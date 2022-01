COVID Passport Mikrochip-Entwickler: das Chippen von Menschen wird passieren, „ob wir es wollen oder nicht“

Der Entwickler eines implantierten Mikrochips, der mit einem COVID-Impfpass verbunden ist, sagt, dass das massenhafte Chippen von Menschen als Mittel zur Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften stattfindet, „ob wir es wollen oder nicht“.

Sprechen Sie für sich selbst.

Dsruptive Subdermals hat ein reiskorngroßes, scannbares Implantat entwickelt, das beim Scannen Informationen über die Einhaltung der COVID-19-Impfvorschriften anzeigt.

Trotz der weit verbreiteten Kritik, die sich auf die Befürchtung einer dystopischen Entwicklung hin zu einer Big-Brother-Gesellschaft stützt, wischte der Geschäftsführer des Technologie-Start-ups solche Bedenken in einem Interview mit dem Express beiseite.

„Diese Technologie existiert und wird genutzt, ob wir wollen oder nicht“, sagte Hannes Sjobald.

„Ich bin froh, dass sie in die öffentliche Diskussion eingebracht wird“, fügte er hinzu. „Neue Technologien müssen breit debattiert und verstanden werden“.

Yep. That is the headline….

It’s a joke how we were ridiculed for saying it would happen!! They can f*** themselves https://t.co/qHXCJGvnIi pic.twitter.com/oIXxxFXmN8