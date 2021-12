COVID-Krankenhauseinweisungen in London: So wird manipuliert

„Kranke Menschen haben Covid von genau dem Krankenhaus erhalten, in dem sie gesund werden wollten.“

Wie jetzt bekannt wurde, sind 70 Prozent der Londoner COVID-Krankenhauseinweisungen diagnostiziert worden, nachdem der Patient bereits wegen anderer Krankheiten eingeliefert worden war.

Die Zahl ist wichtig, weil ein so genannter „Anstieg“ der Krankenhauseinweisungen in London wegen COVID als Rechtfertigung für die Lobbyarbeit für weitere Abriegelungsmaßnahmen für die britische Öffentlichkeit verwendet wird.

Wie die Journalistin vom Telegraph Allison Pearson jedoch aufdeckt, wird ein Großteil der Panik dadurch ausgelöst, dass die Fälle als COVID gezählt werden, obwohl die Patienten aus anderen Gründen eingeliefert wurden.

„Erstaunliche Tatsache. 70 % der sogenannten „COVID-Krankenhauseinweisungen“ in London werden einige Tage nach der Einweisung wegen anderer Krankheiten diagnostiziert“, twitterte sie.

„Das sind KEINE COVID-Patienten. Ein positiver Test 8 Tage nach der Einlieferung bedeutet, dass das Krankenhaus dem Patienten im Grunde COVID verabreicht hat.“

Astonishing fact. 70% of London’s so-called “COVID hospitalizations”are diagnosed several days after admission for other ailments.

They are NOT COVID patients.

A positive test 8 days after admission means the hospital basically gave the patient COVID.