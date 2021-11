COVID-Impfstoffe haben keinen Einfluss auf die Infektion

Die Forschung zeigt, dass der Anstieg der COVID-19-Fälle in 68 Ländern weltweit und in 2947 Bezirken in den USA völlig unabhängig von der Impfquote ist.

Die Daten aus den US-Bezirken zeigten ähnliche Tendenzen: Die Zahl der neuen COVID-19-Fälle pro 100.000 Einwohner war unabhängig von der Impfquote „weitgehend ähnlich“.

Von den fünf US-Bezirken mit den höchsten Impfraten – die zwischen 84,3 % und 99,9 % liegen – stehen vier auf der Liste der US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention für eine hohe Durchimpfungsrate, während 26,3 % der 57 Bezirke mit niedriger Durchimpfungsrate eine Impfrate von unter 20 % aufweisen.

In Island und Portugal, wo jeweils mehr als 75 % der Bevölkerung vollständig geimpft sind, gibt es mehr COVID-19-Fälle pro 1 Million Einwohner als in Vietnam und Südafrika, wo nur etwa 10 % der Bevölkerung vollständig geimpft sind.

Die CDC-Daten zeigen, dass die Rate der Krankenhauseinweisungen wegen schwerer Erkrankungen bei den vollständig Geimpften von 0,01 % im Januar 2021 auf 9 % im Mai 2021 gestiegen ist, und die Zahl der Todesfälle von 0 % auf 15,1 %. Wenn die Impfungen tatsächlich gewirkt hätten, hätten diese Raten nahe Null bleiben müssen.

In Anbetracht des Umfangs der Massenimpfkampagne gegen COVID-19 müssten wir, wenn die Impfungen wie angekündigt wirken würden, bereits eine durch den Impfstoff hervorgerufene Herdenimmunität haben. Bis zum 28. Oktober 2021 wurden 6,94 Milliarden Dosen COVID-19-Impfungen verabreicht, was bedeutet, dass 49 % der Weltbevölkerung mindestens eine Dosis erhalten haben.

Hinzu kommt, dass wir über eine weit verbreitete natürliche Immunität verfügen, so dass COVID-19 zu diesem Zeitpunkt eigentlich kein Thema mehr sein sollte. Selten hält eine Pandemie länger als 18 Monate an. Dennoch besteht COVID-19 angeblich weiter. Offensichtlich funktionieren die Masseninjektionen nicht.

Eine Ende September 2021 im European Journal of Epidemiology veröffentlichte Studie bestätigt dies und zeigt, dass der Anstieg der COVID-19-Fälle (d. h. der positiven Fälle auf der Grundlage von PCR-Tests) in 68 Ländern weltweit in keinerlei Zusammenhang mit der Impfquote steht. Das Gleiche gilt für 2947 Bezirke in den USA. Im obigen Video von Peak Prosperity erläutert Chris Martenson, Ph.D., die Einzelheiten dieser Studie.

Daten zeigen, dass die COVID-Impfungen keinen Einfluss auf die Infektionsraten haben

Während die offizielle COVID-Darstellung weiterhin den Ungeimpften die Schuld an der anhaltenden Pandemie gibt, zeigen die Daten, dass in Gebieten mit hohen Impfraten, wie z. B. in Israel, weiterhin eine erhebliche COVID-19-Ausbreitung zu verzeichnen ist. Wie S.V. Subramanian vom Harvard Center for Population and Development Studies und ein Kollege im European Journal of Epidemiology feststellen:

Impfstoffe sind derzeit die wichtigste Strategie zur Bekämpfung von COVID-19 auf der ganzen Welt. So wird beispielsweise behauptet, dass die anhaltende Welle neuer Fälle in den Vereinigten Staaten (USA) auf Gebiete mit niedrigen Impfraten zurückzuführen ist. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch in Ländern wie Deutschland und dem Vereinigten Königreich. Gleichzeitig ist auch in Israel, das für seine rasche und hohe Durchimpfungsrate gelobt wurde, ein erheblicher Anstieg der COVID-19-Fälle zu verzeichnen.

