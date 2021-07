COVID Impfstoff Todesfälle und Verletzungen werden heimlich versteckt – sie gehen mittlerweile in die zehntausenden

mercola.com

Die Berichte über Todesfälle und schwere Verletzungen durch die COVID-19-Impfung nehmen täglich zu. Bis zum 11. Juni 2021 verzeichnete das U.S. Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) 358’379 unerwünschte Ereignisse, darunter 5993 Todesfälle und 29’871 schwere Verletzungen

In der Datenbank der Europäischen Union für unerwünschte Arzneimittelwirkungen aus COVID-Shorts, genannt EudraVigilance, gab es bis zum 19. Juni 2021 1’509’266 gemeldete Verletzungen, darunter 15’472 Todesfälle. EudraVigilance nimmt nur Meldungen von EU-Mitgliedern entgegen, deckt also nur 27 Länder ab. Bemerkenswert ist, dass etwa die HÄLFTE aller gemeldeten Verletzungen – 753’657 – als „schwer“ eingestuft wird.

Das britische Yellow-Card-System hat bis zum 9. Juni 2021 mehr als 276’867 Berichte über unerwünschte Ereignisse nach COVID-„Impfungen“ erhalten, darunter 1332 Todesfälle

Bevor Sie die Entscheidung treffen, an diesem beispiellosen Gesundheitsexperiment teilzunehmen, ist es ratsam, Ihre persönliche Versicherung und Ihre finanziellen Möglichkeiten zur Bewältigung einer schweren Verletzung zu prüfen, da die Hersteller von Pandemie-Impfstoffen von Klagen freigestellt sind

Wenn Sie durch eine COVID-Impfung verletzt werden und in den USA leben, besteht Ihre einzige Möglichkeit darin, eine Entschädigung nach dem Countermeasures Injury Compensation Act (CICP) zu beantragen. Auszahlungen sind selten, decken nur entgangenen Lohn und unbezahlte Arztrechnungen ab, können nicht angefochten werden, sind bei Todesfällen auf ca. 370.000 $ begrenzt und erfordern, dass Sie Ihre private Versicherung ausschöpfen, bevor sie eintritt

Die Berichte über Todesfälle und schwere Verletzungen durch die COVID-19-Impfung häufen sich mit halsbrecherischer Geschwindigkeit. Diejenigen, die sich die Zahlen ansehen und ein gewisses Bewusstsein für historische Impfstoffverletzungsraten haben, sind sich einig, dass wir so etwas noch nie gesehen haben, nirgendwo auf der Welt. Während Daten für einige Länder schwer zu bekommen sind, zeigen die, die wir überprüfen können, zutiefst beunruhigende Muster.

Vereinigte Staaten – Bis zum 11. Juni 2021 verzeichnete das U.S. Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) 358’379 unerwünschte Ereignisse,1 darunter 5993 Todesfälle und 29’871 schwere Verletzungen. In der Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen gab es 271 schwere Verletzungen2 und sieben Todesfälle. Bei schwangeren Frauen gab es 2136 unerwünschte Ereignisse, darunter 707 Fehl- oder Frühgeburten.

Bei all diesen Zahlen handelt es sich mit Sicherheit um Untererfassungen, da historisch gesehen weniger als 10 % der Nebenwirkungen von Impfstoffen an VAERS gemeldet werden. Eine Untersuchung des US-Gesundheitsministeriums beziffert die Zahl sogar auf 1 %.

Wie dem auch sei, die gemeldete Todesrate durch COVID-19-Impfungen übersteigt jetzt die gemeldete Todesrate von mehr als 70 Impfstoffen zusammen in den letzten 30 Jahren, und sie ist etwa 500-mal tödlicher als der saisonale Grippeimpfstoff,7 der historisch gesehen der gefährlichste war.

Die COVID-Impfung ist auch fünfmal gefährlicher als der pandemische H1N1-Impfstoff, der eine Rate von 25 pro Million schwerer Nebenwirkungen aufwies. Angenommen, die COVID-Impfung hätte dieselbe Nebenwirkungsrate, und angenommen, etwa 200 Millionen Menschen erhielten den Impfstoff, dann läge die geschätzte Zahl der Menschen, die eine schwere Nebenwirkung erleiden, bei etwa 5000. Wir sind bereits weit darüber hinaus, da 35’86410 Menschen schwer verletzt oder getötet wurden.

