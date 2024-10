Covid-Impfstoff: Wissenschaft holt auf bei „Verschwörungstheoretikern“

Von Dr Raphael Lataster

Zwei neue, von Fachkollegen begutachtete Artikel in medizinischen Fachzeitschriften deuten darauf hin, dass die Wissenschaft beginnt, mit den „Verschwörungstheoretikern“ und „Impfgegnern“ wie mir gleichzuziehen, auch bekannt als Menschen, die rationale Fragen zu neuartigen Produkten stellten, die überstürzt auf den Markt gebracht wurden, um ein pandemisches Virus einzudämmen, das weit weniger tödlich war als alle anderen Ursachen, einschließlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und sogar Tabakkonsum (und beachten Sie, dass die Zahl der COVID-19-Todesfälle tendenziell übertrieben ist).

Michael Thoene veröffentlicht in den Polnischen Annalen der Medizin eine begrenzte Literaturrecherche über die Berichterstattung über schwerwiegende unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit dem COVID-19-Impfstoff in wissenschaftlichen Fachzeitschriften und kommt zu folgendem Ergebnis:

Von 2020 bis 2024 hat sich die Literatur von der Behauptung, dass es absolut keine schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse (SAEs) durch mRNA-basierte Impfstoffe gibt (2020-2021), zu einer Anerkennung einer beträchtlichen Anzahl verschiedener SAEs (2023-2024) gewandelt; einschließlich, aber nicht beschränkt auf neurologische Komplikationen, Myokarditis, Perikarditis und Thrombose. … Die frühe wissenschaftliche Literatur war voreingenommen, so dass aufgrund sozialer und politischer Bedenken und überwältigender unternehmerischer Gier keine schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse gemeldet wurden. Erst im letzten Jahr konnten Wissenschaftler Artikel veröffentlichen, in denen eine hohe Anzahl schwerwiegender unerwünschter Ereignisse im Zusammenhang mit mRNA-basierten Impfstoffen anerkannt wird. Dies sollte als Warnung dienen, dass die Wissenschaft bei der Bewertung von Gesundheitsrisiken völlig objektiv sein sollte, aber oft von sozialen und wirtschaftlichen Erwägungen beeinflusst werden kann.

Einmal mehr wurde bewiesen, dass Osteuropäer ihren Sitz haben (die Ungarn widersetzen sich der EU in Einwanderungsfragen und die Bulgaren veröffentlichten meine kleine Studie über den Zusammenhang zwischen der COVID-19-Impfung und der überhöhten Sterblichkeit in Europa), und die polnische Zeitschrift akzeptierte freundlicherweise meine kurze Antwort mit dem Titel „Die wissenschaftlichen Ansichten über mRNA-basierte Covid-Impfstoffe ändern sich, aber zu welchem Zweck?“ Darin lobe ich die Zeitschrift und den Autor für diesen wichtigen Artikel und stelle fest, dass dies nur die Spitze des Eisbergs ist. In der veröffentlichten Wissenschaft gibt es noch so viel mehr, von dem die meisten Menschen nichts wissen, wie zum Beispiel:

Thacker, zu „Themen wie Datenfälschung und Entblindung von Patienten in Bezug auf die Impfstoffstudie von Pfizer“.

Fraiman et al., zum „übermäßigen Risiko schwerwiegender unerwünschter Ereignisse von besonderem Interesse bei den mRNA-Impfstoffen“.

Benn et al., zu „keiner statistisch signifikanten Abnahme der COVID-19-Todesfälle in den klinischen Studien mit mRNA-Impfstoffen, während es einen (ebenfalls nicht statistisch signifikanten) Anstieg der Gesamttodesfälle gab“.

Die JECP4-Artikel von Peter Doshis Team und mir über „Probleme mit dem Zählfenster (wie Verzögerungen, Verzerrungen und Fehlklassifizierungen des Zählfensters), die wahrscheinlich zu übertriebenen Wirksamkeits- und Sicherheitsschätzungen führen“, in den klinischen Studien und großen Beobachtungsstudien, wobei eines der Hauptprobleme darin besteht, dass „COVID-19-Infektionen bei den ‚teilgeimpften‘ Personen übersehen werden und in einigen Fällen sogar nicht geimpften Gruppen zugeschrieben wurden“. Beachten Sie, dass Mead et al. einige ähnliche Probleme diskutierten und dennoch erstaunlicherweise zurückgezogen wurden.

Faksova et al., die Thoene kaum erwähnte und die zeigten, dass die Impfstoffe mit mehreren besorgniserregenden Nebenwirkungen verbunden sind, obwohl sie einen Zählfenster-Endpunkt von nur 42 Tagen nach der Impfung verwendeten.

