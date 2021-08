COVID-Nichtkonformität jetzt als „Top-Terrorbedrohung“ eingestuft

mercola.com

Gegner der COVID-Maßnahmen stehen jetzt ganz oben auf der Liste der potenziellen Terrorbedrohungen des US-Ministeriums für Heimatschutz

Beamte und Medienvertreter schüren offenbar absichtlich den unverhüllten Hass gegen diejenigen, die sich gegen die Teilnahme am COVID-Impfversuch entscheiden

Die Rhetorik, die jetzt gegen Ungeimpfte geschleudert wird, würde unter normalen Umständen als Hassrede betrachtet werden. Jetzt wird sie als tugendhaft angepriesen, während die Berichterstattung über eine Statistik oder ein medizinisches Ergebnis, das der offiziellen Darstellung widerspricht, als Hassrede gilt

Indem er alle davon überzeugt, dass ungeimpfte Menschen an der nicht enden wollenden Pandemie schuld sind, verhindert der pandemische Industriekomplex, dass die Massen die wahren Schuldigen erkennen und sich gegen sie wenden

Die Weltgesundheitsorganisation arbeitet mit einem Werkzeug der künstlichen Intelligenz namens EARS. Es durchforstet Blogs, Nachrichtenartikel und Online-Foren in 20 Ländern, analysiert Erzählungen und sieht die Verbreitung von Informationen voraus. Höchstwahrscheinlich kann es auch vorhersagen, welche Narrative den von den Menschen geäußerten Bedenken am wirksamsten entgegenwirken würden. Diese Propagandanachrichten können dann über Bot-Farmen verbreitet werden.

Was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie an potenzielle Terrordrohungen denken? Steht der Widerstand gegen irrationale und/oder illegale COVID-Maßnahmen auf Ihrer Liste? Nun, vor kurzem stand es ganz oben auf der Liste der potenziellen Terrorbedrohungen des Heimatschutzministeriums, da wir uns dem 20. Jahrestag von 9/11 nähern.

In den letzten 18 Monaten sind die COVID-Gegenmaßnahmen immer tyrannischer geworden, und wir scheinen nun einen neuen Höhepunkt (oder Tiefpunkt, je nach Sichtweise) erreicht zu haben. Die US-Regierung betrachtet Bürger, die ihre verfassungsmäßigen Rechte wahrnehmen, als inländische Terroristen, als Staatsfeinde.

Unmenschliche Diskriminierung von Ungeimpften

Wie Daisy Luther von The Organic Prepper berichtet, ist die schockierende und entmenschlichende Diskriminierung von Ungeimpften im Begriff, das Leben SEHR schwer zu machen. Sie bezieht sich damit natürlich auf die von den Medien und der Regierung verbreitete Meinung, dass, wenn sich jemand mit SARS-CoV-2 infiziert, es die Schuld irgendeiner ungeimpften Person ist, die die Krankheit ausbreitet.

Beamte und Medienvertreter schüren offenbar absichtlich den unverhüllten Hass gegen diejenigen, die sich nicht am größten medizinischen Experiment der Welt beteiligen und sich eine neuartige Injektion geben lassen, die den Körper auf die Produktion eines krankheitsverursachenden Proteins programmiert, dessen volle Auswirkungen erst in Jahren bekannt sein werden.

Die Spritze zu bekommen, sei eine patriotische Pflicht, heißt es, und sich ihr zu verweigern, sei nichts weniger als ein verräterischer Akt, meinen einige. Diese Art von Narrativ ist extrem gefährlich, aber das scheint niemanden zu kümmern – nicht einmal die Behörden, die dafür verantwortlich sind, dass dies das Land der Freien ist.

Wie Luther feststellte, würde die Rhetorik, die jetzt gegen Ungeimpfte geschleudert wird, unter normalen Umständen als Hassrede gelten. Jetzt wird sie als tugendhaft angepriesen, und die Meldung einer Statistik oder eines veröffentlichten medizinischen Befunds, der der offiziellen Darstellung widerspricht, dass Masken funktionieren, Abriegelungen wirksam sind und die COVID-Spritze sicher und wirksam ist, wird als Hassrede betrachtet.

Können Sie das die psychologische Operation die am Werk ist sehen?

