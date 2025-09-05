COVID-Impfstoffe „haben schwerwiegenden Schaden angerichtet“, heißt es in einer neuen, von Fachkollegen begutachteten Studie

Von Michael Nevradakis, Ph.D.

Die von 11 Wissenschaftlern und Rechtsexperten verfasste Studie kam zu dem Schluss, dass die künstlichen Merkmale des SARS-CoV-2-Virus und der mRNA-COVID-19-Impfstoffe wahrscheinlich das Ergebnis umstrittener Funktionsgewinnforschung sind. Der Artikel wurde im Journal of American Physicians and Surgeons veröffentlicht.

Eine neue, von Fachkollegen begutachtete Studie legt nahe, dass das für COVID-19 verantwortliche SARS-CoV-2-Virus Anzeichen einer „bewussten Manipulation” aufweist und dass diese Merkmale, darunter das auch in den mRNA-COVID-19-Impfstoffen enthaltene Spike-Protein, für die weltweit verbreiteten Gesundheitsschäden verantwortlich sind.

Die Studie, die von 11 Wissenschaftlern und Rechtsexperten verfasst wurde, wurde in der Herbstausgabe des Journal of American Physicians and Surgeons veröffentlicht.

Die Autoren argumentieren, dass die künstlichen Merkmale von SARS-CoV-2 und den mRNA-COVID-19-Impfstoffen wahrscheinlich das Ergebnis umstrittener Funktionsgewinnforschung sind, die gegen das Biologische Waffenübereinkommen der Vereinten Nationen verstößt.

Funktionsgewinnforschung, die die Übertragbarkeit oder Virulenz von Viren erhöht, wird häufig bei der Impfstoffentwicklung eingesetzt.

Laut der Studie führte die Ausbreitung von COVID-19 – gefolgt von der Einführung der mRNA-Impfstoffe – zu beispiellosen Gesundheitsschäden, die von „Autoimmunerkrankungen und Herz-Kreislauf-Katastrophen bis hin zu Schwangerschaftskomplikationen und aggressiven Krebserkrankungen” reichten.

„Diese Impfstoffe sind keineswegs harmlos, sondern haben tiefgreifende Schäden verursacht, indem sie fast jedes System des menschlichen Körpers gestört und zu einer beispiellosen Morbidität und Mortalität beigetragen haben”, heißt es in der Studie.

Dr. Andrew Zywiec, leitender Arzt bei Zywiec & Porter, ist der Hauptautor des Artikels. Er sagte, der Artikel zeige ein „Muster von Schäden, das zu konsistent und zu weit verbreitet ist, um als Zufall abgetan zu werden“. Er fügte hinzu:

„Die durch diese Eingriffe ausgelöste systemische Toxizität, die sich in Autoimmunerkrankungen, Herz-Kreislauf-Schäden, aggressiven Krebserkrankungen und katastrophalen Fortpflanzungsschäden äußert, stellt nicht nur ein Versagen im Bereich der öffentlichen Gesundheit dar, sondern auch einen schwerwiegenden Vertrauensbruch.“

Joseph Sansone, Ph.D., ein Psychotherapeut, der eine Klage zum Verbot von mRNA-Impfstoffen in Florida eingereicht hat, sagte, der Artikel sei „äußerst bedeutsam“, da er „der erste von Fachkollegen begutachtete Zeitschriftenartikel ist, in dem festgestellt wird, dass sowohl COVID als auch die COVID-Impfungen gegen das Übereinkommen über biologische Waffen verstoßen und dass sowohl COVID-19 als auch die COVID-Impfungen biologische Waffen sind“.

SARS-CoV-2-Virus „weist auf Manipulation im Labor hin“

Laut dem Artikel weist das SARS-CoV-2-Virus „mehrere genomische Merkmale auf, die auf Manipulation im Labor hindeuten“, darunter seine Furin-Spaltstelle, die „die Infektiosität erhöht“ und „in natürlich vorkommenden SARS-ähnlichen Viren nicht vorhanden ist“.

