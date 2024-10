Covid-Injektionen fördern das Misstrauen gegenüber Standard-Impfungen. Impfungsraten gegen Masern und DTaP in Kanada sinken

Kanadische Gesundheitsbehörde besorgt

Ahash Jeevakanthan, MPH, Epidemiologe bei der Public Health Agency of Canada und Kollegen beobachten einen Rückgang der Routineimpfungen bei Kindern seit Beginn der COVID-19-Pandemie. Doch werden diese Rückgänge auf Dauer anhalten? Das in Kanada ansässige Forschungsteam, das sich mit der öffentlichen Gesundheit befasst, bewertet die Veränderungen in der Durchimpfungsrate im Alter von 2 und 7 Jahren bei routinemäßig verabreichten Impfungen vor, während und nach der COVID-19-Pandemie. Die Gruppe nutzt eine große öffentlich finanzierte Datenbank, das sogenannte Standardized Reporting on Vaccination (STARVAX) Surveillance System. Vom 31. Dezember 2019 bis zum 31. Dezember 2023 messen Jeevakanthan und Kollegen die Durchimpfungsrate über STARVAX in vier Provinzen (Alberta, Saskatchewan, Manitoba und New Brunswick) und einem Territorium (Yukon), die Berichte aus ihren Impfregistern erstellen. Die Forscher des öffentlichen Gesundheitswesens berichten über die Anzahl der geimpften 2- und 7-jährigen Kinder, wobei sie die oben genannten Datenquellen sowie als Nenner Bevölkerungsschätzungen von Statistics Canada und dem Yukon Bureau of Statistics verwenden.

Die jüngsten Daten wurden im Spinger Nature Link‘Canadian Journal of Public Health veröffentlicht.

Gerüchte über einen Rückgang der Impfraten während und nach COVID-19 müssen durch gut konzipierte Untersuchungen bestätigt werden. Hier berichtet die kanadische Gesundheitsbehörde über einen erheblichen Rückgang der Durchimpfungsrate im Jahr 2023 im Vergleich zu 2019.

Kohorte der 2-Jährigen

Impfstoffe Ratenänderung 2019 bis 2023 Impfstoff gegen Masern, Mumps und Röteln (MMR), eine Dosis 89,5% bis 82,5% Impfstoff gegen Diphtherie, Tetanus und azelluläre Keuchhusten (DTaP), 4 Dosen 79,9% bis 72,1%

Kohorte der 7-Jährigen

Impfstoffe Ratenänderung 2019 bis 2023 DTaP (aktuell) 77,1% bis 68,8% MMR (zwei Dosen) 86,3% auf 75,6%

Die Autoren stellen einen besorgniserregenden Rückgang fest und schlagen vor, dass „Angehörige der Gesundheitsberufe die Eltern mit genauen Informationen über Impfungen versorgen und sie ermutigen sollten, ihre Kinder impfen zu lassen und die Impfungen auf dem neuesten Stand zu halten.“

Lead Research/Investigator

Ahash Jeevakanthan, MPH, Epidemiologe bei der Public Health Agency of Canada

Nicolas L. Gilbert, MSc, Manager für Impfabdeckung bei der kanadischen Gesundheitsbehörde

Sophia Roubos, Cindy Hong, Allison Hender, Morag Granger, Sazzadul Khan, Maaz Shahid, Shannon LeBlanc und Jeanine O’Connell

Quelle: Spinger Nature Link’s Canadian Journal of Public Health.