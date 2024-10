Leere Krankenhäuser und hohe Strafen: Debbie Hicks‘ kontroverses Video während des COVID-Lockdowns

Debbie Hicks filmte während der Ausgangssperre in einem britischen Krankenhaus, um zu beweisen, dass COVID-19 ein Schwindel war und die Krankenhäuser nicht überfüllt waren. Sie wurde verhaftet und zu einer Geldstrafe von fast 1000 Pfund verurteilt.

Ein Richter sagte Hicks, sie habe im Gloucestershire Royal Hospital nichts zu suchen. In dem Videos sagt sie: „Wo ist der Virus? Es ist eine absolute Schande.

Die ehemalige Psychologin und Lehrerin besuchte das Krankenhaus am 27. und 28. Dezember 2020, als Besucher nicht willkommen waren.