Es ist wichtig zu erkennen, dass dieser Wahnsinn nicht zufällig ist. Er ist beabsichtigt und Teil einer ausgeklügelten psychologischen Operation, um die Menschen in den Wahnsinn zu treiben. Darüber habe ich letzte Woche geschrieben.

Der Artikel ist nicht mehr verfügbar, da alle Artikel nach 48 Stunden entfernt werden, aber Sie können sich immer noch das von mir vorgestellte Video ansehen, in dem erklärt wird, wie Massenpsychosen durch Angst, Wellen zunehmender Bedrohung, Isolation und andere entmenschlichende Tricks des psychologischen Handwerks ausgelöst werden.

Wenn eine Bevölkerung erst einmal den Bezug zur Realität verloren hat und eine „magische Rationalität“ angenommen hat, die Irrationalität rechtfertigt, ist sie zu unvorstellbaren Gräueln und Übergriffen gegen Menschen fähig, die sie für ihre ständige Angst verantwortlich macht.

Indem der pandemisch-industrielle Komplex alle davon überzeugt, dass ungeimpfte Menschen an der nicht enden wollenden Pandemie schuld sind, verhindert er, dass die Massen die wahren schuldigen – die Strippenzieher und Nutznießer des psychologischen Zusammenbruchs – erkennen und sich gegen sie wenden.

Das ist in der Geschichte schon oft vorgekommen: als Menschen als Sklaven und Eigentum benutzt wurden, als Menschen Gegenstand schrecklicher Experimente waren, als die Medien und die Machthaber die Menschen absichtlich so manipulierten, dass sie glaubten, andere Menschen seien nicht wie sie und deshalb sei es erlaubt, sie zu misshandeln oder zu missbrauchen, schreibt Luther. Wie ein Sprichwort sagt, sind diejenigen, die nicht aus der Geschichte lernen, dazu verdammt, sie zu wiederholen. Und sie werden sie wiederholen. Ich denke, unabhängig von unserer Haltung können wir alle darin übereinstimmen, dass es ziemlich schrecklich ist, andersgläubigen inbrünstig Schlimmes zu wünschen und sie wegen ihres Glaubens zu entmenschlichen.

Don Lemon von CNN ist der Meinung, dass Ungeimpfte keine Lebensmittel kaufen und nicht arbeiten dürfen. Heißt das, er glaubt, dass sie verhungern sollten? … Der medizinische Analyst von CNN, Dr. Jonathan Reiner, sagt, dass ungeimpfte Menschen nicht in Bars und Restaurants gehen sollten. In der New York Times hat ein Arzt über die ethische Frage nachgedacht, ob er sich weigern kann, ungeimpfte Patienten zu behandeln.

Dr. Anthony Fauci, der „Big Kahuna“ der COVID-Bekämpfung, macht die Ungeimpften für einen neuen Anstieg der Fälle verantwortlich … Die Gouverneurin von Alabama, Kay Ivey, möchte, dass jeder die Ungeimpften für alle auftretenden COVID-Fälle verantwortlich macht … Das wäre wirklich hilfreich, wenn jemand einen geliebten Menschen an COVID verliert und beschließt, sich an „ungeimpften Menschen“ zu rächen. Immerhin hat der Gouverneur gesagt, es sei ihre Schuld. Apropos, Nick Cohen vom Guardian sagte, es sei nur eine Frage der Zeit, bis ‚wir uns gegen die Ungeimpften wenden‘.

Bedenken wegen mangelnder Impfung sind höchst irrational

Diejenigen, die weiterhin darauf drängen, dass sich jeder impfen lassen soll, haben es einfach versäumt, sich die neuesten Daten anzusehen, die eindeutig zeigen, dass diejenigen, die sich impfen lassen, tatsächlich ein viel höheres Risiko haben, an COVID zu erkranken, und, was noch schlimmer ist, zur Entstehung von Varianten beitragen.

Wie kürzlich von Israeli National News berichtet, zeigen die jüngsten Daten, dass Israelis, die die COVID-Impfung erhalten haben, ein 6,72-mal höheres Risiko haben, sich zu infizieren, als Menschen, die sich von einer natürlichen Infektion erholt haben.

