Covid Mindwars: Waren es wirklich klügere Menschen, die die COVID-19-„Impfstoffe“ akzeptierten?

Von Patricia Harrity

Von Simon Lee, Wissenschaftsbeauftragter, Anew UK

„Bei Mindwar geht es um Spiele und die Gestaltung der Wahrnehmung der Realität. Man könnte auch sagen, dass es bei Mindwar um den Aufbau der Matrix geht, oder vielleicht darum, die Menschen dazu anzuleiten, die Matrix der anderen und ihre eigene Matrix aufzubauen. Die eigentliche Vorstellung von Mindwar … beinhaltet eine überwältigende Flut von kognitiven Angriffen, die zu dicht sind … um ihnen zu widerstehen.“ Mathew Crawford

Die schwedische Studie

In einer schwedischen Studie wurde ein Zusammenhang zwischen der Inanspruchnahme der COVID-19-Impfung und der Leistung in einem Intelligenztest hergestellt, der 20 bis 40 Jahre zuvor durchgeführt wurde.

An der Studie nahmen 750 000 schwedische Männer im Alter von 42 bis 59 Jahren teil, die in ihrer Jugend beim Militär gedient hatten, sowie fast 3 000 Frauen, die zum Militär gegangen waren. Die Forscher untersuchten die Ergebnisse der Veteranen in Intelligenztests, die im Alter von etwa 18 Jahren durchgeführt wurden.

Diejenigen, die in der Vergangenheit am besten abgeschnitten hatten, wiesen 50 Tage nach Verfügbarkeit des COVID-19-„Impfstoffs“ eine durchschnittliche COVID-19-„Impfquote“ von 80 % auf, während die Gruppe mit der niedrigsten Punktzahl die 80 %-Quote erst nach 180 Tagen erreichte.

Diese Ergebnisse sind (gelinde gesagt) überraschend, da es für die gut informierten Personen zahlreiche Gründe gab, die „Impfstoffe“ vollständig abzulehnen, lange bevor auch nur eine einzige Nadel in einen einzigen Arm gestochen wurde.

So hätten die gut Informierten beispielsweise wissen müssen: den experimentellen Charakter von mRNA- und DNA-Vektoren in der Humanmedizin, die bereits bekannte Toxizität der kationischen Lipide in den COVID-„Impfstoffen“, das frühere Scheitern aller früheren Coronavirus-Impfstoffe (sie alle verursachten eher Krankheiten als dass sie sie verhinderten) und die gut dokumentierte kriminelle Vergangenheit und Unzuverlässigkeit der Pharmaindustrie (insbesondere von Pfizer).

„Das Portfolio von Pfizer an Unternehmensverbrechen steht dem der historisch korruptesten Unternehmen in nichts nach. Das hat Pfizer jedoch nicht davon abgehalten, mit seinem Impfstoff COVID-19 zu einer unternehmerischen Berühmtheit zu werden. In der Tat hat das Unternehmen sehr von diesem Produkt profitiert, dessen Umsatz von 36,8 Milliarden Dollar im Jahr 2021 es zum umsatzstärksten pharmazeutischen Produkt der Geschichte machte.“ HFDF-Team

Als die Öffentlichkeit später von den Problemen mit diesen tödlichen „Impfstoffen“ aus realen Erfahrungen und Daten erfuhr, ging die Nachfrage nach den COVID-19-„Impfstoffen“ in Schweden und anderen Ländern drastisch zurück.

Der Moderna-„Impfstoff“ wurde in Schweden im Oktober 2021 eingestellt, und die schwedische Regierung spendete „großzügig“ 722.000 Dosen der unerwünschten Injektionen an andere Länder.

Dem Journalisten Alex Berenson zufolge nahmen mäßig intelligente Menschen die COVID-19-„Impfstoffe“ ein, die extrem intelligenten (mit einem IQ von über 130) jedoch nicht.

Die hochintelligenten Menschen wussten es im Grunde besser, als die COVID-19-„Impfstoffe“ zu nehmen, aber diese Gruppe hat in der Regel nicht so viel öffentlichen Einfluss wie die nächstniedrigere Stufe der Testteilnehmer. Es wurde argumentiert, dass die „Mittelmäßigen“ aufgrund ihrer größeren Zahl, ihrer Überzeugungskraft und ihres Einflusses die Politik bestimmen.

Die winzige Zahl der Hochintelligenten und die wenig überzeugende Natur ihrer esoterischen Ideen und Sprache bedeutet, dass sie in öffentlichen Foren untergehen (Quelle).

Messen Tests Intelligenz oder Konformität?

Ein erfolgreicher Testteilnehmer kann jemand sein, der aufgrund seiner Erfahrung mit Tests oder seiner sozialen Intelligenz weiß, wonach der Testaussteller sucht, was er hören will, welche Art von Konformität er anstrebt und was er belohnen wird.

