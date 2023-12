„Gefährlich“: Globaler PR-Riese lanciert provokative HPV-Impfstoff-Werbung für die Generation Z

Von Brenda Baletti, Ph.D.

Die Publicis Groupe, eine multinationale PR-Firma, hat letzte Woche eine provokative Werbekampagne mit dem Slogan „HPV Fucks Everybody“ gestartet, die die Generation Z davon überzeugen soll, sich gegen das humane Papillomavirus (HPV) impfen zu lassen. Kritiker nannten die Kampagne „gefährlich“.

Die PR-Firma Publicis Groupe startete die Kampagne in Zusammenarbeit mit der gemeinnützigen Organisation Fuck Cancer. In der Kampagne wird kein bestimmter Markenname für den HPV-Impfstoff genannt. Der Impfstoff Gardasil von Merck ist jedoch die einzige HPV-Impfstoffmarke, die in den USA vertrieben wird, und Merck ist ein Kunde von Publicis Groupe.

Auf die Frage, ob Merck die Kampagne finanziere, erklärte ein Sprecher von Fuck Cancer gegenüber The Defender: „Diese Kampagne steht in keiner Verbindung zu Merck und ist eine Zusammenarbeit zwischen Publicis Health Media und Fuck Cancer (einer gemeinnützigen Organisation). Bitte beachten Sie, dass wir für einen Impfstoff werben, der sicher ist und Leben rettet.“

Derzeit sind 80 Fälle vor Bundesgerichten gegen Merck anhängig, in denen behauptet wird, Gardasil habe zu Verletzungen geführt, und das Bundesgericht für Impfstoffe hat mehr als 70 Millionen Dollar an Personen ausgezahlt, die Ansprüche im Zusammenhang mit Gardasil geltend machen.

Die National Institutes of Health (NIH), ebenfalls ein Kunde von Publicis, haben die HPV-Impfstofftechnologie entwickelt, die sie in den USA exklusiv an Merck lizenzieren.

Neben Merck und dem NIH gehören auch das Weltwirtschaftsforum (WEF), Pharmariesen wie Pfizer, GSK, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Purdue Pharma und mehrere Apothekenketten, die HPV-Impfstoffe verabreichen, darunter Walmart, Rite Aid und CVS Health (Eigentümer der Target-Apotheken und -Kliniken), zu den Kunden der Publicis Groupe.

Kampagne „nutzt Sex, um ihre Sache zu verkaufen“

Die neue Kampagne richtet sich direkt an junge Erwachsene mit einer Reihe von Anzeigen, die „vielfältige, sexy Bilder“ und schräge Musik zeigen und die Botschaft vermitteln, dass es egal ist, wer man ist, man ist gefährdet, denn „HPV fickt jeden“.

Fotos eines schwarzen Paares, eines weißen Paares und eines pelzigen Paares, die sich küssen, sowie einer multirassischen Gruppe junger Leute, die eine Party feiern, sind auf der Website zu sehen und werden auch in den Werbespots verwendet.

Die Bilder werden von Sprüchen wie „Stop the spread. Holen Sie sich die Spritze. Keep doing you“, heißt es auf „Pharma & Health Insider“ – einer PR-Website, die Werbegeschichten mit einem nachrichtenähnlichen Erscheinungsbild veröffentlicht.

Die HPV-Übertragung erfolge wahrscheinlich über Sex, so der PR-Artikel, daher nutze die Kampagne „Sex, um ihre Sache zu verkaufen“.

„Die Kampagne, die sich an alle 18- bis 26-Jährigen richtet, die sexuell aktiv sind (oder es werden wollen), verhält sich genau wie ihre Zielgruppe: ehrlich, mutig und nicht an Traditionen gebunden“, so Alison McConnell, Chief Marketing Officer bei Publicis Health Media – einer der „Solution Hubs“ von Publicis.

Michelle Stiles, Autorin von „One Idea To Rule Them All: Reverse Engineering American Propaganda“, erklärte gegenüber The Defender, dass Kampagnen, die von globalen Elite-PR-Firmen durchgeführt werden, einem skeptischen Beobachter absurd erscheinen mögen, aber sie haben eine enorme Macht, um die globale öffentliche Gesundheitsagenda zu gestalten.