Von den 7.700 neuen COVID-Fällen, die bisher während der aktuellen Infektionswelle, die im Mai 2021 begann, diagnostiziert wurden, waren 39 % geimpft (etwa 3.000 Fälle), 1 % (72 Patienten) hatte sich von einer früheren SARS-CoV-2-Infektion erholt und 60 % waren weder geimpft noch zuvor infiziert. Israeli National News stellt fest:

Bei einer Gesamtzahl von 835.792 Israelis, von denen bekannt ist, dass sie sich von dem Virus erholt haben, entsprechen die 72 Fälle von Reinfektion 0,0086 % der Menschen, die bereits mit COVID infiziert waren. Im Gegensatz dazu war die Wahrscheinlichkeit, dass sich geimpfte Israelis nach der Impfung anstecken, 6,72-mal höher als nach einer natürlichen Infektion. Von den 5.193.499 oder 0,0578 % der geimpften Israelis haben sich mehr als 3.000 in der letzten Welle infiziert.

Große und kleine Strafen werden vorgeschlagen

Zusätzlich zu den bereits im obigen Zitat erwähnten Strafen für fehlende Impfungen listet Luther in ihrem Artikel eine Reihe weiterer auf, wie z. B. die Forderung, dass ungeimpfte Personen:

Sich täglich auf eigene Kosten testen lassen

Kürzung der Gehaltsabrechnungen

Von Studenten nicht erstattungsfähige Quarantänegebühren verlangen

Verweigerung der medizinischen Versorgung in Krankenhäusern

Stornierung privater Versicherungen oder Erhöhung der Prämien um Tausende von Dollar pro Jahr

Aussetzung von Waffenscheinen und Führerscheinen

Verweigerung des Zugangs zu Krediten

Einbehaltung von staatlicher Unterstützung und Bundesleistungen wie Sozialversicherung, VA-Leistungen, Sozialwohnungen und Renten

Wie Luther bemerkte: „Die wütende Verachtung für Andersdenkende kann zu nichts Gutem führen. Sind diejenigen, die der Meinung sind, dass wir uns alle impfen lassen sollten oder nicht, mit dieser Art von Entmenschlichung einverstanden?“

Project Veritas entlarvt Doxing-Doppelmoral

Im obigen Video deckt James O’Keefe von Project Veritas eine weitere Doppelmoral auf, die zur Norm geworden ist. Project Veritas wurde beschuldigt, die Reichen und Mächtigen auf unethische Weise zu verdächtigen, doch CNN hat vor ein paar Wochen genau das Gleiche mit mir gemacht.

Die CNN-Reporterin Randi Kaye hat sich dabei gefilmt, wie sie den Mitarbeitern unseres Hauptsitzes in Cape Coral, Florida, aufgelauert hat, ohne die Zimmernummer unkentlich zu machen. Dann ging sie zu mir nach Hause. Wie O’Keefe feststellte, verdächtigen die Mainstream-Medien routinemäßig „die Nicht-Mächtigen“, deren Recht auf Privatsphäre tatsächlich größer ist als das der Regierungs- und Medienvertreter.

Project Veritas wurde vor kurzem von Twitter verbannt, weil sie ein Video veröffentlicht hatten, in dem sie den Vizepräsidenten von Facebook, Guy Rosen, vor seinem Haus konfrontierten und ihm Fragen zu den Richtlinien von Facebook für Hassreden stellten. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass Project Veritas von Twitter verbannt wurde, weil sie genau das Gleiche getan haben, was CNN mir angetan hat – aber dafür nicht verbannt wurden.

Künstliche Intelligenz ist Teil des neuen Schlachtfelds

Mitte Juli 2021 gab der Generalarzt der Chirurgie, Dr. Vivek Murthy, eine öffentliche Empfehlung heraus, in der er COVID-Fehlinformationen als „eine dringende Bedrohung für die öffentliche Gesundheit“ bezeichnete, die „unsere laufenden Arbeiten zur Beendigung der COVID-19-Pandemie“ unterminiere. In der Empfehlung wird gefordert, dass soziale Medienplattformen Software-Algorithmen einsetzen, um „die Verstärkung von Fehlinformationen zu vermeiden“ und die Überwachung von Fehlinformationen zu verstärken.

