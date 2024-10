Wissenschaftler finden 55 nicht deklarierte geheime „chemische Elemente“ in Covid-„Impfstoffen“

Von Frank Bergman

Ein Team renommierter Forscher glaubt, die Ursache für die beispiellose „Zunahme von Gesundheitsstörungen und plötzlichen Todesfällen“ unter den Geimpften aufgedeckt zu haben, nachdem es 55 geheime „chemische Elemente“ in Covid-„Impfstoffen“ gefunden hat.

Die von einem Team führender Biologen, Ärzte und Biotechnologen aus Argentinien und Kalifornien durchgeführte Studie fand Spuren von Dutzenden „nicht deklarierter“ Inhaltsstoffe in Covid-Impfstoffen.

Die Ergebnisse der von Experten begutachteten Studie wurden im renommierten International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research veröffentlicht.

Unter der Leitung der Biotechnologieprofessorin Lorena Diblasi von der Universidad Nacional de Tucumán in Argentinien versuchte das Forschungsteam, potenzielle Verunreinigungen in den „Covid-Impfstoffen“ zu identifizieren, die den weltweiten Anstieg der Todesfälle und unerwünschten Ereignisse bei den Geimpften erklären könnten.

Die Forscher waren jedoch von dem, was sie entdeckten, verblüfft.

In der Studie kritisieren die Wissenschaftler Regierungen, Gesundheitsbehörden und die Medien dafür, dass sie der Öffentlichkeit „experimentelle Impfstoffe, die angeblich zur Bekämpfung von COVID-19 erfunden wurden“, aufzwingen.

Die Forscher scheinen keine Angst vor Konsequenzen zu haben und argumentieren, dass die Covid-Impfungen „der Weltbevölkerung ab Ende 2020 zwangsweise aufgezwungen wurden“.

Im Abschnitt „Abstract“ des Studienpapiers schreiben die Wissenschaftler:

Die Covid-Impfstoffe „haben unzählige und unterschiedliche Krankheitszustände ausgelöst, die von mild bis tödlich reichen.

„Diese Zunahme von Gesundheitsstörungen und plötzlichen Todesfällen begann sich gleichzeitig mit der Anzahl der geimpften Personen und den verabreichten Dosen pro Person zu manifestieren.“

Während der Studie analysierten die Forscher den Inhalt von Fläschchen mit Covid-Impfstoffen verschiedener Chargen von jedem Impfstoffhersteller, darunter:

AstraZeneca/Oxford

CanSino Biologics

Pfizer/BioNTech

Sinopharm

Moderna

Sputnik V

Sie erklären, dass bei früheren Analysen der Impfstoffe nicht deklarierte Chemikalien in den Impfstoffen entdeckt wurden, und schreiben:

„Bis Ende 2023 wurden von verschiedenen Forschungsgruppen aus verschiedenen Ländern der Welt 24 nicht deklarierte chemische Elemente durch Rasterelektronenmikroskopie in Verbindung mit energiedispersiver Röntgenspektroskopie (REM-EDX) in den COVID-19-Impfstoffen der verschiedenen Marken nachgewiesen.

„In diesem Artikel berichten wir über Laborergebnisse der hochpräzisen induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS), die frühere Ergebnisse der SEM-EDX bestätigen und erweitern.“

Im Abschnitt „Abstract“ des Artikels beschreiben die Forscher ihre Ergebnisse im Detail:

„Unter den nicht deklarierten chemischen Elementen wurden 11 der 15 zytotoxischen Lanthanide nachgewiesen, die in elektronischen Geräten und in der Optogenetik verwendet werden.

„Außerdem befanden sich unter den nicht deklarierten Elementen alle 11 Schwermetalle: Chrom wurde in 100 % der Proben gefunden, Arsen in 82 %, Nickel in 59 %, Kobalt und Kupfer in 47 %, Zinn in 35 %, Cadmium, Blei und Mangan in 18 % und Quecksilber in 6 %.

„Insgesamt wurden 55 nicht deklarierte chemische Elemente gefunden und mit ICP-MS quantifiziert.

„Durch die Kombination dieser Ergebnisse mit den Ergebnissen von SEM-EDX wurden insgesamt 62 nicht deklarierte chemische Elemente in den verschiedenen Produkten gefunden.

„In allen Marken haben wir Bor, Kalzium, Titan, Aluminium, Arsen, Nickel, Chrom, Kupfer, Gallium, Strontium, Niob, Molybdän, Barium und Hafnium gefunden.