Mehrere andere Merkmale des SARS-CoV-2-Virus „verstärken die immunologische Umgehung und die Übertragbarkeit über Aerosole“, wodurch das Virus „ungewöhnlich langlebig … und fünfmal stabiler in der Luft“ ist als andere Atemwegsviren.

„Diese kombinierten Merkmale sind zusammen mit den Mutationsmustern des Virus ein starker Hinweis darauf, dass SARS-CoV-2 nicht auf natürliche Weise entstanden sein kann“, heißt es in dem Artikel.

Der Artikel zitiert zwei von Fachkollegen begutachtete Zeitschriftenartikel von Militärwissenschaftlern, in denen festgestellt wird, dass SARS-CoV-2 „Hinweise auf Manipulation“ enthält, die das Virus aufgrund seiner Eigenschaften, die denen einer biologischen Waffe ähneln, zu einem „attraktiven Krankheitserreger“ machen.

Diese Manipulationen „stellen einen Verstoß gegen das Biowaffenübereinkommen dar“, argumentiert der Artikel.

Das 1975 in Kraft getretene Übereinkommen „verbietet wirksam die Entwicklung, Herstellung, den Erwerb, die Weitergabe, die Lagerung und den Einsatz von biologischen Waffen und Toxinwaffen“. Fast 200 Länder haben es unterzeichnet.

Artikel beschuldigt Fauci, die Ursprünge von SARS-CoV-2 absichtlich verschleiert zu haben

Laut dem Artikel umfasst die Funktionsgewinnforschung „virale Manipulationstechniken“, die zur Entwicklung von Krankheitserregern führen können, die gemäß dem Übereinkommen verboten sind.

Dennoch ist die US-Regierung – insbesondere das Nationale Institut für Allergien und Infektionskrankheiten, das bis 2022 von Dr. Anthony Fauci geleitet wird – seit langem an der Funktionsgewinnforschung beteiligt, „einschließlich einer langjährigen Zusammenarbeit zwischen von den USA finanzierten Institutionen und dem Wuhan Institute of Virology“ in China.

Befürworter der „Labor-Leck-Theorie” über den Ursprung von SARS-CoV-2 argumentieren, dass die Funktionsgewinnforschung im Labor von Wuhan und ein anschließendes Leck zum weltweiten Ausbruch von COVID-19 geführt haben, was vertuscht wurde.

Im April startete die Trump-Regierung eine neue Version der offiziellen COVID-19-Website der Regierung, auf der Beweise dafür präsentiert wurden, dass COVID-19 aufgrund eines Lecks im Labor in Wuhan entstanden ist. Die CIA, das FBI, das US-Energieministerium, der US-Kongress und mehrere ausländische Geheimdienste haben diese Theorie bestätigt.

Der Artikel bezieht sich auf das Projekt DEFUSE, einen Vorschlag, den die EcoHealth Alliance und Wissenschaftler aus Wuhan 2018 bei der US-Behörde für fortgeschrittene Verteidigungsforschungsprojekte (DARPA) eingereicht hatten. Obwohl der Vorschlag abgelehnt wurde, beschrieb er die Erzeugung von Coronaviren mit Eigenschaften, die ihre Infektiosität erhöhten, darunter die Furin-Spaltstelle.

Die EcoHealth Alliance und ihr ehemaliger Präsident, Dr. Peter Daszak, arbeiteten mit Forschern aus Wuhan zusammen. Im vergangenen Jahr stellte das US-Gesundheitsministerium (HHS) alle Finanzmittel für die EcoHealth Alliance ein, nachdem es festgestellt hatte, dass die Organisation riskante Coronavirus-Experimente nicht ordnungsgemäß überwacht hatte.

