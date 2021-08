COVID-Pässe fördern autoritäre soziale Kreditsysteme und digitale Identitätssysteme – Das Zeitfenster wird immer kleiner!

Obligatorische Impfpässe und Gesundheitspässe stellen einen Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte dar, aber die Freiheit kann sich immer noch durchsetzen: op-ed

Wenn es jemals einen Zeitpunkt in der Geschichte der Menschheit gegeben hat, an dem der Techno-Totalitarismus „ein kleines Zeitfenster“ hatte, um die gesamte Menschheit zu versklaven, dann ist dieser Zeitpunkt jetzt gekommen.

Die COVID-Pass-Mandate stellen einen Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit dar.

Diese Gesundheitspässe machen aus Sicht der öffentlichen Gesundheit wenig Sinn, sind aber aus Sicht der globalistischen Übernahme der Gesellschaft absolut sinnvoll, da sie autoritäre Sozialkreditsysteme über digitale Identitätssysteme normalisieren.

Die experimentellen COVID-Impfstoffe wurden entwickelt, um die Symptome zu minimieren, und es ist nicht erwiesen, dass sie die Übertragung verhindern.

Daher haben obligatorische COVID-Pässe fast nichts mit der öffentlichen Gesundheit und alles mit sozialer Kontrolle zu tun.

„Wenn Sie voll an unserer Gesellschaft teilhaben wollen, müssen Sie sich impfen lassen“ – NYC Bürgermeister Bill de Blasio, 3. August 2021

Länder auf der ganzen Welt sind mit ihren drakonischen Maßnahmen zu Impfpässen, Abriegelungen und militärischen Interventionen völlig autoritär geworden.

Durch Zwang, Manipulation und Anreize für Einzelpersonen, überall ihre Papiere vorzuzeigen, werden Nationen auf der ganzen Welt schnell zu Polizeistaaten, die dem kommunistischen China immer ähnlicher werden.

📹| #Australia deploys military to Sydney to help enforce a #COVID19 lockdown



▪️Military drones and helicopters patrol over #Sydney.

▪️Soldiers tell people through siren to disperse or they’ll get fined. pic.twitter.com/TQh3jPdD6F — EHA News (@eha_news) July 31, 2021

Die Vereinigten Staaten sind nicht weit davon entfernt, zumindest Teile davon.

„Wenn Sie nicht geimpft sind, können Sie leider an vielen Dingen nicht teilnehmen“, sagte der Bürgermeister von New York City, Bill de Blasio, am Dienstag.

„Wenn Sie voll an unserer Gesellschaft teilhaben wollen, müssen Sie sich impfen lassen“, fügte er hinzu.

Verstehen Sie, worauf das hinausläuft?

„Es gibt immer noch kritische Unbekannte in Bezug auf die Wirksamkeit von Impfungen bei der Reduzierung der Übertragung und die begrenzte Verfügbarkeit von Impfstoffen“ – Weltgesundheitsorganisation, 15. Januar 2021

In der Zwischenzeit erheben sich die Bürger auf der ganzen Welt gegen die Tyrannei und kämpfen für den Erhalt ihrer grundlegenden Menschenrechte, der Freiheit.

In ganz Europa sind Proteste ausgebrochen, bei denen Millionen von Menschen auf die Straße gegangen sind, um gegen Abriegelungen, Zwangsimpfungen und Impfpässe zu kämpfen.

Hier analysieren wir die fehlerhafte Logik von Impfpässen als Maßnahme der öffentlichen Gesundheit, die orwellsche Art und Weise, in der sie verordnet werden, und den dystopischen Weg, auf den sie die Gesellschaft in Richtung digitaler Identitäten und sozialer Kreditsysteme führen.

CDC, FDA und WHO geben zu, dass Impfstoffe die Übertragung nicht nachweislich verhindern; Sie sagen: „Mehr Beweise sind erforderlich“.

Die CDC, die FDA und die WHO erklären alle, dass die experimentellen COVID-Impfstoffe die Übertragung nicht nachweislich verhindern.

