Zahlen aus Großbritannien lassen die Alarmglocken schrillen! Die Zahl der Covid-Infektionen steigt wieder, und 90 Prozent der Toten sind geimpft.

Von Alex Berenson: Er ist ein ehemaliger Reporter der New York Times und Autor von 13 Romanen, drei Sachbüchern und den Broschüren Unreported Truths. Sein neuestes Buch, PANDEMIA, über das Coronavirus und unsere Reaktion darauf, wurde am 30. November veröffentlicht.

Haben mRNA-Impfstoffe unsere Chance auf Herdenimmunität zunichte gemacht?

Neue Zahlen aus Großbritannien lassen die Alarmglocken schrillen, wenn es um die Entwicklung von Covid in den wohlhabenden Ländern geht, die letztes Jahr mit mRNA- und DNA-Impfungen versucht haben, das Coronavirus zu bekämpfen.

Die Zahl der Krankenhausaufenthalte und Todesfälle ist nach wie vor hoch und betrifft überwiegend geimpfte Personen. Im Februar waren 90 Prozent der 1.000 Briten, die jede Woche an Covid starben, geimpft.

Die Neuinfektionen sind nicht nur weit höher als vor dem Auftauchen der Omikron-Variante, sie steigen nach einem kurzen Rückgang im Februar wieder an. Und selbst Auffrischungsimpfungen scheinen keinen Schutz gegen Krankenhausaufenthalte bei jüngeren Menschen zu bieten.

Die britischen Daten sind von entscheidender Bedeutung, zum einen, weil Großbritannien früh geimpft und aufgefrischt hat, und zum anderen, weil die dortigen Datensätze viel vollständiger und weniger politisiert sind als die in den Vereinigten Staaten.

Von Tag zu Tag, von Woche zu Woche werden die Zahlen besorgniserregender. Sie deuten darauf hin, dass die mRNA- und DNA-Impfungen die natürliche Entwicklung der Herdenimmunität, die bei früheren Epidemien mit Atemwegsviren auftrat, verlangsamt, wenn nicht gar völlig gestoppt haben könnten.

Tatsächlich haben in Großbritannien inzwischen 99 Prozent der Erwachsenen Antikörper gegen Covid, meist als Folge der Impfung. Das ist weit mehr, als die Epidemiologen für notwendig hielten, um die Herdenimmunität zu unterstützen. Dennoch kommt es immer wieder zu Covid-Infektionen, Krankenhausaufenthalten und Todesfällen. Fast 12.000 Briten sind jetzt mit Covid ins Krankenhaus eingeliefert worden, mehr als zu dieser Zeit im letzten Jahr.

Die verblüffendste Grafik. Jede Woche veröffentlicht die britische Regierung einen „Überwachungsbericht“, der die Covid-Todesfälle nach Impfstatus auflistet.

In den vier Wochen bis zum 27. Februar starben 397 nicht geimpfte Briten an Covid, verglichen mit 3 512 Geimpften. Legt man eine weiter gefasste Definition zugrunde, die möglicherweise mehr zufällige Todesfälle einschließt, die nicht mit Covid-Infektionen zusammenhängen, sind die Zahlen sogar noch schlimmer: 5.871 geimpfte Menschen starben im Vergleich zu 570 nicht geimpften. (Die Vereinigten Staaten stellen diese Daten nicht öffentlich zur Verfügung; es ist nicht einmal klar, ob die amerikanischen Gesundheitsbehörden sie umfassend erheben).

Der Bericht zeigt auch zum ersten Mal, dass Erwachsene unter 50 Jahren jetzt genauso häufig wegen Covid ins Krankenhaus eingeliefert werden, unabhängig davon, ob sie geimpft oder ungeimpft sind. Der Bericht enthält keine vergleichbare Schätzung für Krankenhausaufenthalte bei geimpften, aber nicht geimpften Personen, aber auf der Grundlage der Rohdaten, die er liefert, sind diese Raten die höchsten von allen.

In der Zwischenzeit haben sich die Neuinfektionen mit Covid in Großbritannien in den letzten zwei Wochen fast verdoppelt und liegen nun bei über 60.000 pro Tag. Britische Medien bringen den Anstieg mit dem britischen „Tag der Freiheit“ am 24. Februar in Verbindung, der das rechtliche Ende der Covid-Beschränkungen markiert.

Doch Großbritannien hatte sich bereits den ganzen Februar über auf die Normalität zubewegt, und die Zahl der Fälle war stark rückläufig. Es ist nicht klar, ob das rechtliche Ende der Beschränkungen einen großen Unterschied im Verhalten gemacht hat.

*

Großbritannien ist nicht allein.

Obwohl die Mainstreammedien die Berichterstattung über Covid stark zurückgefahren haben, hält die Epidemie in den Industrieländern unvermindert an. In Europa und den Vereinigten Staaten ist die Zahl der Todesfälle und Krankenhausaufenthalte auch im dritten Frühling der Epidemie hoch. In Südkorea und Japan, die vor den mRNA-Impfungen und der Omikron-Variante von ernsthaften Problemen weitgehend verschont blieben, steigen die Infektionen und die Zahl der Todesfälle rapide an.

In vielen ärmeren Ländern, in denen ältere Impfstoffe mit inaktivierten Viren verwendet wurden oder die insgesamt niedrige Impfraten aufweisen, verlief die Entwicklung der Coronavirus-Epidemie dagegen nach einem eher traditionellen Muster.

Die Infektionen stiegen an und fielen dann schnell in verschiedenen saisonalen Wellen. Omikron hat keine sprunghaften Anstiege der Neuinfektionen verursacht – wahrscheinlich, weil die frühere Immunität aus natürlichen Infektionen viel breiter und wertvoller gegen Omikron ist als der durch Impfung erzeugte Schutz.

Hier ist zum Beispiel Indien:

In Indien gibt es zweifellos weniger Covid-Fälle als in den westlichen Ländern, aber das Muster ist eindeutig. In Großbritannien, dessen Bevölkerung nur ein Zwanzigstel so groß ist, gibt es inzwischen mehr gemeldete Covid-Todesfälle und mehr als zehnmal so viele Infektionen, und es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Epidemie überwunden wird.

Großbritannien:

Als die mRNA-Impfstoffe ab Dezember 2020 zur Verfügung standen, sagten Impfstoffbefürworter voraus, dass arme Länder, die keinen Zugang zu diesen Impfstoffen haben, mit dem Elend unaufhörlicher Covid-Epidemien konfrontiert werden würden, während die wohlhabenden Länder sich schnell erholen würden.

Fünfzehn Monate später scheint das Gegenteil der Fall zu sein.