Dies könnte dazu beitragen, die überraschenden Ergebnisse der schwedischen Studie zu erklären, die möglicherweise eher die soziale Konformität als die Intelligenz misst. Diejenigen, an die von ihrer Kultur die strengsten Erwartungen gestellt werden und von denen man erwartet, dass sie im Laufe ihres Lebens größere und sichtbare Leistungen erbringen, könnten motiviert sein, den Erwartungen der anderen zu entsprechen.

Manche Menschen könnten sich auch unter Druck gesetzt fühlen, Tests zu üben, um zu lernen, welche Antworten von den Testausrichtern verlangt werden, was zu noch mehr Konformität und weniger Ehrlichkeit führt. Manche wollen sich vielleicht lieber den sozialen Normen anpassen, als zu einem gefürchteten Außenseiter zu werden.

Die schwedischen Forscher berücksichtigten zwar einige Störfaktoren, nicht aber das Streben nach Konformität oder sozialer Akzeptanz bei denjenigen, die als „intelligent“ gelten. Dies ist schwer zu quantifizieren. Die untersuchten Störfaktoren waren: Familienstand, Elternschaft, Bildung, Einkommen und Wohnort sowie ein Vergleich von Zwillingspaaren.

Die Ergebnisse der schwedischen Studie ergeben nur dann einen Sinn, wenn man das Streben nach Konformität mit Regeln und sozialen Erwartungen berücksichtigt. Konformität mit Regeln und Konformität mit sozialen Erwartungen sind beide mit besseren schulischen Leistungen verbunden. Der Arzt steht mehr unter Konformitätsdruck als der Klempner.

Rote Fahnen für kritische Denker

„Wenn man dem Illusionisten seinen Zauberstab abnehmen kann, kommt die Kriegsmaschinerie zum Stillstand. Um das zu tun, muss man ihr Spiel vollständig beschreiben. Und es ist ein Spiel.“ Mathew Crawford

Den Unternehmen, die die „Impfstoffe“ herstellen und davon profitieren, wurde von den Regierungen rechtliche Immunität gewährt. Warum sollte eine Regierung das tun, wenn sie wirklich glaubt, dass der „Impfstoff“ sicher ist, und das Vertrauen in ihn stärken will? Warum sollte ein intelligenter Mensch etwas einnehmen, von dem die Regierung beschlossen hat, dass es Schaden anrichten kann, ohne dass er Rechtsmittel einlegen kann, wenn es tatsächlich Schaden anrichtet?

Wenn die „Impfstoff“-Skeptiker Unrecht hätten, könnten ihre Argumente und Daten leicht als falsch erwiesen werden. Die Tatsache, dass die Diskussion unterdrückt wurde, hätte bei einem intelligenten Menschen Verdacht erregen müssen. Die Unterdrückung von Informationen lässt von vornherein darauf schließen, dass die unterdrückten Informationen eine überzeugende Wirkung haben.

Es hätte offensichtlich sein müssen, dass diejenigen, die Zensur ausübten, heuchlerisch gegen ihre erklärten Überzeugungen von informierter Zustimmung und körperlicher Autonomie handelten. Man traute den Menschen nicht zu, selbst zu entscheiden, welche Informationen und Argumente stichhaltig waren und welche nicht.

Im richtigen Kontext ist das Fehlen von Beweisen ein Beweis für das Fehlen von Beweisen. Diese Bedingungen galten definitiv während der „Pandemie“, als es für die „Impfstoff“-Pusher einen großen Anreiz gab, Beweise für ihre eindeutigen positiven Behauptungen über den „Impfstoff“, die Abriegelungen, die Maskierung usw. vorzulegen. Sie haben diese Beweise nicht vorgelegt. Da sie sie vorgelegt hätten, wenn es sie gegeben hätte, war das Fehlen von Beweisen der Beweis für ihr Fehlen.

Die (zumeist verängstigte) Öffentlichkeit wurde bevormundet und man traute ihr nicht zu, sich in entscheidenden Fragen, die ihre eigene Gesundheit und die ihrer Angehörigen betrafen, eine eigene Meinung zu bilden. Jeder, der mit der offiziellen Darstellung nicht übereinstimmte, wurde verunglimpft und/oder aus dem Verkehr gezogen.

Modellierung „der Wissenschaft“

„Wenn die Menschen eine Chance haben sollen, sich gegen den molochartigen Feind zu wehren, der Terror in ihre Herzen treibt, ihre Willenskraft zersetzt und sie gegeneinander aufhetzt, müssen sie in erster Linie den Mindwar verstehen, was bedeutet, dass dieser Krieg ein Spiel der Massenmedien mit alternativer Realität ist.“ Mathew Crawford

Ein Großteil der COVID-Panik wurde mithilfe von Computermodellen ausgelöst. Die Modellierung erzeugt Zahlen, die in der Öffentlichkeit die Illusion von Präzision und Genauigkeit hervorrufen. Die Zahlen werden zu „der Wissenschaft“, der man „folgen“ und die man niemals infrage stellen sollte.

Wenn jedoch Eingabevariablen mit riesengroßen und unsicheren Bereichen verwendet und mehrere Annahmen mit geringem Vertrauen in das Modell eingebaut werden, dann ist das Ergebnis des Modells natürlich nicht genau. Müll rein = Müll raus.

Wenn die Realität nicht mit den Ergebnissen der Modelle übereinstimmt, sollte es offensichtlich sein, dass die Annahmen, auf denen die Modelle beruhen, falsch sind.

Diese Modelle werden immer wieder verwendet, um apokalyptische Katastrophen aufgrund von „Pandemien“ und auch „Klimawandel“ vorherzusagen. Diese (absichtlich) ungenauen Modelle sollten niemals mit echter Wissenschaft verwechselt werden. Echte Wissenschaft basiert auf Beobachtungen der realen Welt und kann und sollte immer in Frage gestellt werden.

Wer mich einmal hereinlegt, sollte sich schämen. Wen ich zweimal getäuscht werde, sollte ich mich schämen.

Der Lockdown-Verächter Neil Ferguson vom Imperial College London (ICL) ist seit Langem bekannt dafür, dass er mit seinen Computermodellen Unheil verkündenden, völlig ungenauen spekulativen Unsinn produziert.

Im Jahr 2001 erstellte sein ICL-Team die Modelle für die Maul- und Klauenseuche, die zu einer Keulung von sechs Millionen Schafen, Schweinen und Rindern führte, was das Vereinigte Königreich etwa 10 Milliarden Pfund kostete. Die Arbeit des ICL zu diesem Thema wurde von echten Experten als „schwer fehlerhaft“ bezeichnet.

Im Jahr 2002 sagte Ferguson voraus, dass bis zu 50.000 Menschen an Rinderwahnsinn sterben würden, was seiner Meinung nach auf 150.000 ansteigen könnte, wenn Schafe betroffen wären. Im Vereinigten Königreich lag die Gesamtzahl der Todesfälle bei 177.

Im Jahr 2005 behauptete Ferguson, dass bis zu 200 Millionen Menschen durch die Vogelgrippe getötet werden könnten. Die Gesamtzahl der Todesopfer lag weltweit bei 282.

Im Jahr 2009 behaupteten Ferguson und das ICL-Team, dass die Schweinegrippe im Vereinigten Königreich 65.000 Menschen töten würde. In Wirklichkeit starben 457 Menschen.

Ferguson war der Hauptautor eines ICL-Berichts, der am 16. März 2021 ohne Peer-Review veröffentlicht und in dem vorausgesagt wurde, dass innerhalb von etwa drei Monaten 550.000 Menschen im Vereinigten Königreich und 2,2 Millionen Menschen in den USA an COVID-19 sterben würden.

Als die Programmplanung des Ferguson-Berichts schließlich zur öffentlichen Prüfung freigegeben wurde, wurde sie von akademischen Experten ins Lächerliche gezogen. Sie stützte sich auf einen 13 Jahre alten Computercode, mit dem die Grippe modelliert werden sollte und der einem Experten zufolge ein „fehlerhaftes Durcheinander war, das eher wie eine Schüssel mit Engelshaar-Nudeln aussah als ein fein abgestimmtes Stück Programmierung“. Wissenschaftler der Universität Edinburgh berichteten, dass das Modell „den grundlegenden wissenschaftlichen Test nicht bestanden hat, bei dem es darum geht, dieselben Ergebnisse mit denselben Ausgangsparametern zu erzielen“.

Ungenaue Computermodelle, die auf falschen Fallzahlen beruhen, haben Angst und Verwirrung gestiftet und zu hitzigen Debatten darüber geführt, warum sich das „Virus“ an verschiedenen Orten so unterschiedlich verhält, ob es eine übermäßige Sterblichkeit gibt und ob die „Impfstoffe“ wirksam sind oder nicht.

Das ICL wurde für seine Angstporno-Pseudowissenschaft mit Zuschüssen der Gates Foundation für das Jahr 2020 in Höhe von insgesamt 91.494.791 US-Dollar belohnt. Seit 2002 hat die Bill and Melinda Gates Foundation das ICL mit Zuschüssen in Höhe von insgesamt 302.164.640 US-Dollar unterstützt, das sind 16.000.000 US-Dollar pro Jahr in den vergangenen 19 Jahren.

„Midwits“ zitieren ständig computergenerierte ICL-Statistiken, hinterfragen aber nie die Ungeheuerlichkeit oder die Art der Generierung der von ihnen zitierten Zahlen.