„Es sind weitere Beweise erforderlich, um genau zu bestimmen, wie gut sie [die Impfstoffe] die Infektion und Übertragung verhindern“ – WHO, Juli 2021

In der Aktualisierung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vom 14. Juli heißt es: „Es sind weitere Beweise erforderlich, um genau festzustellen, wie gut sie [die Impfstoffe] die Infektion und die Übertragung verhindern.“

Auch das Center for Disease Control and Prevention (CDC) behauptet: „Das Risiko einer SARS-CoV-2-Infektion bei vollständig geimpften Personen kann nicht vollständig ausgeschlossen werden, solange das Virus weiterhin in der Gemeinschaft übertragen wird.“

Was die Impfung von AstraZeneca anbelangt, so liegen laut WHO keine aussagekräftigen Daten über die Auswirkungen von AZD1222 auf die Übertragung oder die Ausscheidung des Virus vor.

Und laut der Food and Drug Administration (FDA) „weiß die wissenschaftliche Gemeinschaft noch nicht, ob der Impfstoff COVID-19 von Pfizer-BioNTech die Übertragung reduzieren wird“.

Welchen Sinn hat die Einführung von COVID-Pässen, sei es für den häuslichen Gebrauch oder für andere Zwecke, wenn sich das Virus weiter ausbreitet, egal ob jemand vollständig geimpft ist oder nicht?

Am Wochenende gab Dr. Anthony Fauci bekannt, dass die Menge des Virus bei geimpften und ungeimpften Personen gleich hoch ist.

„Wenn man sich die Virusmenge im Nasen-Rachen-Raum von geimpften Personen ansieht, die eine Durchbruchsinfektion bekommen, ist sie wirklich ziemlich hoch und entspricht der Virusmenge im Nasen-Rachen-Raum von ungeimpften Personen, die sich infizieren“, gab Dr. Fauci am Sonntag bekannt.

„Es ist wahrscheinlich, dass SARS-CoV-2 endemisch wird, wie die saisonale Grippe (oder noch besser eingedämmt wird, wie die Masern, oder sogar eliminiert wird), dann wird es nicht mehr die Notfall- und Eingriffsmaßnahmen erfordern, die durch seine derzeitige Übertragbarkeit und Fatalität gerechtfertigt sind“ – Zwischenbericht des Ada Lovelace Institute, Februar 2021

Nachdem das Ada Lovelace Institute Anfang des Jahres Experten aus Industrie und Politik befragt hatte, kam es zu demselben Schluss wie die Weltgesundheitsorganisation, nämlich dass die staatlichen Akteure die Einführung des COVID-Impfpasses nicht weiter vorantreiben sollten, da es an schlüssigen Beweisen für die Wirksamkeit der Impfung bei der Verringerung der Übertragung mangelt.

„Die Expertengruppe kam zu dem Schluss, dass der Impfstatus derzeit keine eindeutigen oder schlüssigen Beweise für das Übertragungsrisiko einer Person für andere bietet“, heißt es im Zwischenbericht des Ada Lovelace Instituts vom Februar.

„Ohne diesen Nachweis kann er keine solide Grundlage für eine risikobasierte Entscheidungsfindung sein, und daher ist die Einführung eines digitalen Passes derzeit nicht gerechtfertigt.“

Abgesehen von den Unbekannten im Zusammenhang mit dem Impfstoff und den Übertragungsrisiken befürchtet die Expertengruppe außerdem, dass die COVID-Impfpässe zu einer langfristigen Einrichtung werden könnten, lange nachdem die Notfallmaßnahmen abgeklungen sind.

„Der Impfstatus bietet keine klaren oder schlüssigen Beweise für das Übertragungsrisiko einer Person auf andere […] Die Einführung eines digitalen Passes ist derzeit nicht gerechtfertigt“ – Zwischenbericht des Ada Lovelace Institute, Februar 2021

Welchen Unterschied macht es für eine vollständig geimpfte Person, wenn sie mit einer Person in Kontakt kommt, die nicht geimpft ist?