Die Forscher untersuchten die Beziehung zwischen neuen COVID-19-Fällen und dem prozentualen Anteil der Bevölkerung, der vollständig geimpft war, anhand der Daten, die am 3. September 2021 von Our World in Data für die länderübergreifende Analyse zur Verfügung standen, und den Daten des COVID-19-Teams des Weißen Hauses für die Bezirke der USA.

Achtundsechzig Länder wurden einbezogen. Zu den Einschlusskriterien gehörten Daten über die zweite Impfdosis, Daten über COVID-19-Fälle und Bevölkerungsdaten mit Stand vom 3. September 2021. Anschließend berechneten sie für jedes Land die COVID-19-Fälle pro 1 Million Menschen und den Prozentsatz der Bevölkerung, der vollständig geimpft war.

Den Autoren zufolge gab es „keinen erkennbaren Zusammenhang zwischen dem Prozentsatz der vollständig geimpften Bevölkerung und neuen COVID-19-Fällen in den letzten sieben Tagen“. Im Gegenteil, höhere Impfraten wurden mit einem leichten Anstieg der Fälle in Verbindung gebracht. Die Autoren schreiben dazu:

[D]ie Trendlinie deutet auf einen geringfügig positiven Zusammenhang hin, sodass Länder mit einem höheren Prozentsatz der vollständig geimpften Bevölkerung mehr COVID-19-Fälle pro 1 Million Einwohner haben.

Wie Martenson anmerkt, widerspricht dies der offiziellen Darstellung, die behauptet, die Impfungen seien hochwirksam bei der Verhinderung symptomatischer Infektionen. Wikipedia geht sogar so weit zu behaupten: Ein COVID-19-Impfstoff ist ein Impfstoff, der eine erworbene Immunität gegen COVID-19 vermitteln soll, obwohl er in Wirklichkeit gar nichts dergleichen bewirkt.

Selbst die Entwickler geben zu, dass die Impfung die Infektion nicht verhindern kann. Sie reduziert lediglich die Symptome der Infektion. Das zeigt nur, wie unzuverlässig Wikipedia ist. Sie ist so voreingenommen, dass es sich um Desinformation handelt.

Höhere Impfraten in Verbindung mit höheren Fallzahlen

Falls es noch irgendwelche Zweifel an der Notwendigkeit gab, die weltweite Massenimpfkampagne ernsthaft in Frage zu stellen, so sollte diese Tatsache sie ausräumen: In Island und Portugal, wo jeweils mehr als 75 % der Bevölkerung vollständig geimpft sind, gibt es mehr COVID-19-Fälle pro 1 Million Einwohner als in Vietnam und Südafrika, wo nur etwa 10 % der Bevölkerung vollständig geimpft sind.

Israel ist ein weiteres Beispiel. Mit mehr als 60 % vollständig geimpfter Bevölkerung wies Israel in den sieben Tagen vor dem 3. September 2021 die höchste Zahl von COVID-19-Fällen pro 1 Million Einwohner auf.

Die Daten aus den US-Bezirken zeigten ähnliche Trends, wobei die Zahl der neuen COVID-19-Fälle pro 100 000 Einwohner unabhängig von der Impfquote „weitgehend ähnlich“ war. „Ich bin mir ziemlich sicher, dass es so nicht funktionieren sollte“, sagt Martenson.