Der PCR-Betrug

„Wenn es einen Silberstreif am Horizont gibt, dann ist es der, dass zumindest einige der Technologien, von denen man uns sagt, sie seien real, nur Teil einer Illusion sind, die dazu dient, Angst zu schüren.“ Mathew Crawford

Es wurde fälschlicherweise behauptet, der PCR-Test sei der „Goldstandard“-Diagnosetest für COVID-19, aber schon ein wenig Lektüre über die Funktionsweise des PCR-Tests würde zeigen, dass dem nicht so ist.

In Wirklichkeit ist der PCR-Test bestenfalls ein Ersatztest für ein ganzes „Virus“, und schlimmstenfalls erzeugt er falsch positive Artefakt-Ergebnisse.

Wenn die PCR schlecht und/oder mit hohen Zykluszahlen durchgeführt wird (wie es häufig der Fall war), ist die Zielsequenz möglicherweise gar nicht in der Probe vorhanden und ein „positives“ Ergebnis ist lediglich ein Artefakt des PCR-Prozesses.

Die PCR kann den Infektionsstatus einer Person nicht nachweislich diagnostizieren, und es wurde noch nie ein konsistenter Zusammenhang zwischen einem Krankheitszustand und den PCR-Ergebnissen gefunden.

Die falsche Anwendung einer völlig ungenauen PCR bedeutet, dass COVID-19 ein wissenschaftlich bedeutungsloses Konstrukt ist, das nichts weiter als eine selbstreferenzielle Illusion ist (Quelle)

Christian Drosten et al. veröffentlichten im Januar 2020 nicht überprüfte PCR-Testsequenzen zum Nachweis des angeblichen Virus, „ohne über Virusmaterial zu verfügen“.

Die Arbeit von Drosten wurde am 23. Januar in Eurosurveillance veröffentlicht, also nur zwei Tage nach Einreichung des Manuskripts. Drosten, der wegen des Führens eines gefälschten Doktortitels angeklagt ist, gab nicht an, dass er Mitglied des Redaktionsausschusses von Eurosurveillance war.

Chantal Reusken, eine Mitautorin, gab ebenfalls nicht an, dass sie Mitglied des Redaktionsbeirats von Eurosurveillance war. Olfert Landt, ein weiterer Mitautor von Drosten, der Geschäftsführer von TIB ist, dem Hersteller eines profitablen PCR-Kits, das auf den veröffentlichten Testsequenzen basiert, meldete seinen Interessenkonflikt erst am 29. Juli 2020.

Am 27. November 2020 veröffentlichte eine Gruppe von internationalen Virologen, Mikrobiologen und anderen Wissenschaftlern einen Aufruf an Eurosurveillance, die Drosten-Studie zurückzuziehen. Dieser Appell ist ein vernichtendes externes Peer-Review von 23 führenden Wissenschaftlern, darunter Wissenschaftler, die Patente im Zusammenhang mit PCR, DNA-Isolierung und Sequenzierung besitzen, sowie ein ehemaliger leitender Wissenschaftler von Pfizer. Bis heute hat sich Eurosurveillance geweigert, diese Arbeit zurückzuziehen, und hat eine unbefriedigende Nicht-Erklärung dafür abgegeben.

Der PCR-Test und das Manuskript entsprechen nicht den Standards für eine akzeptable wissenschaftliche Veröffentlichung. Die wissenschaftlichen Unzulänglichkeiten, Fehler, Unzulänglichkeiten, großen wissenschaftlichen und methodischen Probleme machen sowohl die Arbeit als auch den Test ungültig, der für die Verriegelung der Welt verantwortlich ist.

Ein Berufungsgericht in Lissabon, Portugal, entschied am 11. November 2020, dass der von der WHO gebilligte Drosten-PCR-Test nicht geeignet ist, eine Coronavirus-Infektion nachzuweisen, und er keine Grundlage für die Anordnung landesweiter oder teilweiser Sperren darstellt. Dieses Urteil hätte natürlich für alle Länder gelten müssen.

Der PCR-Test ist wissenschaftlich wertlos und alle „positiven“ Ergebnisse sind ungültig. Die weitverbreitete Anwendung dieses völlig ungenauen Tests führte zu weltweiten Abriegelungen sowie zu einer wirtschaftlichen und sozialen Katastrophe.

Infolge des PCR-Tests wurde dem weltweit größten Teil eine medizinische Tyrannei aufgezwungen, die auf einer von der Realität abgekoppelten Pseudowissenschaft beruht und so absurd ist, dass der Nachweis einiger weniger genetischer Fragmente bei einer Person als Vorwand dienen kann, um ein ganzes Land einzusperren.

Der völlig nutzlose PCR-Test führte zu astronomischen Fallzahlen, die dann die Grundlage für die Computermodelle zum Ausbruch der Krankheit „COVID-19“ bildeten. Ausbruchsmodelle sind für ihre ungenauen Vorhersagen berüchtigt und ergaben „COVID-19“-Zahlen, die absurd waren und auf wertlosen Zahlen beruhten.

