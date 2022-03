Moderna patentierte 2016 die Schlüsselproteinsequenz von COVID Spike – was bedeutet das und warum gibt es mehr Krebsfälle?

Mercola.com

In einer am 21. Februar 2022 in Frontiers in Virology veröffentlichten Studie wird behauptet, dass eine Sequenz des Spike-Proteins des Virus zu 100 % mit einer modifizierten Boten-RNA-Sequenz (mmRNA) übereinstimmt, die 2016 von Moderna patentiert wurde

Die von Moderna patentierte Gensequenz ist Teil eines menschlichen DNA-Reparaturgens namens MSH3. Diese patentierte Sequenz befindet sich in der Furin-Spaltstelle des Spike-Proteins von SARS-CoV-2 – dem Teil, der dem Virus einen so leichten Zugang zu menschlichen Zellen ermöglicht

Dem Patentantrag von Moderna zufolge wurde die Gensequenz „für die Produktion von onkologiebezogenen Proteinen und Peptiden“ modifiziert, angeblich zur Verwendung in der Krebsforschung

Den Forschern zufolge liegt die Wahrscheinlichkeit, dass SARS-CoV-2 diese Furin-Spaltstelle zufällig durch die natürliche Evolution erworben hat, bei 1 zu 3 Billionen

In einem Interview vom 24. Februar 2022 schlug Stéphane Bancel, CEO von Moderna, vor, dass die COVID-19-Pandemie das Ergebnis eines Lecks im Labor gewesen sein könnte

Die Fakten über den Ursprung von SARS-CoV-2 werden mit der Zeit immer seltsamer und beunruhigender. Von Anfang an schienen die meisten Beweise darauf hinzudeuten, dass das Virus eine Laborschöpfung ist, die irgendwie aus dem Labor entwichen ist. Es gibt nicht viel, was auf das Gegenteil hindeutet.

Nun behauptet eine Studie, die am 21. Februar 2022 in Frontiers in Virology veröffentlicht wurde, entdeckt zu haben, dass eine Sequenz des Spike-Proteins des Virus zu 100 % mit einer modifizierten Boten-RNA-Sequenz (mmRNA) übereinstimmt, die 2016 von Moderna patentiert wurde.

Einige glauben, dass dies ein entscheidender Hinweis ist, der beweist, dass die Erforschung des Funktionsgewinns der Kern dieses Geheimnisses ist. Natürlich sind weitere Untersuchungen erforderlich, um die Ergebnisse zu verifizieren, aber wenn sie sich als richtig erweisen, könnten sie ziemlich belastend sein.

Was hat Moderna patentiert?

Bei der von Moderna patentierten genetischen Sequenz, von der sich nun herausgestellt hat, dass sie Teil der Furin-Spaltstelle im Spike-Protein von SARS-CoV-2 ist, das dem Virus Zugang zu menschlichen Zellen verschafft, handelt es sich um eine 19-Nukleotid-Sequenz eines menschlichen Gens namens MSH3, das ein DNA-Reparaturgen ist.

Nukleotide kodieren für bestimmte Aminosäuren. Das MSH3-Gen arbeitet mit dem Teil des Immunsystems zusammen, der für die Krebsbekämpfung zuständig ist, indem er geschädigte Zellen repariert. Dieser Weg wurde als potenzielles Ziel für neue Krebsbehandlungen identifiziert.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein natürlich vorkommendes Virus eine seltene Furin-Spaltstelle aufweist, die genetisch identisch mit einer gentechnisch hergestellten und patentierten Spaltstelle ist?

Wie in der Patentanmeldung vermerkt, wurde die Gensequenz „für die Produktion onkologiebezogener Proteine und Peptide“ verändert, angeblich zur Verwendung in der Krebsforschung. Der erste Name auf dem Patent ist Stéphane Bancel, ein Franzose, der seit 2011 Geschäftsführer von Moderna ist.