Raethke et al., „die eine Rate schwerwiegender unerwünschter Arzneimittelwirkungen von etwa einer pro 400 Personen feststellten“, was meiner Meinung nach „sehr ungünstig mit den Schätzungen der britischen Regierung über die Anzahl der Impfungen bei jungen und gesunden Menschen verglichen wird, die erforderlich sind, um zu verhindern, dass Hunderttausende von Menschen mit schwerem COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen“.

Mostert et al. über das „mysteriöse Problem der Übersterblichkeit nach der Pandemie, das ihrer Meinung nach mit den COVID-19-Impfstoffen zusammenhängen könnte“, und mein bereits erwähnter Artikel in der Zeitschrift „Bulgarian Medicine“, der zeigt, dass es tatsächlich Zusammenhänge zwischen der COVID-19-Impfung und der Übersterblichkeit in Europa gibt.

Natürlich auch mein „Lieblingsthema“, die negative Wirksamkeit des COVID-19-Impfstoffs, bei dem „die Impfstoffe das Risiko einer COVID-19-Infektion und sogar eines COVID-19-Todes erhöhen, ein ‚Vorteil‘, der natürlich ein schlechter Kompromiss für das Risiko (anderer) Nebenwirkungen ist“. Dies „führte zu einigen Diskussionen in großen medizinischen Fachzeitschriften wie dem BMJ [und auch AJGP], wobei die häufigste Entschuldigung für dieses Phänomen darin besteht, dass es eine verwirrende Variable geben muss“, eine „Entschuldigung, die irgendwie nicht gilt, bevor die Wirksamkeit des Impfstoffs die x-Achse überschreitet [negativ wird], was auf eine klare Doppelmoral (eine von vielen) bei der Bewertung der Impfstoffe hinweist“.

Fürst et al. (schon wieder diese Osteuropäer!), über Beweise dafür, „dass eine Verzerrung zugunsten gesunder Geimpfter im Spiel ist“, was „weiterhin bedeuten würde, dass die Wirksamkeit der COVID-19-Impfstoffe übertrieben dargestellt wird, über die Auswirkungen von Zählfehlern und anderen Datenmanipulationen hinaus, selbst wenn sie auf Null und darunter sinken“.

Die „substanziellen Kritiken, die in einflussreichen medizinischen Fachzeitschriften zu wichtigen Beobachtungsstudien erscheinen, die die Vorteile der Impfstoffe (weitere sind in Arbeit) behaupten“. Dazu gehören meine BMJ-Schnellreaktion auf die Impfstudie der WHO und die kleine akademische Debatte zwischen mir und einem Team von der Johns Hopkins University. Demnächst mehr …

Ich frage mich immer noch, wie ich es geschafft habe, das zu veröffentlichen, und schließe mit einer deutlichen Warnung an alle, die an dem tödlichen Betrug beteiligt waren:

Es gibt eindeutig viele Forschungsarbeiten zu den COVID-19-Impfstoffen, die in den größten medizinischen Fachzeitschriften veröffentlicht wurden und die den gängigen und frühen (sowie aktuellen) Behauptungen über ihre Sicherheit und Wirksamkeit und sogar über ihre Notwendigkeit für alle stark widersprechen. In diesem kurzen Artikel wird noch viel mehr nicht erwähnt, und es wird zweifellos noch mehr kommen. Mir scheint es offensichtlich, dass zumindest für junge und gesunde Menschen die COVID-19-Impfstoffe das Risiko ganz sicher nicht wert sind, selbst wenn man nur eine einzige Nebenwirkung (Myokarditis) in Betracht zieht, egal wie selten sie angeblich ist – eine schwere COVID-19-Erkrankung ist bei jungen und gesunden Menschen noch seltener, und das gilt umso mehr, wenn man die geringen bis gar keinen Vorteile eines Impfstoffs bedenkt, der sich immer mehr als nutzlos erweist. Es gab bereits viele Klagen, darunter auch gewonnene (wie in meinem Fall), die im Namen der (irgendwie noch lebenden) Ungeimpften, die wegen eines pharmazeutischen Produkts verfolgt wurden, das sie eindeutig nicht benötigten, und der Geimpften, die infolge der Impfung gestorben oder anderweitig verletzt wurden, eingereicht wurden. Ich gehe davon aus, dass noch viele weitere Klagen bevorstehen, unter anderem gegen die Impfstoffhersteller, die Regierungsbeamten, die die Impfstoffe genehmigt, gefördert und sogar vorgeschrieben haben, und die vielen Ärzte und Wissenschaftler, die ihren Beruf und das Vertrauen der Öffentlichkeit verraten haben, indem sie die Verwendung dieser fehlerhaften Produkte auf der Grundlage sehr begrenzter und sogar manipulierter wissenschaftlicher Erkenntnisse förderten.

Natürlich, während die Wissenschaft allmählich aufholt und die Klagen weitergehen, werden wir von unseren Regierungen und den Mainstream-Medien immer noch aufgefordert, die Ärmel hochzukrempeln, selbst wenn wir erst sechs Monate alt sind.