Er weist darauf hin, dass Präsident Biden vor kurzem eine Erklärung herausgegeben hat, in der er sagte, dass Mitarbeiter des Gesundheitswesens vollständig geimpft werden müssen, weil sie dann „COVID-19 nicht auf Patienten übertragen können“. „Das macht aber keinen Sinn“, sagt Martenson, „denn hier sehen wir diesen Zusammenhang nicht, der eigentlich lauten müsste: Je besser geimpft [eine Bevölkerung] ist, desto geringer ist die Übertragungsrate.“

Die Autoren der Studie stellen ferner fest, dass es keinerlei Anzeichen dafür gibt, dass die Fälle mit steigenden Impfraten zurückgehen. „Es scheint auch keine signifikanten Anzeichen dafür zu geben, dass die COVID-19-Fälle mit einem höheren Prozentsatz der vollständig geimpften Bevölkerung abnehmen“, schreiben sie.

Bemerkenswert ist, dass von den fünf US-Bezirken mit den höchsten Impfraten – zwischen 84,3 % und 99,9 % vollständig geimpft – vier auf der Liste der US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention für „hohe Übertragungsraten“ standen. In 26,3 % der 57 Bezirke mit „niedriger Übertragung“ lag die Impfquote unter 20 %.

In der Studie wurde sogar eine einmonatige Verzögerung berücksichtigt, die bei den vollständig Geimpften auftreten könnte, da es angeblich zwei Wochen nach der letzten Dosis dauert, bis die „volle Immunität“ eintritt. Dennoch wurde „kein erkennbarer Zusammenhang zwischen COVID-19-Fällen und dem Anteil der vollständig Geimpften“ festgestellt.

Höchste Zeit für einen Strategiewechsel

Die Studie fasst mehrere Gründe zusammen, warum das „alleinige Vertrauen auf die Impfung als primäre Strategie zur Eindämmung von COVID-19“ überdacht werden sollte. Zunächst einmal lässt die Wirksamkeit der Impfung schnell nach.

Aus einem Bericht des israelischen Gesundheitsministeriums geht hervor, dass die Wirksamkeit der Injektion von Pfizer-BioNTech von 95 % im Dezember 2020 auf 64 % Anfang Juli 2021 und 39 % Ende Juli, als der Delta-Stamm vorherrschend wurde, zurückging.

„Es wurde auch ein erheblicher Rückgang der Immunität durch mRNA-Impfstoffe sechs Monate nach der Immunisierung berichtet“, so die Forscher, und fügten hinzu, dass sogar schwere Krankenhausaufenthalte und Todesfälle durch COVID-19, gegen die die Impfungen angeblich schützen, dramatisch zugenommen haben.

Daten der U.S. Centers for Disease Control and Prevention zeigen, dass die Raten der Krankenhauseinweisungen wegen schwerer Erkrankungen unter den vollständig Geimpften von 0,01 % im Januar 2021 auf 9 % im Mai 2021 gestiegen sind, und dass die Todesfälle von 0 % auf 15,1 % gestiegen sind. Wenn die Impfungen so wirken, wie sie beworben werden, warum steigen dann diese Raten? Sie hätten bei Null bleiben müssen.

Die Forscher wiesen auch darauf hin, dass die durch den Impfstoff von Pfizer-BioNTech erworbene Immunität nicht so stark ist wie die durch die Genesung vom COVID-19-Virus erworbene Immunität. So ergab eine am 25. August 2021 veröffentlichte retrospektive Beobachtungsstudie, dass die natürliche Immunität der Immunität durch COVID-19-Impfungen überlegen ist. Laut den Autoren dieser Studie:

.. die natürliche Immunität einen länger anhaltenden und stärkeren Schutz gegen die durch die Delta-Variante von SARS-CoV-2 verursachte Infektion, symptomatische Erkrankung und Krankenhausaufenthalt bietet als die durch die Zweidosis-Impfung mit BNT162b2 induzierte Immunität.

Tatsache ist, dass es zwar immer wieder zu Durchbrüchen bei denjenigen kommt, die COVID-19-Injektionen erhalten haben, dass es aber extrem selten ist, sich erneut mit COVID-19 zu infizieren, nachdem man die Krankheit bereits durchgemacht und sich erholt hat.