Das Kuriose an der Sache ist, dass die Wissenschaftler des Frontiers in Virology-Artikels alle viralen und bakteriellen Datenbanken nach Übereinstimmungen mit der von Moderna patentierten Furin-Spaltstelle durchsucht haben, und SARS-CoV-2 ist der einzige Erreger, der diese Sequenz aufweist. Es ist eine absolute Übereinstimmung – 100 % identisch.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein natürlich vorkommendes Virus eine seltene Furin-Spaltstelle hat, die genetisch mit einer künstlich hergestellten und patentierten identisch ist? Wie die Autoren feststellen:

Das Fehlen von CTCCTCGGGGGCACGTAG in einem eukaryotischen oder viralen Genom in der BLAST-Datenbank macht die Rekombination in einem Zwischenwirt zu einer unwahrscheinlichen Erklärung für sein Vorhandensein in SARS-CoV-2.

Mit anderen Worten: Es ist extrem unwahrscheinlich, dass die Sequenz eine natürliche Zoonose ist. Den Forschern zufolge liegt die Wahrscheinlichkeit, dass SARS-CoV-2 diese Furin-Spaltstelle zufällig durch die natürliche Evolution erworben hat, bei 1 zu 3 Billionen. Sie stellten außerdem fest, dass „Rekombination in einem Zwischenwirt eine unwahrscheinliche Erklärung ist“. Darüber hinaus ist bekannt, dass das Einfügen einer Furin-Spaltstelle in das Spike-Protein eines Virus dessen Infektiosität erhöht.

Moderna-CEO vermutet undichte Stelle im Labor für COVID-19 verantwortlich

Eine in der Studie aufgestellte Hypothese besagt, dass der passende Code durch infizierte menschliche Zellen, die das MSH3-Gen exprimieren, in das SARS-CoV-2-Genom eingeführt worden sein könnte. Die Frage ist also, wie und wann das geschehen ist.

Interessanterweise befragte die Fox-Business-Moderatorin Maria Bartiromo in einem Interview vom 24. Februar 2022 Bancel zu diesem Ergebnis. Er antwortete, dass seine Wissenschaftler die Behauptung untersuchen und fügte hinzu:

Dass es aus einem Labor stammt, ist möglich. Menschen machen Fehler. Es ist möglich, dass das Labor in Wuhan in China an der Verbesserung von Viren oder an der Veränderung von Genen gearbeitet hat und es dann einen Unfall gab, bei dem sich jemand im Labor infiziert hat, was sich auf Familie und Freunde ausgewirkt hat. Das ist möglich. Was die von Ihnen erwähnte Behauptung betrifft, so werden die Wissenschaftler prüfen, ob sie real ist oder nicht.

Warum dieser Code?

Wenn SARS-CoV-2 nun von Menschenhand geschaffen wurde, warum wurde dann dieser spezielle Code verwendet? Wie im Frontiers of Virology-Artikel erwähnt, hat sich gezeigt, dass die fragliche MSH3-Sequenz eine Fehlanpassungsreparatur in der DNA verursacht, und eine fehlerhafte Reparatur von genetischen Schäden kann zu einer Reihe von Krankheiten, einschließlich Krebs, führen. Eine Überexpression von MSH3 spielt aber auch in der Virologie eine Rolle:

Es ist bekannt, dass eine Überexpression von MSH3 die Mismatch-Reparatur stört … was virologische Bedeutung hat. Die Induktion eines Mangels an DNA-Mismatch-Reparatur führt zu einer permissiven Infektion menschlicher Atemwegszellen mit dem Influenza-A-Virus (IAV) und einer erhöhten Pathogenität. Mismatch-Reparatur-Mangel kann die Ausscheidung von SARS-CoV-2 verlängern … Eine für menschliche Codons optimierte mRNA, die für ein Protein kodiert, das zu 100 % homolog zu menschlichem MSH3 ist, könnte im Laufe der Virusforschung versehentlich oder absichtlich einen Mangel an Mismatch-Reparatur in einer menschlichen Zelllinie hervorrufen, was die Anfälligkeit für eine SARS-ähnliche Virusinfektion erhöhen würde.

Es ist interessant, dass Moderna kein einziges erfolgreiches mRNA-Produkt auf den Markt gebracht hat, bevor die COVID-19-Pandemie es ihnen ermöglichte, die normalen regulatorischen Anforderungen zu umgehen.

