Kongress zurücktreten solle, und sie hat dem Abgeordneten Dan Goldman, D-N.Y., automatisch dafür gedankt, dass er für ihr Misstrauensvotum gestimmt hat.

In einigen Fällen haben sich Beamte der IDF und anderer Teile der israelischen Regierung den Bemühungen angeschlossen. David, der Beamte des israelischen Außenministeriums und Investor von J-Ventures, hat in der WhatsApp-Gruppe offizielle Argumente ausgetauscht.

Eine Präsentation, die David teilte, legte dar, dass die Hamas ihre Militäroperationen absichtlich in der Nähe von zivilen Einrichtungen stationiert, um „menschliche Schutzschilde“ aufzustellen. Beamte der Vereinten Nationen haben in der Vergangenheit Hamas-Raketen entdeckt, die in einer leerstehenden Schule versteckt waren, und in der Tat gefährdet das ausgedehnte unterirdische Tunnelnetz der militanten Gruppe die Zivilbevölkerung im gesamten Gaza-Streifen. Das jüngste IDF-Dokument verwendet jedoch weit gefasste Kategorien, um militärische Einrichtungen der Hamas und israelische Ziele zu identifizieren, darunter eine „Hamas-Bank“, die sich neben einem palästinensischen Kindergarten befindet.

Oben: IDF-Präsentation von Andy David, Beamter des israelischen Außenministeriums und J-Ventures-Investor, vom 11. Oktober.

Die israelischen Behörden haben viel in die Gestaltung des Narrativs über ihren Krieg in den sozialen Medien investiert, da sie den Online-Diskurs als einen wichtigen Bereich für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Unterstützung ansehen. Letzten Monat leiteten eine Sprecherin der IDF und der Leiter des israelischen Büros von Bessemer Venture Partners, der Risikokapitalfirma, bei der Jeff Epstein ein operativer Partner ist, gemeinsam einen Zoom-Workshop für „High-Tech-Führungskräfte“ über Taktiken, um im öffentlichen Diskurs auf Twitter/X „Siege“ zu erringen. J-Ventures hat auch Mittel für automatisierte Technologie zur Massenmeldung von Tweets und für Gesichtserkennungstechnologie für die IDF zur Identifizierung von Geiseln aufgebracht. In der Zwischenzeit haben andere israelische Beamte ähnliche Webinar-Sitzungen über Strategien zur Gestaltung der Berichterstattung in Campus-Zeitungen und großen Medien geführt.

J-Ventures hat sich der breiteren jüdischen Gemeinschaft in den USA bei der Unterstützung konventionellerer Wohltätigkeitsaktivitäten in Israel angeschlossen. In einem Wirkungsbericht von J-Ventures heißt es, dass die Gruppe Geld für Laptops für israelische Kinder sammelte, die aufgrund des Konflikts evakuiert wurden, und psychologische Hilfe für diejenigen leistete, die durch den Anschlag vom 7. Oktober traumatisiert waren. In den Chats wird die dringende Notwendigkeit erörtert, medizinische Hilfsgüter und Geldmittel in israelische Krankenhäuser zu schicken.

Ruby Chen, der Vater von Itay Chen, einem 19-jährigen israelisch-amerikanischen IDF-Soldaten, der seit dem 7. Oktober vermisst wird und von dem man annimmt, dass er eine Geisel der Hamas ist, ist ebenfalls Mitglied des WhatsApp-Chats. Die Gruppe hat eng mit Chen zusammengearbeitet, um seine Fernsehauftritte zu fördern.

Aber J-Ventures hat sich auch einer ungewöhnlichen Art von Philanthropie zugewandt: der Lieferung von Militärgütern. Die Gruppe hat versucht, Israels Äquivalent zu den U.S. Navy SEALs, bekannt als Shayetet-13, mit taktischer Ausrüstung zu versorgen, und an eine Stiftung gespendet, die sich der Unterstützung der verdeckten „Duvdevan“-Einheit der IDF widmet, die dafür bekannt ist, palästinensische Bevölkerungsgruppen zu infiltrieren. Viele der für die IDF bestimmten Sendungen wurden an US-Flughäfen wegen Zollproblemen aufgehalten.

„Lächerlich machen funktioniert“: Der Krieg in den sozialen Medien

Der Online-Raum ist ein Brennpunkt des Pro-Israel-Aktivismus, weit über J-Ventures hinaus. Weniger als zwei Wochen nach Beginn des Konflikts veröffentlichte das israelische Außenministerium 75 verschiedene Online-Anzeigen und gab Millionen von Dollar aus, um Platz auf Plattformen wie YouTube und Twitter/X zu kaufen. Das Ministerium, das mehrere sehr aktive Social-Media-Accounts betreibt, hat sich auch direkt an amerikanische Verbündete gewandt und hilft, den Pro-Israel-Aktivismus auf sozialen Plattformen zu lenken.

„Ihr seid unsere Soldaten an vorderster Front“, sagte Tamar Schwarzbard, Leiterin der digitalen Diplomatie im israelischen Außenministerium, bei einem Zoom-Telefonat im Oktober, das von Hasbara Fellowships online gestellt wurde, einer gemeinnützigen Gruppe, die eng mit der israelischen Regierung zusammenarbeitet, um Pro-Israel-Aktivisten in den USA und Kanada zu schulen. Sie merkte an, dass die Regierung Hilfe benötige, um den Gaza-Krieg und die öffentliche Berichterstattung über den Konflikt mit der Hamas neu zu gestalten.