Hat das irgendeine Auswirkung auf die Person, die geimpft ist?

In Israel sind „bis zur Hälfte der neuen COVID-19-Fälle in Israel geimpfte Personen“, so Business Insider.

Wenn es nicht erwiesen ist, dass die Impfstoffe die Ausbreitung verhindern, welchen Unterschied macht es dann für die Geimpften, wenn die Menschen in ihrer Umgebung nicht geimpft sind?

Dies ist einer der Gründe, warum es für mich aus Sicht der öffentlichen Gesundheit keinen Sinn macht, COVID-Pässe vorzuschreiben.

Aus der Perspektive der globalistischen Übernahme der Gesellschaft, die die Grundlage der großen Reset-Agenda des Weltwirtschaftsforums (WEF) bildet, ist die Einführung von COVID-Pässen jedoch absolut sinnvoll.

Und oh! wie die Regierungen, eine nach der anderen, dem autoritären globalistischen Spielbuch im Gleichschritt folgen, während sie ihre Bürger und Untertanen spalten und erobern – die Geimpften gegen die Ungeimpften ausspielen – als große Ablenkung von den wahren Verursachern der zunehmenden medizinischen Apartheid.

Die Regierungen verfallen in Autoritarismus; Bürger erheben sich gegen Tyrannei und medizinische Apartheid

Wie schnell haben die Regierungen das Ziel von „15 Tagen, um die Ausbreitung zu verlangsamen“ auf obligatorische Impfungen und Gesundheitsnachweise verschoben, nur um sich in der Öffentlichkeit zu zeigen.

In Frankreich drohen Unternehmen, die ihre Kunden nicht zur Einhaltung des COVID-Passes zwingen, bis zu einem Jahr Gefängnis und 45.000 € (~52.960 $) Geldstrafe.

Die französische Regierung bietet auch keine kostenlosen COVID-Tests mehr an, so dass Bürger, die auf die Injektion verzichten, jedes Mal für einen Test bezahlen müssen, wenn sie ein Einkaufszentrum, ein Restaurant oder ein Café aufsuchen wollen.

Verstehen Sie, wohin das führt?

Was in Frankreich geschieht, ist keine informierte Zustimmung, sondern eine Nötigung.

Als Präsident Macron das Dekret erließ, dass die Freiheit vom Impfstatus abhängt, standen innerhalb von 24 Stunden 800.000 französische Bürger Schlange, um sich impfen zu lassen.

Als im Februar die Frage nach einem Pass gestellt wurde, der es den Geimpften erlauben würde, kulturelle Veranstaltungen zu besuchen, berichtete France24, dass die französische Kulturministerin Roselyne Bachelot dies unmissverständlich ablehnte und sagte, dies sei „ein Angriff auf unsere Freiheiten“.

„Als Freiheitsliebende kann ich mir das kaum vorstellen. Wenn es so weit käme, wäre das ein Rückschritt“, sagte sie.

Fünf Monate später hat Frankreich einen enormen Rückschritt gemacht, indem es ein Gesetz verabschiedet hat, nach dem Privatpersonen, die ihre Papiere nicht vorzeigen, eingesperrt werden können.

Sehen Sie, wohin das führt?

Aber nicht nur Frankreich ist mit seiner medizinischen Apartheid auf die schiefe Bahn geraten, auch die britische Bevölkerung schlägt mit massiven Protesten gegen ihre Regierung zurück.

JUST IN 🚨 Massive anti-vaccine passport protest in London pic.twitter.com/yi0t3hIAYI — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 24, 2021

Laut The Guardian „müssen die Menschen in England ab Ende September nachweisen, dass sie beide Covid-Dosen erhalten haben, um Nachtclubs zu betreten, ebenso wie für andere Orte, an denen sich große Menschenmengen versammeln“.