Massenhafte PCR-Tests nach dem Drosten-Protokoll führten schnell zu einer PCR-Pandemie und nicht zu einer viralen Pandemie. Die Universitäts

Universitätsklinikum Charité Berlin, in dem viele der Drosten-PCR-Autoren tätig waren, erhielt daraufhin einen Covid-Zuschuss für 2020 in Höhe von 249.550,70 US-Dollar.

Die PCR wurde entwickelt, um genetische Sequenzen nachzuweisen

eines „Virus“ nachzuweisen, dessen Existenz in der Natur nicht bewiesen ist, der aber stattdessen Sequenzen unbekannten Ursprungs nachweist und eine hohe Anzahl falsch positiver Ergebnisse erzeugt.

Intelligente Menschen hätten sich mit den Einzelheiten der PCR-Tests befasst, anstatt einfach den von den „Experten“ angegebenen erschreckenden Zahlen zu vertrauen (Quelle).

Nützliche Idioten?

Die breite Öffentlichkeit hat kein Monopol auf Unwissenheit und Dummheit. Viele Wissenschaftler und Ärzte arbeiten lediglich mit den Daten, die ihnen zur Verfügung gestellt werden (oder die sie selbst generieren), und hinterfragen weder deren Richtigkeit noch die Art und Weise, wie sie erzeugt wurden. Die „Pandemie“-Reaktion basierte häufig auf Daten, die durch Prozesse erzeugt wurden, die von den „Experten“, die mit den Daten arbeiteten, nicht verstanden oder infrage gestellt wurden.

Fast alle Personen, die glaubten, der „Impfstoff“ sei sicher und wirksam, hatten keine Beweise für ihre Behauptungen über Sicherheit und Wirksamkeit, die über die angebliche Autorität anderer Personen, die diese Behauptungen aufstellten, hinausgingen. Dies gilt auch für viele medizinische Fachleute.

Politische Beamte, die den „Impfstoff“ propagierten, zeigten einen völligen Mangel an Integrität und Moral und legten offensichtlich keinen Wert auf Genauigkeit. Als während der „Pandemie“ neue Daten auftauchten, die ihre früheren Behauptungen widerlegten, gab es keine Dementis oder Entschuldigungen. Dies hat ihre Vertrauenswürdigkeit schwerbeschädigt und widerspricht der Vorstellung, sie würden in gutem Glauben handeln.

Die Unehrlichkeit wurde durch die wiederholten Änderungen der offiziellen Definitionen von medizinischen Begriffen wie „Impfstoff“ und „Pandemie“ deutlich. Diese Definitionen waren jahrzehntelang feststehend und wohlverstanden. Die Änderung der Bedeutung wichtiger Begriffe ist völlig unaufrichtig, wissenschaftsfeindlich und ein Orwellscher Neusprech wie aus dem Lehrbuch (Quelle).

Zwei Minuten des Hasses

„Mindwar ist die völlige Abkehr von der Moral und damit die Zerstörung aller lokalen Gemeinschaften und Kulturen, um legitime Interessenkonflikte zwischen den Bürgern der Nation und demjenigen, der die Kontrolle über die neuen Mittel der Kriegsführung übernimmt, zu beseitigen.“ Mathew Crawford

Es entstand eine zweigeteilte Gesellschaft, in der viele der „Geimpften“ froh darüber waren, dass den Ungeimpften grundlegende Freiheiten genommen wurden, wie z. B. die Freiheit, frei zu sprechen, zu arbeiten, zu reisen, bei wichtigen Ereignissen wie Geburten, Todesfällen, Beerdigungen usw. bei ihren Lieben zu sein.

Viele der „Geimpften“ waren froh, dass ihr Status es ihnen erlaubte, die Rechte, die allen anderen genommen worden waren, als Privilegien zurückzunehmen. Viele Menschen gaben sogar zu, dass sie sich „impfen“ ließen, um ihren Arbeitsplatz zu behalten, mit ihren Freunden auszugehen oder zu reisen.

In echter Orwellscher Manier zeigten viele der „Geimpften“ offenen Hass auf die Ungeimpften, die als rücksichtslose, unverantwortliche „Oma-Killer“ verleumdet wurden. Einige glaubten, dass den Ungeimpften jegliche Gesundheitsversorgung verweigert werden sollte, und einige „Geimpfte“ wünschten den Ungeimpften und den kritischen Denkern, die das offizielle Narrativ infrage stellen, einen langsamen und schmerzhaften Tod.

Die Nachwirkungen: Unwissenheit ist kein Segen

„Diejenigen, die die Impfungen vermieden haben, die weder sicher noch wirksam sind, verdienen einen Orden für ihre Fähigkeit, den Nebel der Informationskriegsführung zu durchschauen. Für die Millionen von Toten auf dem Schlachtfeld, die von Ed Dowd und so vielen anderen dokumentierte Übersterblichkeit, ist ein Moment der stillen Trauer angebracht.“ Mathew Crawford

Daten aus der realen Welt beweisen nun, dass die COVID-19-„Impfstoffe“ keine Leben gerettet haben, sondern stattdessen zu 17 Millionen Todesfällen und einem Anstieg der Gesamtmortalität geführt haben.

