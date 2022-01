Eine weitere unerzählte Geschichte von Menschenversuchen in den Vereinigten Staaten

Im Oktober dieses Jahres berichtete die New York Times über die zögerliche Haltung von Afroamerikanern gegenüber Impfstoffen. In dem Artikel wird behauptet, dass sich dieses Zögern zum Teil gelegt hat, aber das Misstrauen zwischen Afroamerikanern und der US-Regierung sowie verschiedenen Vertretern in Bezug auf Impfstoffe und das medizinische Establishment bleibt bestehen, und vieles davon ist wohlbegründet. Die Times verweist auf den vielleicht berüchtigtsten Missbrauch afroamerikanischer Männer in den USA, die „Tuskegee Study of Untreated Syphilis in the Negro Male“, ein Experiment, bei dem afroamerikanische Männer von 1932 bis 1972 mit Syphilis infiziert wurden. Es wurde erst eingestellt, nachdem es in der Presse aufgedeckt worden war. Selbst nachdem Penicillin als Mittel zur Behandlung der Krankheit entdeckt wurde, erhielten die meisten der mit Syphilis infizierten Probanden das Antibiotikum nicht.

Auch wenn dies eine der berüchtigtsten Geschichten über die Ausbeutung einer Gemeinschaft durch die Regierung ist, so ist sie sicherlich nicht die einzige. In Anbetracht der Geschichte der Rassenbeziehungen in den Vereinigten Staaten liegt die Vermutung nahe, dass die Experimente an einer armen und einer Minderheit angehörenden Bevölkerung im Süden stattfinden würden. So wie es in Tuskegee geschehen ist. Aber das ist nicht der Fall, denn eine große unethische Studie fand direkt im Big Apple statt.

Es scheint, dass die Rasse nicht der einzige Faktor ist. Offenbar bietet die Verwundbarkeit auch Vorteile für die Unethischen. Im Jahr 2004 produzierte die BBC einen Film mit dem Titel „Guinea Pig Kids“. Der Dokumentarfilm spielt nicht im tiefen Süden, sondern in der urbanen Landschaft von New York City. Das Hauptaugenmerk des Films liegt auf der New Yorker Behörde für Kinderbetreuung (ACS). Die ACS steht auf dem Prüfstand, seit die Befugnisse der Behörde in den 90er Jahren unter dem damaligen Bürgermeister Rudy Giuliani erweitert wurden. In dem BBC-Artikel wird zwar erwähnt, dass einige der Behauptungen in dem Film „irreführend“ sind, aber der Film gab 2005 Anlass zur Einleitung einer Untersuchung.

In dem Film wurde behauptet, dass Kindern in New York City, bei denen HIV oder AIDS diagnostiziert wurde und die sich in der Obhut von ACS befanden, experimentelle Medikamente verabreicht wurden, die dazu führten, dass die Kinder krank wurden und unter den Nebenwirkungen der Medikamente litten. Die Kinder, bei denen es sich meist um ethnische und rassische Minderheiten wie Afroamerikaner und Latinos handelte, wurden auch von Eltern betreut, die von illegalen Substanzen abhängig waren.

Bemerkenswerterweise gab es keine Erlaubnis der Familie, die Kinder dem „Experiment“ zu unterziehen. Wie der Film hervorhebt, spielt sich all dies in einer zivilisierten Nation ab – den Vereinigten Staaten. Und es geschah in der liberalen, hoch gebildeten Stadt New York. All dies geschah unter der Zuständigkeit der ACS, die sich eigentlich um die Kinder kümmern sollte. Laut Vera Sherav, einer Sprecherin der Alliance for Human Research Protection, „wurden diese hoch experimentellen Medikamente getestet. Warum haben sie diese Kinder nicht mit der derzeit besten Betreuung versorgt? Das ist die Frage.“ Die Folgen des Films führten unter anderem dazu, dass über 23.000 Kinder in Pflegefamilien untergebracht wurden.

Auch hierzulande ist es nicht ungewöhnlich, dass Kinder zum Gegenstand von Experimenten werden. Der Film „Three Identical Strangers“ beschreibt die Trennung von eineiigen Drillingen und wie sie Gegenstand eines „Experiments“ waren, um ihre Entwicklung in getrennten Haushalten und unter verschiedenen Umständen zu untersuchen. Als die Drillinge Jahre später wieder zusammengeführt wurden, waren die Ergebnisse tragisch.

Fairerweise muss man sagen, dass die BBC einiges von dem, was in „Guinea Pig Kids“ ausgestrahlt wurde, zurückgenommen hat. Dies geschah jedoch, nachdem sich prominente AIDS-Wissenschaftler über die Art und Weise beschwert hatten, wie sie dargestellt worden waren.

TrialSite News hat mehrere Artikel zur medizinischen Ethik während der Zeit von COVID-19 verfasst. Dies ist eine Zeit der Krise. Aber sollte es nicht auch eine Zeit der Vorsicht und vor allem des Einverständnisses sein, besonders wenn man mit den Schwächsten der Gesellschaft arbeitet?