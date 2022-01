COVID-Impfstoffe und Schwangerschaft: 172.000 Schwangerschaftsabbrüche aufgrund des Impfstoffs

Eine neue Analyse von Dr. Jessica Rose schätzt die Zahl der durch die COVID-Impfstoffe verursachten Spontanabtreibungen (SA) auf über 172.000. Ich habe die CDC benachrichtigt, erwarte aber keine Antwort.

Auf der Grundlage der kürzlich vom Verteidigungsministerium veröffentlichten Daten errechnet sie für VAERS einen Unterberichterstattungsfaktor (URF) von 49 für Spontanabtreibungen. Da im Jahr 2021 in den USA 3.527 Fälle von SA gemeldet werden, entspricht dies 172.823 tatsächlichen Ereignissen. Allerdings wurden nicht alle diese Ereignisse durch den Impfstoff verursacht. Eine VAERS-Recherche der vergangenen Jahre zeigt mindestens 14 SA-Ereignisse pro Jahr, also müssten wir 14×49=686 abziehen. Es bleiben immer noch über 172.000 Frauen in den USA übrig, die im vergangenen Jahr einen Spontanabort erlitten haben, der mit ziemlicher Sicherheit durch die COVID-Impfstoffe verursacht wurde (da es keine andere groß angelegte Intervention gibt, die dies verursacht haben könnte).

Wenn es nicht die Impfstoffe waren, was war dann die Ursache?

Ich habe die CDC darüber informiert, aber ich erwarte nicht, dass sie ihre Politik, schwangeren Frauen den Impfstoff zu empfehlen, ändern werden.

Beachten Sie auch, dass schwangere Frauen NICHT in die Impfstoffversuche einbezogen wurden. Es ist ein ärztlicher Kunstfehler, Schwangeren die Impfstoffe zu empfehlen. Die CDC hat die Impfstoffe wiederholt als sicher für schwangere Frauen erklärt, ohne dass vollständige Daten vorlagen.

Ich erwarte nicht, dass die Mainstream-Medien die CDC in dieser Sache in Frage stellen werden. Ich bin sicher, dass sie es alle ignorieren werden.

Nachtrag

Januar um 14:40 Uhr: Bis jetzt hat niemand auf Twitter behauptet, dies sei falsch, oder in der Lage, einen Fehler in den Daten oder der Methodik aufzuzeigen. Keiner kann die Ursache erklären, warum es nicht der Impfstoff sein sollte. Sie wollen, dass es zensiert wird, was man auch tut, wenn man keine Fakten auf seiner Seite hat. Ich habe verstanden.

Darf ich vorschlagen, dass Sie uns einen Fehler in den Daten oder der Methodik aufzeigen, wenn Sie damit nicht einverstanden sind?