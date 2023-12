Nach Installation einer neuen 5G-Antenne entwickelt 49-Jähriger schwere Herzprobleme

Unmittelbar nach der Errichtung eines 5G-Mastes gegenüber seinem Wohnhaus entwickelte ein zuvor gesunder 49-jähriger Schwede besorgniserregende Herzsymptome und andere Probleme, die verschwanden, als er in eine Wohnung ohne 5G umzog. Dies geht aus einer neuen Fallstudie hervor, die im Journal of Community Medicine & Public Health veröffentlicht wurde.

Innerhalb einer Woche, nachdem ein 5G-Mobilfunkmast in der Nähe seiner Wohnung aktiviert wurde, entwickelte ein 49-jähriger Schwede schwere Herzsymptome, die ihn zwangen, aus seiner Wohnung zu fliehen, so eine neue, von Experten begutachtete Fallstudie.

Die Fallstudie, die am 13. November im Journal of Community Medicine & Public Health veröffentlicht wurde, berichtet, dass die Symptome des Mannes sofort nachließen, als er in eine Wohnung ohne 5G-Strahlung flüchtete. Doch jedes Mal, wenn er in seine ursprüngliche Wohnung zurückkehrte, um seine Habseligkeiten zu holen, kehrten die Symptome zurück.

Dies ist der fünfte wissenschaftliche Bericht von Dr. Lennart Hardell, einem weltweit führenden Wissenschaftler auf dem Gebiet der Krebsrisiken durch Strahlung, und Mona Nilsson über die Auswirkungen von 5G-Hochfrequenzstrahlung auf die menschliche Gesundheit im realen Leben.

Hardell, Onkologe und Epidemiologe bei der Environment and Cancer Research Foundation, ist Autor von mehr als 350 Veröffentlichungen, von denen sich fast 60 mit dem Thema Hochfrequenzstrahlung befassen.

Nilsson, Geschäftsführerin der Swedish Radiation Protection Foundation, arbeitet seit mehr als drei Jahren mit Hardell zusammen, um die Auswirkungen von 5G auf die menschliche Gesundheit zu untersuchen. Sie sagte dem Defender:

„Diese Studie bestätigt die Ergebnisse unserer früheren Fallstudien, die alle gezeigt haben, dass 5G eine sehr hohe Mikrowellen- [oder HF-] Strahlenbelastung verursacht, die schnell zu schweren Symptomen führt, wie sie für das ‚Mikrowellensyndrom‘ [manchmal auch als ‚HF-Krankheit‘ bezeichnet] typisch sind“.

Für Nilsson ist der 5G-Ausbau ein „riesiger Skandal“, weil er „Menschen dazu zwingt, in ihren eigenen vier Wänden sehr hohen Werten pulsmodulierter 5G-Strahlung ausgesetzt zu sein, ohne ihre informierte Zustimmung und vor allem ohne Studien, die zeigen, dass es nicht schädlich ist“.

„Es ist an der Zeit, den Ausbau zu stoppen und 5G abzubauen, denn nach allem, was wir wissen, ist 5G gefährlich für die menschliche Gesundheit und es gibt keine Beweise dafür, dass es nicht schädlich ist“, so Nilsson.

Schwere Symptome traten schnell auf

Die neue Fallstudie berichtet über die gesundheitlichen Erfahrungen eines zuvor gesunden Mannes, nachdem eine 5G-Infrastruktur in der Nähe seiner Wohnung und der seiner heranwachsenden Tochter installiert wurde.

Im November 2022 wurde auf dem Dach eines Gebäudes, 20 Meter von der Wohnung des Mannes entfernt, ein 5G-Mast installiert, dessen Antennen auf seine Wohnung gerichtet waren.

Vor der Installation der 5G-Antennen befand sich bereits seit 2013 eine 3G/4G-Infrastruktur auf dem Dach des Gebäudes, die jedoch weiter von der Wohnung des Mannes entfernt war, so Hardell und Nilsson.

Nach der Installation der 5G-Antennen bekam der Mann „ziemlich sofort“ zahlreiche gesundheitliche Probleme, darunter Schmerzen in der Brust, starke Kopfschmerzen, Dysästhesien (anormale Empfindungen), Verlust des Kurzzeitgedächtnisses, vorübergehend hohen Puls, unregelmäßigen Puls und brennende oder lanzinierende (durchdringende oder stechende) Schmerzen in der Haut seiner Hände und Arme.

„Es wurde [für ihn] unerträglich, in der Wohnung zu bleiben, und er fürchtete sogar um sein Leben aufgrund der Schwere der gesundheitlichen Auswirkungen“, so Hardell und Nilsson.

Seine Tochter klagte über Kopfschmerzen und Schlafstörungen.

Eine Woche nach der 5G-Installation zogen der Mann und seine Tochter in eine andere Wohnung mit deutlich geringerer Hochfrequenzstrahlung.

Der Mann füllte einen Fragebogen zu seinen Symptomen im Oktober 2022 vor der 5G-Einführung, im November 2022, als er der 5G-Strahlung ausgesetzt war, und im Mai 2023, als er in seiner neuen Wohnung ohne 5G-Strahlung lebte, aus.

Er berichtete, dass seine Symptome schnell verschwanden, als er die Wohnung verließ, und jedes Mal, wenn er zurückkehrte, um andere persönliche Gegenstände zu holen, schnell wieder auftraten.