Auch wenn es fast 6000 gemeldete Todesfälle in VAERS gibt, ist diese Zahl wahrscheinlich ernsthaft gefährdet. Ich habe kürzlich ein Interview mit Dr. Vladimir Zelenko geführt, der COVID-Patienten sehr erfolgreich behandelt hat, und wir sprachen über die sehr deutliche Möglichkeit, dass jeder, der die COVID-Impfung erhält, in den nächsten zwei bis drei Jahren an Komplikationen sterben könnte.

Er weiß persönlich von 28 COVID-Jab-Todesfällen, die von VAERS nicht akzeptiert wurden. Zelenko vermutet, dass die Zahl der Todesfälle bereits über 100’000 liegen könnte.

Die COVID-Impfung zu bekommen, versetzt die geimpfte Person sofort in ein sehr hohes Risiko, an COVID zu sterben. Die meisten haben die falsche Gewissheit, dass sie geschützt sind, aber in Wirklichkeit sind sie viel gefährdeter und werden daher keine sehr aggressiven proaktiven Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass sie durch pathogenes Priming oder paradoxe Immunverstärkung sterben, bevor es zu spät ist.

Europäische Union – In der Datenbank der Europäischen Union über unerwünschte Arzneimittelwirkungen von COVID-Impfungen, genannt EudraVigilance, gab es bis zum 19. Juni 2021 mehr als 1’509’266 gemeldete Verletzungen, darunter 15’472 Todesfälle. EudraVigilance nimmt nur Meldungen von EU-Mitgliedern an, deckt also nur 27 der 50 europäischen Länder ab.

Bemerkenswert ist, dass etwa die HÄLFTE aller gemeldeten Verletzungen – 753.657 – als „schwerwiegend“ eingestuft wird, was bedeutet, dass die Verletzung lebensbedrohlich ist, einen Krankenhausaufenthalt erfordert, zu einem medizinisch wichtigen Zustand, einer erheblichen Behinderung oder einer dauerhaften Arbeitsunfähigkeit führt.

Großbritannien – Das britische Yellow-Card-System hatte bis zum 9. Juni 2021 mehr als 276867 Berichte über unerwünschte Ereignisse nach COVID-„Impfungen“ erhalten, darunter 1332 Todesfälle.

Israel – Laut einem Bericht des israelischen Volkskomitees, einem zivilen Gremium von Gesundheitsexperten, „hat es noch nie einen Impfstoff gegeben, der so viele Menschen geschädigt hat“. So zeigen israelische Daten, dass geimpfte Jungen und Männer im Alter zwischen 16 und 24 Jahren eine 25-mal höhere Rate an Myokarditis (Herzentzündung) haben als normal.

(Myokarditis betrifft auch Jugendliche und junge Erwachsene in den USA. Obwohl CDC-Beamte sagen, dass keine bestätigten Todesfälle gemeldet wurden, sind mindestens zwei Todesfälle zeitlich mit dem Impfstoff in Verbindung gebracht worden.)

Australien – In Australien sind zwei Menschen an Blutgerinnseln gestorben, nachdem sie die COVID-Impfung von AstraZeneca erhalten hatten. Währenddessen ist in diesem Jahr nur eine Person – eine ältere Frau – an COVID-19 gestorben.

Wenn etwas schief geht, sind Sie auf sich allein gestellt

Der Schmerz und das Leid, das diese Schüsse bereits verursacht haben, ist kaum vorstellbar. Offensichtlich wurde das Leben von Millionen Menschen auf der ganzen Welt durch sie auf den Kopf gestellt. Viele werden sich davon nicht mehr erholen, weder körperlich noch finanziell. Es ist wirklich wichtig zu erkennen, dass Sie weitgehend auf sich allein gestellt sind, wenn etwas schief geht.

Bevor Sie die Entscheidung treffen, an diesem beispiellosen Gesundheitsexperiment teilzunehmen, ist es ratsam, Ihre persönliche Versicherung und Ihre finanziellen Möglichkeiten zur Bewältigung einer schweren Verletzung zu prüfen, da die Hersteller von Pandemieimpfstoffen von Klagen freigestellt sind. Sie können sie nicht auf Schadenersatz verklagen. Ebenso wenig können Sie die Regierung oder irgendjemanden sonst verklagen.

Wenn Sie durch eine COVID-Impfung verletzt werden und in den USA leben, besteht Ihre einzige Möglichkeit darin, eine Entschädigung im Rahmen des Countermeasures Injury Compensation Act (CICP) zu beantragen, unter dem COVID-19-Impfstoffe eine gedeckte Gegenmaßnahme sind. Der CICP wird von einer personell spärlich ausgestatteten Behörde unter dem U.S. Department of Health and Human Services betrieben.