Auf einer Konferenz der Health Information Management Systems Society in Las Vegas forderte Hans Kluge, der Direktor der Weltgesundheitsorganisation für die Region Europa, den Einsatz von „digitaler Gesundheit“ und künstlicher Intelligenz zur Bekämpfung von Fehlinformationen. Künstliche Intelligenz könnte auch eingesetzt werden, um Gemeinden mit niedrigen COVID-Impfquoten zu identifizieren, damit in diesen Gemeinden „schnelle Hilfe“ geleistet werden kann.

Laut STAT News9 hat Kluge „eine WHO-Einheit eingerichtet, die sich auf verhaltensbezogene und kulturelle Erkenntnisse konzentriert, um die Triebkräfte der Impfzurückhaltung zu verstehen und Programme zu entwickeln, die dem entgegenwirken.“ Zu diesen Programmen gehören Programme, die auf die Gemeinden zugehen, und die Identifizierung von „Verfechtern“ der COVID-Impfung in religiösen Gemeinschaften, bei Jugendlichen und in den Medien.

Kluges Team arbeitet bereits mit einem Tool der künstlichen Intelligenz namens EARS (Early AI-supported Response with Social listening tool). Es durchforstet Blogs, Nachrichtenartikel und Online-Foren in 20 Ländern und analysiert die gefundenen Berichte.

Es kann dann vorhersehen, wie sich die Informationen verbreiten werden und welche Auswirkungen sie haben könnten. Auch wenn dies im STAT-Artikel nicht erwähnt wird, liegt die Vermutung nahe, dass EARS auch in der Lage ist, vorherzusagen, welche Narrative den Bedenken, die die Menschen auf den untersuchten Plattformen äußern, am wirkungsvollsten entgegenwirken würden.

Die ausgewählten Propagandanachrichten können dann mithilfe von Bot-Farmen, wie der unten abgebildeten, verbreitet werden. Es mag für einige schockierend sein, zu erkennen, dass viele der „Menschen“, die die offizielle COVID-Darstellung befürworten, gar keine echten Menschen sind.

Auf allen Social-Media-Plattformen gibt es tonnenweise gefälschte Profile, die von Bot-Farmen betrieben werden und riesige Mengen an Propaganda erzeugen, darunter auch Konten mit blauen Häkchen.

Das blaue Häkchen soll anzeigen, dass die Identität eines Nutzers von Twitter verifiziert wurde und „von öffentlichem Interesse“ ist, aber offensichtlich fehlt es dem Authentifizierungsprozess an einigen grundlegenden Dingen, wie z. B. sicherzustellen, dass der Nutzer tatsächlich in physischer Form existiert und die physische Kontrolle über das betreffende Konto hat.

Anti-Digital Hate Group fördert den digitalen Hass

Ein zentrales Rädchen im Netzwerk, das die Flammen des Hasses und der Angriffe auf Menschen schürt, deren einzige Sünde der Wunsch ist, selbst Entscheidungen zu treffen, ist eine Gruppe namens Center for Countering Digital Hate (CCDH).

Sie wurde von einem britischen Staatsbürger und nicht registrierten ausländischen Agenten namens Imran Ahmed gegründet, der auch Mitglied des Lenkungsausschusses für die Pilot-Taskforce zur Bekämpfung von Extremismus ist, die der Kommission der britischen Regierung zur Bekämpfung von Extremismus untersteht.

Ahmed zufolge neigt jeder, der die Gründe für Abriegelungen, das Tragen von Masken oder die Sicherheit und Notwendigkeit einer COVID-19-Injektion infrage stellt, zu gewalttätigem Extremismus, und der Grund, warum CNN auf der Suche nach mir Hunderte von Meilen durch Zentralflorida gereist ist, ist, dass Ahmed mich als Top-COVID-Fehlinformant bezeichnet hat.

