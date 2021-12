Covid-Impfstoffe: Ein Realitätscheck

Die neuesten unvoreingenommenen Fakten zur Sicherheit und Wirksamkeit von Covid-Impfstoffen.

Bitte beachten : Kein medizinischer Rat; Patienten werden gebeten, einen Arzt aufzusuchen.

Wirksamkeit des Covid-Impfstoffs

Im Jahr 2021 haben Covid-Impfstoffe möglicherweise mehrere Hunderttausend Leben gerettet, indem sie die Auswirkungen der Covid-Wellen im Frühjahr (Alpha), Sommer (Delta) und frühen Winter (auch Delta) abgeschwächt haben. Dies lässt sich leicht erkennen, wenn man Länder mit einer hohen Impfrate mit Ländern mit einer niedrigen Impfrate vergleicht (z Diagramm unten).

Wichtig ist, dass vor der Winterwelle 2021/22 nur etwa 20 bis 50 % der Menschen in Westeuropa und den meisten US-Bundesstaaten eine natürliche (dh durch eine Infektion erworbene) Immunität gegen Covid entwickelt hatten. In Lateinamerika, Teilen Afrikas (einschließlich Südafrika) und Teilen Asiens (zB Indien) hatten etwa 50 bis 80 % eine natürliche Immunität entwickelt. In einigen dieser Regionen ist die verschleppte Grippe bereits zurückgekehrt .

Viel weniger Covid-Todesfälle in EU-Ländern mit hohem Impfschutz: