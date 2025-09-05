von Ron Paul

Letzte Woche hat Präsident Trump Schritte unternommen, um das Verteidigungsministerium in „Kriegsministerium“ umzubenennen. Der Präsident erläuterte seine Beweggründe für die Namensänderung: „Früher hieß es Kriegsministerium, und das hatte einen stärkeren Klang. Wir wollen Verteidigung, aber wir wollen auch Offensive … Als Kriegsministerium haben wir alles gewonnen … und ich denke, wir … müssen zu diesem Namen zurückkehren.“

Auf den ersten Blick klingt das nach einer schrecklichen Idee. Ein „Kriegsministerium“ könnte einen Krieg wahrscheinlicher machen – der „stärkere Ton“ könnte die US-Regierung ermutigen, uns in noch mehr Kriege zu ziehen. Der Vorwand, dass wir die Nation in den Krieg führen, um das Land und seine Interessen zu verteidigen, wäre nicht mehr nötig – und nur als letztes Mittel.

Wie Madeleine Albright, eine Vertreterin der Clinton-Regierung, den Vorsitzenden der Generalstabschefs, Colin Powell, fragte, als sie auf einen US-Krieg auf dem Balkan drängte: „Wozu haben wir dieses hervorragende Militär, von dem Sie immer reden, wenn wir es nicht einsetzen können?“

Also ja, das ist eine echte Gefahr. Aber gleichzeitig befinden sich die USA seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs fast ständig im Krieg, es ist also nicht so, dass das „Verteidigungsministerium“ in irgendeiner Weise eine Verteidigungsabteilung ist.

Vor diesem Hintergrund ist es vielleicht gar keine so schlechte Idee, das Verteidigungsministerium wieder in das Kriegsministerium umzuwandeln, als das es ursprünglich gegründet wurde – vorausgesetzt, wir können ehrlich sein, was die restlichen Begriffe rund um unsere Kriegsführung angeht.

Wenn wir zu einem „Kriegsministerium“ zurückkehren, dann sollten wir auch zu dem verfassungsmäßigen Erfordernis zurückkehren, dass jede militärische Aktivität dieses Ministeriums, die nicht der Verteidigung gegen einen unmittelbar bevorstehenden Angriff auf die USA dient, eine Kriegserklärung des Kongresses erfordert. Das war die Praxis, als es noch „Kriegsministerium“ hieß, und wir sollten zu dieser Praxis zurückkehren.

Die Abschaffung der Vorstellung, dass wir ein „Verteidigungsministerium“ haben, würde uns von der Scharade befreien, dass unser massiver Militärausgabenhaushalt alles andere als ein Kriegshaushalt ist. Keine „Verteidigungsbewilligungs“-Gesetze mehr im Kongress. Nennen wir sie „Kriegsbewilligungsgesetze“. Das amerikanische Volk soll verstehen, wofür so viel von seinem hart verdienten Geld ausgegeben wird. Es ist nicht „Verteidigung“. Es ist „Krieg“. Und nichts davon ist dem amerikanischen Volk zugute gekommen.

Trump missversteht bei seinem erklärten Wunsch, zu einem „Kriegsministerium“ zurückzukehren, jedoch einen sehr wichtigen Punkt. Ein härter klingender Name hat die Kriege nicht gewonnen. Vor der Namensänderung, die nach dem berüchtigten National Security Act von 1947 erfolgte, mit dem die CIA und der permanente nationale Sicherheitsstaat geschaffen wurden, haben wir Kriege gewonnen, weil wir uns in den meisten Fällen an die Verfassung hielten und eine Kriegserklärung des Kongresses hatten. Auf diese Weise hatte der Krieg einen Anfang und ein Ende und eine klare Zielvorgabe. Seit dem Zweiten Weltkrieg haben die Vereinigten Staaten keinen Krieg mehr erklärt, obwohl sie sich in einem ständigen Kriegszustand befanden. Es ist kein Zufall, dass keiner dieser „Kriege“ gewonnen worden ist – von Korea 1950 bis Jemen 2025 und alles dazwischen.

Also machen Sie weiter und ändern Sie es zurück in „Kriegsministerium“. Aber lassen Sie uns auch aufhören, so zu tun, als ob die Aufrechterhaltung des globalen US-Militärimperiums „Verteidigung“ sei. Das ist sie nicht.