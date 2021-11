Erzbischof Carlo Maria Viganò verurteilt Schweizer Pandemie-Maßnahmen

Anmerkung der Redaktion: Der Erzbischof wendet sich an Demonstranten, die sich am 12. November in Bern versammelt haben, um gegen die zu erwartenden COVID-19-Beschränkungen zu protestieren.

Liebe Freunde, viele von euch hätten nie gedacht, dass die Schweiz irgendwann Italien und anderen Nationen folgen würde, indem sie sich auch in Sachen Pandemie-Notstand dem Diktat der Eliten beugt. In der Tat ist Ihre Eidgenossenschaft anderen Ländern auf dem Weg der Globalisierung bereits weit voraus, und die Spuren der Neuen Weltordnung sind im Leben der großen Schweizer Städte deutlich zu erkennen.

Und so wie Schweden von den Abriegelungen und den Masken verschont blieb, hätte man geglaubt, dass auch in der Schweiz die Maßnahmen zur vermeintlichen Eindämmung der Ansteckung das gescheiterte Modell übernommen hätten, für das Italien stattdessen ein tragisches Beispiel ist.

Andererseits, da das Weltwirtschaftsforum seinen Sitz in Davos hat, hätten einige von Ihnen hoffen können, dass Klaus Schwab Sie davor bewahrt hätte, am eigenen Leib zu erfahren, was die gesamte Menschheit erwartet, wenn wir nur zulassen, dass sein unsinniger Great Reset, den die UNO unter dem Namen Agenda 2030 mittragen wird, zu Ende gebracht wird.

Und doch, wenn Sie daran denken, was Ihnen am 1. Juni 2016 mit der Einweihung des Gotthardtunnels gezeigt wurde, sollten Sie eine Vorstellung von den inspirierenden Prinzipien der Neuen Weltordnung haben

Sie sind heute hier, um gegen die Verschärfung der Gesundheits- und Kontrollmaßnahmen zu protestieren, die von der Schweizer Bundesregierung unter dem Vorwand der sogenannten Pandemie beschlossen wurden. Was der Schweiz bevorsteht, wurde, wie Sie wissen, ganz oder teilweise von anderen Nationen übernommen, darunter Italien. Die Diskriminierung der Nichtgeimpften ist in vielen Ländern bereits Realität, ebenso wie die Verfolgung der Bürger mit Hilfe des Impfpasses, die Aussetzung des Gehalts für diejenigen, die sich nicht der Kontrolle unterziehen, und die Möglichkeit der Behörden, Gesetze in Abweichung von den allgemeinen Gesetzen und der Verfassung zu erlassen.

Aber erlauben Sie mir, Ihnen allen einige Fragen zu stellen.

Protestieren Sie wegen einer Einschränkung Ihrer verfassungsmäßigen Freiheiten, oder weil Sie erkennen, dass diese ersten Kontrollmaßnahmen nur der erste Schritt einer fortschreitenden Aufhebung Ihrer individuellen Freiheit sind – übernommen von einem Staat/Arzt, der für Sie entscheidet, wie Sie zu behandeln sind, von einem Staat/Meister, der entscheidet, ob und wann Sie das Haus verlassen, arbeiten, in ein Restaurant gehen und reisen können?

Wenn es Ihnen nur darum geht, die Freiheit zu haben, das zu tun, was Sie wollen, macht Ihre Demonstration keinen Sinn.

Demonstrieren Sie gegen den Grünen Pass und akzeptieren Sie dennoch das Narrativ über die Pandemie und die Impfstoffe, oder haben Sie erkannt, dass diese kolossale Farce auf einem in einem Labor hergestellten Virus beruht, der verbreitet wurde, um eine Notfallpandemie zu schaffen, die einen Vorwand bietet, die gesamte Menschheit unter Kontrolle zu bringen?