Sie sagte:

„Die trendigen und provokativen Botschaften, die sich für eine weitere Impfkampagne an sexuell aktive Jugendliche richten, dürften bei denjenigen, die bei der letzten Einführung der COVID-19-Impfung aufgepasst haben, hoffentlich auf reichlich Skepsis stoßen oder sogar ausgelacht werden. „Leider sind diese millionenschweren Kampagnen extrem gefährlich, weil sie so effektiv sind.“

Ben Mallory, Executive Vice President/Creative Director bei Digitas Health, einer weiteren Publicis-Tochtergesellschaft, die an der Kampagne mitarbeitet, sagte, die Kampagne solle junge Menschen darüber informieren, dass sie sich mit HPV infizieren werden, dass eine solche Infektion riskant ist und dass eine Impfung die Lösung ist.

„Für eine Generation, die nicht diskriminiert, ist es wichtig, dass sie erkennt, dass auch HPV nicht diskriminiert“, sagte er. „Das ist es, was die Kampagne kommuniziert [sic]: Es spielt keine Rolle, wer du bist oder was du machst, wenn du nicht geimpft bist, bist du gefährdet.“

Versucht, die „größte und einflussreichste Generation“ zu erreichen

Die Kampagne wird 30-sekündige und einminütige Spots auf 150 College-Campus und in 150 Einkaufszentren in den wichtigsten Märkten ausstrahlen und auch auf Lifestyle-Websites wie Thrillist, PopSugar und der Dating-Website Grindr erscheinen.

Eine Audiokampagne wird folgen, zusammen mit Werbung in „Points-of-Care“, zu denen Kliniken oder Apotheken gehören können.

Auf der Website der Kampagne können sich die Menschen auch bei großen Einzelhandelsapotheken wie Walgreens, CVS, Rite Aid, Walmart, Target und Kroger – Unternehmen, die auch von Publicis Groupe vertreten werden – anmelden, um die Spritze zu erhalten.

McConnell, der Marketingleiter von Publicis für die Kampagne, sagte, man versuche, die Generation Z zu erreichen, weil sie „die größte und einflussreichste Generation“ sei.

Damit unterscheidet sich diese Kampagne von den meisten früheren PR-Kampagnen zur HPV-Impfung, die sich an Eltern richteten.

Diese Verlagerung des Schwerpunkts spiegelt die jüngsten Veränderungen in der Direktwerbung des Gardasil-Herstellers Merck wider.

Die ersten Anzeigen von Merck richteten sich an die Eltern von Jugendlichen, doch 2022 wurde ein anderer Kurs eingeschlagen und Eltern von Kleinkindern mit Anzeigen wie dieser angesprochen, die sich an Eltern von älteren Grundschulkindern richtet.

Diese Anzeigen konzentrierten sich darauf, den Impfstoff als „Krebsprävention“ zu vermarkten und nicht als Mittel gegen eine sexuell übertragbare Krankheit – eine Strategie, die von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) gefördert wurde, um mehr junge Menschen zur Impfung zu bewegen.

Letztes Jahr hat Merck seine Werbekampagne auf Erwachsene bis 45 Jahre ausgeweitet und wirbt in Werbespots wie diesem dafür, dass der Impfstoff gegen eine lange Liste von Krebsarten schützt.

Merck hat seit der Zulassung des Medikaments durch die US-Arzneimittelbehörde (FDA) im Jahr 2006 stark in die Gestaltung des Marktes investiert. Im Oktober gab das Unternehmen bekannt, dass der Gardasil-Umsatz im dritten Quartal 2023 um 13 % auf 2,6 Milliarden US-Dollar gestiegen ist.

Faktenüberprüfung der Behauptungen der Kampagne

In der Beispielanzeige der Kampagne und auf ihrer Website, die keine Zitate enthält, werden viele irreführende oder falsche Behauptungen aufgestellt.