In dem Artikel heißt es, dass Fauci und die US-Geheimdienste die Existenz der Forschung nie offengelegt haben. Stattdessen „verschleierten sie, was in Wirklichkeit ein Beweis für die Absicht ist, ein Virus zu produzieren, das demjenigen sehr ähnlich ist, das die COVID-19-Pandemie verursacht hat“.

Der Artikel zitiert eine Telefonkonferenz vom 1. Februar 2020 mit Fauci und führenden Virologen, darunter mehrere Mitautoren des mittlerweile berüchtigten Artikels „The proximal origin of SARS-CoV-2“ (Der proximale Ursprung von SARS-CoV-2). Der Artikel, der den natürlichen Ursprung von COVID-19 propagierte, wurde im März 2020 in Nature Medicine veröffentlicht.

Obwohl mehrere der Mitautoren von „Proximal Origin“ Zweifel daran äußerten, dass SARS-CoV-2 auf natürliche Weise entstanden sei, versuchte Fauci während der Telefonkonferenz am 1. Februar 2020, solche Bedenken „zu unterdrücken“.

„Proximal Origin“ wurde zu einem der meistzitierten Artikel des Jahres 2020 und wurde über 6 Millionen Mal aufgerufen. Im Jahr 2023 berichtete The Nation, dass über 2.000 Medien den Artikel zitierten.

Die US-Regierung, die Wissenschaftsgemeinschaft und die Medien nutzten „Proximal Origin“ anschließend, um die „zoonotische“ – oder natürliche – Theorie über den Ursprung von SARS-CoV-2 zu verbreiten und die Befürworter der „Labor-Leck-Theorie“ zu diskreditieren.

„Die absichtliche Verschleierung kritischer genomischer Merkmale verzögerte das öffentliche Bewusstsein und die Bemühungen zur Eindämmung der Pandemie, was möglicherweise zu einer weiteren Ausbreitung und mehr Todesfällen führte”, heißt es in dem Artikel.

Im Mai erließ Präsident Donald Trump eine Durchführungsverordnung, die die Funktionsgewinnforschung in den USA für 120 Tage aussetzte, während ein neuer Rechtsrahmen entwickelt wird. Damit wurde auch die US-Finanzierung für solche Forschungen in einigen Ländern eingestellt.

Spike-Protein birgt „Potenzial für irreversible Schäden“

Laut den Autoren des Artikels hat die Entwicklung von SARS-CoV-2 – und die COVID-19-Merkmale, die ähnliche Funktionsgewinn-Eigenschaften aufweisen – zu erheblichen Schäden für die globale öffentliche Gesundheit geführt.

Die Studie bezieht sich auf Statistiken aus der Defense Medical Epidemiology Database, die einen signifikanten Anstieg der Inzidenz von Myokarditis (151,4 %), Lungenembolie (43,6 %), Ovarialdysfunktion (34,9 %), hypertensiver Erkrankungen (22,9 %), Guillain-Barré-Syndrom (14,9 %), Speiseröhrenkrebs (12,5 %) und Brustkrebs (7 %) im Jahr 2021, dem Jahr, in dem die COVID-19-Impfstoffe weltweit eingeführt wurden.

Zusätzliche Daten des US-Militärs, die in dem Papier zitiert werden, zeigen „anhaltende Erhöhungen” bei Myokarditis, Krebserkrankungen der Verdauungsorgane, Hirntumoren und anderen Verletzungen zwischen 2022 und 2025.

Auch die Reproduktionsschäden nahmen nach der Einführung der COVID-19-Impfstoffe deutlich zu, so die Studie. Sie zitiert Daten aus Quellen wie dem von der US-Regierung betriebenen Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), dem Post-Marketing-Überwachungsbericht von Pfizer aus dem Jahr 2021 und den Daten aus klinischen Studien der Phase 2/3 für den COVID-19-Impfstoff, die einen Anstieg von Fehlgeburten, Totgeburten und Neugeborenensterblichkeit zeigen.