Als Reaktion darauf begannen am Wochenende in London Proteste gegen die Zwangsimpfpässe, die autoritären Abriegelungen und die Geschäftsbeschränkungen des Vereinigten Königreichs. Tausende versammelten sich auf dem Trafalgar Square, um ein Ende der „Tyrannei“ und des „Faschismus“ in ihrem Land zu fordern.

Wenn Sie auf Twitter nach Impfpass-Protesten suchen, finden Sie Videos von Hunderttausenden von Menschen, die die Straßen von Paris, Nizza, London, Berlin, Athen, Rom und darüber hinaus überfluten.

Large anti-vaccine passports protest at Piazza del Popolo in #Rome 🇮🇹



Anti-lockdown and anti vaccination passport protests and heating up around the world, the MSM don’t want you to see what’s taking place! pic.twitter.com/EkYnz0MudZ — Unity News Network (UNN) (@UnityNewsNet) July 30, 2021

Wohl wissend, dass die experimentellen Impfstoffe die Übertragung von Mensch zu Mensch nicht nachweislich verhindern, machen es Regierungen auf der ganzen Welt den Bürgern nahezu unmöglich, ohne eine Art Gesundheitspass ein normales Leben zu führen.

Verstehen Sie, wohin das führt?

Israel ist nun das erste Land, das eine dritte Impfung einführt, so dass in den kommenden Jahren Auffrischungsimpfungen erforderlich sein könnten.

Wie lange wird das noch so weitergehen?

Im April kündigte der kanadische Premierminister Justin Trudeau ein Abkommen mit Pfizer über die Lieferung von Millionen von Auffrischungsimpfungen an, mit der Option auf eine Verlängerung bis zum Jahr 2024.

Mit COVID-Pässen ist es nicht mit ein oder zwei Schüssen getan.

Das ist nur der Anfang.

Als Nächstes wird die Teilhabe an der Gesellschaft davon abhängen, ob die Auffrischungsimpfungen auf dem neuesten Stand sind. Davor hat The Sociable bereits im März gewarnt, ebenso wie davor, dass die Pässe grundlegende Menschenrechte bedrohen.

Aber wer sagt denn, dass Gesundheitspässe in Verbindung mit digitalen IDs nicht auch mit Maßnahmen im Zusammenhang mit der COVID enden werden?

Wenn Impfpässe oder Gesundheitspässe zu digitalen Identitätssystemen normalisiert werden, können sie für jede beliebige „Krise“ verwendet werden, z. B. für ein anderes tödliches Virus, den Klimawandel oder Fettleibigkeit.

Von da an können digitale Identitäten auf alle Lebensbereiche ausgedehnt werden, mit Beschränkungen, was man kaufen kann, wohin man reisen kann, welche Informationen man erhalten darf und welche anderen Waren und Dienstleistungen man in Anspruch nehmen möchte.

Verstehen Sie, wohin das führt?

Wenn die Freiheit einer Person davon abhängt, was ihre digitale Identität über sie aussagt, haben Sie ein autoritäres Sozialkreditsystem.

Impfpässe, digitale Identitäten und Sozialkreditsysteme sind darauf ausgelegt, das menschliche Verhalten zu manipulieren

Das Ziel von Impfpässen ist es, das menschliche Verhalten zu manipulieren.

Was überall auf der Welt geschieht, ist, dass die Regierungen ihren Bürgern zuerst das Geburtsrecht – die Freiheit – nehmen und dann sagen, dass die Bürger ihr Verhalten ändern müssen, wenn sie es wiederhaben wollen.

Wie schnell diese digitalen Gesundheitspässe zur Tyrannei herabsinken und einen Orwellschen Überwachungsstaat schaffen, der das Sozialkreditsystem des kommunistischen China durch allumfassende digitale Identitätssysteme widerspiegelt.