Laut seiner Website rühmt sich das linksgerichtete Center for Countering Digital Hate (Zentrum zur Bekämpfung von digitalem Hass) damit, „Nutzer und Nachrichtenseiten, die es in der digitalen Sphäre für inakzeptabel hält, zu recherchieren, zu entlarven und dann abzuschalten“ … Das scheint potenziell gefährlich zu sein, wenn man bedenkt, dass wir sehr wenig über das CCDH wissen. ~ The Drill Down

Im ersten Bericht des CCDH, „The Anti-Vaxx Playbook, wurde ich als einer der sechs einflussreichsten „Impfgegnern“ im Internet genannt, die zum Schweigen gebracht werden müssen. Es folgten „Das Dutzend Desinformationen und „Das Dutzend Desinformationen: The Sequel, in dem die Liste der Zielpersonen von sechs auf 12 verdoppelt wurde.

Diese beiden letztgenannten Berichte werden nun von allen – Politikern, Generalstaatsanwälten, Social-Media-Plattformen und Influencern mit blauen Häkchen – herangezogen, um zu „beweisen“, dass ich der gefährlichste und produktivste Superverbreiter von Fehlinformationen im Netz bin.

Wessen Interessen schützt und fördert die CCDH?

Wenn man darüber nachdenkt, ist es nicht ziemlich merkwürdig, dass Regierungsbeamte tatsächlich die verfassungsmäßigen Rechte amerikanischer Bürger ins Visier nehmen und verletzen, basierend auf den Meinungen eines nicht registrierten ausländischen Agenten, der eine winzig kleine „Pop-up-Gruppe“ betreibt, die durch Schwarzgeld finanziert wird? Wie in einem Artikel von Drill Down vom 20. Juli 2021 festgestellt wurde:

Wenn ein Bericht im Nachrichtenzyklus viral geht, ergibt es nur Sinn zu hinterfragen, woher er kommt – vor allem, wenn dieser Bericht Einfluss bis ins Oval Office hat, die öffentliche Gesundheitspolitik beeinflusst und gleichzeitig gefährliche Auswirkungen auf die Meinungsfreiheit hat. Das Center for Countering Digital Hate … hat Anfang dieser Woche einen bahnbrechenden Bericht veröffentlicht. Er wurde überall aufgegriffen und enthielt die folgende Enthüllung: Der Großteil der COVID-Fehlinformationen stammte von nur 12 Personen … Aber könnte es sich dabei um einen schlauen Schachzug von außen handeln, um die Zensurpartnerschaft der Biden-Regierung mit Big Tech zu rechtfertigen?

Laut The Federalist ist das Center for Countering Digital Hate eine obskure internationale Gruppe mit Sitz in Großbritannien und Washington, D.C., die als Berater für mehrere Regierungen und elitäre Institutionen in Sachen digitale Technologie und Regulierung tätig ist. Laut seiner Website ist das linksgerichtete Center for Countering Digital Hate stolz darauf, Nutzer und Nachrichtenseiten, die es in der digitalen Sphäre für inakzeptabel hält, zu recherchieren, zu entlarven und dann abzuschalten.

Nutzer und Nachrichtenseiten, die es für inakzeptabel hält? Das scheint potenziell gefährlich zu sein, wenn man bedenkt, dass wir nur sehr wenig über die CCDH wissen. Senator Josh Hawley (R-MO) äußerte seine Besorgnis auf Twitter mit dem folgenden Posting: Wer finanziert diese Schwarzgeldgruppe aus dem Ausland – Big Tech? Milliardär-Aktivisten? Ausländische Regierungen? Wir haben keine Ahnung. Die Amerikaner verdienen es zu wissen, welche ausländischen Interessen versuchen, die amerikanische Demokratie zu beeinflussen“.

Keiner weiß, wer sie finanziert. Niemand weiß, wer ihre Forschung vorantreibt. Aber ihre Ergebnisse werden für Zensurbemühungen unter dem Deckmantel der Kontrolle von Fehlinformationen verwendet…

Die Verletzung bioethischer Grundsätze gefährdet Menschenleben

Die traurige Ironie besteht darin, dass Regierungsbeamte in Wirklichkeit diejenigen sind, die zu unnötigem Tod und Leiden beitragen, indem sie sich nicht an die gesetzlich verankerten bioethischen Grundsätze halten. Diese Gesetze gibt es aus einem guten Grund. Sie schützen die Menschen vor unnötigem Schaden und unerwünschten medizinischen Risiken.