Details und Hyperlinks zu Formularen für Leistungsanträge finden Sie in der rechtlichen Seite des Congressional Research Service, „Compensation Programs for Potential COVID-19 Vaccine Injuries“. Sie können keine Entschädigung durch das National Vaccine Injury Compensation Program (VICP) beantragen, das andere Impfstoffe, einschließlich des Grippeimpfstoffs, abdeckt.

Die Entschädigung durch das CICP ist sehr begrenzt und schwer zu bekommen. In seiner 15-jährigen Geschichte hat es nur 29 Ansprüche ausgezahlt, weniger als einer von zehn. Sie qualifizieren sich nur, wenn Ihre Verletzung einen Krankenhausaufenthalt erfordert und zu einer erheblichen Behinderung und/oder zum Tod führt, und selbst wenn Sie die Anspruchsvoraussetzungen erfüllen, müssen Sie Ihre private Krankenversicherung aufbrauchen, bevor sie die Differenz auszahlt.

Die durchschnittliche CICP-Entschädigung beträgt $200’000, und Todesfälle sind auf etwa $370’000 begrenzt. In der Zwischenzeit können Sie leicht eine Krankenhausrechnung von 1 Million Dollar erhalten, wenn Sie ein schweres thrombotisches Ereignis erleiden

Es gibt keine Erstattung für Schmerzen und Leiden, nur für entgangenen Lohn und unbezahlte Arztrechnungen. Das bedeutet, dass eine pensionierte Person keinen Anspruch hat, selbst wenn sie stirbt oder im Rollstuhl landet. Die Entschädigung ist zeitlich begrenzt und auf 50’000 Dollar pro Jahr gedeckelt. Obendrein können Sie gegen die Entscheidung des CICP keine Berufung einlegen. Einsprüche werden einfach von einem anderen Mitarbeiter im selben Büro überprüft.

Können Sie sich eine COVID-Schuss-Verletzung leisten?

Selbst wenn sie es bekommen können, sind CICP-Auszeichnungen wahrscheinlich ein Tropfen auf den heißen Stein für die meisten Menschen. Die durchschnittliche Entschädigung beträgt 200’000 Dollar, und Todesfälle sind auf 370’376 Dollar begrenzt. In der Zwischenzeit können Sie leicht eine Krankenhausrechnung in Höhe von einer Million Dollar erhalten, wenn Sie ein schweres thrombotisches Ereignis erleiden. Sie müssen auch für Ihren eigenen Rechtsbeistand und alle professionellen Zeugen bezahlen, die Sie zur Unterstützung Ihrer Klage benötigen.

Anfang Juni 2021 berichteten die KRDO-Nachrichten über den Fall von Kendra Lippy, einer 38-jährigen Frau, die keine gesundheitlichen Beschwerden hatte, bevor sie ihre Johnson & Johnson-Spritze bekam. Innerhalb einer Woche entwickelte sie Kopfschmerzen, Unterleibsschmerzen und Übelkeit. Ihre Diagnose: Schwere Blutgerinnsel, die sich zu multiplem Organversagen und Koma entwickelten.

Ihr musste der größte Teil ihres Dünndarms entfernt werden und sie wird für den Rest ihres Lebens eine totale parenterale Ernährung benötigen – eine Ernährungsmethode, die ihren Magen-Darm-Trakt umgeht. Sie wurde 33 Tage lang im Krankenhaus behandelt, davon 22 Tage auf der Intensivstation. Sie braucht jetzt Ergo- und Physiotherapie, um grundlegende Funktionen wie Gehen, Schreiben und das Halten einer Gabel wiederzuerlangen.

Lippys Krankenhausrechnung beläuft sich bereits auf über eine Million Dollar, eine Summe, die sie wahrscheinlich nie abbezahlen kann, und es ist nicht abzusehen, welche medizinische Behandlung sie in den kommenden Jahren benötigen wird. Es ist klar, dass Lippy auf den Bankrott zusteuert, und Arztrechnungen sind die häufigste Ursache in den USA.

Zusätzliche Klauseln, die Auszahlungen selten machen

Es gibt auch zeitliche Vorgaben. Sie müssen einen Antrag auf Leistungen innerhalb eines Jahres nach der Verabreichung des Impfstoffs stellen, um sich zu qualifizieren. Dies ist ein ernsthaftes Hindernis, da schwerwiegende Nebenwirkungen erst nach einiger Zeit auftreten können. Nach der Schweinegrippe-Pandemie 2009 begannen beispielsweise Menschen, Jahre nach der Verabreichung des pandemischen H1N1-Impfstoffs über das Guillain-Barre-Syndrom zu berichten. Zu diesem Zeitpunkt waren sie nicht mehr qualifiziert.

