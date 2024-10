Tedros betont heute auf dem Weltgesundheitsgipfel die Fehlinformation – ich erwarte nach der US-Wahl ein hartes Durchgreifen gegen die Meinungsfreiheit

Ursula von der Leyen sagte auf dem WEF, Fehlinformation sei das Problem Nr. 1 in diesem Jahr.

Es sei daran erinnert, dass der Oberste Gerichtshof den Fall Murthy gegen Biden abgewiesen hat. Vergangene Woche haben Kennedy und CHD vor dem Fünften Bundesberufungsgericht vor drei Richtern mündlich argumentiert, warum sie berechtigt sind, unter dem Ersten Verfassungszusatz gegen Zensur zu klagen.

Aber die andere Seite muss die Meinungsfreiheit töten, um an die Macht zu kommen, es steht also viel auf dem Spiel. Hier ist Tedros (heute), der eloquent über Vertrauen spricht und darüber, wie man es zurückgewinnen kann – indem man natürlich die freie Meinungsäußerung tötet. Lesen Sie, wie er die Geschichte der Meinungsfreiheit verdreht.

So wie die Reaktion auf die Pandemie selbst durch Falsch- und Fehlinformationen untergraben wurde, so wurden auch die Verhandlungen über die WHO-Pandemiekonvention untergraben.

Medien, Prominente, Social-Media-Influencer und Politiker haben falsche Behauptungen verbreitet, dass das Abkommen nationale Souveränität an die WHO abtrete und ihr die Macht gebe, Ländern Impfverbote oder Impfmandate aufzuerlegen.

Wie Sie wissen, sind diese Behauptungen natürlich vollkommen falsch. Souveräne Regierungen verhandeln das Abkommen, und souveräne Regierungen werden es in Übereinstimmung mit ihren eigenen nationalen Gesetzen umsetzen.

Die WHO arbeitet mit einer Reihe von Unternehmen, Forschern und Partnern zusammen, um zu verstehen, wie sich Fehlinformationen und Desinformationen verbreiten, an wen sie sich richten, wie sie beeinflusst werden und was wir dagegen tun können.