Forscher haben festgestellt, dass die Gesamtsterblichkeit in allen Ländern zeitlich mit der Einführung der dritten und vierten Auffrischungsimpfung zusammenfällt, insbesondere bei der älteren Bevölkerung.

Das durch COVID-19-„Impfstoffe“ verursachte Gesamtsterberisiko ist 1.000-mal höher als die Daten aus klinischen Studien, die Überwachung unerwünschter Ereignisse und die Todesursachenstatistiken aus Totenscheinen zeigen.

Die Gesamtmortalität stieg mit der Einführung von COVID-19-„Impfstoffen“ in allen untersuchten Ländern an.

Diese Ergebnisse sind schlüssig, und die beobachteten Zusammenhänge sind zahlreich und systematisch. Die Forscher haben kein einziges Gegenbeispiel gefunden, das zeigt, dass COVID-19-„Impfstoffe“ die Gesamtsterblichkeit verbessert haben.

Bei zahllosen anderen wurden schwerwiegende unerwünschte Ereignisse festgestellt:

„Daten zu unerwünschten Ereignissen aus offiziellen Pharmakovigilanz-Datenbanken, ein FDA-Pfizer-Bericht, der über FOI erlangt wurde, zeigen hohe Raten und mehrere betroffene Organsysteme: hauptsächlich neurologische, kardiovaskuläre und reproduktive. Dr. Peter A. McCullough und John Leake.

Mehr als die Hälfte der COVID-19-„Impfstoff“-Empfänger litten in einer kürzlich durchgeführten Studie ein Jahr nach der Impfung an einer Form von gesundheitlichen Komplikationen, und die Prävalenz „war ähnlich hoch wie bei Langzeit-COVID“.

Die „Gruppe von Personen, deren Erkrankungen sich verschlimmerten“, wies höhere Antikörpertiter auf, was interessant ist, weil hohe Antikörpertiter von den „Impfstoff“-Anbietern als Beweis für die Wirksamkeit des „Impfstoffs“ angeführt werden.

Gerinnungsimpfungen

Schon bald nach der Einführung der COVID-19-„Impfstoffe“ wurden sie von vielen wachen Menschen als „Gerinnungsimpfungen“ bezeichnet, und das aus gutem Grund.

Bereits im Jahr 2021 wurden Studien und Fallberichte über Blutgerinnungsstörungen nach COVID-19-„Impfungen“ veröffentlicht.

Wenn korrupte und gekaperte Gesundheitsbehörden einen Zusammenhang zwischen COVID-19-„Impfstoffen“ und „einzigartigen“ Blutgerinnseln anerkennen, was meinen sie dann eigentlich? Meinen sie damit, dass die Entwicklung eines Blutgerinnsels nach einer Impfung ein seltenes Ereignis ist, oder meinen sie, dass es zwar häufig vorkommt, die Blutgerinnsel aber von einem einmaligen Typ sind?

Im Juni 2021 veröffentlichten Wissenschaftler aus Norwegen, Deutschland und dem Vereinigten Königreich im New England Journal of Medicine Veröffentlichungen, in denen sie ein neues Syndrom beschrieben, das sie Vaccine Induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia (VITT) nannten.

Dabei handelt es sich um eine neue Art von Blutgerinnseln, die vor der Einführung der COVID-19-„Impfstoffe“ nicht aufgetreten sind. Vielleicht betreiben die Gesundheitsbehörden also eher Doppelzüngigkeit, wenn sie sagen, die Blutgerinnsel seien “ außergewöhnlich“?

VITT wird offiziell nur mit dem COVID-19-„Impfstoff“ von AstraZeneca und der J&J-Spritze in Verbindung gebracht, die beide auf DNA basieren. Dem Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) der CDC wurden jedoch Tausende Blutgerinnungsstörungen nach Impfungen mit den mRNA-Impfstoffen von Pfizer und Moderna gemeldet.

Neurologische Komplikationen

Forscher glauben, dass unter den verschiedenen Nebenwirkungen der „Impfstoffe“ die neurologischen Komplikationen zu den schwerwiegendsten gehören und daher am meisten Anlass zur Sorge geben.

Laut einer kürzlich in der Fachzeitschrift Vaccines veröffentlichten Studie, an der 19 096 Personen teilnahmen, litt fast ein Drittel der Personen, die einen COVID-19-„Impfstoff“ erhielten, unter neurologischen Komplikationen wie Zittern, Schlaflosigkeit und Muskelkrämpfen.