Die Studie nennt das Spike-Protein in den mRNA-COVID-19-Impfstoffen als einen der wahrscheinlichen Faktoren für die erhöhte Inzidenz von Krebserkrankungen und anderen Gesundheitsproblemen in den letzten Jahren.

„Eine anhaltende Proteinexpression, wie sie durch den Nachweis des S1-Spike-Proteins mehr als 700 Tage nach der COVID-Impfung belegt wird, unterstreicht das Potenzial für irreversible Schäden“, heißt es in der Studie.

Der Artikel argumentiert, dass die Unterdrückung „bewährter oder vielversprechender Behandlungen“ wie Hydroxychloroquin zugunsten einer allgemeinen COVID-19-Impfpflicht – und die politische Entscheidung, während der Pandemie eine Massenimpfung durchzuführen – die globale öffentliche Gesundheit weiter verschlechtert und „schädliche Auswirkungen auf das Vertrauen der Öffentlichkeit“ gehabt habe.

Zunehmende Forderungen nach Aussetzung von mRNA-Impfstoffen

Die Veröffentlichung des Artikels erfolgte zeitgleich mit der Aufhebung der allgemeinen Zulassung von COVID-19-Impfstoffen durch die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA Anfang dieser Woche, wodurch die Impfungen auf Personen mit erhöhtem Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf beschränkt wurden.

Anfang dieses Monats gab das HHS bekannt, dass es Verträge und Zuschüsse für die Entwicklung von mRNA-Impfstoffen im Wert von fast 500 Millionen US-Dollar gekündigt habe.

Immer mehr Wissenschaftler fordern die Aussetzung oder den Rückzug von mRNA-Impfstoffen. Die Autoren des Artikels sagten, ihre Ergebnisse würden diese Forderungen untermauern. Sie erklärten:

„Die Zunahme von Autoimmunerkrankungen, aggressiven Krebsarten, Fehlgeburten, Todesfällen aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, gesellschaftlicher Fragmentierung und die drohenden Risiken fortschrittlicher mRNA-Plattformen erfordern einen sofortigen Stopp der Verwendung von mRNA-Impfstoffen und Biologika, umfassende Untersuchungen der Motive hinter diesem beispiellosen Verstoß gegen das Vertrauen der Öffentlichkeit sowie robuste Maßnahmen zur Wiederherstellung sicherer Therapien und ethischer Praktiken im Bereich der öffentlichen Gesundheit.“

Dr. Irene Mavrakakis, eine der Mitautorinnen der Studie und klinische Assistenzprofessorin in der Abteilung für Chirurgie am Philadelphia College of Osteopathic Medicine, sagte, die Studie unterstütze Forderungen nach einem „vollständigen Rückruf aller COVID-19-Impfstoffe und Biologika sowie einem Moratorium für alle mRNA-Biologika”.

Mavrakakis forderte außerdem die „strafrechtliche Verfolgung von Entscheidungsträgern, die sich strafbar fahrlässig verhalten und ihre Pflichten verletzt haben“. Sie sagte, dass Impfstoffherstellern die Immunität entzogen werden sollte, die sie gemäß dem National Childhood Vaccine Injury Act von 1986 und dem Public Readiness and Emergency Preparedness Act (PREP Act) von 2005 genießen.

Karl Jablonowski, Ph.D., leitender Wissenschaftler bei Children’s Health Defense, stimmte dem zu. Er sagte, dass die Funktionsgewinnforschung „immer ihre Befürworter haben wird“, aber die Menschheit „ein extremes Risiko eingeht und unweigerlich einen hohen Preis für diese Forschung zahlt“.

„Labore können und werden undicht werden“, sagte er. „Ein einziges Ereignis am Wuhan Institute of Virology Ende 2019 hat unzählige Menschen leiden lassen und getötet. Solange wir keine auslaufsicheren Labore bauen können, sollten wir darin keine Viren zusammenstellen, die die Welt verwüsten.“