„Angenommen, Sie sehen einen Zeitungsartikel auf Ihrer Nachrichtenseite auf dem Campus, der Unterstützung oder Solidarität mit den Palästinensern zeigt und sich nicht gegen die Vorgänge im Gaza-Streifen und in Israel ausspricht“, sagte sie. „Dann sollten Sie sicherstellen, dass der Präsident der Universität in dem Beitrag, den Sie veröffentlichen, diesen Artikel verurteilt.“

„Die Hamas macht wirklich gute PR“, so Schwarzbard weiter. „Wir müssen die Darstellung ändern.“ Sie forderte die Gruppe auf, eine gezielte Sprache zu verwenden. „Wir müssen den Leuten klarmachen, dass es sich hier nicht um eine gewöhnliche Widerstands- und Freiheitskämpfergruppe handelt. Das ist etwas, das mit ISIS vergleichbar ist.“

Schwarzbard wies die Teilnehmer des Aufrufs an, bei Diskussionen über den Konflikt bestimmte Hashtags zu verwenden, wie #HamasIsISIS, #IStandwithIsrael und #IsraelUnderAttack. Diese Strategie würde das Engagement fördern und ein großes Publikum für die israelfreundliche Sache gewinnen, erklärte sie.

Sie wies auch auf die zu erwartenden Herausforderungen in der Öffentlichkeitsarbeit hin, die der Krieg mit sich bringt. Israel werde bald die internationale Unterstützung verlieren, wenn seine militärische Reaktion im Gazastreifen mehr palästinensische Zivilisten töte, bemerkte Schwarzbad, die betonte, dass die Aufmerksamkeit wieder auf die israelischen zivilen Todesopfer gelenkt werden müsse. „Versuchen Sie, wann immer möglich, Namen und Altersangaben zu nennen“, sagte sie. Verweisen Sie nicht auf Statistiken über die Toten, sondern erzählen Sie Geschichten. „Sagen Sie etwas wie: ‚Noah, 26 Jahre alt, feierte mit ihren Freunden auf einem Musikfestival am heiligsten Tag der Woche, dem Schabbat. Stellen Sie sich vor, Ihre Tochter wäre in Coachella gewesen.'“

Wie bei den Bemühungen, Mitarbeiter und Aktivisten zu bestrafen, arbeiten hochrangige Persönlichkeiten sowohl im Silicon Valley als auch im israelischen Tech-Korridor eng mit der israelischen Regierung zusammen, um Pro-Israel-Narrative in den sozialen Medien zu verbreiten. Am 22. November hielt Adam Fisher, der Leiter des israelischen Büros von Bessemer Venture Partners, einen Vortrag darüber, wie US-amerikanische „Hightech-Führungskräfte, Investoren und Unternehmer“ wie er den israelischen Verteidigungskräften helfen könnten, den „Informationskrieg“ in den sozialen Medien zu gewinnen. IDF-Sprecherin Major Libby Weiss, die zuvor als Leiterin der internationalen sozialen Medien der IDF und als offizielle Sprecherin für amerikanische und kanadische Journalisten tätig war, stellte sich der Gruppe nur wenige Augenblicke vor Fisher in Militäruniform vor.

Auf zahlreichen Präsentationsfolien, die mit Screenshots seiner eigenen Tweets gefüllt waren – häufig mit rot eingekreisten Likes und Retweets – gab Fisher Beispiele für seine Strategien, prominente Twitter/X-Nutzer, die mit den Palästinensern sympathisierten, zu „kritisieren und lächerlich zu machen“. Auf einer Folie mit dem Titel „Ridicule works“ (Spott funktioniert) reichten Fishers „Spott“-Beispiele von der Abgeordneten Rashida Tlaib über die palästinensisch-amerikanische Politikanalystin Mariam Barghouti bis zum Silicon-Valley-Risikokapitalisten Paul Graham. Fisher reklamierte auch für sich, dass Online-Kritik zum Rücktritt von Paddy Cosgrave als CEO der Technologiekonferenz Web Summit führte.

Oben: Folien einer Präsentation vom 22. November von Adam Fisher, dem Israel-Ländermanager von Bessemer Venture Partners, der „High-Tech-Führungskräften“ und einem Sprecher der israelischen Verteidigungskräfte in Uniform erklärte, wie er pro-palästinensische Einflussnehmer auf Twitter/X, darunter die palästinensisch-amerikanische Kongressabgeordnete Rashida Tlaib und den Risikokapitalgeber Paul Graham, effektiv „lächerlich“ macht.

Fisher betonte aber auch, wie wichtig es ist, in den sozialen Medien gelegentlich sanfte Töne anzuschlagen, um milde Kritiker zu besänftigen und potenzielle Verbündete zu gewinnen. Der Risikokapitalgeber bot umfassende rhetorische Strategien für pro-israelische Stimmen in den sozialen Medien an und nannte drei Arten von Menschen, die es wert sind, online kultiviert zu werden.

