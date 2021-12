Die USA kämpfen nicht nur gegen China, sondern gegen Asien

Von Brian Berletic: Er ist ein in Bangkok ansässiger geopolitischer Forscher und Autor, insbesondere für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Wie die New York Times berichtet, hat US-Außenminister Anthony Blinken seine Reise nach Südostasien aufgrund von Bedenken bezüglich COVID-19 abgebrochen. Die abgebrochene Reise fällt in eine Zeit, in der die USA in einer Region, in der sie einst deutlich mehr Einfluss hatten, um ihre Bedeutung kämpfen. Diese jüngste Wende zum Schlechteren aus amerikanischer Sicht ist nicht nur dem Aufstieg Chinas geschuldet, sondern auch dem Aufstieg Asiens insgesamt.

Die Reise war der erste Besuch Blinkens in der Region seit dem Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden. Die Reise hätte wahrscheinlich nicht viel gebracht, selbst wenn sie nicht abgebrochen worden wäre. Washingtons Agenda in der Region ist in Bezug auf ihren eigennützigen und bösartigen Charakter immer transparenter geworden.

Vielen, die immer noch westliche Medien konsumieren, ist vielleicht entgangen, dass die Reise eher als Versuch Washingtons organisiert wurde, China auszubremsen, denn als echte Bemühung, konstruktive und für beide Seiten vorteilhafte Beziehungen zu den tatsächlichen Nationen Südostasiens zu fördern. Vieles von dem, was Washington gegenüber China zu erreichen sucht, wird absichtlich auf Kosten Südostasiens geschehen.

Der Schutz der „regelbasierten Ordnung“ bedeutet den Schutz der US-Hegemonie

In seinem Artikel „Blinken’s trip aims to boost US ties with Southeast Asia amid rising tensions with China, says expert“ (Blinkens Reise zielt darauf ab, die Beziehungen der USA zu Südostasien inmitten steigender Spannungen mit China zu stärken, sagt ein Experte) verweist das amerikanische Medienunternehmen CNBC auf die Beweggründe von Minister Blinken für seine Reise:

Lassen Sie es mich klar sagen: Das Ziel der Verteidigung der regelbasierten Ordnung ist es nicht, irgendein Land niederzuhalten. Vielmehr geht es darum, das Recht aller Länder zu schützen, ihren eigenen Weg zu wählen, frei von Zwang und Einschüchterung, so Blinken, der diese Woche auch Malaysia und Thailand besuchen wird. Es geht nicht um einen Wettstreit zwischen einer US-zentrierten oder einer China-zentrierten Region – der Indopazifik ist eine eigene Region fügte er hinzu.

Der Außenminister kritisierte auch die Aggression Chinas im Südchinesischen Meer, die eine Bedrohung für den jährlichen Handel im Wert von mehr als 3 Billionen Dollar darstelle und Anlass zu wachsender Sorge gebe.

In Bezug auf eine tatsächliche „auf Regeln basierende Ordnung“ sind die Vereinigten Staaten in diesem Jahrhundert vielleicht die Nation, die am meisten Missbrauch betreibt. Ihre serienmäßigen Angriffskriege, Regimewechsel-Kampagnen, politischen Einmischungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit haben eine Schneise des Todes, der Zerstörung und der Destabilisierung von Lateinamerika über Afrika und den gesamten Nahen Osten bis nach Zentralasien und sogar darüber hinaus geschlagen.

Myanmar, das in Südostasien liegt und an Thailand grenzt, das Minister Blinken besuchen sollte, leidet derzeit unter einem internen bewaffneten Konflikt zwischen der von den USA unterstützten Opposition und der vom Militär geführten Regierung Myanmars. Der Konflikt begann, nachdem das Militär Myanmars die Regierung von Aung San Suu Kyi und ihrer Nationalen Liga für Demokratie (NDL) abgesetzt hatte – eine Partei, die jahrzehntelang von den USA aufgebaut und unterstützt wurde, bevor sie schließlich durch Wahlen, die stark von der US-Regierung finanziert wurden, an die Macht kam.

Der Konflikt hat seither die Beziehungen innerhalb des Verbandes Südostasiatischer Nationen (ASEAN) belastet, droht eine humanitäre Krise auszulösen, da Flüchtlinge vor den Kämpfen zwischen Regierungstruppen und schwer bewaffneten Kämpfern fliehen, und wirkt sich auf die regionale Wirtschaft aus. Der Konflikt hat sich auch – nicht zufällig – auf Chinas Gürtel- und Straßeninitiative (BRI) ausgewirkt, die in der gesamten Region Gestalt annimmt.

Von Venezuela bis Myanmar und überall dazwischen demonstrieren die USA, was eine „auf Regeln basierende Ordnung“ in Wirklichkeit bedeutet – eine US-Hegemonie, bei der die Regeln für alle anderen gelten, um die US-Hegemonie auf Kosten aller anderen aufrechtzuerhalten.

