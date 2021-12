Bill Gates diktiert auch heimlich die globale Ernährungspolitik – neue Erkenntnisse

Mercola.com

Bill Gates übt durch die Finanzierung zahlreicher Organisationen, die in der landwirtschaftlichen Entwicklung und Politikgestaltung tätig sind, einen starken Einfluss auf die globale Lebensmittel- und Landwirtschaftspolitik aus

Elf von nur 12 Personen, die die UNO dazu drängten, Agnes Kalibata, die Präsidentin der Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA), als Sonderbeauftragte für den UNO-Gipfel für Ernährungssysteme 2021 zu behalten, wurden von Gates finanziert

Dies steht in krassem Gegensatz zu denjenigen, die sich gegen Kalibata ausgesprochen haben: 176 zivilgesellschaftliche Organisationen und Bauernverbände sowie 500 weitere Unterzeichner forderten den Rückzug ihrer Ernennung aufgrund ihrer eindeutigen Interessenkonflikte mit Unternehmensakteuren

Gates‘ massive Investitionen in die weltweite Nahrungsmittelproduktion haben keine wirklichen Probleme gelöst. Die Lösungen, die er unterstützt, sind „Pflasterlösungen“, die die eigentlichen Probleme nur verschärfen.

Ein Beispiel dafür ist die Finanzierung der Entwicklung von GVOs. Durch diese Pflanzen wird die lokale Vielfalt durch einige wenige gentechnisch veränderte Sorten ersetzt, die den lokalen Bedingungen nicht Rechnung tragen. Durch die Förderung von gentechnisch veränderten Pflanzen wird die Unterernährung sogar noch verschärft, da die biologische Vielfalt reduziert wird.

Gates ist ein perfektes Beispiel für einen Philanthrokapitalisten. Er hat im Laufe der Jahre Dutzende von Milliarden Dollar „gespendet“, doch sein Nettovermögen ist nicht gesunken – es hat sich verdoppelt, und das liegt vor allem daran, dass seine Spenden als steuerlich absetzbare Investitionen behandelt werden

Bill Gates hat rund um seine Technologien und „philanthropischen“ Bemühungen ein globales Imperium aufgebaut, dessen Ausmaße nun immer deutlicher werden. Sein schierer Reichtum hat ihn zu einer wahren Supermacht werden lassen. Er ist nicht nur zum größten Geldgeber der Weltgesundheitsorganisation und zum nicht gewählten globalen COVID-19-Gesundheitszar aufgestiegen, sondern ist auch ein heimlicher Machtmakler des globalen Ernährungssystems.

Wie der Bericht von AGRA Watch „The Man Behind the Curtain: The Gates Foundation’s Influence on the UN Food Systems Summit“ (Der Mann hinter dem Vorhang: Der Einfluss der Gates-Stiftung auf den UN-Gipfel für Ernährungssysteme), der im August 2020 veröffentlicht wurde, übt Gates durch die Finanzierung zahlreicher Organisationen, die sich mit landwirtschaftlicher Entwicklung und Politikgestaltung befassen, großen Einfluss auf die globale Lebensmittel- und Agrarpolitik aus.

Von Gates finanzierte Organisationen verteidigen von Gates finanzierten UN-Beauftragten

Gates ist zwar nur ein einzelner Mann, aber sein Einfluss wird durch die Tatsache, dass er eine so große Anzahl von Unternehmen und Organisationen finanziert, die dann heimlich nach seiner Pfeife tanzen können, noch erheblich verstärkt.

Wenn man lange Listen von Konzernen sieht, denkt man automatisch, dass viele Akteure im Spiel sind, aber in Wirklichkeit ist Gates der rote Faden, der sich durch die meisten oder alle von ihnen zieht. Der AGRA Watch-Bericht liefert mit der Geschichte von Agnes Kalibata ein perfektes Beispiel dafür.