Dr. Peter McCullough zeigte sich von den Ergebnissen dieser Studie alarmiert:

„Schockierende 31,2 Prozent der Teilnehmer an diesem großen Datensatz erlitten nach zwei Injektionen mit verifizierten Daten in Gesundheitsregistern neurologische Schäden. Die meisten Risikoschätzungen deuten darauf hin, dass das Sicherheitsprofil inakzeptabel ist. Es ist alarmierend, dass alle neurologischen Fachgesellschaften COVID-19-Impfstoffe bis heute empfehlen und keine eine Sicherheitswarnung für die Produkte herausgegeben hat.“

Viele andere Studien haben Hinweise darauf gefunden, dass COVID-19-„Impfstoffe“ mit neurologischen Komplikationen in Verbindung gebracht werden.

Im Oktober 2021 wurde in einer in der Zeitschrift Neurological Sciences veröffentlichten Studie festgestellt, dass die verheerendste neurologische Komplikation nach einer Impfung die zerebrale Venensinusthrombose (CVST) ist.

Eine CVST tritt auf, wenn sich ein Blutgerinnsel in den Venensinus des Gehirns bildet. Dadurch wird der Abfluss des Blutes aus dem Gehirn blockiert, was schließlich dazu führt, dass das Blut in das Hirngewebe eindringt und eine Blutung verursacht.

In der Studie wurde festgestellt, dass CVST „häufig bei Frauen im gebärfähigen Alter“ auftrat, in der Regel bei denjenigen, die einen Adenovirus-Impfstoff erhielten. Bei Personen, die eine mRNA-Impfung erhalten hatten, wurde über eine Bell’sche Lähmung berichtet, bei der die Gesichtsmuskeln geschwächt oder gelähmt werden.

Eine im November 2022 in Current Neurology and Neuroscience Reports veröffentlichte Studie kam zu ähnlichen Ergebnissen und stellte fest, dass das Auftreten schwerer neurologischer Nebenwirkungen größer ist als erwartet.

„Da die Impfstoffe Lipid-Nanopartikel enthalten, die mit genetischem Material beladen sind, das für das schädliche Spike-Protein kodiert, ist es für jeden Patienten ein russisches Roulette, ob das Nervensystem hämodynamisch mit den schädlichen Impfstoffpartikeln überschüttet wird oder nicht“, so Dr. Peter McCullough.

Nichts von diesen schockierenden Beweisen macht natürlich einen Unterschied für die offiziellen „Impfstoff“-Pusher. Laut einer Stellungnahme der American Academy of Neurology (AAN) aus dem Jahr 2021 empfiehlt die Organisation eine COVID-19-Impfpflicht für Angestellte im Gesundheitswesen und befürwortet Impfungen für Kinder unter 12 Jahren.

Herz-Kreislauf-Schäden

Je nach Empfindlichkeit und Genauigkeit der durchgeführten Tests können bei „fast allen, die die Spritze genommen haben, zumindest für sechs Monate oder länger Herzschäden festgestellt werden, bei denen sich der Stoffwechsel des Herzens verändert. Das ist ein wenig beunruhigend. Wir wissen nicht, welche Auswirkungen das hat.“

Ein Bericht, der im Dezember 2022 in der National Library of Medicine veröffentlicht wurde, machte auf das Problem der zunehmenden Herzstillstände bei Sportlern aufmerksam.

Während eines Zweijahreszeitraums „von Januar 2021 bis zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts erlitten 1.598 Sportler einen Herzstillstand, 1.101 davon mit tödlichem Ausgang“.

Dies ist eine höhere Sterblichkeitsrate im Vergleich zu einem Zeitraum von 38 Jahren zwischen 1966 und 2004, in dem „1.101 Sportler unter 35 Jahren (~29/Jahr) aufgrund verschiedener herzbezogener Erkrankungen starben.“

Eine andere Studie an 301 Teenagern zwischen 13 und 18 Jahren, die zwei Dosen der Pfizer-Spritze erhielten, ergab, dass „29,24 Prozent der Teilnehmer kardiovaskuläre Komplikationen wie Herzrasen, Herzklopfen und 2,33 Prozent eine Myoperikarditis erlitten.“

In einer großen Bevölkerungsstudie wurde bei ungeimpften Teilnehmern kein statistisch signifikanter Anstieg der Häufigkeit von Myokarditis oder Perikarditis festgestellt.

Ein schmerzender Arm kann ein „Vorbote für künftige schwerwiegende kardiovaskuläre Nebenwirkungen“ sein. Forscher haben nach einer COVID-19-Impfung eine gleichzeitige Entzündung des Herzmuskels und des Deltamuskels an der Schulter festgestellt.

In einer Studie an „Leistungs- und Freizeitsportlern“ aus Italien mit Myokarditis berichteten 65,4 % über Schmerzen im Arm nach der COVID-19-„Impfung“. In einer anderen Studie berichteten 81,3 % über Armschmerzen an der Injektionsstelle nach der ersten Dosis einer COVID-19-Impfung.

