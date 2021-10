COVID-Impfstoffe werden falsch verabreicht, sagt Experte

childrenshealthdefense.org: In der letzten Folge der „The Jimmy Dore Show“ erklärte John Campell, Ph.D., dem Komiker und politischen Kommentator, dass COVID-Impfstoffe, wenn sie in ein Blutgefäß statt in einen Muskel injiziert werden, zu schweren Herzproblemen führen können.

John Campell, Ph.D., ist ein Lehrer für Krankenpflege aus Großbritannien, der von deutschen und britischen Medien als Experte für die Verabreichung von Impfstoffen beschrieben wird.

„Im Grunde genommen verabreichen die meisten Menschen in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich die COVID-19-Impfungen auf die falsche Weise“, sagte Campbell.

Campbell erklärte, dass Krankenschwestern und Pfleger bei der Verabreichung des COVID-Impfstoffs, „einer Injektion, die intramuskulär verabreicht werden soll“, nicht feststellen, ob die Nadel in einem Muskel oder in einem Blutgefäß steckt.

„Die Injektion des Impfstoffs in ein Blutgefäß oder intravenös kann ernsthafte Herzprobleme verursachen“, sagte Campbell.

„Hat er sich das einfach so ausgedacht?“ fragte Dore die Zuschauer. „Nein, er hat das aus einer von Fachleuten begutachteten Studie, die genau das sagt“.

Campbell zitierte eine von Experten begutachtete Studie, die im August 2021 im Oxford Clinical Infectious Diseases Journal veröffentlicht wurde und die zeigt, dass „eine versehentliche intravenöse Injektion von COVID-19 mRNA-Impfstoffen eine Myoperikarditis auslösen kann.“

Campbell sagte:

„Dieser Artikel ist peer-reviewed und wurde unter der Schirmherrschaft der Infectious Disease Society of America und der Oxford University veröffentlicht. Die Tatsache, dass wir immer noch Menschen COVID-19-Impfstoffe injizieren, ohne zu prüfen, ob wir sie intravenös und gefährlich verabreichen, ist eine Schande.“

Campbell sagte, die Aufsichtsbehörden in den USA und im Vereinigten Königreich hätten es versäumt, den wissenschaftlichen Erkenntnissen zu folgen, indem sie nicht mehr empfohlen hätten, zu prüfen, ob die Spritze während der Injektion nicht korrekt in ein Blutgefäß gesetzt wurde.

Auch die Oxford-Studie kritisiert die Aufsichtsbehörden: „Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) empfehlen nicht mehr, den Spritzenkolben bei intramuskulären Injektionen abzusaugen.

„Dies sind die offiziellen Regierungsstellen, die das Impfen kontrollieren und den Fachleuten im Gesundheitswesen fast ausdrücklich sagen, dass sie die Impfungen nicht richtig durchführen und die Impfstoffe nicht sicher verabreichen sollen“, so Campbell.

Obwohl Campbell und die Oxford-Studie insbesondere die mRNA-Impfstoffe hervorheben, hat eine von der Universität Deutschland und dem Deutschen Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung durchgeführte Studie gezeigt, dass die falsche Verabreichung von Adenovector-COVID-Impfstoffen in Blutgefäße statt in Muskeln zu gefährlichen Blutgerinnseln führen kann.

Zu den Adenovector-Impfstoffen gehören sowohl die Impfstoffe von Johnson & Johnson als auch die von AstraZeneca.

In beiden wissenschaftlichen Arbeiten wird empfohlen, sich zu vergewissern, dass die Impfstoffe nicht in die Blutgefäße verabreicht werden, indem man zunächst die Spritze absaugt, um zu sehen, ob Blut austritt.

Im Oxford-Papier heißt es:

„Ein kurzes Zurückziehen des Spritzenkolbens, um eine Blutaspiration auszuschließen, könnte eine Möglichkeit sein, dieses Risiko zu verringern.“ In der deutschen Studie heißt es: „Eine sichere intramuskuläre Injektion mit Aspiration vor der Injektion könnte eine mögliche Präventionsmaßnahme sein.“

Die CDC und die WHO raten von solchen Schutzmaßnahmen ab, um „Schmerzen“ und Wundsein nach der Injektion zu minimieren – eine Empfehlung, die Campbell als „vollkommen und völlig falsch“ bezeichnet.

Lyn Redwood, RN, MSN, Direktorin und emeritierte Präsidentin von Children’s Health Defense, kommentierte Campbells Anschuldigungen:

„Die Impfstoffhersteller weisen auf den Packungsbeilagen eindeutig darauf hin, dass die Impfstoffe nur in den Muskel verabreicht werden sollten. Allein diese Empfehlung sollte rechtfertigen, dass bei jeder Verabreichung des Impfstoffs vor der Injektion eine Aspiration durchgeführt wird, um sicherzustellen, dass sich der Impfstoff nicht in einer Vene befindet, da es zu solch tragischen und potenziell tödlichen Folgen kommen kann.“

Bevor er durch den COVID-Impfstoff verletzt wurde, hatte Jimmy Dore die Sicherheit oder Wirksamkeit der Impfungen nicht öffentlich in Frage gestellt. Aber nach der zweiten Impfung, die er im April erhielt, erzählte Dore Joe Rogan, dass er noch Monate nach der Impfung unter Fieber, Körperschmerzen, Gelenkschmerzen, Erschöpfung und einem steifen Nacken litt.

Berichten zufolge leidet der Komiker auch heute noch an Körperschmerzen auf der Seite, an der er geimpft wurde.