Am schlimmsten ist jedoch die Tatsache, dass es nun in Ihrer Verantwortung liegt, zu beweisen, dass Ihre Verletzung die „direkte Folge der Verabreichung der Gegenmaßnahme war, basierend auf zwingenden, zuverlässigen, gültigen, medizinischen und wissenschaftlichen Beweisen, die über eine bloße zeitliche Assoziation hinausgehen.“

Mit anderen Worten, Sie müssen im Grunde beweisen, was der Impfstoffentwickler selbst noch nicht festgestellt hat, da Sie Teil seiner noch laufenden Studie sind! Das CICP ist auch notorisch geheimnisvoll darüber, warum Ansprüche genehmigt oder abgelehnt werden. Wie das Insurance Journal berichtet, „veröffentlicht es nicht einmal die grundlegendsten Details wie die Art der Krankheiten, von denen die Leute behaupten, sie hätten sie von den Impfstoffen bekommen.

Bis zum 1. Juni 2021 hatten 1360 Amerikaner beim CICP eine Entschädigung für Verletzungen und Todesfälle beantragt, die durch Pandemie-Gegenmaßnahmen verursacht wurden, aber nur 869 wurden als berechtigt erachtet, einen Anspruch einzureichen. Keiner wurde entschieden. Professor Peter Meyers, ein ehemaliger Direktor der Vaccine Injury Litigation Clinic, der das CICP als „Schwarzes-Loch-Prozess“ bezeichnet hat, warnt, dass es ein „lausiges Programm“ ist. Er sagte Life Site News:

„Es ist ein geheimnisvolles, undurchsichtiges Programm, bei dem einige unbekannte Beamte innerhalb des Department of Health and Human Services Entscheidungen treffen; wir wissen nicht, wie viele Leute entscheiden, wer sie sind, oder wie der Prozess aussieht.“

Die Geheimhaltung bedeutet, dass es keine offiziellen Statistiken über die Arten von Verletzungen gibt, die die Leute einreichen, oder welche Gegenmaßnahme ihre Verletzung verursacht haben soll. Übrigens sind Impfstoffe nicht die einzigen Gegenmaßnahmen, die von der Haftung abgeschirmt sind. Auch Behandlungsfehler in Krankenhäusern sind geschützt, und wir wissen, dass einige Krankenhäuser routinemäßig Patienten getötet haben, ob sie nun bestätigtes COVID-19 hatten oder nicht, indem sie sie an Beatmungsgeräte angeschlossen haben, auch wenn sie das nicht brauchten.

Kann man diesen Wirtschaftskriminellen trauen?

Wie bereits erwähnt, sind die Hersteller von Pandemie-Impfstoffen vor finanzieller Haftung geschützt. Sie können nur dann verklagt werden, wenn Sie „vorsätzliches Fehlverhalten“ nachweisen können, wie z.B. vorsätzliche Täuschung, betrügerisches Verhalten oder Verschweigen relevanter Informationen. Um dies zu umgehen, können Impfstoffhersteller einfach nicht nach bestimmten Problemen suchen.

Das Potenzial für Unfruchtbarkeit ist ein perfektes Beispiel. Das Spike-Protein steht im Verdacht, reproduktionstoxisch zu sein, und die Biodistributionsdaten von Pfizer zeigen, dass es sich in den Eierstöcken von Frauen anreichert. Trotzdem hat Pfizer keine reproduktionstoxikologischen Tests durchgeführt. Da sie nicht nachgeschaut haben, können sie mit einem geraden Gesicht sagen, dass sie „nicht wussten“, dass die Spritze reproduktives Versagen verursachen könnte. Die Sache ist die, dass sie es hätten vermuten und die Tests durchführen müssen, um sicherzugehen.

Schon jetzt sehen wir Anzeichen für eine Reproduktionstoxizität. Daten deuten darauf hin, dass die Fehlgeburtenrate bei Frauen, die den COVID-„Impfstoff“ innerhalb der ersten 20 Wochen der Schwangerschaft erhalten, bei satten 82% liegt. Die normale Rate liegt bei 10 %, dies ist also kein geringer Anstieg. Unfruchtbarkeit wird viel schwieriger festzustellen sein und könnte Jahrzehnte dauern.