Der aus Israel stammende Risikokapitalgeber nannte drei Kategorien von Menschen, für die eine aufsuchende Kommunikation anstelle von Angriffen die beste Strategie ist. Die erste Gruppe bezeichnete er als „die Beeindruckbaren“, die „typischerweise junge Menschen sind, die reflexartig die Schwachen unterstützen und sich gegen die Unterdrücker stellen“, aber „nicht wirklich informiert sind“. Bei dieser Kategorie von Menschen bestehe das Ziel nicht darin, „sie von irgendetwas zu überzeugen“, sondern „ihnen zu zeigen, dass es viel komplizierter ist, als es scheint“. Das Säen von Zweifeln, so sagte er, würde bestimmte Zielgruppen dazu bringen, zweimal nachzudenken, bevor sie an einer Demonstration teilnehmen. „Es geht also wirklich darum, eine gewisse Verwirrung zu stiften“, fuhr Fisher fort, „aber eigentlich nur, um ihnen klar zu machen, dass es wirklich viel komplizierter ist.“

Eine zweite Kategorie, erklärte Fisher, sind die „unbequemen Sympathisanten“, eine Gruppe, die „Israel unterstützen will – sie sind typischerweise liberaler“, aber gegen die derzeitige Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu ist. Diese Gruppe könne man überzeugen, so Fisher, indem man darauf hinweise, „dass wir eine multiethnische, vielfältige, demokratische und liberale Gesellschaft mit faulen Äpfeln sind“.

Die letzte Gruppe besteht aus denjenigen, die „reflexartig pro-Israel sind, so nach dem Motto ‚Israel, richtig oder falsch'“. Die Mitglieder dieser Gruppe seien „eigentlich nicht sehr sachkundig“, daher müssten sie mit den richtigen Fakten ausgestattet werden, damit sie „effektiver für Israel eintreten können“, so Fisher.

Fisher wies wiederholt auf die Notwendigkeit hin, genaue und nuancierte Informationen anzubieten, um Kritiker der israelischen Maßnahmen zu widerlegen. Manchmal gab er jedoch seine eigenen Fehlinformationen wieder, wie z.B. seine Behauptung, dass „anti-israelische“ Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International und Human Rights Watch „das Massaker vom 7. Oktober nicht verurteilt haben“.

In der Tat hatte Amnesty den Angriff der Hamas einige Tage nach dem Vorfall verurteilt und eine lange Liste von Gräueltaten der palästinensischen Miliz und verbündeter Gruppen aufgeführt. „Die Hamas und andere bewaffnete palästinensische Gruppen haben in eklatanter Weise gegen das Völkerrecht verstoßen und eine erschreckende Missachtung des menschlichen Lebens an den Tag gelegt“, so Amnesty in ihrem Bericht vom 12. Oktober. Auch Human Rights Watch (HRW) veröffentlichte am 10. Oktober eine Mitteilung, in der sie den Angriff der Hamas auf Israel verurteilte und feststellte, dass die absichtliche Tötung von Zivilisten ein Kriegsverbrechen ist, ebenso wie Geiselnahmen.

Die Bemühungen, HRW zu diskreditieren, rühren direkt von dessen unverblümter Kritik an Israels Bilanz in den besetzten Gebieten und seinem militärischen Verhalten her. Ein HRW-Bericht, der am selben Tag wie Fishers Äußerungen veröffentlicht wurde, zitiert die Schlussfolgerung der Weltgesundheitsorganisation, dass die IDF seit dem Ausbruch der Gewalt im Oktober etwa alle 10 Minuten ein Kind in Gaza getötet hat.

Andere Bemühungen zur Verteidigung Israels, die aus dem Silicon Valley kommen, beinhalten technologische Versuche, Kritiker zu zensieren und eine pro-israelische Botschaft zu fördern, um Meinungen über den Krieg zu formen.

Gadi Hutt, Senior Director of Business Development bei der Amazon-Tochter Annapurna Labs, hat dem J-Ventures-Team geholfen, Druck auf den Amazon-Online-Marktplatz auszuüben, damit T-Shirts und andere Waren mit dem Slogan „Vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein“ entfernt werden – eine Kampagne, die letztendlich erfolgreich war, wie er der WhatsApp-Gruppe mitteilte.

Hutt informierte die WhatsApp-Gruppe auch darüber, dass er „eine Gruppe von Technologen anführt, die mehrere Projekte zur Unterstützung der Kriegsanstrengungen durchführen“. In einem der J-Ventures-Dokumente wird Hutt als Kontaktperson für die Canary Mission aufgeführt, eine umstrittene Gruppe, die pro-palästinensische Persönlichkeiten auf dem Universitätsgelände auf eine schwarze Liste setzt, um der Gruppe zu helfen, „KI-Modelle zu trainieren, um antisemitische Beiträge auf Twitter zu klassifizieren“.

Anfang dieser Woche verbreiteten Mitglieder des J-Ventures-Gruppenchats auch intern eine Petition an Netflix, den preisgekrönten jordanischen Film „Farha“ zu entfernen, mit der Behauptung, dass seine Darstellung der Handlungen der IDF-Soldaten während der Vertreibung der Palästinenser im Jahr 1948 eine „Blutverleumdung“ darstelle, während eine andere sagte, der Film beruhe auf „Antisemitismus und Lügen“.

Vergangenes Jahr hat die israelische Regierung die Finanzierung eines Theaters in Jaffa gestrichen, weil es den Film gezeigt hatte, während Regierungsvertreter andere Konsequenzen für Netflix forderten, weil der Film gestreamt wurde.