Sind Sie auf die Straße gegangen, weil es Sie nervt, dass Sie Ihren QR-Code scannen müssen, um Ihr Büro oder Ihren Arbeitsplatz zu betreten – und doch sind Sie mit dem experimentellen genetischen Serum geimpft worden. Oder haben Sie erkannt, dass die sogenannten Impfstoffe unwirksam sind, dass das Risiko sogar schwerwiegender lang- und kurzfristiger Nebenwirkungen besteht, dass die Pharmakonzerne, die Sie als Versuchskaninchen benutzen, keine Verantwortung tragen und dass sie, wenn Sie krank werden oder sterben, keinen Schadenersatz zahlen oder sich vor Gericht verantworten müssen?

Und schließlich, haben Sie beschlossen, zu protestieren, weil die Freiheit, sich keiner Gesundheitskontrolle zu unterziehen, dieselbe Freiheit ist, in deren Namen Sie glauben, das Recht zu haben, Kinder im Mutterleib, ältere Menschen und Kranke in ihren Krankenhausbetten zu töten? Ist das dieselbe Freiheit, die homosexuelle Partnerschaften und die Gender-Theorie legitimieren würde? Ist das die Freiheit, auf die Sie sich berufen? Die Freiheit, gegen das Gesetz Gottes zu verstoßen, seinen Namen zu lästern, das Naturgesetz zu verletzen, das er in das Herz eines jeden Menschen geschrieben hat?

Denn wenn es Ihnen nur darum geht, frei zu sein, zu tun, was Sie wollen, hat Ihre Demonstration keinen Sinn. Gerade diejenigen, die Ihnen von der Gleichstellung der Geschlechter, dem Recht auf „reproduktive Gesundheit“, auf Euthanasie, auf Leihmutterschaft und sexuelle Freiheit vorschwärmen, haben Sie heute alle in der Hand und entscheiden im Namen „Ihres Wohls“, der öffentlichen Gesundheit oder des Schutzes des Planeten, was für Sie richtig ist. Sie sind es, die in Kürze den Grünen Pass mit Ihrem digitalen Ausweis, mit Ihrem Bankkonto, mit Ihrem Steuer-, Gehalts-, Sozialversicherungs- und Gesundheitsstatus verknüpfen werden und so – zu „Ihrem Besten“ – entscheiden können, ob Sie arbeiten, reisen, in ein Restaurant gehen und ein Steak oder lieber ein paar Insekten kaufen dürfen.

Diese Freiheit hat euch glauben lassen, ihr wäret „frei“, während diejenigen, die euch zu gehorsamen Sklaven machen wollen, euch herumlaufen lassen, indem sie die Leine verlängern und euch die Illusion geben, ihr könntet tun, was ihr wollt, ihr hättet das „Recht“, abzutreiben, gegen die Gebote der christlichen Moral zu leben, euch so zu verhalten, als gäbe es Gott nicht, als müsstet ihr euch am Tag des Gerichts niemals vor ihm verantworten.

Aber das ist keine Freiheit, das ist eine Lizenz. Es ist Libertinismus – die Freiheit, seiner Seele zu schaden, und gewiss nicht die Freiheit, aufrichtig zu leben, um das Paradies zu verdienen. Die wahre Freiheit ist vielmehr die Fähigkeit, innerhalb der Grenzen des Guten zu handeln, und das ist die Freiheit, die Sie anstreben sollten. Dies ist die Freiheit, die Sie mit Mut und Stolz einfordern sollten. Sie ist die Freiheit, die „euch frei machen wird“ (Johannes 8,32).

Es ist die Freiheit, sich nicht von den Versprechungen derjenigen täuschen zu lassen, die Ihnen eine bessere, ökologisch nachhaltige, integrative, tolerante, widerstandsfähige und geschlechtsneutrale Zukunft versprechen, während sie Sie zwingen, nur die Produkte zu kaufen, die sie im Internet verfügbar gemacht haben, das Mittag- und Abendessen per Lieferservice zu bestellen, sich telemedizinisch behandeln zu lassen, dem Unterricht per Fernunterricht zu folgen und nicht ins Büro zu gehen, weil sie „intelligent arbeiten“.

