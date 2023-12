Kim Dotcom: Das ist wichtig. Seien Sie vorsichtig!

This is important. Pay attention.



What the US Govt did to Ukraine is unforgivable:



The 2014 coup with the help of Nazis and CIA snipers, endless propaganda and lies, breaches of the Minsk accords, murder of 15,000+ ethnic Russians in Donbas, provoking war with Russia via NATO… — Kim Dotcom (@KimDotcom) December 6, 2023

Was die US-Regierung der Ukraine angetan hat, ist unverzeihlich:

Der Putsch 2014 mithilfe von Nazis und CIA-Scharfschützen, endlose Propaganda und Lügen, Verstöße gegen das Minsker Abkommen, Ermordung von mehr als 15. 000 ethnischen Russen im Donbass, Provokation eines Krieges mit Russland durch die NATO-Erweiterung mit Plänen zur Stationierung atomwaffenfähiger Raketen 400 km vor Moskau, arrogantes Ignorieren der russischen Warnung, sich zurückzuziehen, überraschtes Verhalten, als Russland „unprovoziert“ in die Ukraine einmarschierte, Sprengung der Nord-Stream-Pipeline als Akt des internationalen Terrorismus, Verhängung tausender Sanktionen gegen Russland, um einen „Regimewechsel“ zu erzwingen (ohne Erfolg), die Ukraine mit Krediten und durch die Zerstörung der ukrainischen Wirtschaft in den Bankrott zu treiben, die US-Steuerbasis zu bestehlen und den militärisch-industriellen Komplex für die Lieferung alter und unwirksamer Waffenbestände an die Ukraine zu bezahlen, Millionen von Ukrainern zur Flucht nach Europa zu zwingen, der Ukraine fälschlicherweise „unerschütterliche Unterstützung, solange es nötig ist“ zu versprechen, ein Friedensabkommen mit Russland zu verhindern, den Tod von mehr als 600.000 Ukrainern in einem Stellvertreterkrieg zu verursachen.

Ukrainern in einem US-Stellvertreterkrieg, den Verlust von 20 % des ukrainischen Territoriums und von mehr als 10 Billionen Dollar an nachgewiesenen Bodenschätzen an Russland, die Kontrolle der westlichen Mainstream-Medien und die Lügerei der Welt mit der falschen Behauptung, dass die Ukraine gewinne und Russland kurz vor dem Zusammenbruch stehe, die Verwendung von EU-Politikern als Marionetten, die Deindustrialisierung Europas und die Abwanderung gasabhängiger Industrien in die USA mit unfairen Subventionen, Kosten für die EU-Steuerzahler von über 120 Milliarden für die Finanzierung eines Stellvertreterkrieges der USA und zukünftige wirtschaftliche Verluste für die EU in Billionenhöhe, die Veranlassung Deutschlands, Panzer nach Russland zu schicken, Panzer zu schicken, um Russen zu töten, nachdem die Sowjets im Zweiten Weltkrieg 27 Millionen Menschen geopfert hatten, um Adolf Hitler zu stoppen, Putin vor dem vom Westen finanzierten Internationalen Strafgerichtshof wegen Kriegsverbrechen anzuklagen und dann einen faktischen Völkermord Israels an der palästinensischen Zivilbevölkerung zu unterstützen, die Ukraine für die gescheiterte Gegenoffensive verantwortlich zu machen, anstatt zuzugeben, dass die Kriegssimulationen des Pentagons Quatsch sind, Diplomatie zu verhindern, weil Frieden und eine neutrale Ukraine ein Sieg für Russland wäre und Bidens Wiederwahlchancen zerstören würde, über die Ukraine Geld für amerikanische und ukrainische Politiker zu waschen, die Liste lässt sich endlos fortsetzen.

Von den Millionen Menschen, die die US-Regierung durch die Finanzierung der Entwicklung von Covid-19 und unsicheren Impfstoffen getötet hat, möchte ich gar nicht erst anfangen.

Unterstützen Sie die US-Regierung und den US-Tiefen Staat, der Politiker aller Parteien, die Justiz und die Großtechnologie kontrolliert?

Unterstützen Sie die Propagandamedien des Pentagon, den Zensurapparat der USA und das 5-Augen-Massenüberwachungsregime, das ununterbrochen alle möglichen Daten über Sie sammelt?

Unterstützen Sie die US-geführte NATO-Kriegsmaschinerie, das geplante Chaos, die globale Täuschung und den Massenmord?

Wussten Sie, dass die US-Regierung seit dem Zweiten Weltkrieg über 20 Millionen Menschen in 37 Opferstaaten getötet hat? Nicht eingerechnet sind die Toten durch Sanktionen und Covid-19.

Unterstützen Ihre Nation und Ihre Politiker die endlosen US-Kriege, den Diebstahl und die Verbrechen gegen die Menschlichkeit?

Was in der Ukraine geschehen ist, ist ein Weckruf für Sie. Dies könnte Ihre letzte Chance sein, sich gegen die Übeltäter und ihr korruptes System zu erheben. Demnächst X

und Elon Musk der Zensur unterworfen oder gelöscht werden, und Sie werden in den anonymen Ecken des Internets nach Beiträgen wie diesem suchen müssen.

Wenn Sie nicht handeln, ist der 3. Weltkrieg sehr wahrscheinlich und 99% der Menschheit würde aussterben. Das ist keine Panikmache. Sie müssen verstehen, warum die USA den Stellvertreterkrieg mit Russland begonnen haben:

Wenn die US-Regierung nicht in der Lage ist, die wachsende multipolare Ordnung, angeführt von Russland und China, oder die Entdollarisierung des internationalen Handels zu stoppen, werden die USA einfach zusammenbrechen, weil sie nicht mehr in der Lage sein werden, Geld auf dem Rücken anderer Nationen zu drucken, die den US-Dollar als Reservewährung verwenden.

Das Drucken von Billionen von Dollars war die einzige Möglichkeit für die US-Regierung, sich über Wasser zu halten, die Märkte in ein Schneeballsystem zu verwandeln und eine unhaltbare und schnell wachsende Schuldenlast zu verwalten. Diese Tage sind gezählt.