Kalibata ist die Präsidentin der Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA), einer von der Bill & Melinda Gates Foundation finanzierten Organisation. Im Dezember 2019 wurde Kalibata vom Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, zur Sondergesandten für den UN-Gipfel für Ernährungssysteme 2021 ernannt.

Daraufhin forderten 176 zivilgesellschaftliche Organisationen und Bauernverbände aus 83 Ländern Guterres auf, die Ernennung von Kalibata aufgrund ihrer eindeutigen Interessenkonflikte mit Unternehmen zurückzuziehen. Eine zweite Erklärung, die von mehr als 500 Akademikern und Organisationen unterzeichnet wurde, wandte sich ebenfalls gegen die Ernennung Kalibatas und die Organisation des Gipfels durch sie.

Die Gates-Stiftung versucht, nicht nur durch die Finanzierung von Projekten und die Vermittlung von Fachwissen Einfluss zu nehmen, sondern auch durch die Finanzierung von Governance-Plattformen, die die Lebensmittel- und Agrarpolitik bestimmen. ~ AGRA Watch

Das ist ein deutlicher Rückschlag, der zeigt, dass die Ernennung Kalibatas auf große Bedenken stößt. Ein Dutzend Personen, die Entwicklungsbanken, akademische Einrichtungen und den Privatsektor vertreten, haben sich für sie eingesetzt.

Sie forderten Guterres auf, Kalabata zu behalten und verwiesen dabei unter anderem auf ihre Führungsqualitäten und ihre Arbeitsmoral. Von diesen 12 Befürwortern hatten jedoch 11 frühere oder aktuelle Verbindungen zur Gates Foundation, berichtet AGRA Watch und fügt hinzu:

In einigen Fällen wurden die Organisationen direkt von der Gates Foundation finanziert, in anderen finanzierte die Gates Foundation spezifische Programme, in denen die Unterzeichner eine Rolle gespielt hatten. Eine Organisation wurde von AGRA finanziert, die wiederum von der Gates Foundation finanziert wird.

Gates‘ unangemessener Einfluss auf den UN-Gipfel für Ernährungssysteme

Mit anderen Worten: Auch wenn es den Anschein hat, dass Kalabata von einem Dutzend separater und unabhängiger Einzelpersonen oder Gruppen unterstützt wird, gibt es in Wirklichkeit nur zwei Stimmen, die für ihre Verteidigung sprechen. Es ist nur so, dass die Stimme von Gates um das 11-fache vergrößert ist. Außerdem wird sein Name nie erwähnt, sodass es für den Uneingeweihten den Anschein hat, er habe damit nichts zu tun.

Diese Ergebnisse verdeutlichen den Einfluss der Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF) auf die globale Lebensmittel- und Agrarpolitik. AGRA Watch hat kontinuierlich die Rolle der BMGF bei der Beeinflussung der landwirtschaftlichen Entwicklung dokumentiert, die in den letzten Jahren immens gewachsen ist, schreibt AGRA Watch. Die Gates-Stiftung versucht, nicht nur durch die Finanzierung von Projekten und die Vermittlung von Fachwissen Einfluss zu nehmen, sondern auch durch die Finanzierung von Governance-Plattformen, die die Ernährungs- und Landwirtschaftspolitik bestimmen. Diese Rolle der BMGF, die politische Entscheidungen auf der Grundlage ihres proprietären und technologischen Modells der landwirtschaftlichen Entwicklung vorantreibt, wird oft übersehen …

In diesem Bericht haben wir nur einige der Verbindungen zwischen der Gates-Stiftung und denjenigen aufgezeigt, die Kalibatas Ernennung zum Leiter des UN Food Systems Summit unterstützt haben. Während Hunderte von zivilgesellschaftlichen Organisationen ihre Absetzung forderten, waren nur zwölf Unterzeichner bereit, ihre Ernennung zu unterstützen, von denen fast alle direkte Nutznießer der Gates-Stiftung sind. Dies wirft kritische Fragen über die Rolle von Bill Gates bei der Gestaltung der Agenda des UN-Gipfels für Ernährungssysteme und seiner Ergebnisse auf.