Dies wurde in einer irischen Studie nachgewiesen, in der die Daten von 615.777 Personen, die sich von COVID-19 erholt hatten, mit einer Nachbeobachtungszeit von mehr als 10 Monaten untersucht wurden. Die absolute Reinfektionsrate reichte von 0 % bis 1,1 %, während der Median der Reinfektionsrate bei nur 0,27 % lag. Wie die Autoren feststellten, „war die Reinfektion ein seltenes Ereignis … und keine Studie berichtete über einen Anstieg des Reinfektionsrisikos im Laufe der Zeit.“

Eine andere Studie ergab ähnlich beruhigende Ergebnisse. Sie verfolgte 43.044 SARS-CoV-2-Antikörper-positive Personen bis zu 35 Wochen lang, und nur 0,7 % wurden erneut infiziert. Als die Genomsequenzierung angewandt wurde, um das Risiko einer Reinfektion auf Bevölkerungsebene abzuschätzen, wurde das Risiko auf 0,1 % geschätzt.

Nach sieben Monaten gab es immer noch keinen Hinweis auf eine nachlassende Immunität. Die Autoren der Studie erklärten dazu: „Reinfektionen sind selten. Eine natürliche Infektion scheint einen starken Schutz gegen eine Reinfektion mit einer Wirksamkeit von mehr als 90 % für mindestens sieben Monate zu bewirken“.

Alles Risiko und keine Belohnung

Der Zweck der informierten Zustimmung besteht darin, den Menschen alle verfügbaren Daten über ein medizinisches Verfahren zur Verfügung zu stellen, damit sie eine fundierte Entscheidung treffen können, bevor sie zustimmen. Im Fall des COVID-19-Impfstoffs waren aufgrund der Notfallzulassung zunächst nur sehr wenige Daten verfügbar.

Als jedoch immer mehr schwerwiegende Nebenwirkungen zutage traten, wurden die Versuche, sie öffentlich zu machen, unterbunden. Mediziner und Wissenschaftler wurden zensiert und enttarnt, nur weil sie begründete Bedenken äußerten.

Im August 2021 deckte eine große Studie aus Israel auf, dass die COVID-19-mRNA-Impfung von Pfizer mit einem dreifach erhöhten Risiko für Myokarditis verbunden ist, was zu einer Erkrankung mit einer Rate von 1 bis 5 Ereignissen pro 100.000 Personen führt. Auch andere erhöhte Risiken wurden nach der COVID-19-Impfung festgestellt, darunter Lymphadenopathie (geschwollene Lymphknoten), Blinddarmentzündung und Herpes-Zoster-Infektion.

Bei einem Programm dieser Größenordnung wäre alles, was über 150 Todesfälle hinausgeht, ein Alarmsignal. In den USA gab es 186 Todesfälle bei nur 27 Millionen geimpften Amerikanern. ~ Dr. Peter McCullough

Dr. Peter McCullough, Internist, Kardiologe und Epidemiologe, gehört zu denjenigen, die davor gewarnt haben, dass die COVID-19-Injektionen nicht nur versagen, sondern auch Leben gefährden. Laut McCullough wurden bis zum 22. Januar 2021 186 Todesfälle nach COVID-19-Injektionen an die Datenbank VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) gemeldet – mehr als genug, um das besorgniserregende Mortalitätssignal zu erreichen und das Programm zu stoppen.

„Bei einem Programm dieser Größenordnung wäre alles, was über 150 Todesfälle hinausgeht, ein Alarmsignal“, sagte er. In den USA gab es 186 Todesfälle bei nur 27 Millionen geimpften Amerikanern“. McCullough ist der Ansicht, dass das COVID-19-Impfprogramm im Februar 2021 aufgrund der Sicherheit und des Todesrisikos eingestellt worden wäre, wenn es die entsprechenden Sicherheitsgremien gegeben hätte.