Der Ansatz der Kampagne scheint auf „angstbasierten“ oder „angstmachenden“ Botschaften zu beruhen, mit denen Menschen dazu gebracht werden sollen, sich impfen zu lassen, wie es während der COVID-19-Pandemie und allgemein in der globalen öffentlichen Gesundheit üblich war.

Nach Angaben der CDC ist HPV die häufigste sexuell übertragbare Infektion in den USA, und die Mehrheit der sexuell aktiven Menschen wird sich irgendwann in ihrem Leben damit infizieren, selbst wenn sie nur einen oder sehr wenige Sexualpartner haben.

Die überwiegende Mehrheit der HPV-Infektionen wird jedoch vom Immunsystem ausgemerzt, und weniger als 10 % der Infektionen sind mit klinischen Symptomen verbunden. Zu den klinischen Symptomen können verschiedene Warzen und Gebärmutterhalsdysplasien gehören, die gutartig oder präkanzerös sein können.

Auf der Website der Kampagne wird jedoch behauptet, dass HPV in etwa 10 % der Fälle zu Krebs führt – eine Behauptung, die von den Gesundheitsbehörden nicht aufgestellt wird.

Es gibt über 200 Stämme des HPV-Virus, von denen eine Untergruppe als „Hochrisiko“ eingestuft wird. HPV kann Genitalwarzen verursachen, und einige Stämme wurden mit einigen Krebsarten in Verbindung gebracht. HPV ist jedoch nicht der einzige Risikofaktor für eine Krebserkrankung, und Krebserkrankungen, die mit HPV in Verbindung gebracht werden, können sich manchmal auch ohne das Vorhandensein des Virus entwickeln.

Methoden wie das regelmäßige Pap-Screening sind hochwirksam und haben die Inzidenz und Mortalität von Gebärmutterhalskrebs bei Frauen um mindestens 80 % gesenkt.

In der Beispielanzeige auf der Website wird HPV jedoch als etwas immer Beängstigendes und Gefährliches dargestellt.

Dort heißt es:

„HPV fickt jeden. Tatsächlich gibt es in den USA jedes Jahr mehr als 14 Millionen neue HPV-Infektionen, denn HPV kennt keine Diskriminierung. Es kümmert sich nicht darum, wer du bist, wie du aussiehst, wen du liebst oder worauf du stehst. HPV infiziert mehr als 85 % der sexuell aktiven Menschen aller Rassen, Ethnien und Geschlechter. Es kann zu Genitalwarzen oder schlimmer noch, zu über zehn Krebsarten führen. Es spielt also keine Rolle, ob Sie Single, gebunden oder kompliziert sind. Es spielt nicht einmal eine Rolle, wenn Sie derzeit nicht sexuell aktiv sind.“

Auf der Website wird auch behauptet, der HPV-Impfstoff könne satte 33.700 HPV-bedingte Krebsarten verhindern. Selbst die Packungsbeilage von Gardasil 9 und die CDC-Website weisen nur darauf hin, dass der HPV-Impfstoff gegen einige Krebsarten des Gebärmutterhalses, der Vagina, der Vulva, des Penis, des Anus und des hinteren Rachens mit dem HPV-Virus schützt.

Die Kampagne wiederholt auch die Behauptungen von Merck, dass der Impfstoff „sicher und wirksam“ sei und dass die Nebenwirkungen „gering“ seien.

In einer Reihe laufender Klagen gegen Merck wird jedoch behauptet, der Arzneimittelhersteller habe Gardasil im Schnellverfahren durch das FDA-Zulassungsverfahren gebracht und klinische Studien irreführend durchgeführt, um schwere Nebenwirkungen zu verschleiern und die Wirksamkeit des Impfstoffs zu übertreiben.

Zu den charakteristischen Auswirkungen, die nach der HPV-Impfung in Tausenden von Berichten über unerwünschte Ereignisse weltweit beobachtet wurden, gehören dauerhaft behindernde Autoimmun- und neurologische Erkrankungen wie das posturale orthostatische Tachykardiesyndrom, Fibromyalgie und myalgische Enzephalomyelitis/chronisches Müdigkeitssyndrom.