Jetzt sollen wir plötzlich glauben, dass es dem Unternehmen gelungen ist, eine sichere und wirksame mRNA-Injektion gegen SARS-CoV-2 zu entwickeln, ein Virus, das zufällig eine seiner eigenen patentierten Komponenten enthält. Wie hoch sind die Chancen?

Hatte Dr. Anthony Fauci, ein führender Befürworter der mRNA-Technologie als Ersatz für herkömmliche Impfstoffe, etwas mit dem plötzlichen „Erfolg“ von Moderna zu tun? Es sieht auf jeden Fall so aus. Schließlich haben die National Institutes of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), eine Abteilung der National Institutes of Health (NIH), den COVID-19-Impfstoff von Moderna sowohl finanziert als auch mitentwickelt.

Wie das NIH erklärt, kombiniert die Injektion „die mRNA-Transportplattform von Moderna mit dem von NIAID-Wissenschaftlern entwickelten stabilisierten SARS-CoV-2-Spike-Immunogen (S-2P)9“. Mitte November 2021 gewährte Moderna dem NIH Miteigentum an seinem COVID-19 mRNA-„Impfstoff“-Patent, um einen Streit über die Benennung der Erfinder beizulegen.

Kann die COVID-Spritze Krebs auslösen?

Seit der Markteinführung der mRNA-COVID-Spritze haben einige Ärzte Bedenken geäußert, dass die Injektionen Krebs auslösen könnten, vor allem wegen ihrer schädlichen Auswirkungen auf die Immunfunktion.

Zur Klarstellung: Dies hat möglicherweise nichts mit der von Moderna patentierten MSH3-Sequenz zu tun, da der RNA-Code in der Impfung nicht mit dem RNA-Code des eigentlichen Virus identisch ist. Die RNA in der Impfung wurde gentechnisch verändert, um dem Abbau zu widerstehen und die Bildung zahlreicher Kopien des Spike-Proteins zu gewährleisten.

Bislang scheint die Verbindung zu Krebs nach der Impfung mit der Herunterregulierung des Toll-like-Rezeptors 4 (TLR4) zusammenzuhängen, der sowohl bei Infektionen als auch bei Krebs eine Rolle spielt. In einem Artikel vom Oktober 2021 erörterte Dr. Nicole Delépine, eine französische pädiatrische Onkologin, Berichte über explodierende Krebsfälle nach der Impfung:

Vor einigen Monaten hatten wir zumindest „theoretische Vorbehalte“ gegen die Impfung von Krebspatienten oder ehemaligen Patienten, die geheilt worden waren, geäußert, und zwar wegen des zugrunde liegenden Mechanismus der Geninjektion auf die Immunität. Mehrere Genetiker hatten auch ihre Besorgnis über mögliche Interferenzen zwischen aktiven oder ruhenden Krebszellen und der Wirkung der Gentherapie insbesondere auf Lymphozyten geäußert. Die Monate sind vergangen, und der Impfstoffwahnsinn hat sich verstärkt … [Es scheint drei Situationen zu geben:

Das Auftreten einer Krebserkrankung schnell nach der Injektion (zwei Wochen bis einige Monate) und sehr fortschreitend, bei einer Person, die zuvor frei von bekannten karzinologischen Pathologien war.

Das Wiederauftreten von Krebs bei einem Patienten, der seit mehreren Monaten oder Jahren in vollständiger Remission war.

Die rasche, sogar explosionsartige Entwicklung einer noch nicht beherrschten Krebserkrankung.

Neben den Berichten von Verwandten, Freunden und in den sozialen Netzwerken hat sich endlich auch eine Schweizer Zeitung mit dem Thema auseinandergesetzt. Hier sind einige Auszüge aus ihrem Artikel und ihre Referenzen: Können COVID-Impfstoffe Krebs verursachen? In einigen Fällen scheint die Antwort ja zu sein … [Es hat sich gezeigt, dass COVID-Impfstoffe bei bis zu 50 % der Geimpften eine vorübergehende Immunsuppression oder Immundysregulation (Lymphozytopenie) hervorrufen können, die etwa eine Woche oder möglicherweise länger andauern kann.