Als Teilnehmer an einer experimentellen Studie – und das sind derzeit alle, die sich mit einer COVID-Spritze behandeln lassen – haben Sie das Recht auf eine umfassende Aufklärung über die Risiken unerwünschter Ereignisse. Auf der Grundlage dieser Informationen haben Sie dann das Recht zu entscheiden, ob Sie an der Studie teilnehmen möchten.

Die Aufklärung über die Risiken unerwünschter Wirkungen sollte so detailliert erfolgen, wie dies in der Packungsbeilage eines jeden Arzneimittels angegeben ist. Bei den COVID-Spritzen gibt es jedoch keine solche Packungsbeilage oder detaillierte Angaben, und die Berichte über unerwünschte Ereignisse werden sogar unterdrückt und vor der Öffentlichkeit zensiert.

Da die COVID-Spritzen noch nicht zugelassen sind, verweist die FDA, wie von der FDA erläutert, statt einer Packungsbeilage die Leistungserbringer des Gesundheitswesens auf ein langes Online-„Merkblatt“, in dem die Nebenwirkungen der klinischen Studien und die laufenden Aktualisierungen der nach der Verabreichung im Notfall gemeldeten unerwünschten Ereignisse aufgeführt sind.

Für Patienten steht ein kürzeres, separates Online-Informationsblatt mit weitaus weniger Informationen zur Verfügung – allerdings müssen Sie als Anbieter oder Patient wissen, wo Sie auf der FDA-Website die einzelnen für die Notfallverwendung zugelassenen Impfstoffe separat nachschlagen können, um Zugang zu diesen Informationsblättern zu erhalten.

Die Risiken von unerwünschten Ereignissen müssen auch so kommuniziert werden, dass Sie die Risiken verstehen können. Das bedeutet, dass die Informationen in der Sprache der achten Klasse verfasst sein müssen. Bei klinischen Versuchen müssen die Forscher überprüfen, ob die Teilnehmer die Risiken auch wirklich verstanden haben.

Werden diese unerwünschten Wirkungen nicht offengelegt, was wahrscheinlich in fast jedem Fall einer COVID-Injektion der Fall ist, so führt dies dazu, dass die Person nicht in der Lage ist, eine echte informierte Zustimmung zu geben, da sie nie über alle bereits bekannten Risiken informiert wurde.

Ein Beispiel von vielen: Marie Follmer sagte in einem Interview mit Robert F. Kennedy Jr., dass sie nie über das Risiko einer Myokarditis informiert wurde. Ihr sportlicher Sohn Greyson hat die Spritze bekommen und kann nun kaum noch etwas tun, und sie befürchtet, dass er sterben könnte.

Sie gibt zu, dass sie keine eigenen Nachforschungen angestellt hat, sondern blindlings auf das vertraute, was man ihr sagte. Jetzt misstraut sie dem gesamten Prozess, auch den Ärzten, da sich bisher alle geweigert haben, anzuerkennen, dass es einen Zusammenhang mit der Spritze geben könnte, und niemand weiß, wie man ihn gesund machen kann.

Am wichtigsten ist, dass die Annahme eines Versuchsprodukts völlig freiwillig und ohne Zwang erfolgen muss. Abwerbung ist verboten. Es ist geradezu unmöglich zu argumentieren, dass die öffentlichen Botschaften und Anreize, die von kostenlosem Junkfood bis hin zu millionenschweren Lotterien reichen, keine Nötigung darstellen.

Letzten Endes ist es Ihre Entscheidung, ob Sie an einem medizinischen Experiment teilnehmen wollen, was auch immer es sein mag. Aber auch alle anderen haben das gleiche Recht zu wählen.

Wenn Sie feststellen, dass die Aggression gegen einen nicht geimpften Freund oder ein Familienmitglied dank der derzeitigen Indoktrination, die wildes und irrationales Verhalten fördert, zunimmt, denken Sie an etwas, das Sie auf keinen Fall an Ihrem Körper vornehmen lassen wollen, und stellen Sie sich dann vor, dass Sie dazu gezwungen werden, nur um Ihr Recht zu behalten, einen Lebensmittelladen zu betreten, eine Versicherung abzuschließen oder Ihren Arbeitsplatz zu behalten.

Quellen: