Offizielle Daten von US-Pflegeheimen zeigen, dass die COVID-Impfstoffe NICHTS zur Senkung der COVID-Sterblichkeit beigetragen haben. NULL

Von Steve Kirsch

Die CFR ist nach der Einführung der COVID-Impfstoffe nicht zurückgegangen. Das bedeutet, dass die Impfstoffe nicht gewirkt haben! Die CDC hat gelogen, Menschen sind gestorben.

Daten aus 15.058 US-amerikanischen Pflegeheimen, die von Medicare gesammelt wurden, beweisen zweifelsfrei, dass die COVID-Impfstoffe NICHTS zur Senkung der COVID-Sterblichkeit beigetragen haben. Es gab nur Nachteile. Es waren die COVID-Varianten, die die Sterblichkeitsrate veränderten; die Impfstoffe haben überhaupt nichts bewirkt. Wie konnte die CDC diesen offensichtlichen Punkt übersehen?

Zusammenfassung

Die CDC hat gelogen. Menschen sind gestorben.

Der COVID-Impfstoff hatte keine Vorteile.

Tatsächlich hat er das Risiko, an COVID zu erkranken, erhöht. Das wissen wir aus der Studie der Cleveland Clinic. Er hat nichts dazu beigetragen, das Risiko einer Krankenhauseinweisung zu verringern. Das wissen wir aus den Daten, die in einer von einem führenden Epidemiologen der VA in JAMA veröffentlichten Studie offengelegt wurden. Der Impfstoff hat absolut nichts dazu beigetragen, das Risiko, an COVID zu sterben, zu verringern. Ich werde Ihnen das im Folgenden zeigen. Es ist glasklar. Selten sieht man in der Wissenschaft etwas, das so perfekt ist.

Kurz gesagt, die COVID-Impfungen hatten nur Nachteile und keine Vorteile. Die Impfstoffe und die Impfpflicht haben viele Menschen ihre Karriere oder ihr Leben gekostet.

Es war ein riesiger Schwindel von der FDA und den CDC, uns glauben zu machen, dass die Impfstoffe wirken, obwohl ihre eigenen Zahlen zeigen, dass sie überhaupt nichts bewirken. Tatsächlich würde ich wetten, dass sie sich wahrscheinlich nicht einmal ihre eigenen Zahlen von CMS angesehen haben.

Keine Vorteile, nur Nachteile.

Meine neue Analyse der Daten aus US-Pflegeheimen ist unbestreitbar

Die COVID-Sterblichkeitsdaten aus US-Pflegeheimen sind Goldstandard-Daten pro Einrichtung über die am stärksten von COVID betroffene Bevölkerungsgruppe. Es gibt nichts Besseres auf der Welt als diesen Datensatz.

Ich habe schon oft über die Daten aus US-Pflegeheimen geschrieben, aber jetzt habe ich eine neue Möglichkeit, die Daten zu präsentieren, die sofort die ganze Geschichte zeigt:

Dies ist die einzige Grafik, die Sie sehen müssen, um zu beweisen, dass der COVID-Impfstoff nichts dazu beigetragen hat, das Risiko, an COVID zu sterben, zu verringern. Die „Lücke“ zwischen Fällen und Todesfällen hat sich nach der Einführung der Impfungen NICHT verändert. Einige Leute sagen, dass die Fälle zurückgegangen sind, aber wie Sie sehen können, sind die Fälle 12 Monate später auf neue Höchststände gestiegen. Außerdem wissen wir aus der Studie der Cleveland Clinic, dass die COVID-Impfstoffe das Risiko erhöhen, an COVID zu erkranken, was erklärt, warum sich der Höhepunkt nach der Einführung der Impfungen fast verdoppelt hat.

Was zeigt es? Es zeigt, dass die Impfstoffe NICHTS zur Senkung der Sterblichkeit beigetragen haben. Null. Gar nichts. Nada. Es ist nicht einmal knapp. Es ist OFFENSICHTLICH, wenn man sich nur eine Grafik ansieht.

Sie können das alles selbst überprüfen. Ich habe ein spezielles Github mit den Dateien, dem Code und der Analysetabelle mit der untenstehenden Grafik erstellt.

Hier sind die Details…

Das Diagramm aggregiert Daten von 15.058 Pflegeheimen, die wöchentlich gemeldet werden. Die blauen Linien (linke Achse) sind Fälle. Die orangefarbenen Linien (rechte Achse) sind VERSCHOBENE Todesfälle. Die Todesfälle wurden durch Anwendung eines Gewichtungsfaktors von 0,8,2 auf den Tod pro Woche nach links verschoben. Dadurch wird die Todeskurve mit den Fällen in Einklang gebracht, anstatt verzögert zu sein. Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle.

Zweitens habe ich die Skala der rechten Achse so angepasst, dass die Todesfälle so skaliert werden, dass sie mit den Fällen übereinstimmen.

Diese beiden Anpassungen machen es sehr einfach, die Sterblichkeitsrate (Case Fatality Rate, CFR) zu visualisieren.

Wenn die Kurven auseinanderlaufen, liegt eine Änderung der CFR vor.

Wenn die Impfstoffe wirken, hätten wir sehen müssen, dass die Kurven von Dezember 2020 bis Ende März 2021 immer weiter auseinandergehen (siehe diesen Artikel für die Einführungskurve) und dann weiter auseinandergehen (wenn auch langsamer), da immer mehr Menschen geimpft wurden.

Aber das ist nicht passiert.

Man kann sehen, dass die Kurven praktisch übereinander liegen (was erstaunlich ist), bis in der Woche, die am 11.07.2021 endet, eine Divergenz einsetzt, die jedoch (die Lücke zwischen den Kurven) bis zum Auftreten von Omicron FLACH bleibt. Dies war also nicht der „Wirkeintritt“ des Impfstoffs. Wenn dies der Fall wäre, würden wir über einen Zeitraum von drei Monaten einen Anstieg bis zur maximalen Divergenz sehen, und danach würde die Divergenz weiter anhalten, was der Einführung des COVID-Impfstoffs in Pflegeheimen in den ersten Monaten des Jahres 2021 entspricht.

Der CFR fällt ab der Woche, die am 26.12.2021 endet, ein zweites Mal steil ab.

Was hat den CFR-Wert sinken lassen? Es war nicht der Impfstoff. Es war die vorherrschende COVID-Variante.

Warum ist der CFR-Wert gesunken? Es war die Variante. Sehen Sie sich das an und beachten Sie, dass, wenn ein Stamm vorherrschend wird, dies mit dem Zeitpunkt zusammenfällt, an dem der CFR-Wert sinkt!

Um sich ein umfassendes Bild zu machen, kombinieren Sie dies mit früheren Daten

Siehe Der COVID-Impfstoff: alle Risiken, kein Nutzen, der zeigt:

Erhöhte die Wahrscheinlichkeit, sich mit COVID zu infizieren Verringerte nicht das Risiko einer Krankenhauseinweisung Verringerte nicht das Risiko, an COVID zu sterben Erhöhte die Wahrscheinlichkeit, an allen Ursachen zu sterben (Markenvergleich in der Tschechischen Republik).

Zusammenfassung

Die COVID-Impfstoffe hatten keinerlei Nutzen: Sie haben weder das Risiko einer COVID-Infektion noch das Risiko einer Krankenhauseinweisung oder das Sterberisiko im Falle einer Infektion verringert.

Das geht aus den Daten der US-Regierung selbst hervor. Es gibt keine bessere Goldstandard-Datenbank als diese Daten. Es ist verheerend. Deshalb werden sie nie darüber sprechen.

Und deshalb ist es wichtig, dass die Daten veröffentlicht werden, damit Sie wissen, dass man von Ihnen verlangte, einen Impfstoff ohne Nutzen zu nehmen.

Über 600.000 Amerikaner haben ihr Leben verloren. Wofür? Für nichts.

Und Kamala Harris wird, falls sie gewählt wird, dafür sorgen, dass niemand dafür zur Rechenschaft gezogen wird.