Ich spreche von der Freiheit, Nein zu sagen zu denen, die – indem sie Ihnen den Fortschritt in der Arbeitswelt vor Augen führen und Ihnen begeistert zeigen, wie viel Freizeit Sie bei reduzierter Arbeitszeit genießen können – Ihr Gehalt kürzen, Ihren gewerkschaftlichen Schutz abschaffen, Ihnen die Mittel zum Unterhalt einer Familie entziehen und Sie zwingen, in immer kleineren und anonymeren Wohnungen zu leben, die immer weiter am Stadtrand liegen. Nein zu sagen zu denen, die Ihnen erst die Autonomie eines Arbeitsplatzes nehmen, indem sie Arbeitslosigkeit schaffen und berufliche Spezialisierungen abschaffen, und Ihnen dann das Bürgergeld anbieten, mit dem sie Sie zu Sklaven machen – erpresst von einem Staat, der entscheidet, unter welchen Bedingungen Sie arbeiten können.

Die Freiheit, die Sie für sich beanspruchen müssen, besteht darin, die Medienerzählung, den kolossalen Betrug einer ganzen Kategorie, die der Elite untergeordnet ist, die Lügen verbreitet und die Wahrheit zensiert, die dafür bezahlt wird, die Macht zu stützen und abweichende Meinungen zu unterdrücken, nicht tatenlos hinzunehmen; die Freiheit, von den Journalisten zu verlangen, dass sie die Würde der Berufsethik und des Verhaltens wiederentdecken und nicht die Schande der höfischen Versklavung an Herren, die nie genug Macht haben können.

Es ist ein epochaler Kampf, in dem es um das Schicksal der gesamten Menschheit und jedes einzelnen von uns geht, sowohl in der Zeit als auch in der Ewigkeit.

Die Redefreiheit, auf die Sie sich alle berufen sollten, und vor allem diejenigen unter Ihnen, die verantwortungsvolle Aufgaben haben oder Berufe ausüben, die mit der gegenwärtigen Notlage in Verbindung stehen – Ärzte, Sanitäter, Strafverfolgungsbehörden, Richter, Politiker -, ist die Freiheit, die Korruption, die Interessenkonflikte, das Schweigen und die Komplizenschaft eines Systems aufzudecken, das auf Täuschung, Betrug, psychologischem Terrorismus und Manipulation der Wahrheit beruht. Die Freiheit, seine Zustimmung zu einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu verweigern, das mit rücksichtsloser Entschlossenheit durchgeführt wird.

Wir können uns fragen, ob sich mit dem Sieg dieses Referendums am 28. November etwas ändern wird. Die schweizerische Verfassung begünstigt die aktive Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger und wird dem Bundesrat ein starkes Signal geben, von seinen Absichten abzulassen. Aber denken Sie nicht, dass Ihr Kampf für die Grundrechte hier endet: Der Angriff erfolgt weltweit, und jeder von uns muss sich der Bedrohung bewusst sein, die jetzt über jedem von uns schwebt.

Es handelt sich nicht um einen Kampf, bei dem wir den gemeinsamen Feind mit menschlichen Anstrengungen allein besiegen können; es ist ein epochaler Kampf, bei dem das Schicksal der Menschheit als Ganzes wie auch jedes einzelnen von uns auf dem Spiel steht, sowohl in der Zeit als auch in der Ewigkeit. Und vor allem sind die Befürworter des Great Reset von Natur aus antichristlich und antichristlich, denn diese „neue Ordnung“ ist nichts anderes als das höllische Chaos.

Sie haben die Möglichkeit, sich zu entscheiden – nicht nur, ob der Grüne Pass unrechtmäßig ist, sondern ob Sie endgültig auf das verzichten wollen, was von Ihrer Freiheit übrig geblieben ist, und es zulassen, dass Ihnen der dystopische Albtraum einer Tyrannei aufgezwungen wird, die heute eine Gesundheitsdiktatur ist und morgen ökologisch oder transhuman sein wird. Und möge Gott denen beistehen und sie beschützen, die zu ihm gehören.