Nein, wir werden nie vergessen, was ihr uns mit Covid angetan habt

In einem kürzlich erschienenen Artikel in der New York Times sagte Dr. Rachel Bedard – die sich auf „Medizin und Strafjustiz“ spezialisiert hat – dass die Welt sich von der ganzen Covid-Katastrophe, der Pandemie-Reaktion und der großangelegten Zerstörung von Freiheiten lösen müsse.

Sie beklagte sich über die Möglichkeit, dass Robert F. Kennedy Jr. von einem – Horror! – potenziellen Donald Trump-Regierung ernannt wird, sagte sie Folgendes:

Die COVID-19-Pandemie war eine Krise, die die Amerikaner gespalten hat. Ich befürchte, dass die Ernennung von Herrn Kennedy zu einem Top-Gesundheitspolitiker die verrückte, kontraproduktive, persönlichkeitsgesteuerte Dynamik verstärken würde, die die Gesundheits- und Medizinpolitik in der ersten Hälfte dieses Jahrzehnts, insbesondere nach COVID, beherrscht hat. … Die Zukunft wird mit Sicherheit sowohl vorhersehbare als auch unvorhersehbare Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit bringen, die eine kühle, erfahrene und überparteiliche Führung erfordern werden. Sollte Herr Kennedy in die Bundesregierung berufen werden, ist es unwahrscheinlich, dass er seine Macht nutzen wird, um die Temperatur zu senken. Wir sollten aus dem lernen, was die Pandemie über die tiefen Gräben in unserer Kultur offenbart hat. Wenn Mr. Kennedy in der Verwaltung ist, fürchte ich, dass wir das nie tun werden.

Abgesehen von ihrer Arroganz zeugt die Stellungnahme von Frau Bedard von erzwungener Vergesslichkeit. Sie mag behaupten, dass es in ihrer Position darum geht, aus der Pandemie zu „lernen“, aber ihre Aussagen sind irreführend.

In ihrer Version des Lernens geht es darum, zu lernen, wie man dem öffentlichen Gesundheitskomplex vertrauen kann, der die Welt vier Jahre lang – und es werden immer mehr – über die Gefahren, den Ursprung und mögliche Behandlungsmethoden von Covid belogen hat.

Bedard räumt ein, dass viel Politik gemacht worden sei und Anthony Fauci’s Aussagen zu „vorschreibend“ und nicht „überzeugend“ gewesen seien, was der beste Weg sei, Diskussionen inmitten einer öffentlichen Gesundheitskrise zu führen.

Bei den Äußerungen von RFK Jr. gehe es mehr um Macht als um die notwendige „Nuancierung“, weshalb er für das Amt ungeeignet sei.

Es wird angenommen, dass „Nuancierung“ durch „Ich habe nur Befehle befolgt“ ersetzt werden kann, aber in jedem Fall beschönigt Bedard die Schuld und kommt dann auf Rohmilch zu sprechen – aus rein pejorativen Gründen.

Pejorativ deshalb, weil es so scheint, als seien Menschen, die über das sozialverträgliche „farm to table“ und „non-GMO“ und „zertifiziert biologisch“ hinausgehen und reinere Lebensmittel fordern, seltsam dumme Menschen, die den Rest der Bevölkerung gefährden, obwohl der Rest der Bevölkerung höchstwahrscheinlich bei Dingen wie pasteurisiertem Kuhmilch bleiben wird.

Dies ist ein roter Hering non sequitur, der absichtlich eingefügt wurde, um zu versuchen, verschiedene Arten von Menschen, die offiziell als verrückt bezeichnet werden, in einen Topf zu werfen.

Bedard befürchtet, dass die Nominierung Kennedys dazu führen könnte, dass sich die Menschen an die Geschehnisse während der Pandemie erinnern und vielleicht sogar untersuchen, wie es dazu kommen konnte.

Und das wäre schlecht, weil es die erzwungene Amnesie, den Ruf nach dem Großen Vergessen, nicht zulassen würde.

Früher forderten die Menschen, denen es während der Pandemie sehr, sehr gut ging, eine „Covid-Amnestie“ für die Gesundheitsexperten, die die Bemühungen leiteten, und ihre furchterregenden Lakaien, die Dinge taten, wie Leute anschreien, die keine Maske trugen, und sich weigerten, Familienmitgliedern zu erlauben, an Thanksgiving teilzunehmen, wenn sie nicht geimpft waren;

Das Argument der Ökonomin Emily Oster von der Brown University, von der vor der Pandemie niemand etwas gehört hatte, für eine Amnestie lautete: „Jeder hat sein Bestes getan, niemand hat absichtlich etwas falsch gemacht, wir wissen es jetzt besser, wir sind keine schlechten Menschen, wir haben es nicht wirklich gewusst“.

Mit anderen Worten: Wir haben unser Bestes getan, seid nett, können wir uns nicht alle vertragen?