Die USA versuchen, eine Region zu „schützen“, die sie selbst absichtlich bedrohen

Selbst im Südchinesischen Meer, wo Minister Blinken China beschuldigt, den jährlichen Handel von mehr als 3 Billionen Dollar zu bedrohen, geht die einzige tatsächliche Bedrohung von der eigenen Präsenz der US-Marine und einer Politik aus, die versucht, aus gewöhnlichen Seestreitigkeiten eine regionale oder globale Krise zu machen.

Der Handel durch das Südchinesische Meer kommt in erster Linie und in überwältigender Weise China zugute. „China Power“, ein Projekt des von der US-Regierung finanzierten Center for Strategic and International Studies (CSIS), stellt sogar eine Karte zur Verfügung, die im wahrsten Sinne des Wortes veranschaulicht, wie sehr der Handel durch das Südchinesische Meer China nützt.

Der chinesische Handel durch diese Gewässer stellt den Handel durch dieselben Gewässer aller G7-Staaten zusammen in den Schatten. Andere Länder in der indo-pazifischen Region, die einen bedeutenden Handel durch das Südchinesische Meer betreiben, zählen China zu ihren wichtigsten Handelspartnern. China hat eindeutig nicht vor, seinen eigenen Handel oder den Handel der Länder zu gefährden, für die es ein wichtiger Wirtschaftspartner ist.

Indem die USA jedoch das Gegenteil behaupten, können sie die Stationierung ihrer Streitkräfte in der Region rechtfertigen und so eine tatsächliche Bedrohung für den Seehandel darstellen. Tatsächlich ist die Unterbrechung des Seehandels für China ein Hauptziel eines potenziellen Krieges der USA gegen China, wie die RAND Corporation in einem 2016 vom US-Militär in Auftrag gegebenen Papier mit dem treffenden Titel „War with China: Thinking Through the Unthinkable“.

In dem Papier wird insbesondere die „Bedeutung nichtmilitärischer Faktoren“ hervorgehoben, wie es heißt:

Die Aussicht auf ein militärisches Patt bedeutet, dass ein Krieg letztendlich durch nicht-militärische Faktoren entschieden werden könnte. Diese sollten die Vereinigten Staaten jetzt und in Zukunft begünstigen. Obwohl ein Krieg beiden Volkswirtschaften schaden würde, könnte der Schaden für China katastrophal und dauerhaft sein: in der Größenordnung eines 25-35-prozentigen Rückgangs des chinesischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) in einem einjährigen Krieg, verglichen mit einem Rückgang des US-BIP in der Größenordnung von 5-10 Prozent.

Das Papier stellt auch fest:

Bei der Betrachtung der wirtschaftlichen Kosten eines Krieges besteht die vielleicht bedeutendste Asymmetrie darin, dass intensive und ausgedehnte Kämpfe im westlichen Pazifik fast den gesamten chinesischen Handel (der zu 95 Prozent auf dem Seeweg abgewickelt wird) unterbrechen würden, während die Vereinigten Staaten vor allem den Verlust des bilateralen Handels mit China und, in weitaus geringerem Maße als China, des Handels mit dem übrigen Ostasien erleiden würden.

Es liegt auf der Hand, dass China vom Handel und insbesondere vom Handel durch das Südchinesische Meer abhängig ist. Seine Unterbrechung wäre für China katastrophal. Die USA haben ihr derzeitiges Narrativ in Bezug auf das Südchinesische Meer eigens erfunden, um die Aufrechterhaltung einer US-Militärpräsenz in der Region zu rechtfertigen, die möglicherweise den Handel stören und Chinas Wirtschaft einen tödlichen Schlag versetzen könnte.

Frei zu entscheiden (solange man die USA wählt)

Die Bemühungen, China einzukreisen, einzudämmen und möglicherweise sogar zu zerschlagen, würden sich auf ganz Asien negativ auswirken. Wenn Außenminister Blinken seine Agenda in Südostasien auf bewusst unehrliche Narrative wie Chinas angebliche „Bedrohung“ des eigenen Handels im Südchinesischen Meer stützt – ein Handel, der hauptsächlich mit den Nationen betrieben wird, die Blinken für sich zu gewinnen versucht -, dann wird überdeutlich, dass die USA bei solchen diplomatischen Übungen nicht nur ausschließlich ihren eigenen Interessen dienen, sondern dass sie dies auch mit minimalem bis gar keinem Respekt gegenüber den Parteien tun, die sie bei solchen regionalen Touren treffen.

Gerade die Länder, die Blinken besucht hat oder besuchen sollte, haben China als größten Handelspartner. China ist auch einer der größten, wenn nicht sogar der größte Investor in der gesamten ASEAN-Region, ein wichtiger Partner bei der Entwicklung wichtiger Infrastrukturen und zunehmend ein vertrauenswürdiger Partner bei Rüstungsexporten. Der Aufstieg Chinas hat die übrige Region in den letzten zehn Jahren in einer Weise gestärkt, wie es die jahrzehntelange Vormachtstellung der USA in der Region nicht vermochte.