Bislang gibt es keine stichhaltigen Studien, die belegen, dass der HPV-Impfstoff Gebärmutterhalskrebs verhindert. Es gibt jedoch Studien, die darauf hindeuten, dass der Impfstoff das Krebsrisiko erhöhen könnte.

Schließlich verspricht die Kampagne, dass eine Impfung „HPV ein Ende setzen kann. Für Sie, für uns, für sie. Für alle“.

Der Impfstoff Gardasil 9 ist jedoch nur so konzipiert, dass er neun der über 200 HPV-Stämme unterdrückt, und neuere Forschungen haben gezeigt, dass, wenn der HPV-Impfstoff bestimmte Arten von „Hochrisiko“-HPV-Stämmen unterdrückt, diese Stämme durch andere Stämme ersetzt werden, die mit einigen Krebsarten in Verbindung gebracht werden.

Während die Weltgesundheitsorganisation eine globale Kampagne zur Ausrottung von Gebärmutterhalskrebs als Bedrohung der öffentlichen Gesundheit gestartet hat, hat sie kein ähnliches Projekt für HPV angekündigt.

Publicis ist Teil des „Propagandaarms der globalen Elite“.

Die Kampagne wird von Publicis Health Media und Digitas Health, die beide zu Publicis gehören, zusammen mit Fuck Cancer durchgeführt.

Laut der Werbung für die Kampagne ist Publicis Health Media besonders an HPV interessiert, da der CEO des Unternehmens, Arthur Sadoun, wegen HPV-assoziiertem Krebs diagnostiziert und behandelt wurde.

Letztes Jahr veröffentlichte das Unternehmen ein Urlaubsvideo, in dem der Vorstandsvorsitzende Maurice Lévy und Sadoun zusammen mit dem Schauspieler Michael Douglas, bei dem vor einem Jahrzehnt Kehlkopfkrebs diagnostiziert und behandelt wurde, für die HPV-Impfung und die Publicis-Gruppe warben.

Im Rahmen ihres Marketingschwerpunkts für Krebs hat die Publicis Groupe auf dem WEF ihre Initiative „Working with Cancer“ gestartet. In Partnerschaft mit 30 der weltweit größten Unternehmen, darunter Pfizer, Sanofi, PepsiCola, Meta und andere, zielt die Kampagne darauf ab, „das Stigma und die Unsicherheit zu beseitigen, die für Menschen mit Krebs am Arbeitsplatz bestehen“, heißt es auf der Website der Kampagne.

Während des Super Bowl LVII im Februar lief ein Werbespot über die Kampagne, der beim Cannes Lions International Festival of Creativity 2023 im Juni einen Goldenen Löwen der Jury für Gesundheit und Wellness gewann.

Publicis Groupe ist eine Werbeholding, die sich laut ihrer Website kürzlich „für das vernetzte Zeitalter“ in eine „Plattform“ umbenannt hat.

Wie Stiles in ihrem Buch detailliert darlegt, dominieren nur wenige solcher Unternehmen – darunter Publicis, Omnicom, WPP und Interpublic Group – die globale Medienlandschaft.

Jeder dieser Werbekonzerne erwirtschaftet Milliarden von Dollar und betreut Tausende von Firmenkunden sowie Universitäten, gemeinnützige, staatliche und nichtstaatliche Organisationen.

Als Public-Relations-Firmen entwerfen sie Werbekampagnen und entwickeln und platzieren strategisch Print- und Rundfunkmedieninhalte in den wichtigsten Nachrichten- und PR-Publikationen für ihre Kunden. Sie entwerfen auch PR-Kampagnen wie die hier beschriebenen, um den Ruf ihrer Kunden aufzubauen, zu fördern und zu verteidigen.

Sie entwerfen ihre Strategien zum Teil durch das Sammeln von Daten „über praktisch jeden US-Verbraucher“ sowie über Journalisten, Politiker und Wissenschaftler.