Durch die absichtliche Unterdrückung von Informationen haben die Medien und Big Tech jedoch eine informierte Zustimmung unmöglich gemacht. Man kann einfach keine informierte Entscheidung treffen, wenn nur eine Seite zu Wort kommt und Informationen weitergeben darf. Erschwerend kommt hinzu, dass es Beweise dafür gibt, dass die Behörden, auf die wir uns bei der Gewährleistung der Arzneimittelsicherheit und dem Schutz der öffentlichen Gesundheit verlassen, Statistiken manipulieren und ihre eigene Vertuschung betreiben, um die Akzeptanz von Impfstoffen zu erhöhen.

Da die Daten keinen Unterschied zwischen den COVID-19-Fällen bei Geimpften und Ungeimpften zeigen, wird es immer wahrscheinlicher, dass die Injektionen ein hohes Risiko mit sehr geringem Nutzen darstellen, insbesondere bei jüngeren Menschen, deren Risiko einer schweren COVID-19-Infektion verschwindend gering ist.

Kinder sind ernsthaft gefährdet

Aufgrund des Risikos einer Herzmuskelentzündung hat der britische Joint Committee on Vaccination and Immunization (JCVI) empfohlen, gesunden 12- bis 15-Jährigen keine COVID-9-Injektionen zu verabreichen.

In der Zwischenzeit gab die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA nicht nur grünes Licht für Teenager, sondern genehmigte auch die Pfizer-Impfung für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren,29 trotz starker Einwände von qualifizierten Ärzten und Wissenschaftlern. Wie The Defender berichtet:

Experten äußerten sich besorgt über den Mangel an Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten, die Pfizer für die Verwendung seines COVID-Impfstoffs bei jüngeren Kindern vorgelegt hat, und wiesen auf zunehmende Sicherheitssignale hin, die auf Meldungen an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) beruhen. Sie stellten auch die Notwendigkeit infrage, Kinder – deren Risiko, an COVID zu sterben, „fast gleich Null“ ist – überhaupt zu impfen. Laut Dr. Meryl Nass, Mitglied des wissenschaftlichen Beratungsgremiums von Children’s Health Defense, hat Pfizer wieder einmal nicht alle Kinder, die an der Studie teilgenommen haben, in seine Sicherheitsstudie einbezogen.

Dreitausend Kinder erhielten den COVID-Impfstoff von Pfizer, aber nur 750 Kinder wurden selektiv in die Sicherheitsanalyse des Unternehmens einbezogen, so Nass. Die Studien in der Altersgruppe der 5-11-Jährigen sind im Wesentlichen die gleichen wie die der 12-15-Jährigen. Mit anderen Worten, sie sind ebenso kurz und unbefriedigend, mit unzureichenden Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten und ohne überzeugende Begründung, warum diese Art der immunüberbrückenden Analyse ausreicht … Alle schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse wurden als nicht im Zusammenhang mit dem Impfstoff stehend betrachtet…

Dr. Jessica Rose, Virusimmunologin und Biologin, erklärte dem Gremium, dass die EUA für biologische Agenzien das Vorliegen eines Notfalls und das Nichtvorhandensein einer alternativen Behandlung voraussetzt. Es gibt keinen Notfall und COVID-19 ist hervorragend behandelbar, sagte Rose. In einer von Rose mitverfassten, von Experten begutachteten Studie wurde festgestellt, dass die Myokarditis-Raten bei 13- bis 23-Jährigen innerhalb von acht Wochen nach der Einführung des COVID-Impfstoffs deutlich höher waren. Bei den 12- bis 15-Jährigen, so Rose, waren die gemeldeten Fälle von Myokarditis 19-mal höher als die Hintergrundraten …

Rose sagte, dass Zehntausende von Berichten für Kinder im Alter von 0 bis 18 Jahren bei VAERS eingereicht wurden. Rose erklärte: In dieser Altersgruppe sind 60 Kinder gestorben – 23 von ihnen waren weniger als 2 Jahre alt. Es ist beunruhigend festzustellen, dass in dieser Altersgruppe 5.510 Mal die Meldung ‚Produkt an Patienten ungeeigneten Alters verabreicht‘ eingereicht wurde. Zwei Kinder wurden, vermutlich von medizinischem Fachpersonal, unsachgemäß injiziert und starben anschließend.