„Digitale Identitätssysteme könnten als Teil einer Notfallinfrastruktur eingeführt werden, aber für andere oder erweiterte Zwecke genutzt werden“ – Zwischenbericht des Ada Lovelace Institute, Februar 2021

In einem WEF-Bericht von 2018 heißt es: „Unsere Identität ist buchstäblich, wer wir sind, und mit dem Voranschreiten der digitalen Technologien der vierten industriellen Revolution wird unsere Identität zunehmend digital.“

„Diese digitale Identität bestimmt, auf welche Produkte, Dienstleistungen und Informationen wir zugreifen können – oder umgekehrt, was uns verschlossen bleibt.“

WEF Great Reset Digital ID

Quelle World Economic Forum

Im Ada Lovelace-Bericht heißt es: „Die Expertengruppe hatte insbesondere Bedenken, dass digitale Identitätssysteme als Teil einer Notfallinfrastruktur eingeführt, aber für andere oder erweiterte Zwecke verwendet werden könnten.“

Daher argumentierten die Experten, dass COVID-Impfpässe, falls sie im Vereinigten Königreich eingeführt werden sollten, nicht mit einem umfassenderen digitalen Identitätssystem verbunden werden sollten.

Verstehen Sie, worauf das hinausläuft?

„Die weitergehenden Vorteile digitaler Identitätssysteme (zum Beispiel) müssen aus dem unmittelbaren Gesundheitskontext herausgelöst und eigenständig betrachtet werden“, warnte der Bericht.

„Das Programm – nach dem Vorbild der in Singapur erprobten Systeme – wird wahrscheinlich zunächst eine App testen, mit der die Menschen ihren Wocheneinkauf einscannen und ihr Aktivitätsniveau verfolgen können“ – The Telegraph, Juli, 2021

Am 23. Juli erweiterte der britische Premierminister Boris Johnson die Idee eines digitalen Gesundheitspasses, der in Großbritannien als soziales Kreditinstrument eingesetzt werden soll, bei dem „Familien in einem neuen Kampf gegen Fettleibigkeit für eine gesunde Lebensweise belohnt werden könnten.“

Laut The Telegraph „könnten Lebensgewohnheiten wie die Teilnahme an einem regelmäßigen Lauf oder der tägliche Gang zur Schule in einem Pilotprojekt mit kostenlosen Leckereien verknüpft werden. Boris Johnson will im Rahmen radikaler Pläne zur Bekämpfung der britischen Adipositas-Krise ein von der Regierung unterstütztes Belohnungsprogramm für Familien einführen, die sich gesünder ernähren und mehr Sport treiben.“

„Das Programm – nach dem Vorbild von Programmen, die in Singapur erprobt wurden – wird wahrscheinlich zunächst eine App testen, mit der die Menschen ihren Wocheneinkauf einscannen und ihr Aktivitätsniveau verfolgen können.“

Darüber hinaus wird im Rahmen von Pilotprojekten untersucht, wie man Familien am besten zu einer Änderung ihrer Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten motivieren kann.“

Und genau darum geht es – die Verfolgung von Aktivitäten wie Impfstatus oder Kaufverhalten, um das Verhalten zu beeinflussen.

Das ist die Richtung, in die COVID-Pässe gehen. Sie sind ein Rädchen in der digitalen Identitätsmaschine, die das soziale Kreditsystem antreibt.

„Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihren Kindern Geld in digitalen Rubeln geben und dann deren Verwendung für den Kauf von Junk Food einschränken“ – Alexey Zabotkin, Bank of Russia, Cyber Polygon 2021

Heute geht es darum, das Verhalten im Zusammenhang mit dem Coronavirus und dem Kauf von Junkfood zu ändern. Was wird es morgen sein? Wie sieht es in sechs Monaten aus? In fünf Jahren? In zehn?

Der stellvertretende Gouverneur der Bank von Russland, Alexey Zabotkin, sagte, dass Eltern ihren Kindern eine digitale Währung der Zentralbank mit bestimmten Einschränkungen geben könnten, z. B. dass sie kein Junkfood kaufen dürfen.

„Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihren Kindern etwas Geld in digitalen Rubeln geben und dann deren Verwendung einschränken, zum Beispiel für den Kauf von Junk Food“, sagte Zabotkin auf der Cyber Polygon 2021.

„Das wäre eine nützliche Funktion für einen Kunden, und natürlich können Sie sich Hunderte von ähnlichen Anwendungsfällen ausdenken“, fügte er hinzu.

Verstehen Sie, worauf das hinausläuft?

„Barzahlungen über 10.000 Euro […] werden nach EU-Vorschriften verboten, die voraussichtlich in drei Jahren in Kraft treten“ – The Irish Independent, August 2021

Bald werden Bargeldkäufe von mehr als 10.000 Euro in der Europäischen Union wahrscheinlich verboten sein.

Laut The Irish Independent werden „Barzahlungen über 10.000 Euro für Transaktionen wie Autokäufe, Hausrenovierungen oder Beerdigungsrechnungen nach EU-Vorschriften, die voraussichtlich innerhalb von drei Jahren in Kraft treten, verboten werden.“

Da immer mehr Länder auf digitale Zentralbankwährungen setzen, werden alle diese Käufe über die Blockchain nachverfolgt, und die digitalen Währungen können so manipuliert werden, dass den Bürgern bestimmte Käufe untersagt werden.

Die gleiche Digitalisierung, die sich bei Gesundheitspässen und Währungen vollzieht, findet gleichzeitig auch bei den Menschen statt.

Das Schlachtfeld von heute ist digital; Information ist die Kriegsführung der Wahl

Die Digitalisierung von allem wird genutzt, um menschliches Verhalten zu kontrollieren, zu manipulieren und zu erzwingen, indem alles, was Sie tun, mit Ihrer digitalen Identität verknüpft wird.

Genau das ist im kommunistischen China bereits geschehen.

Wenn man sich in einem Bereich nicht an die Regeln hält, wird man auch in allen anderen Lebensbereichen eingeschränkt.

Das Geniale an diesem System ist, dass es nie endet. Es entwickelt sich ständig weiter.

Was passiert, wenn mächtige öffentliche und private Einrichtungen beschließen, endlich die Beschränkungen des Klimawandels durchzusetzen, sodass man die Käfer essen, in den Schoten leben und alle zwei Jahre in den Lockdown gehen muss?

Was wird aus den Menschen, die von großen Technologieunternehmen, die mit Regierungen zusammenarbeiten, als „Extremisten“ eingestuft werden?

Was passiert, wenn alles Geld virtuell wird und es kein physisches Bargeld mehr gibt?

Was wird man dann noch kaufen dürfen? Wohin werden Sie gehen dürfen?

Jede Bewegung, die Sie machen, jeder Kauf, den Sie tätigen, jeder Link, den Sie anklicken, jede Person, mit der Sie sprechen – alles wird überwacht, aufgezeichnet und von Ihrer digitalen Identität an öffentliche und private Stellen weitergegeben.

Das Schlachtfeld von heute ist digital. Information ist die Kriegsführung der Wahl.

Mit den COVID-Zwangspässen, die den Bürgern das Recht auf freie Teilnahme an der Gesellschaft nehmen, verfallen die Staaten in eine autoritäre medizinische Apartheid.

COVID-Gesundheitspässe sind ein Sprungbrett in Richtung digitaler Identitätssysteme, die Sozialkreditsysteme speisen, die von öffentlichen und privaten Stellen – durch Zwang, Manipulation oder Anreize – genutzt werden, um den Bürgern den Zugang zu lebenswichtigen Gütern und Dienstleistungen zu verwehren.

Sehen Sie, wohin das führt?

Wenn es jemals einen Zeitpunkt in der Geschichte der Menschheit gegeben hat, an dem der Techno-Totalitarismus „ein kleines Zeitfenster“ hatte, um die gesamte Menschheit zu versklaven, dann ist dieser Zeitpunkt jetzt gekommen.