In der WhatsApp-Gruppe stieß die Forderung auf einige Ablehnung. Ein Mitglied merkte an, dass trotz der Kontroverse über eine Szene im Film, in der israelische Soldaten eine palästinensische Familie exekutieren, israelische Historiker dokumentiert haben, dass „solche Aktionen tatsächlich stattgefunden haben“. Diese Kritik wurde von anderen Mitgliedern der Gruppe zurückgewiesen, die den Film als „Aufwiegelung“ gegen Juden bezeichneten.

Die Dokumente von J-Ventures und die damit verbundenen WhatsApp-Diskussionen zeigen auch die Unterstützung einer Reihe von automatischen Versuchen, pro-palästinensische Inhalte in sozialen Medien zu entfernen. In einem Fall spendete J-Ventures 19.531 US-Dollar an DigitalDome.io, eine Initiative, die sich selbst als Online-Version des israelischen Raketenabwehrsystems Iron Dome bewirbt und verspricht, dass „offensive und bösartige Inhalte hier abgefangen werden“. Hermoni und Rami Lipman, ein Investor in Israel, werden als Ansprechpartner für den Beitrag genannt.

In einem Posting vom 25. Oktober im WhatsApp-Kanal von J-Ventures wird behauptet, zu den „jüngsten Erfolgen“ von DigitalDome gehöre die Zensur der Hamas-Kanäle auf der Telegram-Kommunikationsplattform unter Verwendung von Android-Telefonen, angeblich als Ergebnis der Tatsache, dass Telegram gezwungen wurde, die Richtlinien von Google Play einzuhalten. DigitalDome wirbt ebenfalls mit verschiedenen Bemühungen, pro-palästinensische Inhalte von Instagram und Twitter/X zu entfernen. In einem Fall behauptet die Seite, sie habe ein Konto erfolgreich bei einer Rechtsinstanz der Europäischen Union gemeldet, weil es Videos mit Hamas-Kämpfern gepostet habe.

Die wenig bekannte Website DigitalDome.io wird von J-Ventures als Teil ihrer Hasbara (pro-israelische Öffentlichkeitsarbeit) bezeichnet und wird in Partnerschaft mit der israelischen Website FakeReporter betrieben, die von Achiya Schatz gegründet wurde, einem Veteranen der verdeckten IDF-Kommandoeinheit Duvdevan. Schatz hat jedoch einen merkwürdigen Werdegang hinter sich: Bevor er FakeReporter gründete, war er Kommunikationsdirektor der linken israelischen Gruppe Breaking the Silence. Breaking the Silence dokumentiert die Geschichten von IDF-Veteranen, die sich schuldig fühlen wegen der ihrer Meinung nach unmoralischen Praktiken, an denen sie während ihres Militärdienstes beteiligt waren, und die sich nun für eine friedliche Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts einsetzen.

Auf Nachfrage erklärte Schatz, er habe FakeReporter aus echter Sorge über die Auswirkungen von Fehlinformationen auf den öffentlichen Diskurs gegründet. Die gemeinnützige Gruppe „widmet sich der faktenbasierten Konversation, der Bekämpfung von Hassreden und der Bekämpfung von Gewalt … weil ich glaube, dass der demokratische Raum so weit geschrumpft ist, dass Konversation fast keine Rolle mehr spielt“, sagte er.

Schatz wies vehement die Andeutung zurück, dass seine Gruppe Teil des Hasbara-Ökosystems sei oder anderweitig darauf abziele, Israel bei der Gestaltung seines öffentlichen Images zu helfen. „Vielleicht denken die Leute …, dass ich es aus anderen [Gründen] tue, oder sogar, um pro-palästinensische Aktivisten zu bekämpfen“, sagte er. „I do not.“

In der WhatsApp-Gruppe warb J-Ventures auch für IronTruthBot, einen Bot, der den Prozess der Entfernung von „aufrührerischen, falschen und diffamierenden Beiträgen gegen Israel von allen Plattformen“ automatisiert. Das Projekt wurde als von einer Gruppe von Freiwilligen entwickelt beschrieben, die täglich 700 Meldungen erhalten und „Hunderte von unangemessenen Beiträgen“ entfernen konnten.

Ein „sicheres und integratives Umfeld“ – frei von abweichenden Meinungen

In den vergangenen zwei Monaten wurden Dutzende Personen entlassen, weil sie sich zum Krieg in Gaza und Israel geäußert haben. Die meisten wurden entlassen, weil sie sich pro-palästinensisch geäußert haben, darunter ein Autor von PhillyVoice, der Herausgeber von ArtForum, ein Auszubildender des deutschen Verlagsriesen Axel Springer und Michael Eisen, der Chefredakteur von eLife, einer bekannten Wissenschaftszeitschrift. Eisens Vergehen war ein Tweet, in dem er einen satirischen Artikel von The Onion teilte, der als mitfühlend gegenüber der Notlage der Palästinenser in Gaza angesehen wurde.

Die WhatsApp-Chats bieten einen seltenen Einblick in die Organisationsbemühungen, die hinter dem breiten Vorstoß stehen, Kritiker Israels zu feuern und öffentliche Veranstaltungen mit Kritikern der israelischen Regierung zu unterdrücken. Das Spektrum ist überraschend breit gefächert und reicht von der Untersuchung der Finanzierungsquellen von Studentenorganisationen wie der Model Arab League über die Überwachung eines Organisations-Toolkits der Palestine Solidarity Working Group – „Sie sind sehr gut organisiert“, rief ein Mitglied aus – bis hin zur direkten Zusammenarbeit mit hochrangigen Tech-Managern, um pro-palästinensische Mitarbeiter zu entlassen.

