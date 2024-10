Ex-Pharma-Insiderin deckt auf: COVID-Impfstoffe als Front für den US-Militärkomplex

ERINNERUNG: Der militärisch-industrielle Komplex der USA steht hinter den tödlichen Giften, die als „COVID-Impfstoffe“ bekannt sind und weltweit Millionen von Menschen (mindestens) verstümmelt und getötet haben.

Während MAHA-Clowns weiterhin Froot Loops und Pestizide als Hauptursachen für die Gesundheitskrise in den USA betrachten, konzentrieren sich die Erwachsenen im Raum, wie die ehemalige Pharma-Entwicklungsmanagerin Sasha Latypova, auf die wahre existenzielle Bedrohung für die Gesundheit der Amerikaner – die COVID-Injektionen und alle anderen „Impfstoffe“. Sie beleuchten auch einen der Hauptverantwortlichen für das COVID-Verbrechen, das größte Verbrechen in der Geschichte der Menschheit: den militärisch-industriellen Komplex der USA.

In einem Ausschnitt aus der Show Ask Dr. Drew erklärt Latypova, wie Pharmaunternehmen alle das Spike-Protein für ihre COVID-„Impfstoffe“ und die mRNA-Plattform im Fall von Moderna und Pfizer gewählt haben. Dies geschah, weil sie im Grunde (zumindest in diesem Kontext) als Fronten für den militärisch-industriellen Komplex der USA agieren.

„Die Wahl der mRNA-Plattform wurde von der US-Regierung getrieben, weil…Moderna ein militärisches Unternehmen der USA ist“, sagt Latypova. „Es wurde von DARPA, BARDA und dem Verteidigungsministerium finanziert. Und sie haben enorme Geldbeträge in das Unternehmen gesteckt, seit seiner Gründung um 2010, 2011 bis zu COVID, als sie ihnen riesige Aufträge erteilten, obwohl das Unternehmen zuvor nie ein Produkt hergestellt hatte.“

Latypova weist jedoch darauf hin, dass Moderna seine eigenen „Impfstoffe“ nicht einmal selbst herstellt. Tatsächlich ist ein Unternehmen, von dem die meisten Menschen noch nie gehört haben, für die Herstellung verantwortlich: National Resilience.

„Es geht immer wieder darum, wem die mRNA-Plattform gehört; wer davon profitieren wird“, sagt die Pharma-Insiderin. „Und jetzt haben wir ein ganzes Unternehmen, das ebenfalls ein staatliches US-Unternehmen ist. Es wird von der CIA unterstützt, Scott Gottlieb sitzt sogar im Vorstand: Es heißt National Resilience und ist der Hersteller dieser ‚Säfte‘ für alle.“

„Dieses National Resilience-Monster, das eine ganze Reihe biologischer Produktionsstätten von Pharmaunternehmen aufgekauft hat, stellt diese Impfungen her, besitzt deren geistiges Eigentum, kassiert die Tantiemen und die Gewinne“, erklärt Latypova. Es ist tatsächlich National Resilience, das die COVID-„Impfstoffe“ an Unternehmen wie Pfizer und Moderna liefert, die sie dann als „Impfstoffe“ für „Omikron, Delta, was auch immer“ kennzeichnen.

„Die Interessen liegen bei diesen Leuten, und sie müssen hinterfragt werden“, merkt die Pharma-Insiderin an. „Wir müssen die Mitglieder des Vorstands von National Resilience, Moderna und Pfizer nach ihren Interessen und Verbindungen befragen. Und man wird rasch sehen, dass es immer wieder auf die CIA, das Verteidigungsministerium und die US-Regierung zurückkommt, die das Ganze vorantreiben.“

„Es ist eine sehr interessante Frage. Warum haben alle diesen Weg eingeschlagen, sogar aus IP-Gründen? Unterschiedliche Pharmaunternehmen wollten miteinander konkurrieren. Die geistigen Eigentumsrechte treiben sie in der Regel dazu, unterschiedliche Mechanismen zu verwenden, nicht denselben. Die Wahl der mRNA-Plattform wurde von der US-Regierung getroffen, weil mRNA, Moderna, ein US-Regierungs-, speziell militärisches Unternehmen ist. Es wurde von DARPA, BARDA und dem Verteidigungsministerium finanziert. Und sie haben enorme Geldsummen investiert, seit der Gründung des Unternehmens um 2010, 2011 bis zu COVID, als sie ihnen diese riesigen Aufträge erteilten, ohne dass das Unternehmen jemals zuvor ein Produkt hergestellt hatte….

„Wie ich schon sagte, es geht immer wieder darum, wem diese Plattform gehört, wer die mRNA-Plattform besitzt, wer davon profitieren wird. Und jetzt haben wir ein ganzes Unternehmen. Es ist auch ein US-Regierungsunternehmen. Es wird von der CIA unterstützt, Scott Gottlieb sitzt im Vorstand. Es heißt National Resilience, das die Hersteller dieser ‚Säfte‘ für alle ist. Also werden diese Impfungen in diesem National Resilience-Monster gekocht, das eine ganze Reihe biologischer Produktionsstätten von Pharmaunternehmen aufgekauft hat, stellt diese Impfungen her, besitzt deren geistiges Eigentum, kassiert die Tantiemen, kassiert die Gewinne, und sendet diese an alle, die sie dann als Pfizer, Moderna, Omikron, Delta, was auch immer, neu etikettieren.

„Aber die Interessen liegen bei diesen Leuten, also müssen sie hinterfragt werden. Wir müssen die Mitglieder des Vorstands von National Resilience, von Moderna, von Pfizer, über ihre Interessen und ihre Verbindungen befragen. Und man wird sehr schnell sehen, dass es immer wieder auf die CIA, das Verteidigungsministerium und die US-Regierung zurückgeht, die das Ganze vorantreiben. Andernfalls gibt es keine Erklärung.“