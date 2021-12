Explosiv: CDC erkennt PCR-Test nicht länger als zulässige Methode zum Nachweis „bestätigter COVID-19 Fälle“ an

Im Verlauf der kommenden zehn Tage wird der PCR-Test in den Vereinigten Staaten für nichtig erklärt

„Der PCR-Test ist ein Prozeß, der nicht zum Nachweis von Erkrankungen dient.“ ~ der im August 2019 verstorbene Nobelpreisträger und Erfinder des PCR-Tests, Dr. Kary Mullis

„Dieser Mißbrauch der PCR-Technik wird von einigen Regierungen, unter dem Vorwand einer auf einer Anzahl positiver PCR-Tests basierenden Pandemie jedoch nicht anhand realer Patientendaten, als skrupellose und vorsätzliche Strategie zur Rechtfertigung übertriebener Maßnahmen, wie etwa der Verletzung zahlreicher verfassungsmäßiger Rechte eingesetzt.“ ~ Dr. Pascal Sacré, belgischer Facharzt für Notfallmedizin und angesehener Analyst für öffentliche Gesundheit.

Von Prof. Michel Chossudovsky

Übersetzung©: Andreas Ungerer

22. Dezember 2021, Global Research

In einer aufsehenerregenden Entscheidung haben die Centers for Disease Control and Prevention (CDC*) den hinterhältigen PCR-Test als wirksame Methode zu Nachweis und Bestimmung von SARS-CoV-2 für unzulässig erklärt.