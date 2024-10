Hier sind die wahren Absichten hinter den Impfungen!

Von RevealedEye

Mit Hilfe von Logik, Beweisen und Fakten kann man vernünftig argumentieren, dass die wahren Absichten von Impfungen sind:

1. Die Schaffung chronischer Gesundheitszustände – wie Diabetes, Lebensmittelallergien, Asthma, Schilddrüsenprobleme, Darmerkrankungen usw., die alle in den letzten Jahren in die Höhe geschnellt sind – und damit die Sicherung lebenslanger Kunden für Big Pharma. Auf den Beipackzetteln aller Impfstoffe wird darauf hingewiesen, dass ihre Produkte ein breites Spektrum chronischer Erkrankungen verursachen können, und wenn Sie nach 1990 geboren sind – dem Jahr, in dem die Zahl der Impfungen drastisch erhöht wurde – liegt Ihre Wahrscheinlichkeit, eine chronische Erkrankung zu haben, bei 54 %. Diese Generation von intensiv geimpften Kindern ist die am meisten chronisch kranke in der Geschichte und wird ihre Eltern voraussichtlich nicht überleben.

2. Die Unterdrückung oder Zerstörung der Fruchtbarkeit, um die Ziele der Entvölkerung zu erreichen. Die herrschenden Klassen der Welt sprechen ganz offen über die angebliche Notwendigkeit, die menschliche Bevölkerung drastisch zu reduzieren, und die Sterilisierung von Menschen gegen ihren Willen durch die Elite ist nichts Neues. Wenn Sie etwas anderes glauben, sollten Sie sich mit der Geschichte befassen und sich den plötzlichen und rapiden Rückgang der Schwangerschaftsraten bei Teenagern ansehen, nachdem der HPV-Impfstoff für alle 12-jährigen Mädchen eingeführt worden war. Obwohl der HPV-Impfstoff für Mädchen gedacht ist, die gerade in die Pubertät kommen, und ein bekanntes Sterilisationsmittel (Polysorbat 80) enthält, wurde er während der Entwicklung nie auf seine Auswirkungen auf die Eierstöcke untersucht. Dies ist eine gängige Praxis in der Impfstoffindustrie, denn in den meisten Packungsbeilagen von Impfstoffen wird in Abschnitt 13.1 angegeben, dass das Produkt nie auf sein karzinogenes, mutagenes oder sterilisierendes Potenzial getestet wurde. Impfstoffe wurden auch nie auf ihre Sicherheit bei schwangeren Frauen getestet, obwohl sie inzwischen routinemäßig in der Schwangerschaft empfohlen werden und mit Fehl- und Totgeburten in Verbindung gebracht wurden.

3. Die stärksten Männchen in der Bevölkerung zu vernichten, um so den Widerstand gegen eine feindliche Übernahme und die vollständige Kontrolle durch die Elite auszuschalten. In früheren Generationen nutzte die Elite dazu den Krieg – die stärksten, fittesten Männer jeder aufeinanderfolgenden Generation wurden im Kampf ausgelöscht. Aber warum 18 Jahre warten, um dies mit Bomben und Gewehren zu tun, wenn man es schon mit 18 Monaten mit einer Nadel tun kann? Jungen sind anfälliger für Impfschäden als Mädchen, und je höher ihr Testosteronspiegel ist – das Hormon, das für typisch männliche Verhaltensweisen und Stärken verantwortlich ist -, desto gefährdeter sind sie. Testosteron reagiert synergetisch mit zwei Impfstoffgiften, Quecksilber und Aluminium, und erhöht so das Risiko von Verletzungen und Tod. Obwohl die meisten Kinder, die geimpft werden, nicht sterben (obwohl viele es tun), ist die Verursachung schwerer lebenslanger Schäden eine effizientere Strategie zur Kontrolle einer Bevölkerung. Es ist eine bekannte Kriegstaktik, dass es effizienter ist, den Feind schwer zu verletzen, als ihn zu töten. Wenn man ihn tötet, wird nur er selbst außer Gefecht gesetzt, aber eine schwere Verletzung setzt auch mindestens zwei andere Menschen außer Gefecht, da sie für den Rest seines Lebens rund um die Uhr für ihn sorgen müssen, genau wie die Eltern von schwer „autistischen“ Kindern („Autismus“ ist in erster Linie ein Euphemismus für Gehirnenzephalopathie und Schwermetallvergiftung, die beide durch Impfstoffe hervorgerufen werden können). Weltweit ist heute 1 von 160 Kindern an Autismus erkrankt, in den 1970er Jahren war es noch 1 von 10.000. In den USA, dem Land, in dem weltweit die meisten Impfungen durchgeführt werden, liegt die Rate bei 1 zu 59 (davon 1 zu 37 Jungen). Um einen bekannten Wissenschaftler zu zitieren: „Wenn sich nicht bald etwas Dramatisches ändert, werden Sie in Zukunft entweder selbst Autismus haben oder jemanden betreuen, der Autismus hat. Die Gesellschaft, wie wir sie kennen, hört auf zu existieren.