Manchmal ist es unklar, ob die Mitglieder der Gruppe tatsächlich Verbindungen zur Elite der IDF und der israelischen Regierung haben oder ob es sich lediglich um untätiges Getöse handelt. Saar Gillai, Vorsitzender von Liquid Instruments und Vorstandsmitglied mehrerer anderer Technologieunternehmen, sagte, er habe das Dokument zur Organisation der palästinensischen Solidarität „an ‚Freunde‘ an Orten weitergegeben, die mit 8…. verbunden sind“, eine offensichtliche Anspielung auf die israelische Militärgeheimdiensteinheit 8200. Bei der Einheit 8200 handelt es sich sowohl um eine massive Kommunikationsabhöroperation – Israels grobes Äquivalent zum US-Geheimdienst National Security Agency – als auch um eine Eliteeinheit für Geheimdienstanalyse und Cybersicherheit, die zu einem Sprungbrett für Israels boomenden Tech-Startup-Sektor geworden ist. Laut seiner LinkedIn-Seite diente Gillai von 1985 bis 1992 im Direktorat des militärischen Nachrichtendienstes der IDF, der Mutterorganisation der Einheit 8200.

Batsheva Moshe, die Wix-Führungskraft, die die Entlassung von Frau Carey organisierte, moderierte den Zoom-Anruf mit Fisher und Major Weiss und bewarb die Veranstaltung in der WhatsApp-Gruppe von Herrn Hermoni, dem geschäftsführenden Partner von J-Ventures.

Frau Moshe reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Die organisierte Entlassung von Carey war einer von vielen Versuchen von Tech-Führungskräften und anderen Teilnehmern an den WhatsApp-Protokollen, pro-palästinensische Äußerungen zu bestrafen. J-Ventures mobilisierte in ähnlicher Weise Bemühungen innerhalb seines Teams, um auf mehreren Universitätsgeländen Druck gegen von Studenten organisierte Veranstaltungen auszuüben. Am 16. Oktober leitete WhatsApp-Mitglied Daniel A. Bock, ein in Arizona ansässiger Anwalt für Technologie, eine Nachricht weiter, in der er auf den geplanten Auftritt von Abgeordneter Tlaib an der Arizona State University bei einer Veranstaltung mit dem Arizona Palestine Network, einer pro-palästinensischen Interessengruppe, aufmerksam machte. „Lasst uns die ASU anrufen und die Veranstaltung absagen [sic]. Können wir das an einem Tag machen?“ schrieb Bock und fügte Kontaktinformationen für ASU-Beamte und das Büro des Bürgermeisters von Scottsdale, Arizona, bei.

Mehrere Mitglieder sprachen sich für die Aktion aus. Ein Teilnehmer schlug sogar vor, an die „woke“-Abneigung der Universität zu appellieren, Studenten mit unbequemen Ideen zu konfrontieren. Der Teilnehmer entwarf einen Musterbrief, in dem er behauptete, Tlaibs Auftritt bedrohe das „Engagement der ASU für ein sicheres und integratives Umfeld“. Am nächsten Tag sagte die ASU die Tlaib-Veranstaltung offiziell ab und begründete dies mit „verfahrenstechnischen Problemen“. Die WhatsApp-Gruppe teilte die Nachricht und feierte die Entscheidung.

Die WhatsApp-Gruppe hat ähnliche Anstrengungen gegen pro-palästinensische Aktivisten und Schriftsteller unternommen. Lior Netzer, ein Unternehmensberater aus Massachusetts und Mitglied der WhatsApp-Gruppe J-Ventures, bat um Hilfe, um die Universität von Vermont zur Absage eines Vortrags mit Mohammed El-Kurd, einem palästinensischen Autor für die Zeitschrift The Nation, zu bewegen. Netzer teilte ein Beispielskript mit, in dem behauptet wurde, El-Kurd habe sich in der Vergangenheit antisemitisch geäußert.

Die Aktion schien auch erfolgreich zu sein. Kurz nach der Briefkampagne sagte die UVM den Vortrag ab und begründete dies mit Sicherheitsbedenken.

Die Bemühungen der pro-israelischen Organisationen, pro-palästinensische Reden zum Schweigen zu bringen, geben einigen Beobachtern des Konflikts Anlass zur Sorge.

„Man kann mit Kritikern Israels nicht einverstanden sein, man kann sich dem widersetzen, was sie sagen“, bemerkte Clifton vom Quincy Institute. „Aber dies ist ein Versuch, die Debatte auf hinterhältige Weise einzuschränken“.

Die Foundation for Individual Rights and Expression (Stiftung für individuelle Rechte und Meinungsäußerung), eine bürgerlich-libertäre Gruppe, die seit langem kontroverse Reden auf dem Campus verteidigt, drückte ebenfalls ihre Missbilligung aus.

„FIRE ist zutiefst besorgt über die Absage von Veranstaltungen und die Repressalien gegen Einzelpersonen wegen ihrer Äußerungen zum israelisch-palästinensischen Konflikt“, sagte Aaron Terr, FIRE-Direktor für öffentliche Interessenvertretung, in einer Erklärung. „Diese Zensur wirft Fragen zum Ersten Verfassungszusatz auf, wenn sie von staatlichen Akteuren wie staatlichen Hochschulen ausgeübt wird.“

„In Zeiten wie diesen, in denen die politischen Spannungen hoch sind, ist es besonders wichtig, dass Hochschulen und andere Institutionen, deren Zweck es ist, die freie Meinungsäußerung zu fördern, den Dialog erleichtern, anstatt ihn zu unterbinden“, fügte Terr hinzu.