In einem Artikel vom 20. Oktober 2021 bezeichnete Paul Elias Alexander, Ph.D., ein ehemaliger Assistenzprofessor für evidenzbasierte Medizin und Forschungsmethoden, den Plan, kleine Kinder zu impfen, als „absolut rücksichtslos“ und „gefährlich aufgrund fehlender Sicherheitsdaten und schlechter Forschungsmethodik“.

Wir haben auch herausgefunden, dass die FDA Daten über Kinder, die bei den Impfstoffversuchen schwer verletzt wurden, ignoriert und vergräbt, was das Vertrauen in die wenigen Studiendaten, die es gibt, weiter schwächt. In der Zwischenzeit gibt es Daten, die darauf hindeuten, dass kein Kind an COVID-19 gestorben ist, das keine ernsthafte Grunderkrankung hatte. Alexander untersucht diese Daten in seinem Artikel.

Massenimpfung treibt die Entstehung von Varianten an

Erschwerend kommt hinzu, dass es Hinweise darauf gibt, dass die Impfungen die Entstehung von Mutationen fördern, die zu Varianten mit erhöhter Infektiosität und antikörperschwächenden Fähigkeiten führen. Abgesehen von der nachlassenden Wirksamkeit erklärt dies auch, warum die Raten schwerer Infektionen unter den vollständig Geimpften weiter steigen.

In einer Studie, die am 23. August 2021 auf dem Preprint-Server bioRxiv veröffentlicht wurde, wird davor gewarnt, dass die Delta-Variante „eine vollständige Resistenz gegen Wildtyp-Spike-Impfstoffe entwickeln kann“.

Den Autoren zufolge konnten die Impfstoff-Antikörper von Pfizer das Virus nicht mehr neutralisieren, nachdem vier häufige Mutationen in die Rezeptorbindungsdomäne der Delta-Variante eingeführt worden waren. Außerdem stellten sie eine erhöhte Infektiosität fest. Dies könnte zu einem Worst-Case-Szenario führen, bei dem diejenigen, die die Pfizer-Impfung erhalten haben, bei Kontakt mit dem Virus schwerer erkranken.

Eine Delta-Variante mit drei der vier Mutationen ist bereits aufgetaucht, was darauf hindeutet, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis sich eine vierte Mutation entwickelt, wodurch das Virus vollständig resistent gegen die Pfizer-Impfung wäre.

In der Tat haben viele vor einer Flucht des Immunsystems gewarnt, da das COVID-19-Virus bei Massenimpfungen unter Druck gerät. Eine andere Studie – die auf einem mathematischen Modell beruht – ergab, dass sich ein Worst-Case-Szenario entwickeln kann, wenn ein großer Prozentsatz einer Bevölkerung geimpft wird, die Virusübertragung aber hoch bleibt.

Dies ist das beste Szenario für die Entwicklung resistenter mutierter Stämme, und genau das ist die Situation, in der sich die USA und viele andere Teile der Welt derzeit befinden. Es ist an der Zeit anzuerkennen, dass die COVID-Impfung nicht die Lösung ist. Die natürliche Immunität ist es. Wie die Forscher des European of Journal of Epidemiology feststellten:

Die Stigmatisierung von Bevölkerungsgruppen kann mehr schaden als nützen. Wichtig ist, dass andere, nicht-pharmakologische Präventionsmaßnahmen (z. B. die Bedeutung grundlegender öffentlicher Gesundheitshygiene in Bezug auf die Einhaltung von Sicherheitsabständen oder das Händewaschen, die Förderung häufigerer und billigerer Formen von Tests) erneuert werden müssen, um ein Gleichgewicht zu finden, damit wir lernen, mit COVID-19 zu leben, so wie wir auch 100 Jahre später noch mit verschiedenen saisonalen Abwandlungen des Influenzavirus von 1918 leben.