Die folgende Grafik, die im AGRA Watch-Bericht enthalten ist, veranschaulicht die direkten und indirekten finanziellen Verbindungen zwischen der Gates-Stiftung und der Sonderbeauftragten des UN Food Systems Summit, Kalibata.

Die Drehtür der Gates-Stiftung zu Monsanto

AGRA Watch äußert seit vielen Jahren Bedenken hinsichtlich des Einflusses der Gates Foundation auf das Agrobusiness.

Zu den zahlreichen Forschungsberichten4 gehört zum Beispiel der Bericht „The Revolving Door“ von 2010: Monsanto-Gates Links, der die direkten Verbindungen zwischen der Gates Foundation und den Monsanto-Vertretern Rob Horsch, Florence Wambugu, Don Doering, dem verstorbenen Sam Dryden und Lawrence Kent aufzeigt. Ein weiterer Bericht aus dem Jahr 2010, „Gates Foundation Links to Monsanto and GE Crops Development in Kenya“, zeigt auf:

AGRA Watch wurde 2008 gegründet, um die Beteiligung der Gates-Stiftung an der problematischen Allianz für eine Grüne Revolution in Afrika (AGRA) in Frage zu stellen und um nachhaltige agrarökologische Alternativen zu unterstützen, die in Afrika bereits praktiziert werden. Wir haben beobachtet, wie die Gentechnik als „Lösung“ für den Hunger in Afrika immer stärker vorangetrieben wird, wie die Gegner der Gentechnik als Öko-Imperialisten kriminalisiert werden, die den wissenschaftlichen Fortschritt nicht akzeptieren wollen, und wie die philanthropische Unterstützung von Unternehmenslösungen für globale Ernährungsprobleme mit unangebrachter Ehrfurcht betrachtet wird. Die Interessen der Unternehmen kommen in der AGRA-Agenda deutlich zum Ausdruck, wie unten zu sehen ist.

Die Gates Foundation ist nicht dazu da, reale Probleme zu lösen

In seinem Bericht aus dem Jahr 2014 „Three Examples of Problems with Gates Foundation Grants“ zeigt AGRA Watch auf, warum die massiven Investitionen von Gates in die globale Nahrungsmittelproduktion keines der sehr realen Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, lösen konnten. In erster Linie sind viele der von ihm unterstützten Lösungen „Pflasterlösungen“, die die eigentlichen Probleme sogar noch verschlimmern.

Ein Beispiel dafür ist die Finanzierung der Entwicklung gentechnisch veränderter Lebensmittel, die einen höheren Gehalt an bestimmten Nährstoffen aufweisen sollen. Das Problem besteht darin, dass diese Pflanzen die lokale Vielfalt durch einige wenige gentechnisch veränderte Sorten ersetzen, die den lokalen Bedingungen nicht einmal Rechnung tragen. Indem man also auf „angereicherte“ Pflanzensorten drängt, wird die Unterernährung sogar noch verstärkt, da die biologische Vielfalt verringert wird.

Zweitens steht die „sture Konzentration auf den Ertrag“ im Widerspruch zu Forschungsergebnissen, die zeigen, dass niedrige Erträge oder unzureichende Produktion nicht die Ursache für den Hunger in der Welt sind. „Es gibt heute zahlreiche Belege dafür, dass das Problem stattdessen Armut und mangelnder Zugang ist, was durch die Zerstörung lokaler Nahrungsmittelsysteme und die Kommerzialisierung von Nahrungsmitteln noch verschärft wird“, stellt AGRA Watch fest und fügt hinzu:

Die Zuschüsse der Gates-Stiftung und der AGRA konzentrieren sich weiterhin auf den Ertrag und bereiten Afrika auf ein System vor, das auf die Bedürfnisse des gewinnorientierten, ertragsorientierten kommerziellen Landwirts zugeschnitten ist und nicht auf die des Bauern oder Kleinbauern, der verschiedene Kulturen für eine lokale Gemeinschaft anbaut.