Andere Taktiken umfassen die Überflutung der Medienlandschaft mit Spin, die Entwicklung von Gesprächspunkten für „Experten“, die bei öffentlichen Auftritten verwendet werden sollen, und allgemein „die Anwendung hinterhältiger Taktiken zur Förderung und Verteidigung ihrer Kunden“, berichtet Ecowatch.

Laut Stiles stammen schätzungsweise zwei Drittel bis 80 % der Inhalte, die von den Medienunternehmen gesendet und veröffentlicht werden, von PR-Firmen.

Sie sagte:

„Es besteht kein Zweifel, dass die drei größten PR-Holdings WPP, Omnicom und Publicis, deren gemeinsamer Umsatz über 44 Milliarden beträgt, als Propaganda-Arm der globalen Elite fungieren und betrachtet werden sollten. „Die fein abgestimmten, zielgerichteten Botschaften schaffen nicht nur Einnahmen für die transnationale Kapitalistenklasse, sondern definieren ebenso wichtig die zu lösenden globalen Probleme und die Art und Weise, wie sie gelöst werden sollen, und lassen nur wenig Raum für andere kreative Optionen.“

Jede Agentur hat kleinere Tochtergesellschaften und PR-Filialen, die demselben Unternehmen gehören, was den Anschein erweckt, dass es mehr Akteure in der Medienbranche gibt, als es tatsächlich der Fall ist. In jüngster Zeit haben sie auch damit begonnen, Datenunternehmen „aufzufressen“.

Bei dieser Kampagne zum Beispiel gehören zwei der drei Mitarbeiter zur Publicis-Gruppe.

Die PR-Website Pharma & Health, wo eine der „Geschichten“ über die Kampagne „HPV Fucks Everybody“ von MediaPost Inc. veröffentlicht wurde, einem Marketingunternehmen, das bis zu 50 verschiedene Branchenblogs betreibt.

„Wenn man die weltweiten Einnahmen der 250 größten unabhängigen PR-Firmen (17 Milliarden Dollar) mit denen der PR-Holdinggesellschaften (44 Milliarden Dollar) zusammenzählt, schwimmen wir buchstäblich in Marketingbotschaften, die darauf abzielen, das Kapital der Megakonzerne zu konsolidieren“, so Stiles.

„Die medizinischen Botschaften raten uns immer wieder, Gesundheit und Wohlbefinden auf Medikamente oder Impfstoffe auszulagern, was in der Tat eine schlechte Wahl ist“, fügte sie hinzu.

Eine Defender-Untersuchung über die Kunden von Publicis im letzten Jahr ergab, dass das Unternehmen eine breite Palette von Unternehmen, staatlichen und überstaatlichen Stellen bedient, darunter das WEF und US-Regierungsstellen wie die National Security Agency, Tech-Giganten wie Google, Amazon, Disney, Microsoft und Meta sowie die Firmenkunden PepsiCo, Phillip Morris und Saudi Aramco.

Die Publicis Groupe war in den Skandal um die „Monsanto-Akte“ verwickelt, bei dem sich herausstellte, dass das Unternehmen Publicis Consultants und FleishmanHillard, eine Omnicom-Tochter, einsetzte, um eine PR-Offensive zu starten, um das Image von gentechnisch veränderten Organismen und Pestiziden zu rehabilitieren.

Newsguard, eine gewinnorientierte Organisation zur Überprüfung von Fakten, die von Big Pharma, Big Tech, der US-Regierung und der American Federation of Teachers – einem entschiedenen Befürworter der obligatorischen COVID-19-Impfung und Masken für Schulkinder – unterstützt wird, ist ebenfalls ein Kunde.

Ebenso das Center for Countering Digital Hate (CCDH), ein politisch motivierter Dienst, der konsequent jeden angreift, der Fragen zur Wirksamkeit oder Sicherheit von Impfstoffen aufwirft, und die Organisation, die für die Erstellung der so genannten „Disinformation Dozen“-Liste verantwortlich ist.

In ihrem Buch erklärt Stiles auch, dass die Vermögensverwaltungsfirmen Vanguard und BlackRock zu den zehn größten Anteilseignern der vier größten Werbeagentur-Holdinggesellschaften gehören.