Darüber hinaus haben COVID-mRNA-Impfstoffe gezeigt, dass sie adaptive und angeborene Immunantworten „umprogrammieren“ und insbesondere den sogenannten TLR4-Signalweg herunterregulieren, von dem bekannt ist, dass er eine wichtige Rolle bei der Immunantwort auf Infektionen und Krebszellen spielt. Wenn also irgendwo bereits ein – bekannter oder unbekannter – Tumor vorhanden ist oder eine Veranlagung für eine bestimmte Krebsart besteht, könnte ein solcher Zustand der impfstoffinduzierten Immunsuppression oder Immundysregulation möglicherweise innerhalb weniger Wochen nach der Impfung plötzliches Tumorwachstum und Krebs auslösen …

Auch Dr. Ryan Cole berichtete im August 2021 über einen signifikanten Anstieg bestimmter Krebsarten, insbesondere von Gebärmutter- und Gebärmutterkrebs, seit dem Beginn der Massenimpfkampagne. Cole leitet ein großes Pathologielabor in Idaho.

Andere Schlüsselbestandteile von SARS-CoV-2 sind ebenfalls patentiert worden

Die Zeit wird zeigen, wohin das alles führt, aber es ist klar, dass SARS-CoV-2 nicht das Ergebnis einer natürlichen Evolution zu sein scheint. Die Beweise dafür, dass es vom Menschen verursacht wurde, sind einfach überwältigend. Aus offensichtlichen Gründen haben sich bisher nur wenige Mainstream-Medien mit diesem Thema befasst.

Die Tatsache, dass eine wichtige Gensequenz des Virus in einem Patent eines der wichtigsten Impfstoffhersteller zu finden ist, ist gelinde gesagt unangenehm – und das zusätzlich zu all den anderen Patenten, die sich auf das Virus beziehen.

Wie David Martin, Ph.D., bereits ausführlich dargelegt hat, scheint SARS-CoV-2 in den 1990er Jahren entwickelt, 1999 perfektioniert und 2002 patentiert worden zu sein. Beweise zeigen auch, dass Pläne für Pflichtimpfungen im Jahr 2015 ausgeheckt wurden. In jenem Jahr erklärte Dr. Peter Daszak, Präsident der EcoHealth Alliance, auf einer Tagung der Akademien der Wissenschaften:

… bis eine Infektionskrankheitskrise sehr real und präsent ist und eine Notfallschwelle erreicht hat, wird sie oft weitgehend ignoriert. Um die Finanzierungsbasis über die Krise hinaus aufrechtzuerhalten, müssen wir das öffentliche Verständnis für die Notwendigkeit von MCMs [medizinischen Gegenmaßnahmen] wie Pan-Influenza- oder Pan-Coronavirus-Impfstoffen erhöhen. Ein wichtiger Faktor sind die Medien, und die Wirtschaft folgt dem Hype. Wir müssen diesen Hype zu unserem Vorteil nutzen, um zu den wirklichen Problemen zu gelangen. Die Investoren werden darauf reagieren, wenn sie am Ende des Prozesses einen Gewinn sehen.

In einer Rede auf der Red Pill Expo im November 2021 gab Martin einen Überblick über den zeitlichen Ablauf der COVID-19-Impfung, die 1990 mit dem ersten von Pfizer angemeldeten Patent für einen Impfstoff gegen das Coronavirus bei Hunden begann.

Bei diesem Impfstoff handelte es sich um einen Impfstoff mit S-1-Spike-Protein – genau wie bei der aktuellen COVID-Impfung von Pfizer, und laut Martin ist dieses S-1-Spike-Protein eine Biowaffe und kein Krankheitserreger. Neun Jahre später, im Jahr 1999, beauftragte Fauci als Direktor des NIAID die University of North Carolina Chapel Hill mit der Entwicklung eines infektiösen Coronavirus mit Replikationsdefekt“, das speziell auf das menschliche Lungenepithel abzielt.