Ein drittes Problem, das in dem Bericht hervorgehoben wird, ist die Tatsache, dass Gates europäische und amerikanische Forschungsorganisationen und Wissenschaftler finanziert und nicht afrikanische, obwohl die Programme in Afrika durchgeführt werden.

Laut AGRA Watch ist dies möglicherweise nicht das Ergebnis bewusster Absichten, sondern einer tief verwurzelten strukturellen Voreingenommenheit, die afrikanische Wissenschaftler und wissenschaftliche Einrichtungen als nicht qualifiziert oder legitim genug für den Erhalt von Fördergeldern ausweist.

Gates Spezialität: Philanthrokapitalismus

Weitere Beobachtungen finden sich in dem AGRA Watch-Artikel „Philanthrocapitalism: The Gates Foundation’s African Programs Are Not Charity“, veröffentlicht im Dezember 2017, in dem Philanthrokapitalismus als „ein Versuch, Marktprozesse zu nutzen, um Gutes zu tun“ beschrieben wird, der aber von Natur aus problematisch ist, „da Märkte schlecht geeignet sind, um sozial konstruktive Ziele zu erreichen.“

Anders ausgedrückt: Gates‘ Art der Philanthropie schafft für jedes Problem, das sie löst, mehrere neue. Wie in dem Artikel erwähnt, erwarten die Befürworter des Philanthrokapitalismus:

… erwarten von ihren Investitionen in soziale Programme oft finanzielle Erträge oder langfristige Sekundärnutzen. Philanthropie wird zu einem weiteren Teil des Motors für Profit und Unternehmenskontrolle. Die Strategie der Gates-Stiftung für „Entwicklung“ fördert in Wirklichkeit die neoliberale Wirtschaftspolitik und die Globalisierung der Unternehmen: Es ist … wahrscheinlich, dass Bill Gates, der regelmäßigen Zugang zu führenden Politikern der Welt hat und faktisch Hunderte von Universitäten, internationalen Organisationen, NROs und Medien persönlich finanziert, zur einflussreichsten Stimme in der internationalen Entwicklung geworden ist.

Eine genauere Betrachtung der BMGF ist von entscheidender Bedeutung, da ihr Einfluss enorm ist, sogar größer als der meisten Geberregierungen. Die BMGF stellt mehr Hilfe für die globale Gesundheit bereit als jeder andere Geber und ist der fünftgrößte Geber für die Landwirtschaft in Entwicklungsländern. Im Jahr 2013 gaben nur 11 Länder mehr für Entwicklungshilfe aus als die BMGF, was sie zum zwölftgrößten Geber der Welt macht. Die Gates-Stiftung ist inzwischen ein größerer Geber als Länder wie Belgien, Kanada, Dänemark, Irland und Italien.

Gates‘ medizinischer Plan: Globale Immunisierung und Überwachung

Einer der Gründe, warum sich viele jetzt bewusst werden, wie mächtig Gates geworden ist, liegt darin, dass er häufig als COVID-19-Experte du jour auftritt. Eine merkwürdige Wahl, wenn man bedenkt, dass er über keinerlei medizinische Ausbildung verfügt. Es ist besonders verwirrend, wenn man bedenkt, wie die Meinungen von Ärzten, preisgekrönten Wissenschaftlern und Forschern, die mit seinen Ansichten nicht übereinstimmen, aus dem Internet getilgt werden.

Gates hat wiederholt erklärt, dass das Leben nicht zur Normalität zurückkehren kann, solange wir nicht die gesamte Weltbevölkerung gegen COVID-19 impfen. Und das, obwohl Wissenschaftler und Mediziner eine Vielzahl von sicheren, einfachen und kostengünstigen Strategien zur Vorbeugung und Behandlung von COVID-19 entdeckt haben.

Die Tatsache, dass Gates‘ irrationale und wissenschaftlich unhaltbare Meinungen die Pandemiebekämpfung rund um den Globus prägen, während echte Mediziner von den Mainstream-Medien und Social-Media-Plattformen zensiert werden, ist ein eindeutiger Beweis dafür, dass wir nicht mehr auf der Grundlage von Wissenschaft und medizinischer Wahrheit arbeiten.