Machen Sie Ihre eigene Risiko-Nutzen-Analyse

Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir, dass es keinen Grund gibt, COVID-19 zu fürchten. Insgesamt ist die Sterblichkeit gleich hoch wie bei der gewöhnlichen Grippe. Sofern Sie nicht in einem Pflegeheim leben oder an mehreren Krankheiten leiden, liegt Ihre Chance, einen Anfall von COVID-19 zu überleben, im Durchschnitt bei 99,74 %. Viel besser geht es wirklich nicht, es sei denn, Sie erwarten, dass die Menschheit plötzlich unsterblich wird.

Sollten Sie Symptome entwickeln, denken Sie daran, dass Ihnen mehrere wirksame Frühbehandlungsprotokolle zur Verfügung stehen, wie z. B. das Frontline COVID-19 Critical Care Alliance I-MASK+46 -Protokoll, das Zelenko-Protokoll und vernebeltes Peroxid, das in Dr. David Brownsteins Fallbericht und Dr. Thomas Levys kostenlosem E-Book „Rapid Virus Recovery“ beschrieben wird. Welches Behandlungsprotokoll Sie auch immer anwenden, stellen Sie sicher, dass Sie so bald wie möglich mit der Behandlung beginnen, idealerweise beim ersten Auftreten der Symptome.

Die im nationalen Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) gemeldete Todesrate durch COVID-19-Impfungen übersteigt dagegen die gemeldete Todesrate von mehr als 70 Impfstoffen zusammen in den letzten 30 Jahren, und wenn Sie durch eine COVID-Impfung verletzt werden und in den USA leben, können Sie nur eine Entschädigung nach dem Countermeasures Injury Compensation Act (CICP) beantragen.

Die Entschädigung durch den CICP ist sehr begrenzt und schwer zu bekommen. In den 15 Jahren seines Bestehens wurden gerade einmal 29 Ansprüche ausgezahlt, also weniger als einer von 10. Sie haben nur dann Anspruch auf Entschädigung, wenn Ihre Verletzung einen Krankenhausaufenthalt erfordert und zu einer erheblichen Behinderung und/oder zum Tod führt, und selbst wenn Sie die Anspruchsvoraussetzungen erfüllen, müssen Sie Ihre private Krankenversicherung aufbrauchen, bevor sie die Differenz auszahlt.

Es gibt keine Entschädigung für Schmerzen und Leiden, nur für entgangenen Lohn und unbezahlte Arztrechnungen. Das bedeutet, dass eine Person im Ruhestand keinen Anspruch hat, selbst wenn sie stirbt oder im Rollstuhl landet. Die Gehaltsentschädigung ist zeitlich begrenzt und auf 50.000 Dollar pro Jahr begrenzt, und die Entscheidung des CICP kann nicht angefochten werden.

Um sich ein Bild von den tatsächlichen Risiken zu machen, sollten Sie sich einige der Fälle ansehen, die auf nomoresilence.world gemeldet wurden, einer Website, die sich dafür einsetzt, denjenigen eine Stimme zu geben, die durch COVID-Spritzen verletzt wurden.

Wenn Sie oder ein Familienmitglied die Impfung in Erwägung ziehen, sollten Sie sich das von The Solari Report erstellte Formular zur Offenlegung der finanziellen Situation der Familie ansehen, um sicherzustellen, dass ein unerwünschtes Ereignis oder ein Todesfall nicht zum finanziellen Ruin der gesamten Familie führt.

