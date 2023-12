Rat für Auswärtige Beziehungen versucht, den Anstieg der Globalisierungsgegner zu bekämpfen

Von Rhoda Wilson

Die großen Wirtschaftsmächte wenden sich nach innen. Mit anderen Worten: Sie wenden sich von der Globalisierung ab und setzen auf wirtschaftlichen Nationalismus. Die Abkehr von der Hyperglobalisierung wirft für die Globalisten große Fragen auf.

Offiziell ist der Council on Foreign Relations („CFR“) eine amerikanische Denkfabrik für Außenpolitik. In Wirklichkeit ist der CFR ein alteingesessenes Milieu des tiefen Staates. Obwohl er vielleicht die öffentlichste aller dieser Gruppen ist, ist er dennoch sehr einflussreich innerhalb des tiefen Staates der USA und wird oft in Verbindung mit der Bilderberg-Gruppe und der Trilateralen Kommission genannt. Ihr Einfluss reicht möglicherweise bis zur faktischen Kontrolle des US-Außenministeriums.

Am Dienstag veröffentlichte der CFR ein Video, in dem Peter Trubowitz mit James M. Lindsay über die Gründe für den Anstieg des Antiglobalismus in den westlichen Ländern und dessen Folgen für die Weltordnung diskutiert.

Lindsay ist Senior Vice President, Studiendirektor und Maurice R. Greenberg Chair beim Council on Foreign Relations. Er ist außerdem Gastgeber des CFR-Podcasts ‚The President’s Inbox‚.

Peter Trubowitz ist Professor für internationale Beziehungen und Direktor des Phelan US Centre an der London School of Economics sowie Associate Fellow bei Chatham House. Chatham House, auch bekannt als das Royal Institute for International Affairs, ist ein wichtiges Organ des britischen Geheimdienstes. In seinem 2012 erschienenen Buch „The true story of the Bilderberg Group“ schrieb Daniel Estulin, dass einige behaupten, die Bilderberg-Gruppe sei eine Kreation des MI6 unter der Leitung des Royal Institute of International Affairs. In demselben Buch sagte er, dass das Royal Institute of International Affairs der außenpolitische Exekutivarm der britischen Monarchie ist.

Lindsay stellte eine Hinwendung zum „wirtschaftlichen Nationalismus“ fest und fragte Trubowitz, warum er es für wichtig halte, zu versuchen, die liberale internationale Ordnung oder die auf Regeln basierende Ordnung zu retten.

Nach dem Zweiten Weltkrieg schufen die Staats- und Regierungschefs der Welt eine Reihe von internationalen Organisationen und Abkommen zur Förderung der globalen Zusammenarbeit auf der Grundlage eines Systems, das als liberale Weltordnung bekannt ist. Der Begriff „liberale Weltordnung“ wird zwar häufig verwendet, ist aber alles andere als selbsterklärend. Theoretiker verstehen darunter eine „offene und regelbasierte internationale Ordnung“, die „in Institutionen wie den Vereinten Nationen und Normen wie dem Multilateralismus verankert“ ist.

Es wird immer deutlicher, dass die Unterstützung für die liberale internationale Ordnung in Europa und den Vereinigten Staaten abnimmt. Besonders deutlich wurde dies nach dem britischen Votum für den Austritt aus der Europäischen Union und der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten im Jahr 2016.

In seiner Antwort auf Lindsays Frage sagte Trubowitz: „In den neunziger Jahren, als die USA und andere westliche Demokratien sich auf das einließen, was Ökonomen als Hyperglobalisierung bezeichnen, [setzten sie] massiv auf den Supernationalismus … demgegenüber steht die Frustration über die Souveränitätskosten, die der Supernationalismus mit sich bringt.“

Souveränitätskosten sind der Verlust oder das Gefühl, die Kontrolle an internationale Institutionen zu verlieren. Im europäischen Kontext bedeutet dies beispielsweise den Verlust der Kontrolle an die Bürokraten in Brüssel.