Die WhatsApp-Gruppe konzentrierte sich vor allem auf Eliteuniversitäten und Angestelltenpositionen. Die Mitglieder der Gruppe verbreiteten nicht nur mehrere Petitionen, um Professoren zu entlassen und Studenten von der Arbeit in großen Anwaltskanzleien auszuschließen, weil sie sich angeblich an extremistischer Rhetorik beteiligten, sondern eine J-Ventures-Tabelle listet spezielle Task-Force-Teams auf, um „Professoren zu entfernen, die ihren Studenten Falsches [sic] beibringen“. Auf der Liste stehen unter anderem Akademiker der Cornell University, der University of California, Davis, und des Abu Dhabi Campus der NYU.

Viele der Nachrichten in der Gruppe konzentrierten sich auf Möglichkeiten, das Studentenleben an der Stanford University zu gestalten, einschließlich der Unterstützung von Pro-Israel-Aktivisten. Die Versuche, in das Campusleben einzugreifen, waren manchmal geradezu absurd. Kurz nachdem die Komikerin Amy Schumer eine satirische Karikatur gepostet hatte, die pro-palästinensische Demonstranten als Befürworter von Vergewaltigungen und Enthauptungen verunglimpfte, fragte Epstein, Operating Partner bei Bessemer Ventures Partners und Mitglied der J-Ventures-WhatsApp-Gruppe: „Wie können wir diese politische Karikatur in der Stanford Daily veröffentlichen?“ Epstein merkte jedoch an: „Ich weiß nicht, wer sie erstellt hat oder wer das Copyright besitzt.“

Oben: Am Samstag, den 28. Oktober, fragte Jeff Epstein, ein operativer Partner bei Bessemer Venture Partners, der zuvor Finanzvorstand von Oracle und Googles DoubleClick war, die mehr als 300 Mitglieder zählende WhatsApp-Gruppe des „kapitalistischen Kibbuz“ von J-Ventures, wie die Gruppe die Studentenzeitung der Stanford University dazu bringen kann, eine antipalästinensische politische Karikatur zu veröffentlichen.

Weder Adam Fisher noch Jeff Epstein reagierten auf Bitten um Stellungnahme.

Auf Tuchfühlung mit Gesetzgebern

Die mächtige Liste des J-Ventures-Teams half der Gruppe, ein weit verstreutes Publikum zu erreichen. Inmitten ihrer Pro-Israel-Befürwortung erinnerte die Führung der Firma die WhatsApp-Gruppe an ihre hochkarätigen Verbindungen. Der Investmentfonds hob die Tatsache hervor, dass zwei seiner Portfoliounternehmen die einzigen beiden Start-ups waren, die am APEC-CEO-Gipfel in San Francisco mit Präsident Joe Biden und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping teilnahmen. Der CEO eines dieser beiden Start-ups, Adam Tartakovsky von Epic Cleantec, wurde auch weithin als die wichtigste Lobbyverbindung zwischen J-Ventures und dem kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom bezeichnet.

Der Einfluss reichte über die Geschäfts- und Technologiewelt hinaus bis in die Politik. Zum Team von J-Ventures gehören Vertreter der mächtigsten pro-israelischen Lobbyorganisation, des American Israel Public Affairs Committee, besser bekannt als AIPAC. Zu den Mitgliedern der J-Ventures-Gruppe gehören der Investor David Wagonfeld, der laut seiner Biografie „AIPAC Silicon Valley leitet“, Tartakovsky, der als „politischer Vorsitzender des AIPAC“ aufgeführt ist, Adam Milstein, ein Immobilienunternehmer und wichtiger AIPAC-Spender, sowie die AIPAC-nahen Aktivisten Dr. Kathy Fields und Garry Rayant. Kenneth Baer, ein ehemaliger Berater von Präsident Barack Obama im Weißen Haus und Kommunikationsberater der Anti-Defamation League, ist ebenfalls ein aktives Mitglied der Gruppe.

Mitglieder der Gruppe, die mit AIPAC zu tun haben, halfen anderen Mitgliedern dabei, den Abgeordneten Ro Khanna (D-Calif.) zu einem Treffen zu bewegen. Obwohl der Gesetzgeber ursprünglich geplant war, die Gruppe über Zoom anzusprechen, verschob J-Ventures die Veranstaltung wiederholt und sagte sie schließlich ab, nachdem Mitglieder der WhatsApp-Gruppe gegen Khannas Verbindungen zu Senator Bernie Sanders (I-Vt.) protestiert hatten, den Saar Gillai, Vorsitzender von Liquid Instruments, als „den ultimativen antiisraelischen Juden“ bezeichnete. Obwohl das Treffen mit der Gruppe nie stattfand, wie der Abgeordnete Khanna bestätigte, teilte Hermoni am 6. November ein Foto mit der Gruppe, das die beiden beim Mittagessen vor einem italienischen Restaurant in Los Altos, Kalifornien, zeigt.