„Mit ICP-MS haben wir festgestellt, dass der Inhalt der Proben heterogen ist, die elementare Zusammensetzung variiert in verschiedenen Aliquoten, die aus demselben Fläschchen entnommen wurden.“

Im Abschnitt „Einleitung“ der Studie behaupten die Wissenschaftler, dass Impfstoffe für Covid nicht notwendig waren, und argumentieren, dass die Zahl der Todesfälle erst in die Höhe schnellte, nachdem die Injektionen der Öffentlichkeit „aufgezwungen“ wurden. Sie schreiben:

„Kurz nach Beginn der massiven und weltweit ausgedehnten Impfkampagne Ende 2020 und Anfang 2021 – mit dem Ziel, Symptome zu verhindern, die früher immer mit Grippesymptomen in Verbindung gebracht wurden und die aus noch ungeklärten Gründen als COVID-19 bezeichnet wurden – begann eine große Zahl von Menschen, die weltweit von einer Vielzahl von Gesundheitsstörungen betroffen waren, schrittweise aufzutauchen.

„Unter ihnen waren Millionen von Menschen, die alle parallel zu den steigenden Dosen von COVID-19-„Impfstoffen“ starben, die der Weltbevölkerung injiziert wurden.“

Sie zitieren weiter: „eine aktuelle Studie über die Sterblichkeitsraten in 17 Ländern der südlichen Hemisphäre, darunter auch unser eigenes Argentinien, bei der alle Altersgruppen in diesen Ländern zusammen betrachtet wurden.“

Die Studie ergab „einen Anstieg der Sterblichkeitsrate um 0,126 ± 0,004 %“, heißt es darin.

„Ein solcher Anstieg der Sterblichkeitsrate würde bedeuten, dass bis zum 2. September 2023 tatsächlich 17,0 ± 0,5 Millionen Todesfälle durch die Injektion von mehr als 13,5 Milliarden Dosen der seltsamen neuen injizierbaren Substanzen eingetreten sind“, schreiben sie.

„All dies läuft auf ein weltweites iatrogenes Ereignis hinaus – die Art von Ereignis, das von Ärzten verursacht wird, die angeblich versuchen, die Dinge zu verbessern –, das bereits 0,213 ± 0,006 % der Weltbevölkerung getötet hat (1 Todesfall pro 470 lebende Menschen), und all dies ist in weniger als 3 Jahren geschehen.

„In derselben Zeit wurde die Unwirksamkeit der Impfungen offensichtlich, da sie keine Todesfälle verhindern konnten.

„In der Zwischenzeit wurde in mehreren Datenbanken für Nebenwirkungen von Impfstoffen auf der ganzen Welt eine alarmierende und wachsende Zahl von Nebenwirkungen im Zusammenhang mit den COVID-19-Impfstoffen verzeichnet.

„Zu diesen gehört ein fehlerhaftes, aber dennoch aussagekräftiges System, das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) der Vereinigten Staaten.“

Die Forscher schreiben, dass die problematischsten „Impfstoffe“ diejenigen sind, die „auf rekombinanten DNA-Technologien basieren, wie synthetische Boten-RNA oder Viruspartikel mit einer spezifischen genetischen Belastung“.

„Seltsamerweise wurden Technologien wie die in der Messenger-RNA und den rekombinanten DNA-Produkten enthaltenen noch nie bei Menschen eingesetzt, geschweige denn jemals auf die Weltbevölkerung angewendet“, stellen sie fest.

„Als die aggressiven Impfkampagnen begannen, waren das Ausmaß der Toxizität und ihre Wirksamkeit aufgrund ihres experimentellen Charakters unbekannt.“

Darüber hinaus erklären sie, dass nach der Ausrufung der Pandemie weltweit kein Anstieg der Gesamtmortalitätsraten verzeichnet wurde.

Sie erklären, dass die Todesfälle erst nach der Einführung der „Impfstoffe“ und nicht davor in die Höhe schnellten.

Eine „Studie der weltweiten Mortalitätsstatistiken zeigte, dass die Krankheits- und Todesrate bei COVID-19 bis zur Einführung der COVID-19-Impfstoffe, die im Dezember 2020 begann, mit früheren Grippesaisonen vergleichbar war“, erklären sie.

Abschließend schreiben sie:

„All dies hat zu Vergiftungen durch verschreibungspflichtige Medikamente und Impfstoffe geführt, die zu einer starken Verschlechterung des Gesundheitszustands der von pharmakologischen Produkten betroffenen Menschen geführt haben.

„Ein Mangel an Informationen, der von der mächtigen Pharmalobby aufrechterhalten wird, die ihre Produkte auf dem Markt durchsetzt, behindert das Urteilsvermögen der medizinischen Fachkräfte, die davon abgehalten werden, die vielen neu auftretenden Symptome mit den Impfstoffen und mit anderen Medikamenten und schädlichen medizinischen Verfahren in Verbindung zu bringen, die direkt oder indirekt an ihrer Verursachung beteiligt sind.“