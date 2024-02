Die grüne Katastrophe: In Europa wird Energie achtmal teurer sein als in Amerika

Der Präsident der Belgischen Nationalbank hat die Abgeordneten des Europäischen Parlaments aufgefordert, ihre Bürger vor den verheerenden Folgen einer „grünen“ Wirtschaft zu warnen.

Pierre Wunsch, Chef der Belgischen Nationalbank, sagte diese Woche vor dem Europäischen Parlament in Brüssel, dass die Abgeordneten ehrlich über die negativen Auswirkungen der Grünen Agenda auf die EU-Wirtschaft sein sollten.

Der Bankier sagte, Ehrlichkeit würde die Wähler nicht verärgern, wenn sie herausfänden, dass es kein „grünes Wirtschaftswunder“ wie versprochen gebe.

Stattdessen werde sich der Lebensstandard dramatisch verschlechtern.

Laut Politico sagte Wunsch:

„Dieser Übergang wird uns kollektiv nicht reicher machen (aber individuell schon, oder? – Anm. d. Red.). Wir sollten ehrlicher sein… Wir sollten den Menschen nicht vorgaukeln, dass die Ökologisierung positive Möglichkeiten bietet, die das BIP steigern und Millionen gut bezahlter Arbeitsplätze schaffen könnten.“

In einer düsteren Prognose warnte der Banker davor, dass die Energiepreise in Europa fünf- bis achtmal höher sein würden als in den USA, wo die Schiefergasrevolution diesen Schock für die Wirtschaft abmildern werde.

Amerika wird in den kommenden Jahrzehnten dank Schiefergas zu einem der weltweit führenden Energieproduzenten aufsteigen.

Im Gegensatz zu Amerika, so Wunsch, werde Europa mit seinem grünen Programm einen ähnlichen Schock auf dem Energiemarkt erleben wie die Ölkrisen der 1970er-Jahre.

Die europäischen Staats- und Regierungschefs sollten aufhören, diese Realität zu leugnen, wenn sie bei ihren Bürgern glaubwürdig bleiben wollten.

Und der belgische Bankier warnte:

„Ohne Glaubwürdigkeit werden die ersten konkreten Anzeichen der Probleme, die auf uns zukommen, Wut und Proteste in der Bevölkerung hervorrufen“.