Die Hybris der Argumentation von Oster wird durch eine ganz einfache Betrachtung der Auswirkungen der Reaktion auf die Pandemie deutlich. Massive Verschlechterung des Bildungsniveaus. Wirtschaftliche Verwüstung, sowohl durch die Schließungen als auch durch den anhaltenden fiskalischen Albtraum, der die Nation plagt, verursacht durch die anhaltende Überreaktion der Bundesregierung. Die kritische Beeinträchtigung der Entwicklung der sozialen Fähigkeiten von Kindern durch Hypermaskierung und Panikmache. Die Zerstörung des öffentlichen Vertrauens in die Institutionen durch deren Inkompetenz und Täuschung während der Pandemie. Die massive Aushöhlung der bürgerlichen Freiheiten. Die direkten Härten, die durch Impfvorschriften usw. unter dem falschen Vorwand der Nächstenhilfe verursacht wurden. Das explosionsartige Wachstum der Wall Street, das auf der Zerstörung der Main Street aufbaut. Die deutliche Spaltung der Gesellschaft in zwei Lager – diejenigen, die während der Pandemie leicht zu Wohlstand kamen, und diejenigen, deren Leben völlig aus den Fugen geriet. Die Dämonisierung all jener, die es wagten, auch nur die grundlegendsten Fragen über die Wirksamkeit der Maßnahmen zu stellen, sei es in Bezug auf die Impfstoffe selbst, die Schließung öffentlicher Schulen, die Herkunft des Virus oder die Absurdität des sinnlosen öffentlichen Theaters, das einen großen Teil des Programms ausmachte. Die Risse, die sich in der Gesellschaft aufgetan haben, und der Schaden, der durch die guillotinierten Beziehungen in der Familie und im Freundeskreis entstanden ist. Die Verleumdungen und das Karrierechaos, das prominente wirkliche Experten (siehe Great Barrington Declaration) und einfach vernünftige Menschen wie Jennifer Sey ertragen mussten, weil sie es gewagt hatten, andere Ansätze vorzuschlagen, Ansätze – wie die Konzentration auf die Schwächsten -, die bereits erprobt waren und Erfolg hatten.

Was Oster vergaß – und was Bedard für immer vergessen machen will – ist die Tatsache, dass trotz der heroischen Anstrengungen des Gesundheitswesens immer noch eine Million Menschen starben.

Was die Verwendung der Zahl von einer Million betrifft, so ist es absolut richtig, dass die Zahl der Menschen, die allein oder hauptsächlich „an Covid“ gestorben sind, natürlich bei weitem nicht so hoch ist – ich bin ziemlich sicher, dass selbst die CDC dies inzwischen anerkennt.

Komorbidität und fortgeschrittenes Alter spielten eine große Rolle bei der Verbreitung des Virus, und dann gab es noch die Menschen, die bei einem Autounfall starben, im Krankenhaus positiv getestet wurden und als an Covid gestorben galten, usw. Ein weiterer Skandal.

Das ist ein weiterer großer Skandal, dessen Wahrheit wir erst in einigen Jahren erfahren werden.

Aber ich habe die Zahl von einer Million gewählt, weil das die Zahl ist, die sie – die Experten, die Wissenschaftler, die Gesundheitsbehörden, die Pandemieforscher, die Medien usw. und all die Leute, die die Öffentlichkeit belogen und eine massive soziale Störung verursacht haben – als Zahl verwenden;

Und da sie – und Oster ist nicht die Einzige, die so denkt – behaupten, sie hätten ihr Bestes getan, sie hätten es gut gemeint, sie hätten sich wirklich Mühe gegeben, also seien Sie bitte nicht gemein zu uns, muss die Frage erlaubt sein: Wenn eine Million Menschen gestorben sind, obwohl Sie Ihr Bestes getan haben, wie schrecklich sind Sie dann in Ihrem Job, warum sollte man Ihnen jemals wieder etwas anvertrauen, und warum sollte man Ihnen Ihre grobe Inkompetenz, Ihre Nachlässigkeit und Ihre systematische Lüge verzeihen? Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass Sie jetzt zugeben, dass Sie den Schaden, den Sie anrichten, schon wussten, als Sie ihn anrichteten?

Mit anderen Worten, wenn Sie behaupten, dass die Pandemie so schlimm war, dass sie eine Million Menschenleben gekostet hat, dann macht das Ihre Forderung nach einer „Amnestie“ noch unverschämter.

Und vergessen wir nicht, dass die Leute, die Amnestie gefordert haben und jetzt, nachdem sie ausgelacht wurden, wieder Amnestie fordern, während der Pandemie gut gearbeitet haben.

Oster behielt ihren Job. Oster wurde berühmt. Für Oster war die Pandemie gut.

Die Pandemie war auch gut für Bürokraten, multinationale Konzerne, vermeintliche Experten, hirnlose Medien und Internetschreihälse. Sie war gut für kluge Erwachsene, die Kinder bleiben wollen, sie war gut für den nationalen sicherheitsindustriellen Komplex, sie war gut, um sich dahinter zu verstecken, sie war gut für die Ausweitung gesellschaftlicher Macht.

Sie war nicht gut für die Menschen.

Dr. Bedard – wir werden das nie vergessen. Und nie wieder fragen.

*

Thomas Buckley ist der ehemalige Bürgermeister von Lake Elsinore, Kalifornien und ein ehemaliger Zeitungsreporter. Abonnieren Sie seinen Substack hier.