Die Vereinigten Staaten haben der Region außer einem großen Exportmarkt nur sehr wenig zu bieten. Sie verlassen sich zunehmend auf eine Kombination aus leeren Versprechungen und Zwang durch ihre umfangreiche Unterstützung von Oppositionsgruppen in der Region. Die so genannte „Milk Tea Alliance“ ist eine von den USA unterstützte panasiatische Bewegung, die sich offen gegen China wendet und darauf aus ist, die Regierungen von Ländern mit engen und wachsenden Beziehungen zu Peking zu untergraben. Diese Mobs haben in Myanmar zu tödlichen Konflikten und in Thailand zu politischer Instabilität geführt und drohen dies auch in Malaysia zu tun. Selbst wenn es ihnen gelingen sollte, ihre jeweiligen chinafreundlichen Regierungen zu stürzen, gibt es für die Region keine praktikable Alternative, wenn sie mit Washington bei der Isolierung Pekings zusammenarbeitet.

Die jüngsten Äußerungen von Außenminister Blinken über Amerikas selbsternannte Rolle beim Schutz „des Rechts aller Länder, ihren eigenen Weg frei von Zwang und Einschüchterung zu wählen“, sind eine extreme Ironie. Nationen, die sich für China „entscheiden“, tun dies nicht um den Preis, dass sie die Vereinigten Staaten ausschließen. Im Gegenteil, viele Länder haben den tiefen Wunsch, sowohl mit China als auch mit den USA Geschäfte zu machen. Washington besteht jedoch darauf, dass die Länder sich entweder für Geschäfte mit Amerika oder mit China entscheiden. Nicht beides. Wer sich für Letzteres entscheidet, muss mit sichtbaren und extremen Konsequenzen rechnen.

Die Salomon-Inseln vor der australischen Ostküste haben kürzlich die diplomatische Anerkennung der von den USA unterstützten Regierung in Taiwan an Peking abgetreten. Infolgedessen haben die USA Millionen von Dollar in Oppositionsparteien gesteckt, die nun einen gewaltsamen Separatismus anstreben. Erst kürzlich zog ein gewalttätiger Mob von der Insel Malaita in die Hauptstadt Honiara, wo er in der Chinatown der Stadt randalierte, mehrere Menschen tötete und zahlreiche Geschäfte zerstörte.

Myanmar – das seine Beziehungen zu China nicht abgebrochen und sich nicht an der BRI beteiligt hat – steht nun vor einem ähnlichen Szenario, allerdings in einem viel größeren und gefährlicheren Ausmaß. Die anhaltenden und gewalttätigen Straßenproteste in Thailand sind auch der „Preis“ dafür, dass man sich für China und nicht für die Vereinigten Staaten entschieden hat. Thailand, für das die US-Märkte das zweitwichtigste Exportziel sind, würde es im Idealfall vorziehen, sowohl mit den USA als auch mit China Geschäfte zu machen. Chinas riesige Bevölkerung, seine wachsende Wirtschaft, sein Know-how im Bereich der Infrastruktur und seine offensichtliche Nähe zu Thailand bedeuten, dass Thailand offensichtlich mehr Geschäfte mit seinem regionalen Nachbarn als mit den USA machen wird. Jeder Versuch, sich dieser ansonsten offensichtlichen Realität zu widersetzen, würde eindeutig den Interessen Washingtons dienen, jedoch ausschließlich auf Kosten Thailands selbst.

Sich für Amerika entscheiden: Verdammt, wenn du nicht willst, verdammt, wenn du willst

Nationen, die sich Washington vollständig untergeordnet haben, gedeihen nicht. Die baltischen Staaten, Polen und die Ukraine in Osteuropa, die alle im Zuge der von den USA geförderten farbigen Revolutionen in den Orbit Washingtons gezogen wurden, stagnieren nun, sind destabilisiert und befinden sich im Niedergang. Afghanistan, das 20 Jahre lang unter absoluter US-Herrschaft stand, ist verarmt, destabilisiert und durch Konflikte gespalten. Die Salomonen sind trotz jahrelanger Gehorsamkeit gegenüber Washington und der von den USA unterstützten Regierung in Taiwan eine der verarmtesten und unterentwickeltsten Nationen der Welt.

Umgekehrt kommen Nationen, die eng mit China zusammenarbeiten, auch in Südostasien, nach Jahrzehnten chronischer Armut und stagnierender Entwicklung allmählich in den Genuss von Infrastrukturen und wirtschaftlichen Möglichkeiten der ersten Welt. Wenn man diese Länder vor die Wahl stellt, sich zwischen China und Fortschritt oder den USA und anhaltender Armut zu entscheiden, führt dies zu einem sehr vorhersehbaren geopolitischen Trend – einem Trend, der den US-Ambitionen in Asien nicht zuträglich ist.

Die Äußerungen von Außenminister Blinken stehen für eine zunehmend irrationale US-Außenpolitik, die sich den ansonsten offensichtlichen Realitäten für die Nationen in Südostasien und Asien insgesamt (wenn nicht sogar in der ganzen Welt) widersetzt. Indem die USA von den asiatischen Nationen verlangen, sich ihnen bei ihren Versuchen anzuschließen, China – den Motor des asiatischen Aufstiegs – einzukreisen, einzudämmen und zu Fall zu bringen, versuchen sie im Grunde, den Aufstieg ganz Asiens, nicht nur Chinas, einzukreisen und einzudämmen.