4. Um die lebenslangen Vorteile einer natürlichen Infektion zu verhindern, verleiht eine Vorgeschichte mit Masern, Mumps und Windpocken in der Kindheit nicht nur lebenslange Immunität gegen diese Krankheiten (eine Impfung nicht, daher die Notwendigkeit von Auffrischungsimpfungen), sondern bietet auch einen erhöhten Schutz gegen schwerere Krankheiten wie Krebs und Herzkrankheiten in späteren Jahren. Wenn Kinderkrankheiten wirklich ein hohes Sterberisiko mit sich brächten, wäre es für die Entvölkerungsgegner sinnvoll, sie gedeihen zu lassen. In Wirklichkeit sind Kinderkrankheiten in der Regel unbedeutend und harmlos und bergen nur in Entwicklungsländern, in denen Unterernährung und schlechte sanitäre Verhältnisse weit verbreitet sind, ein hohes Risiko für Komplikationen. Es ist erwiesen, dass die Sterblichkeitsrate durch Infektionskrankheiten im Westen nicht durch Impfungen, sondern durch Verbesserungen in den Bereichen Ernährung, Hygiene und sanitäre Einrichtungen gesenkt werden konnte. Die meisten Impfungen wurden eingeführt, nachdem die Sterblichkeitsrate durch Infektionen bereits drastisch zurückgegangen war.

5. Senkung des IQ, um eine gefügigere und willfährigere Bevölkerung zu schaffen. Studien aus aller Welt zeigen, dass die IQ-Werte seit den 1960er Jahren sukzessive gesunken sind und dass dieser Rückgang auf Umweltfaktoren und nicht auf genetische Faktoren zurückzuführen ist. Mit zunehmender Zahl der Impfungen sinkt der nationale IQ eines Landes weiter. Impfungen enthalten bekannte Neurotoxine wie Quecksilber und Aluminium. Für jeden, der den Film Idiocracy gesehen hat, ist die darin gezeigte Zukunft gültig und plausibel, aber nicht, weil dumme Menschen mehr Kinder bekommen, sondern weil jede nachfolgende Generation mehr und mehr geimpft wird und der Schaden kumulativ und generationenübergreifend ist. Eine herrschende Klasse will keine intelligente Gesamtbevölkerung, weil das ihre Position bedroht. Aus demselben Grund hielten die Sklavenhalter ihre Sklaven ungebildet und als Analphabeten. Heute kann man den Menschen zwar das Lesen beibringen, aber sie sind nicht in der Lage zu denken – und in vielen Fällen auch nicht in der Lage, zu denken – und reagieren stattdessen nur emotional, was sie extrem leicht formbar und kontrollierbar macht (Beispiel: LGBTQ-Menschen).

Wie Thomas Sowell sagte, besteht das Problem nicht darin, dass Johnny nicht lesen kann. Das Problem ist nicht einmal, dass Johnny nicht denken kann. Das Problem ist, dass Johnny nicht weiß, was Denken ist; er verwechselt es mit Gefühl.

6. Verkürzung der Lebenszeit, um möglichst wenige wirtschaftlich nicht aktive Rentner zu haben. Die Regierung stellt den über 65-Jährigen kostenlose Grippeimpfstoffe zur Verfügung und wirbt aggressiv für sie. Warum sollte eine Regierung mit knappen Kassen einen Anreiz haben, Millionen von Pfund auszugeben, um das Leben von Menschen zu erhalten, die keine Einkommenssteuer zahlen, während sie eine Rente beziehen und auf andere staatliche Leistungen angewiesen sind – das wäre wirtschaftlicher Wahnsinn. Das Grippeimpfprogramm für über 65-Jährige macht nur dann einen finanziellen Sinn, wenn es in Wirklichkeit ein Euthanasieprogramm ist, das den Staat von der Last älterer Menschen befreien soll. Wenn man jemanden, der in einem Altersheim arbeitet, dazu befragt, was in den Wochen nach der Grippeimpfung passiert, dann scheint es sich um ein Euthanasieprogramm zu handeln. Eine Grippeimpfung in fünf aufeinander folgenden Jahren erhöht das Risiko, an Demenz zu erkranken, um das Zehnfache. Die Zahl der Todesfälle durch Demenz hat sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt, und Demenz ist heute die häufigste Todesursache in England und Wales. Die Lebenserwartung im Vereinigten Königreich und in den USA sinkt zum ersten Mal seit einem Jahrhundert wieder.