In einem Leserbrief an das New England Journal of Medicine vom 28. Mai 2021 wiesen Dr. Ira Bernstein und Sanja Jovanovic sowie Deann McLeod, HBSc, aus Toronto darauf hin, dass vorläufige Sicherheitsstudien, die im April 2021 im NEJM veröffentlicht wurden, fehlerhaft waren, da sie „klinisch nicht erkannte Schwangerschaften“ mit einschlossen.

Sie fügten angepasste Grafiken bei, die dies widerspiegelten, und baten die Autoren der Studie, die fehlerhaften Daten zu entfernen, aber interessanterweise verschwand ihr Brief in der letzten Juniwoche aus dem Internet, obwohl er am 27. Juni 2021 noch im Wayback-Archiv zu finden war. Zufälligerweise veröffentlichte das NEJM am 17. Juni 2021 die Studie vom April neu, ohne Erklärung, warum sie neu veröffentlicht wurde und ohne Korrekturen an den Daten.

In Anbetracht der kriminellen Geschichte von Pfizer, Johnson & Johnson und AstraZeneca, ist es schwer zu verstehen, wie Millionen von Menschen vertrauen diese Unternehmen nicht zu lügen, um einen Dollar zu machen. Wie von Life Site News berichtet:

„Nur drei große Impfstoffhersteller, Pfizer, Johnson & Johnson und AstraZeneca, wurden von staatlichen und bundesstaatlichen Gerichten dazu verurteilt, zusammen mehr als 8,6 Milliarden Dollar an Geldstrafen zu zahlen, um Dutzende von Vorwürfen straf- und zivilrechtlichen Fehlverhaltens zu klären.

Allein Pfizer wurde zu einer Geldstrafe von 2,3 Milliarden Dollar verurteilt – nach Angaben des Justizministeriums der größte Vergleich dieser Art in der Geschichte – wegen vorsätzlichen Betrugs und falscher Kennzeichnung seiner Medikamente, die aufgrund ihrer dokumentierten Gefahren bereits aus den Regalen genommen wurden.

Aber für sechs Whistleblower, die Beweise gegen das Unternehmen vorbrachten, hätte das Unternehmen seine gefährlichen Produkte weiterhin falsch kennzeichnen und verkaufen können.

Wir haben in Amerika einen Kompromiss geschlossen“, sagte Meyers, indem wir Impfstoffherstellern Haftungsschutz gewähren, um sicherzustellen, dass sie weiterhin Impfstoffe herstellen, die vor der gesetzlichen Immunität in Rechtsstreitigkeiten wegen Nebenwirkungen verwickelt waren.

Hersteller, die Autos, Leitern oder andere Produkte herstellen, können verklagt werden, wenn sie fehlerhaft sind. Impfstoffhersteller haben eine pauschale Haftung, um sicherzustellen, dass ihre Produkte produziert werden, staatliche Finanzierung, um sie zu produzieren, gesicherte staatliche Aufträge für Produkte, staatlich bezahltes Massenmarketing und Mandate …

Der Kompromiss scheint heute unfair zu sein, weil das CICP-Programm so fehlerhaft ist“, sagte Meyers, vor allem, wenn Impfstofffirmen kolossale Gewinne einfahren (Pfizer wird in diesem Jahr 26 Milliarden Dollar mit seinen COVID-Impfstoffen einfahren, und die COVID-Impfstoffherstellung bringt Milliardäre hervor, deren Jahresgehälter ein Vielfaches der CICP-Auszahlungen an Dutzende von Menschen betragen).

Die CICP-Leistungen seien „geizige Entschädigungen“ für Menschen, die angesichts der Gier der Konzerne und der Undurchsichtigkeit der Regierung leiden und warten. Ungeachtet des Strafregisters der Pharmakonzerne meint Meyers, sie wären „verrückt, Fehlverhalten zu riskieren“. Wenn sich herausstellen würde, dass die Impfstoffhersteller tatsächlich Informationen über die Risiken der COVID-Impfstoffe verheimlichen, sagte er, ‚wäre das eine Katastrophe.'“

Sind Regierung und Big Pharma des vorsätzlichen Fehlverhaltens schuldig?