Hardell und Nilsson stellten fest, dass die Symptome des Mannes, der 5G-Strahlung ausgesetzt war, „typisch“ für das Mikrowellensyndrom waren:

„Kopfschmerzen, Schlafstörungen und Auswirkungen auf das Herz sind gut dokumentiert und wurden wiederholt in Studien über die gesundheitlichen Auswirkungen der Exposition gegenüber Mikrowellen-/Funkstrahlung berichtet.“

Gepulste 5G-Strahlung „gefährlicher“ als kontinuierliche Strahlung

Hardell und Nilsson haben die HF-Strahlungswerte in der geräumten Wohnung gemessen.

5G verwendet gepulste HF-Strahlungssignale, die „gefährlicher“ sein können als ungepulste oder kontinuierliche Signale, so Hardell und Nilsson.

Der Grund dafür ist, dass zelluläre Prozesse sehr empfindlich auf Schwankungen in der elektromagnetischen Umgebung der Zelle reagieren. Eine wissenschaftliche Studie aus dem Jahr 2021 zeigte, dass gepulste HF-Strahlung doppelt so bioaktiv ist wie kontinuierliche Strahlung.

Der höchste von Hardell und Nilsson gemessene Wert betrug mehr als 3.180.000 Mikrowatt pro Quadratmeter (μW/m2) – der höchste Wert, den das von ihnen verwendete Messgerät messen konnte – so dass die tatsächliche Strahlung noch höher gewesen sein könnte, so Hardell und Nilsson.

„Die gemessenen Werte liegen jedoch weit unter den von der ICNIRP [International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection] 2020 empfohlenen Grenzwerten für die 5G-Frequenz“, sagten sie. „Für diese Frequenzen empfiehlt die ICNIRP [einen] Höchstwert von 10.000.000 μW/m2, gemittelt über 30 Minuten.“

Hardell und Nilsson kommen zu dem Schluss, dass die Fallstudie zeigt, dass „5G bei Werten, die weit unter den ICNIRP-Grenzwerten liegen, in [kurzer] Zeit ernsthafte gesundheitliche Auswirkungen haben kann“.

Die ICNIRP ist eine „selbsternannte“ private Organisation mit Sitz in Deutschland, die „weltweiten Einfluss und Dominanz“ hat, wenn es darum geht, welche wissenschaftlichen Studien zu negativen gesundheitlichen Auswirkungen von HF-Strahlung berücksichtigt werden, so Hardell und Nilsson.

Die Expositionsrichtlinien der ICNIRP, die von vielen Regierungen als Referenz für die Festlegung ihrer Expositionsgrenzwerte herangezogen werden, basieren auf der Vorstellung, dass HF-Strahlung für den Menschen nur dann schädlich ist, wenn sie hoch genug ist, um das Körpergewebe zu erwärmen.

Hardell und Nilsson schrieben: „Ihre [ICNIRP] Richtlinien basieren auf Bewertungen, die nicht-thermische Effekte ablehnen, obwohl es immer mehr Beweise für eine Reihe von schädlichen Effekten gibt, die weit unter den ICNIRP-Werten liegen“.

ICNIRP und FCC schützen die Telekommunikationsindustrie

Nilsson sagte, sie hoffe, dass die Studie das Bewusstsein für die negativen gesundheitlichen Auswirkungen von 5G schärfen werde.

„Ich möchte, dass die Öffentlichkeit weiß, dass sie in ihren eigenen Häusern Mikrowellenstrahlung ausgesetzt sind, deren Sicherheit bei chronischer Exposition nie nachgewiesen wurde“, sagte sie und fügte hinzu:

Wissenschaftler und Mediziner warnen seit Jahren vor den schwerwiegenden möglichen gesundheitlichen Auswirkungen von 5G und weisen darauf hin, dass 5G zu einem starken Anstieg der Mikrowellenbelastung führen würde – was durch unsere Studien bestätigt wird.

„Sie haben ein Moratorium gefordert, bis die Risiken erforscht sind.“

In der Zwischenzeit würden die von den meisten Regierungen akzeptierten Grenzwerte für die Exposition gegenüber Hochfrequenzstrahlung – einschließlich der von der Federal Communications Commission (FCC) in den USA festgelegten Grenzwerte – die Einführung von 5G erlauben, da die Grenzwerte zu hoch angesetzt seien, sagte sie.

„Es ist klar, dass die ICNIRP und Regierungsbehörden wie die FCC die Telekommunikationsindustrie schützen“, fügte Nilsson hinzu.

Ihre Grenzwerte schützen nur vor den akuten Auswirkungen von Strahlung, die stark genug ist, um den Körper zu erwärmen, und sind unzureichend, um die Öffentlichkeit vor Schäden durch chronische Exposition gegenüber niedrigeren Strahlungswerten zu schützen“, sagte sie.

Miriam Eckenfels-Garcia, Direktorin des Children’s Health Defense (CHD) Electromagnetic Radiation & Wireless Program, stimmte zu. Sie sagte dem Defender:

„Nicht nur, dass die FCC-Grenzwerte seit mehr als 20 Jahren nicht aktualisiert wurden, sondern wie das US-Berufungsgericht für den D.C. Circuit in CHDs bahnbrechendem Sieg gegen die FCC im Jahr 2021 feststellte, hat die FCC es versäumt, die nicht krebserregenden, gesundheitsschädlichen Auswirkungen von HF-Strahlung, die Umweltgefahren und die besonderen Auswirkungen von HF-Strahlung auf Kinder zu berücksichtigen.

„Es ist an der Zeit, dass die FCC und andere Normungsgremien Hunderte Studien wie diese berücksichtigen und ihre Arbeit zum Schutz der Öffentlichkeit und der Umwelt tun, anstatt die Großindustrie zu unterstützen“.