„Wir haben also eine Menge Informationen, die darauf hindeuten, dass diese Impfungen nicht gut für das Herz sind. Sie [COVID-Spritzen] sollten komplett vom Markt genommen werden.“ Dr. Peter McCullough (Kardiologe)

Nach wie vor sterben Menschen plötzlich, sowohl auf als auch neben dem Sportplatz, aber die „Hebammen“ können nicht erklären, warum das so ist, oder ziehen es vielleicht einfach vor, das Geschehen zu ignorieren.

Verfälschte Aufnahmen

Aufgrund des Vorhandenseins von DNA-Sequenzen in den mRNA-Spritzen sollte die FDA diese nach Ansicht einiger Experten für verfälscht erklären, was nach dem Bundesgesetz als „Stärke, Qualität oder Reinheit, die vom offiziellen Kompendium abweicht“, definiert ist.

Die Shots enthalten eine Teil-DNA-Sequenz von SV40, aber diese Information wurde den Aufsichtsbehörden nicht offengelegt. Dies ist ein erwiesenes Genotoxizitätsrisiko, das die ungewöhnlichen „Turbokrebsfälle“ erklären könnte, die seit der Einführung des „Impfstoffs“ beobachtet wurden.

Diese DNA-Fragmente könnten auch zu genetischen Anomalien bei Föten beitragen, was eine der häufigsten Ursachen für Frühabtreibungen ist.

„Generell gilt: Wenn eine Verfälschung vorliegt und das Risiko einer Toxizität besteht, muss sofort gehandelt werden. Dies ist ein Kernauftrag des Kongresses an die FDA, die Verfälschung von Arzneimitteln, Medizinprodukten und Lebensmitteln zu verhindern. Die nächste Frage lautet: Handelt es sich um eine Fälschung? Ist sie mit einem vernünftigen Risiko der Toxizität für den Menschen verbunden? Und meiner Meinung nach ist das absolut der Fall. Dr. Robert Malone

Fazit

„Glückwunsch. Wir nähern uns dem Jahr 2024, und Sie haben das dritte Jahr der größten, weltweit koordinierten psychologischen Kriegsführung in der Geschichte der Menschheit hinter sich gebracht und überlebt.“ Mathew Crawford

Die Gesundheitsbehörden lügen weiterhin und sagen, dass „die Vorteile des Impfstoffs immer noch die Risiken überwiegen“. Sie ergreifen keine entschlossenen Maßnahmen, um all den überzähligen Todesfällen und dem unsäglichen Leid ein Ende zu setzen, sondern empfehlen stattdessen erbärmlich „zusätzliche Überwachung“.

Es gibt kein Virus. Es gibt keine neue und neuartige Krankheit. Es hat keine Pandemie gegeben. Die Impfungen sind keine Impfstoffe, und sie sind nicht sicher und wirksam. Wenn Sie etwas anderes glauben, dann sind Sie ein Opfer des covid mindwars.

Sie haben ihre Methoden offengelegt. Sie versteckten die Wahrheit vor aller Augen. Sie verließen sich darauf, dass die „Mittelsmänner“ die Oberhand behalten würden.

Diejenigen von uns, die die Wahrheit von Anfang an verstanden haben, sind sowohl verwirrt als auch entsetzt. Was ist mit unseren Mitmenschen, unseren Freunden und Familien geschehen? Warum sind sie auf den offensichtlichen Betrug hereingefallen? Wurden sie verdummt und abgelenkt? War es der Druck, sich anzupassen? War es eine Psychose der Massenbildung?

Die Wahrheit lag für alle sichtbar im Verborgenen. Warum konnten sie sie nicht sehen? Warum haben sie uns nicht zugehört? Warum hat man uns als „Verschwörungstheoretiker“ abgetan?

Der 3. Weltkrieg ist nicht wie die vorherigen Kriege. Es ist kein Krieg zwischen Nationen, sondern ein Krieg zwischen Klassen. Die Feinde sehen sich selbst gerne als „die Elite“. Sie haben die Lehren aus ihren Kriegen gegen andere Nationen gezogen und wenden diese Taktiken nun gegen die Bürger an, die sie eigentlich vertreten sollten.

Eine ihrer Hauptwaffen ist eine Spritze mit bekannten Giftstoffen.

Der Feind kontrolliert die Medien und hat die größte psychologische Angriffsoperation der Geschichte entfesselt. Wissen ist unsere beste Verteidigung. Ihre Unwissenheit ist ihre Macht. Sterben Sie nicht an Unwissenheit.

„In der Ära des Mindwar bedeutet Demokratie nicht, dass die gewählte Regierung auf den Willen des Volkes hört, sondern dass das Volk dazu gebracht wird, die Politik derjenigen zu unterstützen, die mächtig genug sind, den Mindwar zu kontrollieren. Und genau das ist der Sinn einer totalitären Regierung.“ Mathew Crawford