„Wir werden nicht in der Lage sein, zu der liberalen internationalen Ordnung der Nachkriegszeit, des Zweiten Weltkriegs, zurückzukehren. Und diejenigen, die sich nach dieser Ordnung sehnen, sind meiner Meinung nach auf dem Holzweg. Was wir tun müssen, ist, die Beziehung zwischen Außen- und Innenpolitik neu zu definieren“, fügte Trubowitz hinzu.

Das Interview wurde ursprünglich von The President’s Inbox am 21. November veröffentlicht, wurde aber am 5. Dezember 2023 auf YouTube veröffentlicht. Sie können das Interview mit dem Titel „The Anti-Globalisation Backlash“ HIER ansehen und HIER eine Abschrift lesen.

Am nächsten Tag, dem 6. Dezember, diskutierte Kristalina Georgieva, geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds („IWF“), auf dem Stephen C. Freidheim Symposium on Global Economics des CFR über internationale Wirtschaftsführung. Freidheim Symposium on Global Economics mit CFR-Präsident Michael Froman. Sie können die 60-minütige Sitzung auf der Website des IWF HIER ansehen.

Bevor sie zum IWF kam, war Georgieva CEO der Weltbank und davor Vizepräsidentin der Europäischen Kommission für Haushalt und Humanressourcen, wo sie die Agenda der Europäischen Union mitgestaltete. Sie ist Mitglied zahlreicher internationaler Gremien, u. a. als Ko-Vorsitzende der Global Commission on Adaptation und als Ko-Vorsitzende des Hochrangigen Gremiums des Generalsekretärs der Vereinten Nationen für die Finanzierung humanitärer Hilfe.

Georgieva räumte ein, dass sich die Weltwirtschaft weitaus besser entwickelt hat, als die Ökonomen des IWF und anderer Organisationen erwartet hatten. „Wir haben unvorstellbare Ereignisse erlebt – den Covid, dann den Krieg Russlands in der Ukraine, dann die Lebenshaltungskostenkrise und jetzt eine sehr ernste Krise im Nahen Osten“, sagte Georgieva. „Und dennoch erleben wir keinen dramatischen wirtschaftlichen Schock“.

Aber drei Dinge bereiten ihr nachts Sorgen, sagte sie. Das mittelfristig langsame globale Wirtschaftswachstum. Prognosen gehen von einem Wachstum von 3 % aus, verglichen mit einem Durchschnitt von 3,8 % vor der Pandemie. „Zweitens, was uns noch mehr Sorgen bereitet“, sagte sie, „ist eine sehr gefährliche Divergenz, die sich in der Weltwirtschaft abspielt.

Die Divergenz, die sie beunruhigt, besteht darin, dass die Wirtschaft einiger Länder, z. B. der USA, sich sehr gut entwickelt, während andere sich nicht so gut erholen. „Wenn diese Divergenz zunimmt, sollten wir nicht nur wirtschaftliche, sondern auch sicherheitspolitische Probleme befürchten. Und was uns wirklich Sorgen macht, ist, dass wir noch nicht ganz verstanden haben, dass in einer Welt häufigerer Schocks der einzige Weg zum Aufbau von Widerstandsfähigkeit darin besteht, mehr zusammenzuarbeiten“, sagte sie.

Kurz gesagt, was Georgieva und ihre Kollegen befürchten, ist eine globale Fragmentierung. Im Oktober schrieb Georgieva einen Aufsatz, der in der Zeitschrift Foreign Affairs des CFR veröffentlicht wurde. Der IWF-Blog schrieb über diesen Aufsatz: „In einer schockanfälligen Welt müssen die Volkswirtschaften widerstandsfähiger sein – individuell und kollektiv. Kooperation ist entscheidend, aber mehr Protektionismus könnte zu Fragmentierung führen.“

Die Fragmentierung, die Georgieva nachts wach hält, ist die Deglobalisierung, also die Aufteilung der Welt in Blöcke, anstatt dass alle Länder unter die alleinige Kontrolle einer einzigen Behörde kommen.

