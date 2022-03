Covid-Impfstoffe: Direktorin der US-Gesundheitsbehörde CDC gibt zu, wir waren vielleicht zu wenig vorsichtig und zu optimistisch

Zu wenig Vorsicht und zu viel Optimismus für den Impfstoff COVID-19, erklärt Dr. Walensky zur Pandemiebekämpfung der US-Regierung

Hat der Optimismus in Bezug auf einen universellen COVID-19-Impfstoff das Urteil der Gesundheitsbehörden und anderer Behördenvertreter während der Pandemie beeinflusst? Während die klinischen Studien, die eine Wirksamkeit von 95 % ergaben, auf Berechnungen der relativen Risikominderung (RRR) beruhten, lagen keine echten Daten zur Haltbarkeit und langfristigen Gesundheit vor. Dennoch handelten die Regierungen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene rasch und gemeinsam, um die größte Massenimpfung in der Geschichte voranzutreiben, unterstützt durch rechtlich fragwürdige Mandate.

In einem kürzlich geführten Interview äußerte sich die Direktorin der US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Dr. Rochelle Walensky, nicht nur zur Reaktion der Regierung auf COVID-19, sondern auch zur Wirksamkeit und Dauerhaftigkeit des Impfstoffs und teilte einige ihrer Gefühle und Gedanken mit.

Strikingly frank answer from CDC director Walensky on them being too bullish on vaccines early on

“Nobody said ‘waning’ when this vaccine is going to work, ‘oh well maybe it’ll wear off.’ Nobody said ‘well, what if…it’s not as potent against the next variant’”

