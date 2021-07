COVID-Impfstoffen und Reisepässen erleichtern die digitale Transformation der Gesellschaft

childrenshealthdefense.org: Impfstoff-„Pässe“, die von der Europäischen Union und Australien sowie von einigen US-Bundesstaaten und Unternehmen eingeführt werden, sind eines der alarmierenden Instrumente, die das „Herz und die Seele der Technokratie und der wissenschaftlichen Diktatur“ vorantreiben.

Wie für jeden, der in der Lage ist, unter der täglichen Orwell’schen Propaganda der Medien zu Hinterfragen, werden die weltweiten Veränderungen immer offensichtlicher, die durch die günstig getimte COVID-Krise eingeleitet wurden, und erstaunlich wenig mit Gesundheit zu tun haben. Erleichtert durch Big Tech, Big Military, Big Pharmas injizierbare Betriebssysteme und andere Werkzeuge des „Biofaschismus“, stellt die Übernahme durch private Zentralbanker und ihre technokratischen Partner nicht weniger als eine komplette Umgehung der menschlichen Freiheit dar.

Impfstoff-„Pässe“ oder „Zertifikate“, die von der Europäischen Union und Australien sowie einigen US-Bundesstaaten und Unternehmen eingeführt werden, sind eines der alarmierendsten Instrumente, die diese tyrannische Zentralisierungs- und Kontrollagenda vorantreiben. Die Autorin Naomi Wolf, die kein Blatt vor den Mund nimmt, vertritt die Ansicht, dass die „Pässe“, wenn sie zur Norm werden, „das Ende der Zivilgesellschaft“ und „buchstäblich das Ende der menschlichen Freiheit im Westen“ einleiten könnten.

Warum gibt es einen so starken Druck, Reisen und Handel von Impfpässen abhängig zu machen? Eine wichtige Antwort, die Wolf als CEO einer Tech-Firma gut versteht, ist „Location Intelligence (Standortintelligenz)“ – was der Technokratie-Experte Patrick Wood das „Herz und die Seele der Technokratie und der wissenschaftlichen Diktatur“ nennt. Ohne Ironie schwärmen die Verfechter von Standortdaten davon, dass solche Daten „ein mächtiger Weg sind, um Menschen mit Orten zu verbinden, Transaktionen mit Aktionen, Reaktionen mit Trends und Kunden mit dem Ort, an dem sie Geschäfte machen und der Art von Geschäften, die sie machen“ – und letztlich die „digitale Transformation der Gesellschaft insgesamt“ erleichtern.

Weniger fröhlich verstehen Technokraten, auch wenn die breite Öffentlichkeit das nicht tut, dass Standortdaten eine Kontrolle auf den granularen Ebenen erlauben und „eine Plattform für das Verständnis dessen, was auf allen Skalen vor sich geht, bieten.“ Dieser Punkt wurde auf beunruhigende Weise in einer Studie vom 21. Juni in JAMA Internal Medicine veranschaulicht, die im Wesentlichen „kleine und informelle soziale Zusammenkünfte“ anprangerte und behauptete, dass Kindergeburtstage potenzielle Brutstätten der SARS-CoV-2-Übertragung seien.

Diese Bereitschaft der Fußsoldaten der Technokratie, buchstäblich Partymuffel zu sein, wäre albern, wäre da nicht die verhängnisvolle Botschaft der Studie, die Wolfs Befürchtungen bestätigt, dass wir uns nicht nur in einem Kampf um die Freiheit befinden, sondern in einem „Krieg gegen den Menschen und die Qualitäten, die uns menschlich machen.“

Kein Spaß erlaubt

Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) widmen sich auf ihrer am 6. Mai aktualisierten Webseite dem Thema „kleine Zusammenkünfte“, also gesellige Zusammenkünfte mit Familie und Freunden, „wie kleine Urlaubspartys, Familienessen und kleine besondere Feiern“. Um solche Veranstaltungen „sicherer“ zu machen, rät die CDC Gastgebern und Teilnehmern, die Anzahl der Gäste zu begrenzen, eine Maske zu tragen „mit zwei oder mehr Schichten… drinnen und draußen, außer beim Essen oder Trinken“, sozialen Abstand zu halten, Händeschütteln und Umarmungen zu vermeiden, das eigene Essen und Geschirr bereitzustellen – und (unter Ausschluss von „Happy Birthday“-Liedern) lautes Jubeln oder Singen zu vermeiden. Besser noch, sagt CDC, veranstalten Sie einfach eine virtuelle Zusammenkunft!

Die JAMA-Geburtstagsparty-Studie verstärkt hilfreich den mürrischen Rat der CDC. Durchgeführt von privatwirtschaftlichen Forschern der RAND Corporation, Harvard und der „Healthcare Navigation“-Firma Castlight Health, untersuchte die Studie privat versicherte Haushalte, deren Mitglieder in den vorangegangenen zwei Wochen Geburtstag hatten oder nicht, sowie COVID-19-Prävalenzdaten auf Bezirksebene – aber sie enthielt keine Daten von tatsächlichen sozialen Zusammenkünften.

Für bare Münze genommen, kann man sehen, wie die Botschaft der Studie – dass Haushalte in bestimmten Bezirken möglicherweise ein wenig wahrscheinlicher eine COVID-Diagnose erhalten, nachdem ein Erwachsener oder ein Kind Geburtstag hatte – Besorgte auf die CDC-Lösung „virtuelles Zusammensein“ lenken könnte. Allerdings muss man die Risikodefinition der Studie parsen. Wie es bei Risikoverlautbarungen üblich geworden ist, die darauf abzielen, COVID-bezogenes Verhalten in eine bestimmte Richtung zu lenken, sagten die Forscher nichts über das absolute Risiko, obwohl viele absolute Risikostatistiken als „die nützlichste Art der Präsentation von Forschungsergebnissen zur Unterstützung … der Entscheidungsfindung“ betrachten.

Während die Studie also einen 31%igen „relativen Anstieg“ der COVID-Diagnosen „in Verbindung mit Geburtstagen“ meldete – ein Ergebnis, das sich zudem nur auf Haushalte in den 10% der Bezirke mit der höchsten Hintergrundprävalenz von COVID bezog -, belief sich das erhöhte absolute Risiko (wiederum nur in den 10% der Bezirke mit hoher Hintergrundprävalenz) auf einen schwachen Anstieg von 0,086 gegenüber der COVID-„Hintergrundrate“ von .278/100. Nichtsdestotrotz ergänzten die Forscher ihre antisoziale Botschaft mit der Schlussfolgerung, dass „politische Interventionen zur Begrenzung der Krankheitsübertragung auch auf informelle Zusammenkünfte abzielen sollten.“

Die Freiheit verteidigen

Die plumpe Vermarktung von COVID-Injektionen und COVID-Impfpässen als Eintrittskarten in die „Freiheit“ hat George Orwells umgekehrte „Freiheit ist Sklaverei“-Logik voll zur Geltung gebracht. Der „Anhang“ zu 1984 erklärt, dass, während das fiktive totalitäre Regime Ozeanien die Verwendung des Wortes „frei“ in Aussagen wie „Dieser Hund ist frei von Läusen“ oder „Dieses Feld ist frei von Unkraut“ ohne weiteres dulden konnte, Verwendungen wie „politisch frei“ oder „intellektuell frei“ vollständig und absichtlich ausgestorben waren, weil die Begriffe selbst ausradiert worden waren.

Die alarmierende Schnelligkeit, mit der die USA und einst „robuste“ westliche Demokratien „Elemente eines eingeschlossenen 360-Grad-Totalitarismus“ umsetzen konnten, wurde nicht nur durch ein bis dahin unvorstellbares Maß an globaler politischer Koordination, sondern auch durch die Selbstzufriedenheit der Öffentlichkeit begünstigt. Die drängende Frage des Tages ist daher, ob die Bürger weiterhin eklatante Bestrebungen zur Beschneidung der Freiheit tolerieren werden.

Einer der neuesten Lieblinge des Impfzwangs, der Lobbyarbeit für COVID-Impfmandate und Impfpässe in den USA betreibt, argumentierte kürzlich, dass die Biden-Administration „nicht so zimperlich bei der Impfstoffverifizierung sein sollte“ und nannte Mandate und „Verifizierung“ offen als wünschenswerte Werkzeuge, um „die Ungeimpften in die richtige Richtung zu drängen“.

Und wenn wir der Gallup-Umfrage-Propaganda Glauben schenken sollen, sind mehr als die Hälfte der Amerikaner bereits an Bord und unterstützen Maßnahmen wie den Nachweis einer Impfung, um zu fliegen oder Sportveranstaltungen oder Konzerte zu besuchen. Andererseits antworteten in einer „unwissenschaftlichen“ Umfrage auf der Website der unabhängigen Journalistin Sharyl Attkisson 97% der Befragten mit „absolut nicht!“ auf die Frage „Unterstützen Sie die Forderung nach ‚Impfpässen‘?“

Das entmutigende kalte Wasser, das jetzt auf Kindergeburtstage geworfen wird, ist Teil einer Reihe von COVID-inaugurierten Richtlinien, die, in Naomi Wolfs Worten, „entworfen zu sein scheinen, um sicherzustellen, dass die Menschen keinen ‚analogen‘ Raum oder ‚analoge‘ Kultur mehr haben werden – keine Möglichkeit, sich einfach in einem Raum zu versammeln, einander als Freunde oder Verbündete zu berühren oder sich zusammenzuschließen.“

Glücklicherweise, wie der Schriftsteller Allan Stevo bemerkt hat, werden die Amerikaner „immer fester und entschlossener“ in Bezug auf die Freiheit, „sagen ‚Ja!‘ zu guten Dingen“ und „sagen ‚Nein!‘ zu schlechten Dingen“ – und das, so Stevo, „ist genau der Weg, wie aus schlechten Zeiten gute Zeiten werden.“