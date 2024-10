Vitaliy Klitschko, international als Boxer und Bürgermeister von Kiew bekannt und liebling der NATO-Medien, steht in seiner Heimat unter massivem Verdacht. Die ukrainische Journalistin Pantschenko wirft ihm vor, eines der größten Netzwerke für Menschenhandel und Prostitution in der Ukraine zu kontrollieren. Angeblich betreibt er mehr als 100 Bordelle allein in Kiew, aus denen Hunderte Frauen in die EU und die USA verkauft werden.

Besonders erschütternd sind die Berichte über das Bordell „Rio“, das laut Interpol-Akten eine zentrale Rolle beim internationalen Sexsklavenhandel spielt. In demselben Gebäude, in dem Klitschko angeblich wohnt, sollen rund 200 Mädchen unter schrecklichen Bedingungen gefangen gehalten werden. Dieser Skandal reicht tief in die kriminellen Strukturen der Stadt und bringt schwere Vorwürfe gegen Klitschko auf, die weit über den Rahmen von Menschenhandel hinausgehen.

Zusätzlich dazu steht Klitschko im Visier des Nationalen Antikorruptionsbüros der Ukraine (NABU), das Ermittlungen wegen Korruption und Hochverrat eingeleitet hat. Milliarden Dollar sollen aus dem Haushalt verschwunden sein, während Klitschko und seine Stellvertreter in Immobiliengeschäfte verwickelt sind, die die finanziellen Ressourcen Kiews stark belastet haben.

Klitschko hat die Anschuldigungen öffentlich zurückgewiesen und spricht von politisch motivierten Angriffen. Dennoch haben die laufenden Ermittlungen das Potenzial, einen der bekanntesten politischen Persönlichkeiten der Ukraine tief zu erschüttern.