„COVID-Krise“ verschaffte Barbados einen „Vorteil“ bei der Einführung der digitalen ID für Menschen und Gebäude: Technologieminister auf dem Weltgipfel der Regierungen

Welche „Vorteile“ wird die digitale Identität bringen, wenn wir plötzlich mit einer anderen „Krise“ konfrontiert werden, sei sie nun real oder vermeintlich? Perspektive

Ein Podiumsteilnehmer der barbadischen Regierung sagte auf dem World Governments Summit, dass COVID eine „Krise“ war, die Barbados einen „Vorteil“ bei der Einführung digitaler ID-Systeme nicht nur für Menschen, sondern auch für Gebäude verschaffte.

Am Mittwoch sprach er auf der Podiumsdiskussion des Weltgipfels der Regierungen mit dem Titel „Digital Government: A Dream for Some, a Reality for Others“ (Ein Traum für die einen, eine Realität für die anderen) sagte die Ministerin für Industrie, Innovation, Wissenschaft und Technologie von Barbados, Marsha Caddle, dass COVID der Katalysator war, der den Weg für die digitale Identifizierung in Barbados geebnet hat, und erklärte:

„Es klingt seltsam, wenn man sagt, dass eine Krise ein Vorteil ist, aber während der COVID konnten wir zum Beispiel sicherstellen, dass jedes Gebäude eine einheitliche Gebäude-ID hat, um die Arbeit von öffentlichen und privaten Unternehmen zu erleichtern.“

„Damit verbunden hat jeder Einzelne auch einen neuen digitalen Ausweis; das Projekt wurde bisher zu etwa 90 Prozent angenommen.“

So heißt es im Geoportal der barbadischen Regierung:

„Der BBID [Barbados Building Identifier] ist ideal für Einheimische, um ein anderes Haus oder ein Geschäft einfacher und schneller zu finden. Touristen können mit Leichtigkeit Restaurants, Hotels, Tankstellen und andere Orte finden und sich dorthin navigieren lassen.„

Abschließend werden die Bürger aufgefordert, „der BBID-Familie beizutreten“, indem sie ihre Häuser und Unternehmen auf der Plattform eintragen.

Caddle ging von der digitalen ID für Gebäude zur digitalen ID für Menschen über und erklärte auf dem World Governments Summit, dass Barbados als kleines Land den Vorteil habe, 90 Prozent der Bevölkerung mit einer digitalen ID auszustatten, die sie als „einzigartigen Fußabdruck“ oder „Persona“ beschrieb, die als digitaler „Spiegel oder Replik dessen, wer Sie sind“ fungiert.

„Barbados ist ein Land mit 267.000 Einwohnern, und wir glauben, dass uns das einen Vorteil verschafft. Die Menschen haben einen einzigartigen Fußabdruck und können diesen Fußabdruck nutzen, um mit der Regierung zu interagieren, so dass sie im Wesentlichen durch ihre Gebäude-ID und ihre digitale ID eine Persona haben, die es ihnen ermöglicht, online eine Art Spiegel oder Replik ihrer selbst zu haben. In einem Land, das so klein ist, bietet uns das enorme Möglichkeiten.“

Zur Frage des staatlichen Zugriffs auf die Daten der Bürger über die digitale ID sagte Caddle, man könne Vertrauen gewinnen, indem man den Menschen zeigt, wann, von wem, wo und warum auf ihre Daten zugegriffen wird.

Sie glaubt, dass die Menschen auf diese Weise mehr Vertrauen in das System haben werden.

Laut Caddle:

„Wir wollen den Bürgern durch die digitale ID die Möglichkeit geben, wie in Estland zu sehen, wann die Regierung auf ihre Daten zugreift. Zu welchem Zweck? Wer ist es? Zu welcher Tageszeit? Wie viele Male im Jahr? Das sind die Dinge, von denen wir glauben, dass sie den Menschen die Gewissheit geben, dass die Regierung nicht aus anderen Gründen auf ihre Daten zugreift, als wir es tun sollten.“

Würde es Ihr Vertrauen gewinnen, wenn Sie sehen, wie oft die Regierung auf Ihre Daten zugreift?

Könnte die Regierung im Falle eines ausgerufenen Notfalls ihren Zugriff auf noch mehr Ihrer persönlichen Daten ausweiten?

Öffentliche und private Stellen sprechen oft davon, dass der Bürger oder der Kunde die Kontrolle über seine Daten hat.

Wie Caddle auf dem World Governments Summit erklärte: „Die Art und Weise, wie die Menschen tagtäglich mit den Behörden interagieren, liefert uns sehr umfangreiche Datensätze. Diese Informationen gehören den Bürgern„.

Wenn sich die Menschen jedoch gegen digitale ID-Systeme entscheiden, können ihnen bestimmte Waren oder Dienstleistungen verweigert werden.

Und wenn die Menschen sich für die digitale ID anmelden und beschließen, ihre Daten nicht weiterzugeben, wäre das Ergebnis dasselbe wie ein völliger Verzicht auf das System.

Die Regierungen sind an Ihren Daten interessiert, und in der Tat können sie diese Daten nutzen, um Dinge wie Dienstleistungen und Infrastruktur zu verbessern.

Caddle sprach zum Beispiel über die Einrichtung einer unabhängigen Behörde für Statistik und Datenanalyse, um zu verstehen, welche Buslinien am längsten brauchen oder wie lange die Wartezeiten in den Krankenhäusern sind

„All diese Informationen müssen wir richtig auswerten können“, sagte sie.

Das mag in Zeiten der Stabilität gut und schön klingen, aber in Notzeiten könnten sich die Regierungen die Befugnis erteilen, digitale ID-Daten auf drakonische Weise zu nutzen, z. B. um die Mobilität der Menschen einzuschränken, den Zugang zu bestimmten Waren und Dienstleistungen zu begrenzen oder zu kontrollieren, was sie kaufen können.

Und während Caddle über die Einführung des digitalen Personalausweises in Barbados sprach, sagte sie auch:

„Die digitale Transformation ist so beschaffen, dass es keine Grenzen gibt und dass es keine Grenzen gibt. Der Fortschritt der Welt ist nur so weit wie der Fortschritt jedes einzelnen Landes.“

Dies ebnet den Weg für die weltweite Interoperabilität der digitalen IDs. Jedes Land mag dies ein wenig anders handhaben, aber am Ende sind sie alle miteinander verbunden.

Und während viele auf COVID als Beschleuniger der digitalen Transformation verweisen, waren es letztlich die von den Regierungen verordneten Sperren, die die Agenda weltweit beschleunigten.

Sicher, man könnte sagen, dass dies „wegen COVID“ geschah, aber wenn man genau hinsieht, war es nicht COVID, das sagte, bleibt in euren Häusern, geht nicht nach draußen oder zeigt eure digitalen Papiere, wenn ihr an der Gesellschaft teilhaben wollt.

Caddle sagt, dass COVID eine Krise war, die Barbados einen Vorteil bei der Einführung der digitalen ID verschaffte.

Welche „Vorteile“ wird die digitale ID bringen, wenn wir plötzlich mit einer anderen „Krise“ konfrontiert werden, sei sie nun real oder vermeintlich?