Es sei unwahrscheinlich, dass die Welt zu der Periode der Hyperglobalisierung der 1990er Jahre zurückkehre, sagte Froman und fragte Georgieva, wie die neuen Prinzipien für die Zukunft aussehen würden, die den Wandel zum wirtschaftlichen Nationalismus widerspiegeln und gleichzeitig so viel wie möglich von den „Vorteilen“ der Globalisierung bewahren würden.

„Unserer Ansicht nach“, so Georgieva, „müssen wir uns auf die Bereiche konzentrieren, in denen wir ohne Zusammenarbeit dem Untergang geweiht sind.“ Als Beispiele dafür, dass wir ohne Globalisierung aufgeschmissen sind, nannte sie den Klimawandel, den „grünen Übergang“ und die Verschuldung, d. h. die Vergabe von Krediten an Länder durch öffentliche und private Geldgeber.

Georgieva wies darauf hin, dass Schulden eine Globalisierung erfordern, auch wenn der gemeinsame Rahmen der G20 und des Pariser Clubs für die Behandlung von Schulden nicht funktioniere, wie der Fall Sambias zeige. Georgieva erklärte die Situation in Sambia im Wesentlichen als eine Übung, bei der man durch Versuch und Irrtum lernt.

„Ich höre viele Leute sagen ‚Oh, der Gemeinsame Rahmen funktioniert nicht‘ … Meine Frage ist: Sagen Sie mir, was ist die Alternative? Wenn es uns nicht gelingt, ein gemeinsames Konzept zu entwickeln, was wird dann passieren? Was passieren wird, ist, dass die Länder nicht weiterkommen werden“, sagte Georgieva.

Nun, Georgieva, Sambia steckt fest. Die Schulden Sambias sind nicht mehr tragbar, so dass das Land 2020 seine Auslandsschulden nicht mehr bedienen kann. Sambia war eines der ersten Länder, das Anfang 2021 einen Antrag auf Umstrukturierung seiner staatlichen Auslandsschulden im Rahmen des Gemeinsamen Rahmens stellte. Mehr als ein Jahr später, am 31. August 2022, erhielt das Land vom IWF-Exekutivdirektorium die Genehmigung für ein Hilfspaket in Höhe von 1,3 Milliarden US-Dollar.

Im März 2023 stellte der CFR fest, dass die Verhandlungen mit China u. a. aufgrund von Meinungsverschiedenheiten über die Zinssätze nicht gut liefen und dass die technische Arbeit des IWF das Zustandekommen einer Vereinbarung schwieriger machte als es sein sollte. Im Dezember 2023, fast drei Jahre nach seinem Antrag an den IWF, sind die Probleme immer noch nicht gelöst und Sambia wartet immer noch.

„Wir sollten alle daran erinnern“, so Georgieva, „dass es schon immer schwierig war, ein Land mit niedrigem Einkommen zu sein. Es ist aber noch viel schwieriger geworden. Die Zinszahlungen haben sich für diese Länder von 4 % auf 11 % ihrer Einnahmen verdreifacht“.

„Wenn wir keinen Weg zur Schuldenregulierung finden, wie sollen sie dann ihre Bevölkerung ernähren und ihre Wirtschaft auf grüne und digitale Technologien umstellen“, fügte sie hinzu.

Wenn einkommensschwache Länder sich de-globalisieren und keine „grüne und digitale“ Wirtschaft anstreben müssten, würden sie viel Geld sparen – einschließlich der Zinsen, die sie für die Schulden zahlen müssten, die sie zur Finanzierung der Umstellung ihrer Wirtschaft auf „grün und digital“ aufgenommen haben.