J-Ventures musste auch ein für den 30. Oktober geplantes Treffen mit dem ehemaligen israelischen Premierminister Naftali Bennett, dem Gründer eines Multimillionen-Dollar-Tech-Startups, absagen. Das persönliche Treffen mit Bennett war lange vor den Terroranschlägen vom 7. Oktober angesetzt worden, woraufhin Bennett nicht mehr verfügbar war.

Auf Nachfrage bestätigte Khanna, dass er sich mit Hermoni getroffen habe, dass aber der geplante J-Ventures-Zoom-Anruf abgesagt worden sei. Der Kongressabgeordnete merkte an, dass er breite Unterstützung in der Tech-Community genieße. „Einige haben meine starke Haltung gegen Antisemitismus und Islamophobie kommentiert und schätzen das“, sagte er. „Ich habe versucht, die Menschen in meinem Bezirk zusammenzubringen und den zivilen Dialog zu fördern.

Oben: Ein Foto des US-Kongressabgeordneten Ro Khanna (D-CA) und des geschäftsführenden Partners von J-Ventures, Oded Hermoni, vor dem American Italian Delicatessen in der 139 Main Street in Los Altos, Kalifornien. Herr Hermoni teilte das Bild mit der J-Ventures WhatsApp-Gruppe am 6. November 2023.

Das ausgedehnte Spendernetzwerk von J-Ventures half auch bei der Finanzierung von hochpreisigen Werbemaßnahmen. Die Gruppe sammelte Geld für 84 Plakatwände in Toronto, Kanada, eine digitale Plakatwand in Las Vegas und „an wichtigen Orten wie dem Times Square in New York und in ganz London“, wie es in den Planungsunterlagen heißt. Einer der größten Erfolge des J-Ventures-Teams war der erfolgreiche Versuch, die Finanzierung einer speziellen Fernsehwerbung zu sichern, die in der Tonight Show, auf MSNBC, Fox News und CNN ausgestrahlt wurde und die Freilassung der von der Hamas entführten Geiseln forderte.

Andere Spendenaktionen von J-Ventures umfassten einen Notfallfonds zur direkten Unterstützung von IDF-Einheiten, einschließlich der Marinekommandoeinheit Shayetet-13. Das durchgesickerte Planungsdokument deckt auch Versuche auf, das überwiegend weibliche Caracal-Bataillon mit Granatentaschen zu versorgen und M16-Zielfernrohrmontagen, „FN MAG“-Maschinengewehrträgerwesten und Drohnen an ungenannte IDF-Einheiten zu spenden. Dem Planungsdokument zufolge sind viele der für die IDF bestimmten Pakete in Montana und Colorado an Zollschranken gestrandet.

Wir haben Hermoni um einen ausführlichen Kommentar zu J-Ventures und den Zielen der WhatsApp-Gruppe gebeten, einschließlich der Lieferungen von militärischem Material, dem Ausmaß von Andy Davids Beteiligung an der Initiative und was er als die bisher größten Erfolge der Gruppe ansieht.

Hermoni hat nicht direkt geantwortet. Stattdessen warnte Hermoni am Morgen, nachdem er für einen Kommentar erreicht worden war, die WhatsApp-Gruppe davor, mit unseren Anfragen zu kooperieren. „Zwei Journalisten … versuchen, ein antisemitisches Porträt unserer Aktivitäten zur Unterstützung Israels und der Kontaktaufnahme mit Mitgliedern zu erstellen“, schrieb er. „Bitte ignorieren Sie sie und kooperieren Sie nicht“, riet er. Kurz darauf wurden wir aus der Gruppe rausgeschmissen.

Oben: Ein Screenshot der Warnung des geschäftsführenden Gesellschafters von J-Ventures, Oded Hermoni, an die Mitglieder des Firmennetzwerks, nachdem er um eine Stellungnahme gebeten wurde.

Laufende Einmischung auf dem ‚Medien-Schlachtfeld‘

Mehrere kapitalkräftige israelfreundliche Gruppen haben Kampagnen durchgeführt, um die großen Medien zu einer israelfreundlichen Berichterstattung über den Gaza-Krieg zu bewegen.

Das Britain Israel Communications and Research Centre, bekannt als BICOM, eine prominente Nichtregierungsorganisation im Vereinigten Königreich, die von Poju Zabludowicz, einem Immobilieninvestor, dessen Vater ein bekanntes israelisches Waffenunternehmen gegründet hat, finanziert wird, hat mehrere medienwirksame Kampagnen gestartet.

Eine dieser Kampagnen besteht aus einer Briefkampagne an britische Gesetzgeber, in der diese aufgefordert werden, die Berichterstattung der BBC über den Konflikt einzuschränken. Ein von der Gruppe zur Verfügung gestelltes automatisiertes Formblatt prangert die BBC unter anderem dafür an, dass sie einen Journalisten beschäftigt, der „über Opfer in Gaza schreibt“ und „westliche Medien der Mitschuld an Israels Angriff“ beschuldigt. Eine weitere BICOM-Kampagne ermutigt die Einwohner des Vereinigten Königreichs, sich schriftlich bei der Medienaufsichtsbehörde Ofcom über die israelfeindliche Ausrichtung der britischen Medien zu beschweren.

Die J-Ventures-Gruppe hat ihre Bemühungen gebündelt, um Reporter von ABC News und anderen großen Sendern anzuleiten. In ihrer Liste von Aktionspunkten stellte die Gruppe fest, dass „NPR nach persönlichen Geschichten darüber sucht, wie sich die ‚Nahost-Krise‘ auf die Menschen in den USA auswirkt“, und rief zur Unterstützung bei der Suche nach College-Studenten auf, die antworten könnten.