Stattdessen wird von der ganzen Welt erwartet, dass sie sich der eigennützigen Agenda von Gates und seinen vielen Verbündeten in Technologie und Medizin anschließt. In einem GatesNotes-Beitrag vom 30. April 2020, erklärt Gates sogar, dass er „vermutet, dass der COVID-19-Impfstoff Teil des routinemäßigen Impfplans für Neugeborene werden wird“ – ein nettes kleines Stück vorausschauender Programmierung, wenn Sie mich fragen.

Wohlgemerkt, die mRNA-Impfstoffe, die gegen COVID-19 entwickelt werden, verändern Ihre genetische Expression und verwandeln Ihren Körper in eine virale Proteinfabrik. Ist es wirklich klug, einen solchen neuartigen Impfstoff bei Neugeborenen einzusetzen? In einer vernünftigen und rationalen Welt wäre die Antwort ein klares Nein. Leider leben wir heute in einer Welt, die von Gates‘ Handlangern regiert wird, und so sind Vernunft und Logik weitgehend aus der Gleichung verschwunden.

In vorhersehbarer hegelianischer dialektischer Problem-Reaktion-Lösung-Manier führte das Problem COVID-19 zu unlogischen und schlecht durchdachten Pandemie-Reaktionen wie Maskenpflicht und Hausarrest für gesunde Menschen, gefolgt von der „ultimativen Lösung“ eines eilig zusammengewürfelten Impfstoffs mit neuartiger mRNA-Technologie.

So radikal das alles auch erscheinen mag, Gates‘ Pläne für die Welt hören hier nicht auf. Er setzt sich auch für die Einführung eines umfassenden, globalen Überwachungssystems ein, um den Infektions- und Impfstatus aller Menschen zu verfolgen. Zusammen mit George Soros finanziert er sogar die Kontaktverfolgungsgruppe Partners in Health. (Die William J. Clinton Foundation hat Partners in Health in der Vergangenheit ebenfalls finanziert.)

Es überrascht nicht, dass Gates‘ Empfehlungen am Ende vor allem ihm selbst zugute kommen, denn die Bill & Melinda Gates Foundation spendet Milliarden an dieselben Unternehmen und Branchen, an denen die Stiftung Aktien und Anleihen besitzt.

Es ist illegal, gemeinnützige Gelder zu verwenden, um die Forschung für Unternehmen zu fördern, in die man selbst investiert hat, und doch kommt er seit vielen Jahren damit durch. Gleichzeitig erhält seine Stiftung Steuererleichterungen für die wohltätigen Spenden, mit denen sie Geld verdient.

Vergessen Sie nicht, dass er im Laufe der Jahre Dutzende von Milliarden Dollar „gespendet“ hat und sein Nettovermögen trotzdem nicht gesunken ist – es hat sich verdoppelt, und das liegt vor allem daran, dass seine Spenden als steuerlich absetzbare Investitionen behandelt werden. Das ist Philanthrokapitalismus vom Feinsten.

Gates ist ein Hauptprofiteur der Pandemie-Angstmacherei

Die COVID-19-Pandemie ist zweifellos Gates‘ bisher größtes philanthrokapitalistisches Projekt, und er wird davon kräftig profitieren, da er sowohl Therapeutika als auch COVID-19-Impfstoffe finanziert bzw. in sie investiert.

Im März 2020 kündigte die Gates-Stiftung eine neue Partnerschaft mit Wellcome und Mastercard an, die den Namen „The COVID-19 Therapeutics Accelerator“ trägt und darauf abzielt, „die F&E-Bemühungen zu koordinieren und Hindernisse für die Arzneimittelentwicklung zu beseitigen“. In der Presseerklärung heißt es:

Der COVID-19 Therapeutics Accelerator wird eine katalytische Rolle spielen, indem er die Entwicklung und Evaluierung neuer und angepasster Medikamente und Biologika beschleunigt, um Patienten mit COVID-19 kurzfristig und andere virale Krankheitserreger längerfristig zu behandeln.