Die Diskussion drehte sich dann um die COP28, an der Georgieva teilgenommen hatte, und um den Finanzbedarf für den „grünen Übergang“. Zwischen dem, was benötigt wird, und dem, was derzeit zur Verfügung steht, klafft immer noch eine ziemlich große Lücke, sagte Foreman. Und er fügte hinzu: „Der IWF hat diese magische Art, Geld für Investitionen in die neue Klimawirtschaft zu schaffen“.

Der wichtigste Beitrag des IWF, so Georgieva, bestehe darin, den Ländern bei der Reduzierung und Abschaffung von Subventionen für fossile Brennstoffe zu helfen“ und die Dekarbonisierung durch die Einführung von Kohlenstoffsteuern zu beschleunigen, damit grüne Technologien wettbewerbsfähiger werden.

Warum betont Georgieva wiederholt den Übergang zu „grünen“ Volkswirtschaften und hebt „grüne und digitale“ Volkswirtschaften als Priorität für einkommensschwache Länder hervor, obwohl dies eindeutig nicht der Fall ist? Zur Beantwortung dieser Frage verweisen wir auf einen Artikel von Al Jazeera, in dem beschrieben wird, wie die Politikgestaltung in der Weltbank und im IWF funktioniert:

Vereinfacht gesagt, haben die reichen Länder einen unverhältnismäßig großen Einfluss, wenn es darum geht, die Regeln des internationalen Handels und Finanzwesens festzulegen – und sie neigen dazu, dies auf eine Art und Weise zu tun, die ihren eigenen wirtschaftlichen Interessen dient, ziemlich oft auf Kosten aller anderen. Nirgendwo wird dieses Problem deutlicher als bei der Machtverteilung in der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds (IWF), zwei der wichtigsten Institutionen, die die globale Wirtschaftspolitik bestimmen. Das Problem beginnt an der Spitze. Die Leiter der Weltbank und des IWF werden nicht gewählt, sondern von den USA und Europa ernannt. Außerdem ist das Stimmrecht in diesen Institutionen stark zugunsten der reichen Länder verzerrt. Die USA haben de facto ein Vetorecht bei allen wichtigen Entscheidungen und kontrollieren zusammen mit dem Rest der G7 und der Europäischen Union weit über die Hälfte der Stimmen in beiden Institutionen. Die Länder mit mittlerem und niedrigem Einkommen, die zusammen 85 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen, haben einen Minderheitsanteil. Das Stimmrecht in der Weltbank wird entsprechend den finanziellen Anteilen der einzelnen Länder verteilt. Beim IWF richtet es sich in erster Linie nach dem Bruttoinlandsprodukt (BIP), wobei auch die „Marktoffenheit“ eines Landes eine Rolle spielt. Diese Ungleichgewichte bei den Stimmrechten erklären, warum die Weltbank und der IWF in den letzten 40 Jahren im globalen Süden neoliberale Strukturanpassungsprogramme durchsetzen konnten. Diese Programme – die sich auf Privatisierung, Sparmaßnahmen und erzwungene Marktliberalisierung konzentrieren – haben multinationalen Unternehmen lukrative Profitmöglichkeiten verschafft, hatten aber verheerende Auswirkungen auf den Süden. Apartheid in der Weltbank und dem IWF, Al Jazeera, 26. November 2020

Um die Botschaft zusammenzufassen, die der tiefe Staat über den CFR und das Royal Institute for International Affairs verkündet: Der Anstieg der Globalisierungsgegner kann nicht ignoriert werden, also sollte man ein Lippenbekenntnis ablegen und gleichzeitig die Pläne der Globalisten vorantreiben – darauf bezog sich Froman, als er sagte, man solle „so viel vom Nutzen“ der Globalisierung erhalten wie möglich.

Was ist der „Nutzen“ der Globalisierung? Der letzte Absatz des Al Jazeera-Artikels bringt es auf den Punkt – es ist das, was den selbst ernannten Eliten nützt, ohne Rücksicht auf die Kosten für alle anderen.