Und manchmal sind die Grenzen zwischen Journalismus und Lobbyarbeit seit dem Hamas-Anschlag vom 7. Oktober deutlich verschwommen. Eine bemerkenswerte Gruppe ist HonestReporting, eine gemeinnützige Organisation, die sich selbst als journalistischer Wachhund bezeichnet, der sich der Wahrheit, Integrität und Fairness verschrieben hat und ideologische Vorurteile im Journalismus und in den Medien bekämpft, soweit sie sich auf Israel auswirken“. Die Website der Organisation wirbt mit ihrer „Objektivität“ und den Bildungsressourcen, die darauf ausgerichtet sind, das herauszufiltern, was sie als israelfeindliche Voreingenommenheit der Medien ansieht.

HonestReporting erstellte im November einen Bericht, in dem behauptet wurde, dass palästinensische Fotojournalisten, die während des Angriffs vom 7. Oktober Bilder von Hamas-Kämpfern gemacht hatten, mit der Terrorgruppe zusammengearbeitet hatten, was die Journalisten zu legitimen Zielen für die IDF machte. Das Büro des israelischen Premierministers Netanjahu stimmte dem zu und schrieb auf X: „Diese Journalisten waren Komplizen bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit; ihr Handeln verstieß gegen die Berufsethik.“ Und Danny Danon, ein israelischer Kabinettsminister, versprach auf X, „sie zusammen mit den Terroristen zur Strecke zu bringen“.

HonestReporting hat etwas Blut geleckt. CNN und AP trennten sich von dem in Gaza ansässigen freiberuflichen Fotografen Hasan Eslaiah, nachdem HonestReporting seinen Bericht veröffentlicht hatte, und veröffentlichten später ein Foto, auf dem Eslaiah von Yahya Sinwar, dem Chef der Hamas in Gaza, geküsst wurde.

Doch der Bericht der Interessengruppe im Stil von „nur Fragen stellen“ ging größtenteils nach hinten los. Reuters, AP, die New York Times und CNN leugneten jede vorherige Kenntnis von Eslaiah oder anderen Freiberuflern, die mit der Hamas zusammenarbeiten. Einige der Medien gingen noch weiter und verurteilten die Arbeit von HonestReporting, weil sie die Sicherheit von freiberuflich tätigen Journalisten in einem Kriegsgebiet gefährde. Die New York Times beispielsweise erklärte in einer Stellungnahme: „Wir sind sehr besorgt darüber, dass unbegründete Anschuldigungen und Drohungen gegen freie Mitarbeiter diese gefährden und die Arbeit, die dem öffentlichen Interesse dient, untergraben.“

HonestReporting geriet daraufhin in die Defensive. Anstatt sich zu entschuldigen, wich der Hauptautor des Berichts, Gil Hoffman, ein ehemaliger Reporter der Jerusalem Post, der jetzt Geschäftsführer von HonestReporting ist, der Kritik aus, indem er behauptete, seine Organisation habe „Fragen aufgeworfen“, ohne endgültige Antworten zu geben. Hoffman sagte gegenüber Reuters, er akzeptiere die Dementis der Nachrichtenorganisationen und sei „sehr erleichtert“, sie zu hören. Er verurteilte auch die israelischen Regierungsbeamten dafür, dass sie sich mit dem Bericht Freiheiten herausgenommen hätten.

Vor seinen Hasbara-Kollegen feierte Hoffman den Bericht jedoch als einen vollen Erfolg. In einem Vortrag, den er am 15. November vor den Hasbara Fellowships im Rahmen der Reihe „Leadership Briefing“ hielt, erklärte Hoffman, dass sein Exposé „in der ganzen Welt Aufmerksamkeit erregt“ und „die Welt an den 7. Oktober erinnert, den sie vergessen hatte.“ Die Veröffentlichung des HonestReporting-Berichts, der nahelegt, dass palästinensische Journalisten in Wirklichkeit Hamas-Agenten sind, lenkte die Aufmerksamkeit vom IDF-Krieg in Gaza ab und ließ Zweifel an der Zuverlässigkeit der Berichte aus dem Gazastreifen aufkommen, so Hoffman weiter. „Man kann den Journalisten, die aus dem Gazastreifen kommen, nicht trauen“, argumentierte Hoffman. „Sie hätten Leben retten können und haben stattdessen Bilder gemacht, die die Erfolge der Hamas hervorheben.

In seiner Rede vor den Zuhörern der Hasbara Fellowships bezeichnete sich Hoffman auch als Fußsoldat in einem umfassenderen Krieg im Namen Israels und nicht als Medienbeobachter, der sich in erster Linie mit der Bekämpfung von Voreingenommenheit befasst, wie es seine Website nahelegt. „Es gibt im Moment drei Schlachten um die Existenz Israels“, sagte er. Diese Schlachten, so erklärte er, finden auf dem militärischen Schlachtfeld, auf dem Universitätsgelände“ und auf dem Schlachtfeld der Medien“ statt, an dem HonestReporting beteiligt ist.

Ein Sieg auf dem „Medien-Schlachtfeld“, so Hoffman abschließend, „erleichtert den Druck auf die IDF, schneller zu gehen und abzuschließen“ und „entscheidet maßgeblich darüber, wie viel Zeit Israel für den Abschluss einer Operation hat.“