Die Gates-Stiftung hat sich auch mit dem Serum Institute of India (SII) zusammengetan, um 100 Millionen Dosen der von AstraZeneca und Novavax entwickelten COVID-19-Impfstoffe herzustellen. Die Impfstoffe, die weniger als 3 Dollar pro Dosis kosten werden, sollen an Länder mit niedrigem Einkommen geliefert werden.

Die Mittel werden in Form eines zinslosen Darlehens an die im Jahr 2000 von der Gates-Stiftung gegründete Impfstoffallianz Gavi weitergeleitet, die dann das benötigte Kapital für SII bereitstellen wird. Für die nächsten fünf Jahre hat die Stiftung außerdem zugesagt, Gavi insgesamt 1,6 Milliarden Dollar an zusätzlichen Mitteln zur Verfügung zu stellen.

Gates‘ Versuch, die Bildung zu verbessern, war ein massiver Fehlschlag

Der übergreifende Einfluss auf Technologie, Lebensmittel und Medizin (insbesondere Impfstoffe) beschreibt den Einfluss von Gates auf unser tägliches Leben noch nicht ausreichend. Auch auf das Bildungswesen hat er einen großen Einfluss ausgeübt. Der viel kritisierte Common-Core-Lehrplan war der Versuch der Gates-Stiftung, das amerikanische Bildungswesen neu zu gestalten, und die meisten Eltern können Ihnen sagen, wie dumm das war.

Trotz dieses abgrundtiefen Scheiterns kündigte der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo am 6. Mai 2020 an, dass der Staat mit der Bill & Melinda Gates Foundation zusammenarbeiten wird, um ein „intelligenteres Bildungssystem“ für die Zeit nach COVID zu entwickeln, das sich auf das Online-Lernen konzentriert und die Technologie dauerhaft in jeden Aspekt des gesellschaftlichen Lebens integriert.

Der Staat arbeitet auch mit Google zusammen, und Cuomo hat den ehemaligen Google-CEO Eric Schmidt gebeten, ein neues Gremium zu leiten, das die technologische Infrastruktur des Staates planen soll. Wie The Intercept feststellte, wird der Überwachungsapparat, gegen den die Verbraucher aufbegehren, nun als Antwort auf jedermanns Gesundheitsprobleme umetikettiert.

Gates ist das sichtbarste Aushängeschild der modernen Technokratie

Ob geplant oder nicht, die COVID-19-Pandemie wird eindeutig dazu genutzt, um höchst umstrittene Veränderungen herbeizuführen, die unverkennbar totalitäre Züge tragen, darunter die private Übernahme der Regierung durch öffentlich-private Partnerschaften.

Die Überwachung ist zur größten gewinnorientierten Industrie auf dem Planeten geworden, und Ihre gesamte Existenz wird nun aus Profitgründen ins Visier genommen. Zu denjenigen, die am meisten davon profitieren, gehört Gates selbst.

Um besser zu verstehen, was Sie aufgeben, wenn Sie sich dem Mainstream-Narrativ anschließen, dass wir Big Tech brauchen, um uns zu retten, lesen Sie mein Interview mit Patrick Wood, das in einem früheren Artikel vorgestellt wurde. Ich habe das Interview unten eingebettet, damit Sie es besser verstehen können.

Er zeichnet ein Bild, das schwer zu schlucken sein kann, vor allem, wenn Sie zum ersten Mal von all dem hören, aber es ist wirklich wichtig, dass jeder anfängt zu verstehen, womit wir konfrontiert sind. Die Zeit läuft ab. Wenn wir eine Chance haben wollen, sie zu stoppen, müssen wir unseren Weg verstehen und uns zusammentun, um den Kurs zu ändern, den Gates und andere wie er für uns festgelegt haben.