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich mir die Kaskade von Verletzungen und Todesfällen ansehe, die innerhalb von Tagen oder in vielen Fällen sogar nur Stunden nach der Injektion auftreten, habe ich das Gefühl, dass etwas furchtbar schief läuft und die Impfstoffhersteller das alles unter den Teppich kehren. Ist das nicht vorsätzliches Fehlverhalten? Das Versäumnis, reproduktionstoxikologische Tests durchzuführen, nachdem sie entdeckt haben, dass sich das Spike-Protein in den Eierstöcken anreichert – ist das nicht ein verwerfliches, vorsätzliches Fehlverhalten?

Weiterhin zu behaupten, dass die mRNA im Schultermuskel bleibt, obwohl sie Daten haben, die zeigen, dass sie in praktisch alle Organe des menschlichen Körpers verteilt wird – ist das nicht ein Verschweigen wichtiger Informationen? Ist das nicht ein verwerfliches vorsätzliches Fehlverhalten?

Ich würde argumentieren, dass auch Regierungsbeamte sich der medizinischen Böswilligkeit schuldig machen. Wie Dr. Robert Malone, der Erfinder der mRNA- und DNA-Impfstoff-Plattformtechnologie, anmerkt, zeigt die aktuellste Version der Emergency Use Authorization (EUA), die diese COVID-Impfungen regelt, dass die FDA sich dafür entschieden hat, keine strenge Datensammlung und -auswertung nach der Impfung zu verlangen, obwohl sie die Macht dazu hatte.

Noch einmal: Wenn man nicht nach Verletzungen sucht, wird man sie wahrscheinlich nicht finden. Wenn es keine robuste Datenerfassung und Überprüfung gibt, können sie sagen, dass die Impfungen sicher sind und sie viel leichter durch den Genehmigungsprozess schieben. Das Problem, mit dem sie jetzt konfrontiert sind, ist, dass VAERS eine so überwältigende Anzahl von Berichten erhält, dass selbst wenn sie nur 10% der tatsächlichen Verletzungen oder weniger ausmachen, es absolut unmissverständlich ist, dass es ernsthafte Probleme gibt.

Von den Impfstoffherstellern nicht zu verlangen, ein umfassendes System zur Erfassung von unerwünschten Ereignissen aufzubauen, ist bestenfalls ein Zeichen von Inkompetenz. Aber das ist noch nicht alles. Die FDA beginnt wirklich betrügerisch zu erscheinen, wenn sie sich weigert, anzuerkennen, dass die VAERS-Berichte darauf hinweisen, dass es Probleme gibt.

Mehr als 35’000 Mal „Zufall“ zu nennen, ist einfach nicht glaubwürdig, und die Risiken von dauerhafter Behinderung und Tod als „es wert“ abzutun, ist jenseits von herzlos, wenn man sieht, dass wir sichere und wirksame Behandlungen haben und eigentlich niemand seine Gesundheit für eine experimentelle Gentherapie aufs Spiel setzen muss.

COVID-Spritzen sind eindeutig riskanter als angepriesen

Wie in einem Artikel des Wall Street Journals vom 22. Juni 2021 erwähnt, kann VAERS zwar nicht sagen, ob die Spritzen in einem bestimmten Nebenwirkungsbericht ursächlich waren, aber wenn man eine Häufung von Berichten sieht, die einen Trend bilden, ist es Zeit, dem nachzugehen.

Vier schwerwiegende unerwünschte Wirkungen, die derzeit einen Trend bilden, sind Thrombozytopenie (niedrige Thrombozytenzahl), nicht-infektiöse Myokarditis (Herzentzündung), besonders bei Personen unter 30 Jahren, tiefe Venenthrombose und Tod.

Damit solche Wirkungen, wenn auch selten, tolerierbar sind, müsste der Impfstoff (oder das Medikament) absolut überlebenswichtig sein. Denken Sie z. B. an eine hochinfektiöse Ebola-Pandemie – etwas, bei dem der Tod schnell und praktisch sicher eintritt und eine Behandlung nach der Ansteckung unwirksam ist.

Keines dieser Kriterien trifft auf COVID-19 zu, dessen Sterblichkeitsrate mit der der saisonalen Grippe vergleichbar ist, außer für ältere und gebrechliche Menschen. Der Impfstoff müsste auch ein echter Impfstoff sein – etwas, das Immunität verleiht. Die COVID-19-Gentherapie-Injektionen tun das auch nicht.

Insgesamt ist es klar, dass Todesfälle und Verletzungen durch diese Impfungen unter den Teppich gekehrt werden, und wir können nicht zulassen, dass das so weitergeht. Wir müssen weiterhin auf Transparenz, Ehrlichkeit und Verantwortlichkeit drängen.