Das am 19. April 2002 eingereichte Patent (Patent Nr. 7279327) für dieses Coronavirus mit Replikationsdefekt, das menschliche Lungenzellen angreift, beschreibt die Gensequenzierung des resultierenden Virus und wie der ACE-Rezeptor, die ACE2-Bindungsdomäne und das S-1-Spike-Protein entwickelt wurden und im Labor mit Hilfe leicht verfügbarer Gensequenzierungstechnologien synthetisch verändert werden konnten.

Im Grunde genommen wird ein Computercode in einen künstlichen Krankheitserreger oder einen Zwischenerreger verwandelt. Diese Technologie wurde ursprünglich finanziert, um das Coronavirus als Vektor für einen HIV-Impfstoff nutzbar zu machen, aber das war natürlich noch nicht alles.

CDC hält Patente auf SARS-Coronavirus

Die U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) halten ebenfalls wichtige Patente, darunter ein illegal erworbenes Patent für die gesamte Gensequenz des SARS-Coronavirus (Patent Nr. 7220852), die laut Martin zu 99 % mit der jetzt als SARS-CoV-2 identifizierten Sequenz identisch ist.

Mit diesem CDC-Patent waren auch mehrere abgeleitete Patente verbunden, darunter das US-Patent 46592703P und das US-Patent 7776521, die die Gensequenz des SARS-Coronavirus und die Mittel zu dessen Nachweis mittels RT-PCR-Test abdecken. Mit diesen beiden Patenten hat die CDC die vollständige wissenschaftliche Kontrolle, da sie sowohl die Herkunft des Virus als auch dessen Nachweis besitzt.

Laut Martin gibt es auch Beweise für eine kriminelle Verschwörung zwischen der CDC und Sequoia Pharmaceuticals. Am 28. April 2003 – drei Tage nachdem die CDC ihr Patent für das SARS-Coronavirus angemeldet hatte – meldete Sequoia Pharmaceuticals ein Patent auf ein antivirales Mittel zur Behandlung und Kontrolle des infektiösen Coronavirus an (Patent Nr. 7151163).

Die CDC meldete also ein Patent auf das SARS-Coronavirus an, und drei Tage später gibt es eine Behandlung? Dies deutet stark darauf hin, dass es hinter den Kulissen eine Arbeitsbeziehung gab. Das 2002 gegründete Unternehmen Sequoia Pharmaceuticals entwickelt antivirale Therapeutika mit besonderem Schwerpunkt auf arzneimittelresistenten Viren. Zu seinen Hauptinvestoren gehört der Wellcome Trust.

Aber es gibt noch ein weiteres Problem mit dem 2003 von Sequoia eingereichten Antrag für ein antivirales Mittel. Er wurde veröffentlicht, bevor das CDC-Patent auf das SARS-Coronavirus erteilt wurde, was erst 2007 geschah, und die CDC hatte dafür bezahlt, den Antrag geheim zu halten.

Es gibt also keine Möglichkeit, dass irgendjemand außer einem Insider über diese Informationen verfügt. Dies ist ein klarer Beweis für kriminelle Verschwörung, Erpressung und geheime Absprachen, stellt Martin fest. Man kann nicht eine Behandlung für etwas entwickeln, von dem man nicht weiß, dass es existiert.

Sanofi besitzt auch eine Reihe von Patenten, die neuartige Merkmale von SARS-CoV-2 beschreiben, nämlich die polybasische Spaltstelle, das Spike-Protein und die ACE2-Rezeptorbindungsdomäne. Das erste dieser Patente, U.S. Patent No. 9193780, wurde am 24. November 2015 erteilt.

Zwischen 2008 und 2017 wurde auch eine Reihe von Patenten von einer langen Liste von Akteuren eingereicht, darunter Crucell, Rubeus Therapeutics, Children’s Medical Corporation, Ludwig-Maximilians-Universität in München, Protein Science Corporation, Dana-Farber Cancer Institute, University of Iowa, University of Hong Kong und das Chinese National Human Genome Center in Shanghai.

Laut Martin gibt es 73 Patente, die zwischen 2008 und 2019 erteilt wurden und die genau die Elemente beschreiben, die angeblich einzigartig für SARS-CoV-2 sind. Es ist unklar, ob die Patentanmeldung von Moderna aus dem Jahr 2016 Teil dieser Liste ist.

